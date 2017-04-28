Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

28.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Gürcan Erdoğan, BRT’de yaptığın açıklamada, Evde sokakta lambalar yanıyor. Elektrikte dünya standartlarının üstündeyiz. Başarı ile yürütüyoruz. İddiayı yapan ispatlamak mecburiyetindedir. Belgeler ile bunu basına yansıtacağız. Sendikanın anlayamadığı anlamak istediği ve politika yaptığı bir durum var. Zaten başkan bir partiden siyasete atılacak açıklaman sanırım fırtına kopartacak. Sn. Erdoğan, belgeler ile bazı şeyleri açıklarken mahkemede olan Cratos Otel davasında yönetim kurulu başkanının 9 Milyonluk indirimini yönetimin kararı olmadan neden verdiğini, yine Mahkemede iptal edilen 2 ihalenin iptal nedenini de bir zahmet söylesin. Haaa birde Nusret beyin yanlış kararlara imza atmadığı için neden görevden alındığı da belirtilsin. Müdürüm yönetimin bazı hataları harikaydı. Bazı harikaları ise hata. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Kaptan, araç kayıt dairesinde bir çalışanın darp edilmesi sizce de halk nezdinde de hoş karşılanmadı. 5 bakan değişti. Maliyeden ulaştırma bakanlığına bağlanan dairede hala daha bina sorunu ile personel eksikliği var diyorsun. 370 bin araç bulunan ülkede hala daha 60 bin araca göre personel olduğunu belirtiyorsun. Bakana yakın kişiler birçok dairede görevlendirilirken araç kayıt dairesine personel verilmiyor. Bu sorun devam ederse günde 600 bin TL dönen dairede süresiz dahil grev yapacağız diyorsun. Da, barakadan bozma ve Maliye bütçesine çok önemli bir girdi sağlayan bir daireye üvey evlat muamelesi yapılırsa bence o dairenin de o bakanlıklara üvey baba muamele yapması da gayet doğaldır. Sn. Kaptan, kadının huyu para yokken. Erkeğin huyu para çokken. Siyasetçinin huyu ise koltuğa oturduktan sonra çıkar unutma.

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Sn. Özgen Görgüner, bugün günlerden Mahkeme. Avukat arkadaşların dışında pek çoğunuz bilmez ama ben 2010 yılından beri Lefkoşa kaza Mahkemesinde (hiçbir ücret talep etmeden) Tercümanlık yapmaktayım. Çünkü Ülkemi Seviyorum diyorsun. Sn. Görgüner, bu ülkede karşılık beklemeden iş yapan o kadar az insan kaldı ki, inan ülke bu konuda büyük erozyona uğradı. Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. Sen kalitenden ödün vermeden işin ile uğraşmaya devam et.

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Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, bizim Minik Kuşlar, senin Gönyeli’de Fatma’dan doğma, Selçuk’tan olma. Olgun Amcaoğlu olarak Yiğit Bulut’a bir lafım olacak. O da Arif Hasan Tahsin Hocamın dediğinden mesajını içeren sosyal medyadaki paylaşımını görünce, uuuu banayiya mu demedi. Ama ağızlarından öyle bir Aman Allahım çıktı ki, inan bir şey oldu diye korktum. Ne oldu diye sorduğum zaman meğer bizim üst düzey bürokratlar arasında böyle cesurlar da çıkıyor. Ve taşı gediğine oturtuyor dediler. Sevgili Olgun, Herkes pinokyo gibi insana dönüşme şansı bulamadı, kimileri hala odun kaIdı. Vallahi bu açıklamandan sonra full çeken enerji dolu bataryan ile halkın gönlündeki kapsama alanına girdin. Devam et.

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Sn. Mehmet Ali Yükselen LAÜ’deki başarılarınız herkesin olduğu gibi Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, sizin için övgüler ve methiyeler düzdü. Rektör çok başarılı olduğu için Mütevelli Heyeti kaldırıp yetkileri başarısını kanıtlayan Sayın Mehmet Ali Yükselen’e vereceğim diyor. Hocam olgun ve başarılı insan, güzel söz söyleyen değil. Sizin gibi söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyledikten sonra üniversitesini 3 katlayan insandır. Ünlü düşünür Demokritos aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak demişti. Kalksa ve görse sanırım söylediği bu sözü harfiyen uygulayan sizi anlınızdan öperdi.

