Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

11.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Necdet Osam, DAÜ Rektörü olarak Üniversiteler ile ilgili çok ciddi açıklamalarda bulundunuz. YÖDAK iyi yönetilseydi bugün bir YÖK olabilirdi. Önemli bir üniversitenin Rektörü olarak ben bile kaç tane üniversite olduğunu bilmiyorum dediniz. Hocam Zümrüdü Anka kuşu gibi gak denince üniversite izni verilen bir ülkede, Guk denince üniversite kurma sözü veren siyasetçilerden ne bir baltaya sap, nede bir kovana bal olur. Sn. Osam acele KKTC’de yetişen bir ağaçtır, meyvesi ise pişmanlıktır. Sanırım yarın bu meyvelerden bol bol yiyeceğiz.

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Sn. Aslan Bıçaklı, Kıb-Tek’in kısa süreli grevinde yapmış olduğunuz açıklamada, geçici olarak kurumların başına gelen müdürlerin, kurumların tapusunun kendisinde olduğu kanısına kapılarak, ambar eminliği yapan kişileri yerinden ettiğini dile getirdiniz. Vallahi baca eğri olsa da dumanının doğru çıkması kadar doğru bir söz ettiniz. Ancak, 9 Milyon Cratos otel indirimine ses etmeyen. 2 ihalenin mahkemede iptal edilmesi sonrasında 3 maymunları oynayan El-Sen’in, grevi de başka şekilde yorumlanıyor. Sevgili Aslan, hayat bazen kopya verdiğiniz insanın sizden daha yüksek not aIması kadar saçmadır. Ne diyelim?

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Sn. İsmet Ezel, Mağusa kazan sen kepçe, uçan kuştan bile haberin oluyor. Yeşilin dibine darı ekmeye çalışan ve ormanı yok ederek villa dikmeye çalışanları iyi ortaya çıkarttın. Sevili İsmet Ezel, çevreye verdiğin önem nedeniyle yaptığın haberler sonrasında birileri seni tu kaka gösterebilir. Ama aldırma çünkü bölge halkı seni takdir ediyor. Çünkü güzel insanlara değer verilmez ve sahip çıkılmaz ise, sadece kötülüğe bulaşmış insanlar değil tüm insanlık kaybeder.

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Sn. Bener Borhan, sosyal medyadaki paylaşımında halk plajlara para ödemeden giremiyor. Gazilerin girmemesi de normal. Rum tarafına sahile gitselerdi ellerini kollarını sallayarak sahile gireceklerdi diyorsun. Da, sahili parselleyen ensesi kalın, gerdanı sarkık, cüzdanı şişko vatandaşlarımız olmasaydı, biz kimleri besleyecektik dersin. Bener gardaş? Aradığın zaman 1’nci tuşa basarsan bazı siyasileri. 2’ye basarsan kodamanları. 3’e basarsan üst düzey makam sahiplerine ulaşırsın. Sıfıra basarsan da sahile, plaja, birileri adına parsellenmiş alanlara giremeyen halka ulaşırsın.

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Sn. Mesut Günsev 120 Gazi’nin, 20 Temmuz’da canları pahasına çıktığı ‘Çıkartma Plajına’ girememelerine kızmamak gerek. Mesut komutan, öküz öldü ortaklık bozuldu. O zamanlar canlar ortaya konurdu. Şimdi parselasyonlarda payımıza düşen mallar ortaya kondu. O şerefli Gaziler çıkmayaydı efendim. Canlarını hiçe saymayaydı efendim. Diyenlere, neyse boş ver söylemeyeyim. Mesut komutanım, KKTC’yi parselleyip birilerine peşkeş çekenleri okunabilecek bir makale zannettik ve devamlı okuduk. Ancak günün sonunda birde baktık ki, okuduğumuz makale bitmiş. Ama hiç b…. da benzememiş.

