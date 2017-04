Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

25.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Hüseyin Angolemli, Meclis Kürsüsünden yaptığın konuşmada geleceğimiz karanlık. Ülke kimlik ile girişlerden kriminal olaylar yatağı oldu. Gece yattık sabah kalktık kimlik ile girişler başladı. Şimdi Üniversiteler sayısı gittikçe kabarıyor. Ülkede işçi isteyen öğrenci adı altında, Konsomatris bile isteyen öğrenci adı altında ülkeye getiriliyor. Bıçaklama, uyuşturucu gırla ama Baronlar yakalanmıyor diyorsun. Sn. Angolemli onlar para kamuflajı ile kendilerini gizledikleri için görünmeyen adam oluyorlar. Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olanın suçlular olduğunu unutma.

**

Sn. Ahmet Kaşif, uzun bir aradan sonra sizi nihayet Meclis Kürsüsünde gördük. Bir başka deyişle BRT çalışanlarının hakları ile ilgili Meclis Kürsüsünde arzı endam eyledin. Ama ne yalan söyleyeyim yaptığın konuşma güzeldi. Konuşmanda, 550 çalışanın 120 kadrolu olması ve diğerlerinin keşideli veya sözleşmesi olması BRT’de bir başka boyutun ortaya çıkmasına neden oldu. Kısacası 120 kişi tamam ama geriye kalanlar ‘Sırat Köprüsünden’ geçme modunda. Sn. Kaşif, siyaset gülü dikenle avuçlamak demektir. Hadde sende BRT’de çalışan ve Demokles’in kılıcı başlarında sallanan bu arkadaşlar için gülü avuçla ve onları da bu dertten kurtar.

**

Sn. Mehmet Harmancı, yolları Kanlı Dereye dönen. Langufaların yüzme havuzu boyutuna gelen Lefkoşa’nın yollarını asfaltlama işleminin sürdüğünü gözlemledik. Bizim garutsa (Payton) adını verdiğim guratsa arabamın anasını ağlatan babasına da türkü söyleten Bolu sokağı asfaltında şimdi araba sürmek bir keyif oldu. Bizim komşu Hatice abla ‘Hayır duam’ tutsun Harmancı’yı derken, Ali dayı da vallahi o Harmancı bizim asfaltı öyle bir harmanladı ki, Amerikan asfaltına dönüştü elleri dert görmesin diyor. Sn. Harmancı, defolu Caddelerde ahkâm kesen eski Erk sahibi olduğunu sanan ihraç fazlaları OUT, senin gibi iş yapanlar ise vatandaşın gönlünde IN oldu.

**

Sn. Doğan Falyalı KKTC tomofilinin makinesinde bir arıza yok. El freni çekik. Teknisyen tam ayarlamadı. Nasıl olacağı belli diyorsun. Vallahi el frenin sırması yıprandı. Her an koptum kopuyorum diyor. Bir koparsa, KKTC’nin Büyük Ekonomisi de makinesi rayma isteyen. Ruleması bozulduğu için yampuri giden tomofiline dönecek. Ah be Doğan gardaş, herkes pinokyo gibi insana dönüşme şansı bulamadı, kimileri hafa odun kaldı.

**

Sn. Yılmaz Öztürk değerli eşinizin şaka yollu da olsa başını kapatmanız RTE tarafından memnuniyet ile karşılandığı ve bu konuda size plaket verilmesi konusunda talimat verildiği söyleniyor. KKTC’de böylesi tanınmış bir kişinin bizim politikalarımızı desteklemesi bizim için çok önemli dedikten sonra KKTC bütçesinden karşılanmak üzere seni ve eşini Suudi Arabistan’a göndereceği öne sürülüyor.

