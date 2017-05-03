Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

03.05.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri, Barış Harekâtının ilk günlerinde çıkartma başlarken ilk şehidimizin düştüğü toprakları birilerine peşkeş çekmeniz doğrusu, alkışlanacak bir davranış. Durup dururken tuz kavurmanızın esbabı mucibesiniz anlayamadık. Anlayan varsa da beri gelsin. Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar edebiyatından pasajlar okurken mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bol kepçe lokantasından, Milli sözlerin yanısıra, Vakıf arazilerini dağıtmanız homurtulara neden oluyor. Milliyetçilik söylemleriniz tavan yaparken vay be dedirterek güven tazelediğinizi sanıyorsunuz. Unutmayın insan pahalı parfüm değil güven kokmalı. Ve bazı durumlarda farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır.

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Sn. GKK ve Kol Ordu Komutanları, şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış Çıkartma Plajı bir anı ve Milli Park Alanına döndürülüp, her yıl zamanı gelince ilahiler okunarak şehitlerimizin aziz hatıraları anmak yerine bugün otel yapımı için birilerine peşkeş çekilmesine seyirci kalmanıza inanın anlam veremedik. Yarın verilecek kumarhane izinleri ile şehitlerimizin kanlarının bulunduğu topraklar üzerinde black Çek, poker oynanırken hadde şerefe denilerek zarlar da atılacak. Sn. Komutanlar, yıllarca bir inanç uğruna bu toprakları 'Mücahitler' olarak bekledik. Mehmetçik de kan döktü. Döktüğümüz kanlar, şehitlerin düştükleri yerler üzerinde hoş olmayan şeylerin yapılması içinse sözün bittiği yerdeyiz. Şehitlerimizin bu kadar istismar edileceğini bilseydim sanırım o mevzilerin birisinde değil nöbet tutmak ayağımı bile atmazdım. Ve sanırım bazı insanlar bu kadar kirli olmasaydı, yağmura da gerek kalmayacaktı.

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Sn. İbrahim Benter, Vakıf arazisi emir demiri keser misali birilerine veri verdin. Şehitmiş, çıkartmanın ilk yapıldığı toprak parçasıymış. Boş ver tırıs gitsin edebiyatından nağmeler sundun. İçine sindirememen nedeniyle sıkıntıdan kalp krizi geçirdin ama yine imzayı atmaktan geri durmadın. Bu noktada bir takım açıklamalar yaparak savunma moduna girebilirsin. Ama bence bugüne kadar susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama. Sn. Benter Ormanda iki ayrı patika vardı ve sen sana zarar gelmesin diye en az ayak izi olanını seçtim. Bence İşte farklılık budur.

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Sn. Ertan Ersan, İngiltere, Türkiye, Somali, Nijer ve son olarak da Patagonya gezilerinden döndüyseniz, Şehit kanı ile sulanmış 'Çıkartma Plajının' birilerine peşkeş çekildiğini gazetelerden, sosyal medyadan ve dergilerden görüp öğrenmiş olacaksınız. Normal gözlükleri çıkartıp, FAGO'ları takmanız halinde yakında önceleri para ile girilen Çıkartma Plajına şimdilerde hiç girememenin dayanılmaz hafifliğini de yaşayacaksınız. Şehit Aileleri Derneği Başkanı olduğunuzu bir zahmet hatırlarsanız, belki sürekli olarak eğri gitmekte olan okun bir kez olsun doğru gittiğini yapacağın açıklamalar ile bize göstermiş olacaksın. Vallahi, vazoyla saksının farkını sakın söyleme ve bence çiçekler dediğimiz halka sor. Onlar senin hangisi olduğunu söyleyecek.

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Sn. Ertan Birinci, bugün Harika bir haber ile mutluluğumuzu sizler ile paylaşıyorum.. Canımız torunumuz Meliz'imiz az önce abla oldu. Oğlumuz Tekin ve kızımız Meryem'in Nur gibi bir erkek çocukları dünyaya geldi. Biz de ikinci torun sahibi olmanın Sevincini yaşıyoruz.. HALİL imiz bereketi ile sağlıklı Mutlu huzurlu analı babalı dedeli neneli büyüsün. Darısı başınıza diyorsun. Da, sesinden ikinci defa dede olmanın sonsuz keyfini yaşadığını hissediyoruz. Sevgili Ertan, oğlan bankadaki anapara ise, Torun, bankadaki paranın faizidir. Bu nedenle Torun daha çok seviliyor. Ve insan sevmeye başladı mı, daha keyifli yaşamaya başlar. Küçük Halil, Analı babalı ve sağlıklı büyüsün.

