Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

23.06.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak, ciddi bir gelişme olmazsa Crans-Montana Zirvesi’ne katılmayacağım diyorsun. Eide tarafından sunulan belgenin çok yuvarlak ifadeler içerdiğini belgenin ne Kıbrıs Rum tarafını ne de Kıbrıs Türk tarafını tatmin edecek durumda olmadığını söylüyorsunuz. Ahmet Becerekli’nin tamburası da yuvarlaktı ama umulmadık işler yapıyordu. Sn. Özgürgün, doğrudur yeniniz dar ve oynamak için yeriniz dardır. Bu nedenle ne sirtaki nede çiftetelli oynayabilirsiniz. Tabi bu oyunları oynamak yetenek ister. Yetenek düşmanı olduğunuzu söylemek istemiyorum ama ihalelerdeki durumları, siyasetteki eksikliği ve de problem çözmedeki yetenek eksikliğini gördükçe kusura bakmayın, merhum Anibal’ın ‘Bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be Annem sözünü söylemek zorundayım.

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Sn. Mehmet Harmancı, kısa bir süre önce yapılan ankette sizin için halk desteği oldukça yüksek. Ankete göre Lefkoşalılar, Lefkoşa’nın öne çıkan sorunlarına rağmen Mehmet Harmancı’ya seçimde aldığı oyun çok üzerinde güven gösteriyor diyor. Vallahi güven pazarda satılmaz. Kendiliğinden aniden de olmaz. Güven Lefkara işi gibi özenle Kütahya seramiği gibi içine sevgi katılarak gerçekleşir. Sn. Harmancı, rakıya ne işe yararsın diye sormuşlar. O da delikanlıyı susturur, soytarıyı konuştururum demiş. Lefkoşa’lıya da güven işini sormuşlar. O da Harmanda işini özenle yapanı alkışlar, laga luga yapıp midemi bulandıranları da dışlarım demiş.

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Sn. İsmail Arter, Gezici Araştırma Şirketine göre sizin seçildiğiniz oyun neredeyse yarısına düştüğünüz iddia edildi. Ayni araştırma raporunda Gazimağusa’da mevcut belediye başkanı İsmail Arter’in dışında aday olarak öne çıkan diğer isimler ise Oktay Kayalp, Ercan Hoşkara, Oğuzhan Hasipoğlu, ve Güneş Güneşoğlu var diyor. Ah be başkanım bu memlekette, nedense Kör ölür badem gözlü olur. Halkın kapsama alanından çıktığı için seçim kaybedenler de baş tacı yapılır. Ne diyelim ?

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, yapılan anket İskele’de mevcut Belediye Başkanından halk beklediğini bulamamış durumda diyor. İskele halkı Halil İbrahim Orun, Nazım Çavuşoğlu, Sermet Nereli ve Erkut Yılmabaşar isimlerini de aday olarak görmek istiyor açıklaması yapılıyor. Sn. Sadıkoğlu, diğer adayları bir yere kadar anladık. Ama İskele bölgesinde halk Nazım Çavuşoğlu da bu adaylar arasındadır derse kusura bakmayın, bende her halde birileri aklını hellim ekmek ile yedi diye düşündüm. Sadıkoğlu’nu bir kefeye, Çavuşoğlu’nu bir kefeye koysalar, Sadıkoğlu’nun terazi kefesi ‘ÇAT’ diye vurur. Başkan yetenek düşmanı siyasilerin elinden aileler can hıraş yandım Allah diye feryat ederek ağlıyor. Bizim yetenek düşmanıbazı bakanlarımız ne hikmetse andilla koyarak seyreyliyor.

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Sn. Mahmut Özçınar anketlerde en başarılı belediye başkanı olarak gösterilmek nasıl bir duygu söylermisiniz? Gezicinin anketi, Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar’ın güven endeksi oldukça yüksek. Bu durum halkın Özçınar’ın faaliyetlerinden oldukça memnun olduğunu göstermektedir. Buna rağmen halk Belediye seçimlerinde diğer adaylara da şans vermek istiyor diyor. Okuyunca Allah Allah bu ne lahana bu ne turşu dedim. Halk memnunsa neden memnun olduğunu değiştirsin diye düşünürken, Gezici herhalde bizim ile dalga geçiyor demekten kendimi alamadım. Hocam, anketteki son sözler bence anketörün atmasyonudur. Yok biraz doğruluk varsa millete okşayan elin kıymetini bilmeyenler, tekmeleyen ayağı öpmek durumunda kalacaklar derim.

