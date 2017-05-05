Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

05.05.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kutlu Evren, İçişlerine bağlı hapishanede her gün etli yemek pişiriliyormuş. Karbon Hidrat ve protein ağırlıklı yiyecekler mahkumlara güç kazandırırken, protein ihtiva eden ‘Kurtçukların’ bir kısmının hala kımıldadığı ve yarı baygın olması nedeni ile şikayetlere neden oluyormuş. Mavro Beytambal kalsın bin defa söyledik, yemeklere dahil edilen naylonları iyi pişirin ki, eridikten sonra ağıza sakız gibi yapışmasın dedik ama dinletemedik. Bir zahmet siz bir telefon ederseniz yemeğe dahil edilen kurtlar ile naylonların iyi pişmesini sağlayın. Sn. Bakan, kupa altından da olsa, kuru çeşmeden dolmaz. Kurt, lezzetli de olsa mide kaldırmaz.

**

Sn. Zeki Çeler, bakıyorum Meclis Kürsüsünden, bizim Mücahitlik zamanımızın meşhur A 4’leri gibi Trafik konusunda takır takır saydırdın. Ama bukez A 4 gibi ölüm kusma yerine insanların nasıl kurtulabileceklerini gösterttin. Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın çatısı altında 3 Maymunları oynayarak konuşmama, görmeme ve duymama haklarını kullanan bazı vekillere trafik konusunda ders verdin. Sevgili Zeki, içi temiz olmayanlar, hacı hoca olmuş kaç para eder. Hırka, tesbih, post, seccade güzel Ama " Tanrı" bunlara kanar mı? O da halkta kanmaz. Ve zamanı gelince münasip yerlere atacağı Messi vari vole ile onları Tarihin siyasi çöplüğüne gönderir.

**

Sn. Oshan Sabırlı, Evliya Çelebi, yukarılardan bir yerden telefon etti. Oshan beni geçti dedi. Bir Tayyareden inmeden diğer Tayyareye havada biniyor diye de ilave etti. Evliya Çelebi’yi duyan bizim komşu Ali dayı ise tamam çocuk çok başarılı. Tuttuğunu kopartıyor. Ustaları da bu yetenek ve becerileri sayesinde onu iş peşinde koşturtuyor, bunda ne var dedi. Vallahi Ali dayıya karşı susma hakkımı kullandım. Madem yetenek ve becerilerin sayesinde seni Ali dayı, Adalet Abla ve Adil Amca gibiler seni destekliyor bize de susmak düşüyor.

**

Sn. Derviş Çebiç, sizin hapishane vallahi bir alem. Adam kayırmacılık. Bu bizdendir, falanca bizden değil edebiyat kitapları best seller olarak satış rekoru kırıyor. Ancak son zamanlarda zirve yapan bir best selleriniz varki, inanın onu ayakta alkışlıyoruz. Şu yemek işi varya inanın bittim. Kurtlarla dans filminin bir başka versiyonu cezaevinde kapalı gişe oynuyormuş. Sn. Çebiç, kurt ve naylon deyip geçme. unutma, ki czaevindeki olaylar değil, Kişileri tarih olur. Bilmem anlatabildimi?

**

Sn. Erkut Şahali, trafik konusunda hükümetin uygulamalarının gelişigüzel olduğunu ve vatandaşların trafikte isyan noktasında olduğunu dile getirirken saldım çayıra Mevlam kayıra modeli ile yürüdüğümüzü dile getirdiniz. Vallahi çok iyi niyetli olduğunuzu gördüm. Çayır muhabbeti sanırım çoktan geçti. Artık Mevlam bile artık sizi kayıramıyorum. Siz 300 binden 800 bine çıkardığınız nüfusunuz ile benden neden yardım dileniyorsunuz. Hadde bara diyor. Bak Neyzen Teyfik hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya üç buçuk atarsın yada dört dörtlük yaşarsın diyor. Biz dört dörtlük yaşam otobüsünü son durakta beklerken kaçırdık. Bu nedenle bir yerlerimiz yaşadıklarımız karşısında üç buçuk atıyor.

