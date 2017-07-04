Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

04.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Derya Kanbay, sosyal medyadaki paylaşımınızda “Sayın Toros, orada trafik kurallarını sürekli ihlal eden insanlar, egzoslarından gürültü ve duman çıkaran maçolar, yediği cipsin paketini yere atan cahiller, devletin kaynaklarını yandaşlarına, akrabalarına peşkeş çeken insanlar görüyor musunuz acaba? İsviçre, AB normlarının ötesine geçmiş bir ülkedir. Şu güzelim Kıbrıs için oradan ibret ve güzel örnekler alabilseniz ne güzel olurdu” ifadesinde bulundunuz. Vallahi çok da doğru söylediniz. Daha önce kırmızı ışıkta geçenimiz yoktu. Arabası arıza yapanı yol kenarından alma alkışkanlıklarımız vardı. Piknik alanında mangalın 10 metre ötesinde çocuğuna büyük abdestini yaptırdıktan sonra masasına dönüp yemeğini afiyet ile yiyen de yoktu. Tartışmanın eskiden bir adabı vardı. Bıçak, tabanca kullanılmazdı. Hapishane full çekmez hükümlü ve hükümsüz sayısı bilemedin 40’ı geçmezdi. Evimizde Sn. Denktaş’ın önerisi gibi iki köpek de beslemezdik. Kısacası burasık küçük bir İsviçre’ydi. Sonrası çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Çözemiyoruz. Sahi bu durum neden böyle oldu dersiniz Sn. Kanbay?

Sn. Ali Kismir toplumun yangından ciğeri yandığı saatlerde yetkililer de güneşlenmekle meşguldüler. Bir dostun "Yangına müdahale etmek için kendi aracımla olay yerine gittim. Bir ara RHA plakalı bir araçla olay yerine gelen bir kişiyi görüp yanına gittim. Gelen kişi başbakanlık müsteşarının şöförü idi. Müsteşarın kendisi denizde olduğu için yangına bakması için şöförünü yollamış. Yine Orman Dairesi'nde görevli bazı kişiler yangın sırasında yat gezisinde eğleniyorlardı. İşte memleketin hali bu"Yoruma gerek var mı? Diye soruyorsun. Evet var Sevgili Ali. Meclisi Mebusan kapalı ve tatilde. Buna paralel olarak da üst düzey bürokratlar yat ve villalarda. Sen böyle basit şeyler için ne diye keyiflerinin içine ekşi sıkıyorsun? Ben Ezan sesini ve yazı seviyorum. Ezanda çalan müzik susuyor, küfür edilmiyor, içki içen bırakıyor. Yani 3 dakika herkes insan oluyor. Yazda ise bu ülkeyi idare ettiğini sananlar kapsama alanı dışında kalarak ortadan kayboluyor. En azından kafalarımız rahat ediyor.

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Sn. Derman Saraçoğlu, Kalkanlı yangını ile ilgili olarak sosyal medyada yaptığın paylaşımda, yaşasın Rumdan yardım almadan Ruma muhtaç olmadan, 3000 dönümü daha yakmayı başardık diyorsun. Yıllardır yanlış yönetimlerin elinde zaten Kıbrıs’ın Kuzeyi çatır çatır yanıyor. Ancakboşuna kimseyi suçlamayalım Derman gardaş. Bu kullanıcı hatasından kaynaklanmaz. Maalesef, toplumun bir bölümü oğlancık ve gıccacığın işe girmesinden dolayı yüreği ve eli defoludur. Bir defacık daha vereyim de işim olsun diyerek defolu bölümün büyümesine neden oluyor.

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Sn. Asım Akansoy, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın “Orada devletin kaynaklarını akrabalarına peşkeş çekenler var mı!” sözlerine yanıt vererek “Türkiye Hükümetleri’nin ve iktidarının hem dış politikada (komşularla sıfır sorun) hem iç politikada İsviçre’den öğreneceği çok şey vardır sözleriniz sonrasında ‘Taş’ LUKKOYA’ oturdu. Sn Vekil, yıllardır jilet gibi sözler vücudumuzda açmadık yara bırakmadı. Hep kahpe kader diye hayıflanıyoruz. Kader satılmıyor ki iyisini alalım. O gelip sizi buluyor.

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Sn. Kamil Kayral, ülkede güzel yapılan bir şey varmı diye elimizde yeşil altlı mum cımbız ile arayıp dururken, sizin DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet OsamileKamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenleyeceği sınavlar için soru tedarikine yönelik kriterleriçeren protokolü imzaladığınızı gördük. Sınav ve soru güvenliği nedeniyle iki değerli insanın imzaladığı protokol gönlümüzün güven bölümünü tamamıyla doldurdu. Sn. Kayral, insanlar bugünlerde akıllı icatları baş tacı yapmış durumda. Halbuki bugün yine en çok satanlar listesinde yani Best Seller dizisinin en üst noktasında sizin gibi insanlar var.Akıllı telefonmuş. Akıllı bilgisayarmış. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile ne işe yarıyor dersin?

