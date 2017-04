Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

14.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri, öncelikle 16 Mercedes’in size yetmemesi nedeniyle 3 Mercedes daha alma ile ilgili alım kararı üretmenizi yürekten kutlarım. Aslında halkın her kesimine süper lüks yaşam sağladığınız güzel ülkemde makam aracı olarak Mercedes kullanımı sanırım size artık uygun değil. Bence sizlere bundan sonraki dönemde Roll Royce gibi arabalar gerek. Roll Royce’un yapımı uzun sürerse, 2017 Porsche 960, 2017 Lamborghini Urus, Maserati Quattroporte arabalar size yakışır. Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, birinin uykusundan önce ettiği duada yer almak, hayatta olabileceğin en güzel yerlerdendir diyor ünlü düşünürler. Bu duada birkaçınız dışında kaçınızın yer aldığını bir düşünseniz diyorum.

Sn. Serdar Denktaş, bizim Minik Kuşlar ahalinin arasında dolaşırken duydukları birçok bilgiyi ve haberi bize ulaştırmakta adeta ustalaştılar. Ahali arasında dolaşılan en son dedikodu, sizin Akıncı’dan sonra Cumhurbaşkanlığı için kolları sıvadığınız söylentileridir. UBP kanadı, Hüseyin Özgürgün’ün sizin gölgeniz altında kaldığını ve günün şartlarına göre Eroğlu’nun da desteği ile o makama aday olacağınızı dile getiriliyor. Hatta bu konuda yemeğin ateşe konulduğunu ve akidelenmesinin beklendiği öne sürülüyor. Sn. Denktaş Nelson Mandela’nın “Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.” Sözünü unutmamak gerek. Küme düşer dedikleri noktada puan cetvelinde liderliği yakalamak sanırım kolay değil.

Sn. Dursun Oğuz, bizim Minik Kuşlar, uçurdukları bir haberde, ülkenin önde gelen partilerinden UBP’nin Genel Sekreteri olarak, Tarım Bakanlığı benim de hakkım diye düşündüğünüzü, bunu da zaman zaman dillendirdiğinizi söylüyor. Vallahi bu ülkenin naçiz kullarından bendeniz de ayni duygu ve düşünce içerisindeyim. Sanırım parti başkanınızın da bu konuda zaman zaman size verdiği sözler olduğu kanaatindeyim. Ancak, Sözün sizin ağzınızda olduğu sürece, sizin esiriniz olduğu, Sözün ağzınızdan çıktıktan sonra, sizin onun esiri olduğunuzu parti başkanınızın da unutmaması gerek. Ne dersiniz?

Sn. Kudret Özersay sosyal medyadaki paylaşımınızda 16 makam arabasına ek olarak 3 makam arabası daha alınacağını dile getirdiniz. Bakın, bizim Minik Kuşlar burada büyük haksızlık yaptığınızı söylüyor. Bu ülkenin emir eri olarak kahrını çeken. Çektikleri stres nedeniyle ishal olup tuvaletten çıkamadıkları için Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturamayan ve uzaktan ‘BAKAN’lara 3 tanecik daha Mersedesi çok görmeyin. Çerez parası olan 10 bin liracık ile geçinmek durumunda kalanlara Mersedes değil, Roll Royse alsak bile yetmez. Sn. Özersay, her alışkanlık yerleştireceğimiz popomuzu daha becerikli, iş yapma yeteneklerimizi ise daha beceriksiz hale sokar. Ne diyelim ki? Bazı insanlar yağmuru keyif ile seyrederken, bazıları ise subba sucuk ıslanır.



Sn. Barış Mamalı, Hint Kenevirinin faydası olduğunu ve ilaç sanayinde kullanılması nedeniyle de iyileştirici tarafı olduğunu dile getirdiniz. Vallahi bu iddianıza katılmamak mümkün değil. Ancak sürekli kafası tütsülü gezme alışkanlıkları olanları da unutmamak gerek. Kaş yapayım derken göz çıkartmakta bizim ahali ustalaştı. Sn. Mamalı, hayat, bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki; her karesinde gülemiyorsun. Hele hele bu ülkede bırak gülmeyi tebessüm bile edemiyorsun.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, bilmem hangi köye su getirme. Bafra bölgesini güzelleştirme derken şimdi de meydanlara el attığını görüyoruz. İşleyen demir ışıldar. Aman dikkat et fazla ışıldama da nazar yapar. Göze gelirsin. Maşallah bizim emir erleri ağlatırken geride play back yapmayı tercih ediyor. Sn. Sarıçizmeli her seven isimsiz bir kahramandır ve insan, sevebildiği kadar insandır. Sende işini ve ülkeni delicesine sevdiğin için o kadar insansın.

