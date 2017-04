Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

13.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Kopenhag zaferinden sonra, Mağusa’da da zaferine bir yenisini ekledin. Tanrıya dua etmek için toplanmak isteyen Rumlara izin vermemekle, yerden göğe kadar haklısın. Elin ( tırnak içinde) Gavuru gelecek ve bizim mukaddes topraklarımızda Tanrıya dua edecek. Varmı öyle yağma? 25 kuruşa balık ekmek kaldı mı ki, elin gavuruna verelim? Vallahi izin için seni zorlarlarsa al tüfeği çık Beşparmaklara, analarından emdikleri sütü burunlarından getir. Yok onu yapamam dersen Kopenhag’da olduğu gibi gir yatağın altına. Saklan tuvalete. Kimse seni bulamayınca da izin mizinfinito olsun. Hadde göreyim seni.

**

Sn. Ahmet Benli, dün gerçekleştirdiğin basın toplantısında, yaptıkların ile yapacaklarını bir bir sıralayarak basına bu konuda bilgi verdin. Yaptıkların gerçekten mükemmel. Yapacakların ise şayet gerçekleşirse ondan daha mükemmel olacak. Da, bal olan kovana eşek arılarının dadanma işini nasıl kıvıracaksın. Belki bana ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi de var diyebilirsin. Ama bal arısı ile eşek arılarının kapışmasından kimin galip çıkacağını sen daha iyi bilirsin. Sn. başkan sen eşek arılarına boş ver. Avcının tüfeği ile kurduğu tuzaklar varsa, Ayının da bunlardan kurtulması için bin bir yolu var.

**

Sn. Mehmet Harmancı, hükümetin halka yönelik değil, kişiye özel uygulamaları içeren kararlar ürettiğini, Kamu menfaatine ilişkin birçok talebinizin görmezden gelinirken, ekonomik çıkar gruplarının hükümetlere istediklerini yaptırmalarının çok acı verici olduğunu, dile getirdiniz. Sn. Harmancı, yaptıkların yapacaklarının teminatı olduğu için birilerine batıyor. Ünlü düşünürler, adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir diyor. Ancak ben buna adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır diye ilave etmek istiyorum. Seni, bal yapan arı olarak görenlere, o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da hatırlatmak istiyorum.

**

Sn. Hamza Ersan SanerBRT’de yapmış olduğunuz açıklamada Sosyal Sigortalar Kurumu batmayacak. Sosyal Sigortalar Dairesi’ni ayağa kaldırmak için gerekli her türlü adımı tereddütsüz bir şekilde atacağını da belirttiniz. Sn. Bakan attığınız adımlar kayda değer. Toparlanma sürecine girilebilir. Ancak cevizcinin çuvalı gibi siyasetin elini bu çuvaldan çekmediğine göre bu batmama işi nasıl olacak dersin? Titanik bile battığına göre, bizim yamalı bohçanın yamaları sağlamlaştırıldı mı? Aman dikkat edin, yırtık yere attığınız dikiş sağlam değil. Her an patlayabilir. Sonra değil batma gemi alabora olur.

**

Sn. Bülent Salim Mullahasan sosyal medyadaki paylaşımında bugün içimden geldi keşke bende ARTİST olsaydım dedikten sonraannayana yazmışsın. Aman Bülent gardaş sen bu düşünceden vazgeç. Bizim aksonası kırık. Makinesi rayma isteyen. Tekerlek ruleması bozulduğu için yampuriyampuri giden KKTC Tomofilinde artist çok. Sen artist olayım derken ansızın seni dublör yapmasınlar. Sn. Mullahasan, Kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken. Bazı siyasilerin de huyu artist olurken çıkıyor.

**

Sn. Ertan Birinci, Sosyal Medyadaki paylaşımında, bugün akşam üzeri Düzova’da yapımına başladığımız üniversitemizin inşaatını gezdim..OrdaMesarya’nın ortasında belli ki büyük bir İlim merkezi kuruyoruz dedin. Sevgili ErtanMesarya’nın ortasında yalnız ilim merkezi değil, çorak bir alana vaha kuruyorsun. Bu vahada iş, öğrencilerin sağlayacağı getiri, yöre halkına sağlanacak rant bulunuyor. Aldırma, varsın seni görenler ot sansın. Sen gül ol da senin uğrunda ötmeyen bülbül utansın be Ertan.

**

Sn. Karayel Betul, bu ülkenin yetiştirdiği büyük değerlerden Oğuz Karayel için sosyal medyadaki paylaşımında, yıllar çabuk geçiyor, özlem artıyor.Babamın 21'inci ölüm yıldönümüdür. Nur içinde yatsın. Rahmetle anıyoruz diyorsun. Sevgili Betül, Tanrı karıncaya bile zararı olmayan, adam gibi adamları hep yanında tutuyor. Ülkenin büyük değerlerinden Oğuz Karayel zaten nur içinde yatıyor. Tanrını sevgili kulu olduğu için zaten onun üstünden rahmetini eksik etmiyor. Baban, futbolun ustası, tribünlerde onun hastasıydı.

**

Sn. Mustafa Naimoğluları, Maliye Bakanının 2017 yılında üreticinin ve hayvancının alacaklarının gününde ödeneceğine dair sözlerinin yine lafta kaldığını belirterek bugünden sonra söylemlerinin ağırlaşacağını, tepkilerinin artacağını, gerekeni en ağır şekilde yapacağınızı belirttiniz. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, parayı verirseniz kuzu kuzu yerimize otururuz. Yok parayı vereceğiniz sözünü yeniden alırsak biraz sert açıklamalardan sonra yerimize otururuz. Para mara yok derseniz, açıklamalarımızı büyük harflerle yaptıktan sonra yerimize kuzu kuzu otururuz mu demek istiyorsunuz?

**

Sn. Doğuş Derya İnsan kaçakçılığı” ve “insan ticareti”nin suç kapsamına alınması, intihara teşebbüsün suç kapsamından çıkarılmasını öngören öneri, mevcut yasada 10 hafta olan hamileliğin yasal şekilde sonlandırılması süresini 20 haftaya çıkarmayı öngören yasa resmi gazetede yayınlandı. Bu yasanın hazırlanmasında kuşkusuz sizin ve Fazilet Özdenefe’nin çabaları kuşkusuz yadsınamaz. Bu konuda sizi eleştiri yağmuruna sakın aldırmayın. Çünkü Herkes pinokyo gibi insana dönüşme şansı bulamadı. KimilerihaIa odun kaldı. Ne diyelim ki?

**

Sn. Kemal Aykutlu, yeni oluşturulan TDP Gönyeli örgütünün başkanı olmuşsunuz. Öncelikle hayırlısı olsun diyelim. Halk arasında hep Kartallar yüksek uçar denir ama nedense Güvercin’in de barışın simgesi bir kuş olduğu unutulur. Belki Kartal yırtıcılığı ve saldırganlığı ile beğeni toplar. Ama Güvercinin de temsil ettiği değerler ile Kartal’ın kat be kat üstünde beğeni topladığı unutulmamalı. Sn. Aykutlu, fakiri fakir eden kuru inat.Zengini fakir eden hayırsız evlat. Memuru fakir eden süslü avrat.Ama güvercini de yükseklerde uçuran da sizin gibi ideoloji sahibi başkanlardır.