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Sn. Derviş Çekiç müdürü olduğun cezaevinde buhar olan 200 bin TL. İle ilgili soruşturma ne oldu? 200 bin lira buhar mı oldu? Yoksa parmak izlerine mi rastlandı? Bence o 200 bin TL, parmaklarının ucuna basa basa gittiğinden, kulaklarda kulaklık olduğu için duyanı olmadı. Gözlerde kapkara gözlük olduğu için gören de olmadı. Allah rahmet eylesin 200 bin TL çok iyiydi. Ruhuna Fatiha mı okusak?

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Sn. Adnan Biricik, sosyal medyadaki paylaşımında her Türk asker doğar. Yarın sabah oğlumu askere teslim ediyoruz. Allah herkese nasip etsin diyorsun. Allah kavuştursun demekten öte başka ne diyebiliriz ki? Sn. Biricik, hayat bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, sevdiklerin ile ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

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Sn. Hasan Nihat Erduran Askeri açık onlarca şehit verdiğimiz. Birçok ana kuzusunu kaybettiğimiz. Bugün, hala daha buruk bir acı ile saygı ve sevgi ile yürekten andığımız şehitlerimiz için, Çıkartma Plajının, hava müzesi olarak, bir protokol ile Kolorduya, GKK’ya devredilip, halk plajı olarak kalmalıdır. Gerisi gayrısı rantçılara haram olsun diyorsun. Sn. Erduran, akıl ve Zeka ile evrenin en üstün varlığı olarak tanımlandık. Ancak insanlığı ve insan olmayı nedense bir türlü kavrayamadık.

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Sn. Ertan Namıkkemaloğlu, Bir dedemin soyu Piskobu ve Arçumandrida. Bir diğer dedemin soyu Lişşa. Nenelerim Vreçça ve Anayra Plataniska. Ben Limasol’da doğdum. Büyürken Kondeya. Yahu ben şimdi Erzincanlı ne zaman oldum diyorsun. Sen Başbakana göre Erzincanlı’sın. Sen mi doğru bilirsin? Yoksa koskoca Başbakan mı bilir? Ah be Ertan gardaş, hayatın en hüzünlü anı, mevsimine kapıldığın ülkenin bahçesinde açabilecek bir çiçek olmadığını sana söyletmeye çalıştıkları andır. Ertan gardaş sen onlara boş ver. Çünkü açık yerde tepecik kendini dağ sanır.

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Sn. Cumhur Deliceırmak hiç mi Lefkoşalı, Baflı, Mağusalı, Arodezli, Luricinalı yok diye soruyorsun. Boşuna aklını zorlama. Çünkü Luricina’yı Akıncılar yaptık. Mağusa’yı Gazi yaptıktan sonra, birde Magosa’lık sokuşturduk. Lefkoşa’ya gelince onu çoktan Lefkoşe ettik. Baf’a gelince, o da bizim tarafta olmadığı için kaçıp kurtuldu. Sevili Cumhur, ağaç kökünden yıkılır. İsmini, cismini, kültürünü, yapısını değiştirdiğimiz koskoca Çınar’ı kuşa döndürünce olacağı neydi dersin?

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Sn. İsmail Karaböcek Zita, senin mekâna bakıyorum Şener Levent, Ali Osman, Ali Kişmir, Şener Levent gibi Kıbrıslılar orada toplanmış. Zivaniya, Angliya, Zuk gibi Kıbrıs içkilerini fon deep yapıyorlar. Bak İsmail gardaş, Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Ya Türk yada Yunanlı var. Başbakanımız söyledikten sonra bütün Avrupa ya Türk olacak yada Yunanlı. Bak birilerini kızdırırsan ya Piyade Tüfeğini alarak Türklüğünü ispatlamak için dağa çıkacak. Yada bir diğeri seni dağa kaldıracak. Ünlü düşünürler, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır der. Ama sen onlara bakma. Birisinin gözyaşı renksiz ise diğerinin kan kırmızıdır.