Sn. Meryem Çavuşoğlu, BRT’nin başına getirilip, Müdür olduğunuz noktadan sonra bir yerlerden verilen emirlere virgül atıp, ama burada yanlışınız var deme alışkanlığını bir türlü elde edemediniz. BRT’de tavşan ile kaplumbağayı yarıştırmak isterken iktidara siz taşan kadar hızlısınız fırlayın. Muhalefete de hadde bakalım tavşanı yetişin diyorsunuz. İktidar bireyleri 2 metre 5 Cm. boyundaki bir basketbolcu gibi ayda bin beş yüz defa ekranlarda boy gösterirken, muhalefet bireyleri 1.65 Cm’lik boy ile basketbolcunun yanında cüce kalmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor.BRT’nin halkın malı olduğunu ve vergileri ile maaş aldığınızı herhalde unutmuş olacaksınız. Bugün yükseklerde bir yerde oturmuş olabilirsiniz. Ancak ağacın ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklarının yine de bir gün yere düştüğünü sakın unutmayın.

Sn. Mustafa Erk, Gönyeli Belediye Meclis üyeliği ile ilgili olarak girdiğiniz seçimde en fazla oy alan 3 kişi arasında yer aldınız. Bizim Minik Kuşlar sizin TDP’den Gönyeli Belediye Başkan adaylığı için kolları sıvadığınızı söyledi. Son 2 dönemdir Belediye Meclis üyesi seçilmeniz sizin Gönyeli’de sevildiğinizin en büyük nişanıdır. Çevreniz geniş. Sizi seven insanlar çok. Vallahi başkan adayı olarak sizin ile yarışmayı düşünenler iyi hesaplayıp teraziyi iyi tartsın. Sn. Erk Her insanın yüreğinin bir yerinde pırıl pırıl ışık vardır. Ama bakıyorum size yönelik sevgi besleyenlerde bu ışık projektöre dönüşmüş.

Sn. Doğan Falyalı, sosyal medyadaki paylaşımında, ne demiş, eski yunan filozof. Çözümü olan sorunları bir şekilde çözersin. Asıl olan, çözümü imkânsız sorunlar için aklını ve zamanı yerinde kullan. Onun için çaba sabret diyorsun. Da, boş koltuklarını sürekli olarak gördüğümüz Meclisi Mebusanı, Türkiye’ye davet edilen başbakanlarımız dahil üst düzey yetkililerin, Esenboğa’dan, Bakanlıklara Minibüsler ile taşınmasına ve kapılarda randevu saatlerinden 2.5 saat bekletilerek görüşmeye alınması işine nasıl sabredeceğiz. Maaşın kaç 7.5 – 8 kördüğümünü nasıl çözeceğiz. Çözmek için bir Büyük İskender çıkar mı diyorsun?

Sn. Dayanışma yetkilileri Ülkemizde artık kronik bir boyuta ulaşmış kural tanımazlığın son bir örneğini Girne’de Kaya Grubu’na ait otel inşaatında izlemekteyiz. Yatırım aşamasında bile mahkeme emirlerini yerine getirmeyen otelin yerel yasalara ve bölge halkına dair kayıtsızlığı ve saygısızlığı bir kez daha kanıtlanmıştır diyorsunuz. Da, 30 yaşına gelmesine karşın hala daha Anasının bezini değiştirdiği, prematüre bebek görünümündeki ‘Yavru’da, dikkat tırnak kontrolü yapılacak denince birerli kolda hizaya geçen ‘Emir Erlerinden’ siz ne beklerdiniz diye sorsam ayıp etmem değil mi? Sn. Dayanışma yetkilileri, sevmek için “yürek” sürdürmek için “emek” gerek. Siz ülkenizi sevdiğiniz için hem yüreğinizi hemde emeğinizi esirgemiyorsunuz ve çok da güzel örnek sergiliyorsunuz.