**

Sn. Şener Elcil Eğitim Bakanı Berova sizi polise şikâyet etmiş. Bu nedenle, Berova’nın demokrasiyi içine sindiremediğini söylediniz. Ayrıca Sn. Maviş’in okuduğu basın bildirisinde, Berova’nın ‘ben bakanım sevk ve idare bendedir. İstediğimi yaparım’ dediğini dile getirdiniz. Sn. Elcil, bu ülkede o koltuğa oturanların bu ülkenin tapusunun kendilerine ait olduğunu sanmaları ilk değil. Kanuni gibi ferman yazdıkları da çok bilinmeyenli denklem değil. Hocam bazı siyasiler tutunamadıkları dalda yaprak olmaya çalışıyorlar. Kendilerini kimseye zorla sevdiremeyeceklerini nedense bir türlü anlamıyorlar.

**

Sn. Bekir Adlı, sosyal medyada paylaştığın mis gibi molohiya ile salatanın yanı sıra çöreği görünce mide krampı yaşadık. Tam öğle üzeri gördüğümüz bu muhteşem tablo karşısında mide sendromu yaşarken buyurun yiyelim diyorsunuz. Yapma Bekir gardaş. Senin bu yaptığın eziyeti Amerikan Askerleri Irak’taki insanlara bile yapmadı. Bekir gardaş Öfke, dilin beyinden hızlı çalıştığı bir tek durumdur derler. Bence yanlış. Mide hem öfkeden hemde dilden daha hızlı çalışır.

Sn. Ahmet Said Sayın sosyal Medyadaki paylaşımında, Maşallah, son yıllarda iktidara gelen tüm hükümetlerimiz, kamuya ait ne varsa birer birer satmaktadırlar. Kamusal mal kalmayınca neleri satacaklar diye düşünürken bir anda beni bir sıcaklık sardı. Aklıma geldi ki en son elde kalacak olan "donumuz"... Böylece kemerimi biraz daha sıkmaya karar verdim. Ola ki Bakanlar Kurulu aldığı bir kararla donumu çoktan başkasına peşkeş çekmiştir de, benim haberim yoktur diyorsun. Vallahi bazı yeteneksiz siyasileri toptan açık artırmaya çıkartsak ve alauna alatre satsak bir kahve içecek kadar para toplayabilirmiyiz? Sn. Sayın, herkesin sevilmeye ihtiyacı vardır. Bilhassa hak etmeyenlerin. Ne dersin?

**

Sn. Kemal Dürüst, Ercan- Akıncılar yolunun açılarak 43 yıllık özlemi bitireceğini ve Akıncılar’ı KKTC’ye daha da yakınlaştıracağını kaydettiniz. Bakın ‘Mantini’ keserken lütfen Sayın Sibel Siber’i de korteje dahil etmeyi ihmal etmeyin. 10 Milyon baloncuk devrinde Cumhurbaşkanı adayı olurken bu iş bende, bu işi bitmiş sayın demişti. Garibimin bitti dediği iş ne bitmez bir yolmuşki, Dinozorlar devrinden günümüze kadar tren yolu gibi uzayıp geldi. Sn. Bakan ‘Mantin’ kesme sıralamasına sayın Sber’i de koymazsanız vallahi Meclis Başkanımız kalpten gider. Veya bir yerlerine inme iner. Ah Sayın Dürüst, kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan niyet ve yürektir.

**

Sn. Ertuğrul Hasipoğlu öncelikle geçirmiş olduğunuz trafik kazası nedeni ile geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul buyurun. Koskoca çimento kamyonunun sizi görmemesi ilginç. Sanırım bu kazaya çok sinirlendiniz. Boş verin, bir zamanlar gece kulüplerini kapatalım da askerler bizi mi becersin sözlerinize kamyon şöförünün kızmadığına eminim. Vatan Millet, Sakarya nutku atarken aldığınız ve cebinizden dışarı sarkan, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport ile kimliğin görüp kırmızıya saldıran boğa gibi arabanıza saldırdığını da düşünmem. Bence vakti zamandında Mevlana gibi ne istersen ol gel deyip gemiden indikten sonra kamyonun üzerine çıkan birilerindendir. Sn. Hasipoğlu, bazı kamyon şoförleri kitle üretimi yapan fabrikalar gibidir. Üretim farklı ama kalite hep aynidir.