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Sn. Kar İş Yönetim Kurulu üyeleri, taleplerinizde belki haklı olabilirsiniz. Hatta şu artış olayında isteyenin bir yüzü kara. Vermeyen zenci pardon Afrikalı da diyebilirsiniz. Ama greve katılımın yüzde elli de kalması, çok düşündürücü değil mi? Nedense öğretmen grevlerinde olan çocuklara oluyor. Otobüs işletmeleri eyleminde olan yine çocuklara oluyor. Sn. Kar-İş yöneticileri, anlaşma yolları arayarak bir sonuca ulaşsanız ve çocuklar eğitiminden olmasa diyorum. Çünkü birinin uykusundan önce ettiği duada yer almak, hayatta olabileceğin en güzel yerlerdendir.

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Sn. Aslan Bıçaklı, bu yıl İşçi Bayramını buruk kutluyoruz diyorsun. Buna katılmamak mümkün değil. İşçi Bayramında, işçinin çalışırken patronun mangal keyfi yapması, ekonominin dibe vurması sonrasında işçinin alım gücünün dibe vurması. Asgari ücreti geçtim. Dövize endeksli ev kiralarının tavan yapması. Son olarak et fiyatlarının uzayda seyretmesi ve eskiden bir önge alınan etin artık yarım öngeye inmesi buruk kutlamaları baş tacı yapıyor. Sevgili Aslan, birilerinin için temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca olmuş kaç para eder. Hırka, tesbih, post, seccede güzel Ama Allah bunlara kanar mı dersin ?

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Sn. Kağan Mındıkoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, Memur Sen Başkanı olarak yaptığın açıklamada, Göç Yasası kaldırılmalı veya iyileştirilmeli. Geçici Memurlar biran önce kadrolanma süreci tamamlanmalı diyorsun. Da, 11 ay sonra seçim olduğunu unutuyorsun be başkan. Adamlar senin bu saydıklarını seçim yatırımı olarak zaten yapacak. Win to Win meselesi. Sn. Mındıkoğlu, Milletin başına Hülya Avşar yağarken bizim başımıza 'Emir eri' siyasetçiler yağıyor. Ne diyelim?

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, açıklamalarında yine yüksek valumlu atma ve sallama ögelerine yer verdiğini gözlemledik. Amacımız emeğin değer bulması, alın terine insan hayatına işçilerimizin nasır tutan ellerine gereken değeri verebilmektir diyorsun. Da, açıklamayı okuyunca hünküre hünküre ağlamak istedim. İçişleri, Eğitim, Tarım Bakanı olmuş Süper Bakan olarak işçilerin haklarını yapmış olduğun bakanlıklarda ne kadar koruduğunu inan millet biliyor. Açıklamayı okuyanlar İnananı da derken, ne demek istediklerini anlamadım. Bir zahmet daha açık söylermisiniz? Bakan olsun, siyasetçi olsun. Vekil olsun. Kitap olsun cildine ve ceylan derili koltuğuna aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır derim.

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Sn. Mehmet Betmezoglu herhalde artık ‘Çıkarma Plajı'nda ''Şaffak Ali Dayı'' nöbeti tutarsınız değilmi diye soruyorsun. Yok sevgili Mehmet. Şaffak Ali Dayı nöbeti yerine, ya haremlik ve selamlık nöbeti yada attığı zarın getirisini görmek için bir geceliğine tayyareye binip gelecek olan kumarbazların nöbetlerini göreceğiz. Sn. Betmezoğlu, sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir. Kimisi, emir eri olarak anasını yağlayıp grasolamayı sever. Bir diğeri şehit kanı ile sulanmış da olsa sahilleri iç etmeyi, bazıları da bu sayede nemalanmayı sever. Bu nedenle bu sevgi kalesi hiç mi hiç yıkılmaz.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Kuzey Kıbrıs'ta kasaplarda Kuzu etinin kilosu 50, dana bifteğin kilosu ise 100 TL. Güney Kıbrıs’ta ise kuzu etinin kilosu 6 Euro. Hayvan üreticisi ise canlı hayvanının kilosunun 15 TL’ye alındığından dert yanıyorlar. Gelir düzeyi iyice düşen insanlarımız Güneyden et vs. alırlarsa haksızmılar şimdi? Diye soruyorsun. Bir tarafta tırnak içinde söylüyorum ‘Gavur’ dediğimiz bir insanlar topluluğu ama insanlarının hakkını vererek yaşıyor. Bir diğer tarafta Anasına yaranmak için ağzından, din iman ve Allah kelimesini düşürmeyen, haram yemeyiz dedikten sonra hokkabazlıkların binini bir paraya satan bazı sözde ‘Müslümanların’ hakim olduğu toprak parçası. Gel de içme. Hadde bunların şerefine fon deep yapalım.