**

Sn. Ece Balcı TDP Mağusa İlçe Başkanı bir başka deyişle Mağusa’lı olarak yaptığın açıklamada, Mağusa Limanı’nda İngiliz dönemi yapılan iskelenin yılların ihmali nedeniyle çöktüğünü, acil önlem alınmaması halinde limanda çok daha olumsuz olayların yaşanabileceğini ve limanın çöplük olduğunu dile getirdin. Sn. Balcı, Mağusa Limanı çöplük oldu da yeteneksiz (iş yapanları ve çalışanları tenzih ediyorum) yes sir sözcüğünden, verilen komut sonrasında ‘Hemen efendim’den başka söz bilmeyenler ile dolu siyaset arenası emir eri çöplüğüne dönüşmedi mi?. Bunlar bir gün siyaset arenasında öyle bir ölecekler ve siyasetin tarihi çöplüğündeki yerlerini alacaklar ki otopsi raporlarında öIüm nedeni aşırı dozda yaInızIıktan öldüler yazacak.

**

Sn Özdemir Berova Eğitim Bakanı olarak Mecliste yaptığın konuşmada, bugün üniversiteye kayıtlı öğrenci adı altında konsomatris olarak çalışanalar yok.Tamam sıkıntılar var. Bazı şeyler gerçektir. Çalışma başlattık. Sona gelindi. Devam veya devamsızlığın takibi yapılacak. Devamsızlık varsa genelge hazırlanacak. İçişleri bk. Yayınlayacak ve Üniversiteler ile paylaşılacak. Rektörler ile görüşüp eklenmesi gereken şeyler varsa eklenecek. Nisan’dan sonra üniversite açma izni verilmedi. Ve birçok değişiklik yapıldı diyerek yeni bir beyaz sayfa açtığını gördük. Açtığın beyaz sayfanın söylediğin gibi önüne gelenin karalama defteri olmamasını diliyoruz. Sn. Bakan, aklın yolu birdir. Ve aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı kazanılmaz. Kolay gelsin.

**

Sn. Ahmet Tolgay, KKTC'de 23 Nisan devlet kutlamalarının indirgendiği düzey halkımız tarafından şokla ve tepkiyle karşılandı. Devletin stadyumundan Belediye'nin Çağlayan parkına taşınan bir etkinlik, herkese geçmiş yılların muhteşem törenlerini hüzünle anımsattı diyorsun ve çokta güzel söylüyorsun. Suudi saatini kullanacağım. Suudi İmamın saati ile namaza duracağım düşüncesindeki zihniyetten ne beklersin ki? Sn. Tolgay Yollarını İran’a yüzlerini Suudi Arabistan’a çevirip, büyük lider Atatürk’ün heykeline bile tahammül edemeyenlere, ünlü düşünür Demokritos’un aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek. İyi söylemek. Ve iyi yapmak sözünü hatırlatmak isterim. İyi düşünerek Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından da vazgeçmemelerini salık veririm.

**

Sn. Akın Aktunç kitaplar kolları sıvayarak Kıbrıs Futbolunun geçmişi ile ilgili bir kitap hazırladığını öğrendik. Kıbrıs Futbolunun yıldız futbolcularından esintilerin de olacağı kitabın gelirini ise bizim minik kuşlar SOS, Kanser Derneği gibi kuruluşlara bağışlayacağını söyledi. Sevgili Akın, kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken. Ülkenin dağarcığı bilgi ve deneyimlerle dolu senin gibi değerlerin de huyu yardım dernekleri ortaya çıkınca belli olur. Kolay gelsin diyelim.

**

Sn. Şerife Demirli Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı olarak eskiden Büyükkonuk’ta yetişen zeytinlerin kalitesinin çok yüksek olması nedeniyle zeytin yılı ilan ederdiniz. Pazarın amacı da gelen misafirlerin stantlarda satışa sunulan ürünleri görerek ve tadarak almalarını sağlamaktı. Eko günü düzenlenen Büyükkonuk’ta zeytin festivali out mu oldu? Büyükkonuk’un sizin gibi değerli ve kaliteli insanları gibi zeytini de kalitelidir tamam ama onların da pazarlanması gerekmez mi? Ne dersiniz?

**

Sn Ersin Orkoz, sosyal medyada da zaman zaman paylaşımlarında gördüğümüz fotoğrafların büyük beğeni topluyor. Lefkoşa’da memleketin en büyük fotoğrafçısıyım ayaklarında tafra yapanlara dur şurada demeye başladın. Bu efendiler senin fotolara baktıkça iç geçiriyorlarmış. Sevgili Ersin bakmakla aşık olunsaydı, Öküz trene aşık olurdu. Değil mi ama?