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Sn. Zeki Çeler, vallahi ne yaptın ne ettinse Girne halkının aklını çelerek Girne Belediye Başkanlığı için en güçlü aday oldun. Kızlar beyaz ‘YATLI’ prensini beklerken, Diyanellos sigara fabrikasından bozma Meclis-i Mebussan içerisinde gösterdiğin cengâverlik nedeni ile toplamış olduğun enerji ile full çeken bataryaların sonrasında, halkın kapsama alanına girdin ve bir türlü çıkmak bilmedin. Aşk eğri bacaklıyı doğru görme sanatıysa, siyasette demir paradan daha bozuk siyasileri tarihin siyasi çöplüğü konumunda olan ‘Siyasi Gumgumaya’ atma sanatıdır. Bunlar Out, kapsama alanına girenler In

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Sn. Aziz Kaya, ankette birileri sizin için güven endeksi kritik durumda. Eski Başkan Mehmet Zafer’i aday olarak görmek isteyenlerin de sayısı azımsanmayacak oranda deniyor. O öyle diyorsa bende ölünüzün körü derim. Anasından öpücük bekleyenler ile ölünün gözyaşının akmasını bekleyenler, sert KAYA’ya çarptıklarını yakında anlayacaklar. Sn. Kaya, işkembei kübradan sallayanlara dönüp bakmam. Adamsa notunu, hayvansa otunu verir geçer giderim. Bence sende öyle yap.

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Sn. Güneş Güneşoğlu, sorması ayıp olmasın ama Gezici Araştırma şirketinin sahibi ile bir akrabalık mı var? Yok akrabalık yoksa Mağusa bölgesindeki halk gerçekten sizi çok seviyor ve tutuyor demektir. Önce Milletvekili adayı olarak halkın kapsama alanına girdiniz. Sonra bir de baktık ki, isminiz Belediye Başkan adayı olarak anılmaya başladı. Sayın Güneşoğlu, rotanızı iyi çizin. Çünkü rotanızdan saparsanız sonrasında size Acemi derler. Yanlış seçimde bulunursanız korkak derler. Ama beceremezseniz günün sonunda size siyasi mevta dedikten sonra Allah rahmetini eksik etmesin derler.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, İskele Bölgesinde isminiz TDP Milletvekili adayı olarak anılırken birde baktık belediye başkan adayı olarak söz edilmeye başlandı. Sevgili Erkut, Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Bu nedenle sana daha yakın olan Milletvekili adaylık yolunu seçmeniz daha uygun olur görüşündeyiz. Herne kadar siyaset turşu suyu gibiyse ve içenin midesini bulandırırken içmeyenin ağzını sulandırsa da yıllarca içinde bulunduğun siyaset senin ne mideni bulandırabilir nede ağzını sulandırabilir. Senin bu yolun için aksini düşünenlere ne diyeyim Allah’a don giydirdi Fellah’a desem olmaz. Bu nedenle senin için dudak bükenlerin sözlerine noktayı koy. Ki, vekil olarak ismin noktadan sonra büyük harflerle yazılıp konuşulsun.

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Sn. Gencay Eroğlu, halk sizin için bu güne kadar gelmiş geçmiş en iyi Gençlik Dairesi Başkanıdır diyor. Gençlere verdiğiniz önem. Onlar ile yatıp kalkmak ve her dertlerine derman olma çabanız takdir görüyor. Kanal T’de yayınlanan Gün Sonu programında eski Tarım Bakanı Kenan Akın, sizi övgü dolu sözler ile anarken Yeniboğaziçi Karavan Alanı bölgesindeki ağaçlık alanı Gencay hanım gelsin alsın. Bizde onlar için orasını dizayn edelim ve çocuklar orman ve ağaç sevgisini orada yaşasın dedi. Sevgili Gencay, cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerinde senin gibi insan sevgisi ile dolu Müdürlerin başarıları da enerjilerindedir. Sn. Kenan Akın’ın çağrısına bir kulak verin desem?