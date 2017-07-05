Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

05.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hamza Ersan Saner, Osmanlı İmparatorluğunun yükselme devri gibi yükselişe geçen iş kazaları, Osmanlı’da olduğu gibi duraklama devrine geçtikten sonra birden ibre yine yukarıya doğru çevrildi. 5’nci kattan düşen bir inşaat işçisi iş kazasına maruz kalırken iş güvenlik yasası tüzüğü iş yasası arasında sıkışıp kaldı. 1986 yılından beri bir çizik bile atılmayan tüzük sizin başınıza bela oldu. Bu güne kadar geçen hükümetler ve bakanlar ‘FAGO’ gözlük ile bunu görmezken gelirken, bu iş geldi dolandı sizin başınıza bela oldu. Sn. Bakan, bugüne kadar o koltuğa oturanlar noktaya hep küçüktür gözü ile baktı. Nokta küçüktür ancak cümleyi bitirir. Sonrasında gelen cümlenin ilk harfini de büyük harf olarak yazdırır. Pandoranın kutusuna konulacak nokta unutulmasın ki, o birilerinin siyaset hayatını bitirir.

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Sn. Cenk Seren Kumyalı’mdan selam var. Bu defaki selamımız çok anlamlı. Çünkü bu şampiyonluk selamıdiyorsun. Ve sezon başından beri özverili çalışmalarıyla bu başarıda katkısı olan başkan, yönetim kurulu ve futbolcular ile teknik kadroyu tebrik ediyorsun. Vallahi bazı takımlar sezon öncesi buzdan hayaller kurup şekerden evler yapmışlardı. Ancak yağmurun yağacağını hesap etmemişlerdi. Siz buzdan hayallere ve şekerden evlere itibar etmediniz. Dolayısıyla da dünya güzellik kraliçesi olan şampiyonluk kızını kucaklamış oldunuz.Sevgili Cenk, yüksek tansiyon öldürür, Aşk ise intihar ettirir. Ancak elde edilen Şampiyonluk ise efsane olarak kalır.

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Sn. Savaş Bozat1960 Kıbrıs Cumhuriyeti haklarına sahip çıkma iradesi ile Kıbrıslı iki toplum da kazananır. Bu cumhuriyeti bozanların maskarası haline gelmiş bir şekilde ihtiyatlı bekle, bekle yok olacağız diyorsun. Da, Kıbrıs Cumhuriyeti deyince aman Milliyetçi postuna bürünen ve dönümlerce araziyi vatan, millet, Sakarya nutukları altında iç edenler botları ile ağzına girebilirler. 1960 Anayasasına göre şimdiki birçok hakkımızı kullanabildiğimizi ve Türkiye’nin o haklara göre Ada’ya çıktığını nedense bunlar unutuyorlar. Sn. Bozat, keskin balta kemik kırar. Keskin kelime kalbi yorar. Bunlar menfaatleri için ne kemik nede kalp bıraktılar. Hepsini kırdılar.

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Sn. Hicran B. Fırat, Üniversite öğrencisinin ihtiyacı sadece bina ve alışveriş yapacağı yerler değildir. Hem akademik hem de sosyal ve kültürel ihtiyaçları da düşünülmelidir. İskele ilçe olarak bir ilçenin sahip olması gereken herşeye sahip mi? Bu gençlere sinema, tiyatro, disko, bar, kafe vs gibi eğlenmeleri için, okul dışındaki zamanlarını geçirebilecekleri mekanlar sunuyor mu? İskele sağlık ocağı acil durumlara müdahale edecek durumda değil. Acil bir durumda bu öğrencilere kim, nerede, nasıl bakacak? 15 dk mesafede Mağusa hastanesi var, oraya gitsinler derseniz, neyle diye sorarım? Ulaşım mı var? Diye soruyorsunuz? İskele’yi ilçe yapmasına yaptık da ismi dışında cismine birşey kattık mı diye sorarsanız işte o meçhul derim. Hicran hanım, o yok bu yok ama bölge halkının üniversiteye susamışlığı var. Bu sevgi çok büyüktür. Ve sevgi, ne kadar çok kişiye bölersek bölelim, azalmayan tek şeydir.

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Sn. Muhammet Aslanyine zincirleri kırdım . Karpaza casino geldi sesleri çıkmadı. Gece külüpleri gelse yine sesleri çıkmaz, olsun derler . Karpaz halkının egitimli olmasını ve egtimli insanların gelmesini istemiyorlar ..Neden Karpazın gençleri ünviversiteyi evlerinin yanında bitirmesinler? Karpazın gelecegi kumarcı ile kulüpcünün olsun sesleri çıkmaz diyorsun. Yok be Muhammet gardaş. Oralarda yaşayan insanımız hala daha çok saf ve temizdir. Bence uzun süre daha bozulmaz. Sn. Aslan, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Cismi olan ancak hiçbirşeyi olmayan İskele’yi İlçe yaptım diyen siyasetçilerde dört dörtlük yaşıyor.