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Sn. Tufan Erhürman, bugün UBP-DP Azınlık Hükümetinin güvenoyu almasının birinci yıl dönümü. Hükümetten bir yıllık icraatını anlatan bir basın toplantısı yapmasını bekledik ama olmadı. Yarın 11.30'da Meclis Mavi Salon'da muhalefet görevimizi yerine getiriyor, ve basın toplantısıyla hükümetin bir yıllık hal-i pür melalini biz değerlendiriyoruz diyorsun da değerlendirmek için somut bazı veriler olması gerekir. Soyut kavramlar üzerinde değerlendirme yapacaksanız cek ve caklar çok zamanınızı alır. Ben somut verilerde, ekonominin tumba olduğunu. Vatandaşın rulemasının bozulması nedeni ile yampuri yampuri bakkala gittiğini. Ailelerin makinesinin sıkıştığını ve rayma kaldırmadığı için boşanma makamlarına baş vurduğunu, memleketin de ‘Tumba’ olduğunu görürüm. Sanırım size de soyut kavramlar kaldı. Buyurun açıklayın.

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Sn. Mustafa Serçelik Türk dünyasına açılan tek kapı olan Nahcivan sınırının zamanında Mustafa Kemal Atatürk tarafından “bizzat kendi parasıyla” İran’dan satın aldığı topraklardan oluştuğu. Bu Gerçeği Bugüne Kadar Bilmediğimden Dolayı Kendimden Utandım diyorsun. Da, bence bu büyük insanın, dünya liderinin ismini futbol sahalarından silenler ile heykel ve büstlerini kırıp yere indirenler utansın. Bir bilinmeyeni bize öğrettiğin için de utanma yerine onur duymalısın. Sevgili Mustafa, gören göze karanlık asla perde olamaz. Görmek istemeyen göze ışık ne yapsın. Onlar kendi karanlıklarında boğulurken biz ışığımız ile aydınlanmaya devam edelim.

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Sn. Turgay Hilmi, dam izolasyonumu yapıp parasını alan şirket, eksikliklerini tamamlayacağına dair söz verip beni 6 ay oyaladı. Daha sonra arayıp özür dileyeceğine susmayı tercih etti. Bu durumu kendi vicdanlarına bırakıyorum içerikli mesajın sonrasında size Vicdan ablanın hakkın rahmetine kavuştuğunu söylemek durumundayım. Ve tabiki sana TRNC’ye bir başka deyişle KKTC’ye hoş geldin diyorum. Sn. Hilmi, kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya da o vurur. Kalpsizlerin denizinden, siyasetçinin işkembeden diline geleni söylemesi ve gerekli düzenleme ve tedbirleri almaması kıyının pislikler ile dolmasına neden oluyor. Hepsi bu.

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Sn. Kemal Dürüst, Güzelyurt İlçesi Örgüt Başkanları için düzenlediğin yemekli toplantıda Güzelyurt’un dünü ve bugününün yanında yarınları da konuştuğunuzu öğrendik. Bizim Minik Kuşlar, Milletvekili seçimlerinin erkene alınabileceğini söylüyor ve tatbiki Sayın Dürüst seni ve bizi yemeğe davet etmeyecek. O yemeğe davet edecekleri bilir diyor. Ters ters baktığım bizim Minik Kuşlar, ne bakıyorsun zaten o bölgesinden banko çıkacak. Hayıf pili biten ve vatandaşın kapsama alanı dışında kalacaklara diyor. Ne dediklerini anlamadığım için sustum.

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Sn. Bülent Kılıçoğlu, LTB Belediye Meclis eski üyeliği, KTSYD eski başkanlığı derken hedefi büyülterek, senin ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta daha adil, eşit ve özgür bir yaşam mücadelesini birlikte yürüteceğiz diyen TDP’ye geçmişsin. Çocuklarımıza daha güzel bir Kıbrıs ve Dünya bırakmak için elimden geleni yapacağım iddiası ile çıktığın yolda sana kolay gelsin. Sevgili Bülent, hedefe odaklanıp hızlı davranıp o hedefe varınca merhaba demezsen geç kalıp sonra hoşça kal dersin. Unutma.

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Sn. İsmet Akim, Elektrik Dairesi ile ilgili açıklamalarınız geniş yankı uyandırdı. Unutmayın, doğruyu söyleyeni dokuz köyden değil yirminci köyden de kovarlar. Sn. Akim, birilerinin nasırına basmak çok kötüdür. Canı o nasırdadır ve müthiş acı duyduğu için avaz avaz bağırmaya başlar. Sn. Akim, Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır. Adaletin topal olduğunu ve hiç gelmeyeceğini sanan birileri sakın bunu unutmasın.