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Sn. Fırat Ataser, BRT’ye yaptığınız açıklamada, Escape BeachClub’ta yaşanan kirliliğe açıktan geçen teknelerden boşaltılan atıkların neden olduğunu söylediniz. Belediye tarafından işletilen Mare Monte Plajında ise sabah saatlerinde denizde kirlilik biriktiğini ancak nedenin henüz tespit edilemediğini kaydettiniz. Yani belediyenin çalıştırdığı yerdeki denizdeki kirliliğin nedenini henüz bulamadınız. Sn. Ataser,tecrübe yenilen kazıkların bileşkesidir. Daha önce çembere koyduğunuz ve sürücülerin gözünü alan ışıkların neden olduğu tehlikeyi de bilmiyordunuz. Yollardaki o kazılar sonrasında askere haber verir tanklar ile burasını darmadağın ederim derken yaratacağınız vahşeti de bilmiyordunuz. Sahili elinizden alınırken sandallar ile kendi sahilinize girişin yarattığı güvensizliği de bilmiyordunuz. Vallahi bilmediğiniz işlere aklınız ermiyorsa erdiği şeyleri yapın. Yani bugüne kadar eliniz ile yapamadığınız işi ayağınız ile yapın ve o makamdan çekin gidin.

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Sn. Levent Yüksek göndermiş olduğunuz mesajda Anaokullara kadar cübbeli diploma töreni yapılıyor. Atılan havaifişeklerin haddi hesabı yok. Eğitiminbütçesinde yoksa neden havai fişekler fırlatılıyor. Bu ülkedecübbeyiüniversiteden mezun olanlar giyer diyorsun. Da kahbe gidi şov cübbeyi ilkokul mezununa da ortaokul mezununa da. Lise mezununa da giydirir. Havai fişeklerin bini bir paraya gökyüzüne gönderilir. Sn. Yüksek, kol saati insanın zamanı içine tıktığı bir kodesse, gösterişte kalbe hapis edilmiş defolu bir ürünün dışa yansımasıdır.

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Sn. Hasan Ecer, kariyerinizde parlak bir futbolculuk devri var. Sonrasında Basketbol Başkanlığı ve Basketbol Milli Hakemliği kariyerin üzerine dondurma gibi kondu. Spor Bakanlığında bakanlık müdürlüğünü geçtim. Ancak iki tane pırlanta gibi evlat yetiştirmeni inan geçemedim. Birisi podyumların prensesi bir diğeri sahnelerin prensi oldu. Her ikisi de ülkenin inan gurur kaynağıdır. Sahi senin ‘Genlere’ Tanrı ayrıcalık mı tanıdı? Sevgili Hasan bazı erkek ve kadınların şövalye sandıkları adamların ve kadınların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmeyerek onları ilah ilan etmelerini inan bugüne kadar anlamadım. Hele hele burunların ucundaki gerçek şövalyeleri geçenlerde gerçekleşen o muhteşem şovlarına rağmen hala daha görememelerini inan hiç anlayamadım.

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Sn. Murat Tarım, Kalkanlı yangını yalnız ormanı değil yüreklerimizi de yaktı. Ada’da tek profesyonel yangın eğitmeni olarak Yıllardır daireye girmek için ilgililere ve yetkililere yalvardın. Geçmiş müdürlerin bir inatlaşması yüzünden daireye giremedin. O çocuklara gerekli eğitimi veren biri olmadığı için de araçları bile kullanmaktan aciz kaldılar. Yangını söndürmek yerine ilerleyişine engel bile olamadılar. Sevgili Murat, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Yarattıkları ucube nedeni ile bizim bir yerlerimize uç buçuk attıranlar, yangına rağmen yatlarda ve deniz sahilinde dört dörtlük yaşıyorlar.

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Sn. Ayşe Öztabay, sizin oralarda, büyük işler peşinde koşarım diyen belediye başkanınız denizi fosseptik çukuruna döndürürken, yolları da artık yolların vageçilmezmaksılı konumuna gelen lukkolar ile doldurdu. Denizinin fosseptik çukuruna döndüğünü koku alma yeteneği olmadığı için bilmeyen. Yüzme havuzuna dönüşen Lukkoları göremeyen. Ürettiği yegane şey olan lafazanlığı bolca yetiştiren belediye başkanınızın sanırım ‘Maşallahlığı ‘ var. Allah onu sizlere bağışlasın derken, kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken ikbaldan da size kör talih çıktı.