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Sn. İsmail Arter, elde mitralyöz tüfeği bir başka deyişle taramalı tüfek ile seni kurşun yağmuruna tutanlar Salamis Harabelerinde yaptığın etkinliği ve bu etkinlikte topladığın kalabalığı görselerdi küçük dillerini yutarlardı. Sn. Arter, Millete muhteşem bir gece yaşattın. İçeri girenler kadar dışarda kalan halk muhteşem konseri görememenin dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Başkan, farklı olmak için servete gerek yok. Adam olursan işte her daim böyle fark yaratırsın. Olay bu kadar basit

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımında İşte The Pine view. Bangolows-Restoran Market,-Hayvanat bahçesi, Etraf yem yeşil. Havuz hizmette. Muhteşem bir piknik alanı yarattık diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Yalnız nedense Kaplıcadaki karavan alanından bahsetmiyorsun. Halkın geceliği 300 TL vererek 5 yıldızlı otel yerine doğa ile baş başa tatil yapmak istediği karavan alanını hiç dile getirmiyorsun. Birçok Belediye başkanının ilgilenmediği olayda insanlara sağladığın olanak sanırım hiçte küçümsenecek bir olay değil. .Başkan hayat bir nefestir aldığın kadar. Hayat bir kafestir kaldığın kadar. Hayat bir hevestir yaptığın işlere daldığın kadar. Ama bakıyorum sen okyanusun dibine doğru dalışa geçtin.

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Sn. Mehmet Kadı, Belediye Başkanının istifasının ardından Yenierenköy Belediye Başkanlığı görevini yürütürken üstlendiğiniz ağır yükün farkındayız. Parasızlık bir yandan belediyenin belini bükerken Türkiye’den gelen su ile bolluk içerisinde yaşamız gerekirken yetenek özürlü bazı siyasiler nedeniyle Kalahari çölüne yolu düşmüş bedevi gibi sürünüyoruz. Sn. Kadı, yoğun bakımdaki Yenierenköy Belediyesini iyileştirmek size kaldı. Sanırım bunu başarma yolunda da önemli adımlar attınız. En azından insanların bir miktar olsun maaşlarını almasını sağladınız. Dost göze sezdirmeden gözyaşını silendir. Siz gözyaşını silerken göz dâhil kaş ve kirpikler bile bunu sezmedi. Yola devam.

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Sn. Lica Şemmedisosyal medyadaki paylaşımınızda hani be Türkiye den su geldi ve artık 7/24 suyumuz şırıl şırıl akacaktı? Suyun bize sadece yüksek fiyatları geldi..İnsanları kandırmakta üstünüze yokdur. Bu düpedüz hırsızlık. Ayni suyu tüketiyoruz ama tonu bir buçük katı öderiz.Ama sizde haklısınız 43 sene sizleri seçen bu halka herşeyi mubahtır.Aferin,Daha fazla yapın diyorsun. Lica hanım,, deveye fazla yüz vermişler 9 dükkan yerle bir etmiş. Bizde bizim siyasetçilere yüz verdik, KKTC’yi dümdüz ettiler. Altından kupası da olsa, kuru çeşmeden su içilmez. Bu çeşmeden su içmeyi bekleyenler sanırım daha çok bekleyecekler.

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Sn. Ali riza AltayMM819 plakalı beton mikseri artan betonu ulu orta yol kenarındaki araziye boşaltıp gitti.Üstelik bunu yaparken Lâpta Belediyesi'ne ait "Çöp ve moloz dökmek yasaktır"tabelasını yerle bir etti.Belediye'ye ve Çevre Dairesine ihbar niteliğinde duyurulur diyorsun da, sen şu görme, işitme ve duyma yeteneğinden mustarip, 3 maymunu bilmiyorsun. Ah be Ali Riza hocam ah. Ben nice adam gibi adam üst düzey bürokrat ve siyasetçi gördüm üzerinde elbise yok. Ama nice parlak elbise gördüm inan içinde adam gibi yönetici yok. Yaaa.

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Sn. Hasan Evren, Arkadaşlar bu park yapılalı iki sene oldu. Ama park Yok diye kırk yıldır şikayet eden anne babalar şimdi her gün düzenli olarak buldukları park alanını buldukları gibi bırakmıyorlar. Sonrasında da her fırsatta belediye iş yapmıyor diye eleştiriyorlar diyorsun. Vallahi senin bu eleştirinin altına imza ve mührümü koyarken, söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Sn. Evren fotoğrafları görünce gerçekten öfke seline kapılmamak elde değil. Ancak öfke, dilin beyinden hızlı çalıştığı bir tek durum olduğu için birilerini kırmama adına susma hakkımı kullanmayı tercih ediyorum