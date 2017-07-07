Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

07.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hasan Ercen, indirimler, bindirimler, bağışlamalar, ihaleler derken,2 gündür Haspolat bölgesinde kesilen elektrikler sinirlerimize tuz biber ekti. Ekilen tuz öfke biberini daha fazla büyüttü. Giden makinelere mi? Kaybedilen zamaa ve maddi kayba mı? Neye üzüleceğimizi inan bilmiyoruz. Yönetici olarak yetenek düşmanı olabilirsiniz. Arkanızda Başbakanın gücü görüp istediğinizi yapabileceğinizi de sanabilirsiniz. Ancak halka çektirdiğiniz illallah sanırım dönüp dolaşıp size destek verenlerin boğazına da sarılacak. Sn. Ercen, dünya insanlarının başına SophiaLoren düşerken bizim başımıza Ercen’ler düşüyor. Ve millet gülü severek dikenine katlanırken biz kaktüsü sevmeye kalktık.

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Sn. Salih Hafız, kimden bu enerjiyi kaptın. Kimi örnek aldın. Kim senin idolün oldu bilmyorum ama belli ki üzüm üzüme bakarak kararır misali sende baka baka ayni Kemal DenizDana’nın özelliklerini kaptın. Ayni onun gibi dur durak bilmiyorsun ve seni kendisine benzetti.O bir işkolik olarak evinin yolunu unuturken sende hastaneyi mesken tuttun. Hastanede herşeye ‘Hızır ‘ gibi yetişiyor diyorlar.

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Sn. Cenk Mutluyakalı, Yenidüzen Gazetesinde çıkan ‘Mahkûmlarda haber huzursuzluğu iddiası’ başlıklı haberde, E.B.’nin tetikçiliğini yapan bir gazeteci olduğundan bahsediliyor. Haberde E.Ö olan mahkumun Türkiye’de bulunan E.B isimli iş adamının ismini kullanarak idareden bir takım taleplerde bulunduğunu ve yapılmayınca da tetkikçi bir gazeteci tarafından asparagas haber yapıldığı öne sürüldü. Sevgili Cenk, hapishanede uyuşturucu âlemlerinin yapıldığı, kantin paralarının andrullababullahoppaaa olduğu polis ve Sayıştay raporlarında mevcuttur. Bu konuda kimse masum değildir. Ancak tetikçilik yapan gazeteci varsa onun da deşifre edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Gazeteci arkadaşların haber yapmak için bir yerleri üç buçuk atarken, bu tetikçinin sağladığı avanta ile dört dörtlük yaşamasına kimse müsamaha göstertmez. İsmi bir yol yazsan diyorum.

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Sn. Umut Öksüzoğlulları Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), halkımızı uyarmaya devam ediyor. Sendikamızın aldığı duyuma göre KIB-TEK yönetimi bankalardan 15 milyon TL civarında bir borçlanmaya gitmeyi planlamaktadır. Bu duyumun doğru olması demek üretim maliyetlerine yeni borç faizi yüklenmesi demektir. Böyle bir gelişme halkımıza zam veya verilen hizmetlerin aksaması anlamına gelecektir diyerek yapılmak istenilenin doğru olmadığını belirtiyorsun. Vallahi doğru da söylüyorsun. Da, Kumarhanelere teşvik adı altında indirim yapılmazsa, meşhur otellerimize 9 milyon bağışlanma yapılmayacaksa halka halis zeytinyağına bulandırılmış zeytin dalından yapılan ‘Zam Kazığını’ ne diye geçirtsinler ki? Sevgili Umut, vallahi de billahi de halk bunları döve döve 4’ncü kattan aşağı atacak. Bağışladıkları borçları burunlarından fitil fitil getirirken onları akraba olan Başbakan bilekurtaramayacak. Ey vatandaş boşuna kimseyi suçlamayın. Bu durum kullanıcı hatasından değil, bazılarının yeteneği ve yüreği doğuştan defoludur.

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Sn. Emin Akkor, sevgili eşin Eda Hançer Akkor ve dört dörtlük ürününüz cimcimeniz ile birlikte çekip sosyal medyada paylaştığın resim güzel bir ailenin nasıl olması gerektiğinin bir yansımasıdır. 10 yıl önce bugün attığımız imzalarla girdiğimiz evlilik dünyası, biriktirdiğimiz güzellikler yanında hayatımıza giren çekirdeğimizle her geçen gün daha anlamlı oluyor diyorsun. Vallahi çok da güzel söylüyorsun. Sevgili Emin, güzel aileler yıldızlar gibidir. Karanlık çökünce ortaya çıkarlar. Ve çıkınca Çoban Yıldızının ışığı bile o ışığın yanında ‘Mum ışığı gibi sönük kalır.

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Sn. Murat Kanatlı, sosyal medyadaki paylaşımında, gelişmeler eğer kötü giderse bizi neyin beklediği üzerine kötü senaryonun farkındayız. Yeşil hat tüzüğü askıya alınabilir. 2018 için AB mali yardımı sağlanmayabilir.Burs alıp okuyanların durumu belirsiz olur. AB destek projeleri ile iş yapan tarım, hayvancılık projeleri durur. AB ülkelerine ihraç ürünlerde kısıtlamalar yaşanabilir. Barış Gücü askeri çekilebilir, ateşkes hattında yaşanması muhtemel gerginlikleri çözecek mekanizma ortadan kalkar diyorsun. Da, böyükböyük milliyetçilerin vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar diyerek aldıkları dönümlerce arazi onlardan geri alınır mı? Sevgili Murat, sen ve senin gibiler riya ile paranın padişahı değildir. Ülkeniz için parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyersiniz. Gerçek arkadaşlarla ile ağlar ve gülersiniz. Ya o bazıları ?

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Sn. Mehmet Kadı, Yenirenköy Belediyesi'nde nedense sorunlar bitmek bilmiyor. Maaş ödemeleri hizaya gelince bu defa bir Belediye çalışanı sizi darp etmiş. Olayı duyunca Allah Allah dedik. Beraber yürüdük bu yolları, beraber ıslandık yapan yağan yağmurda diyen bu dostlara ne oldu diye de sormadan edemedik. Sn. Kadı gerçek dost yanlış yaptığında seni uyaran, sonrasında ise koruyan kişidir. Varsa yaptığın yanlışı saldırarak vurarak herkese duyuran değil. Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Sanırım zehirsiz mantarların içerisine öfke karıştı ve hafif de olsa reaksiyona neden oldu. El sıkışıp kucaklaşmak o mide rahatsızlığını giderir.

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Sayın Mustafa Yektaoğlu, vatandaş nerelerdesin diye soruyor. Milletvekili seçiminde birileri Pandora’nın kutusunun kapağına golla sürünce kutunun kapağı açılmadı ve kutudan dışarı çıkamadınız. Size geçen defa da yazdım. Golla’nın üstünde Gönyeli Belediyesi mamulüdür yazılıymış diyorlardı. Eeee bayağı uzun bir süre oldu ve golla artık hükmünü yitirdi. Devir değişti ve Brütüs’lerde artık fonksiyonlarını yitirdi. Acaba Meclisi Mebusanın kapısından içeriş girme gibi bir düşünce tekrar oluştu mu? Varsa aman dikkat et. Çünkü insanlar ay gibidir. Ve herkesin hiç kimseye göstermediği karanlık bir tarafı vardır.

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Sn. İsmet Ezel, sosyal medyada paylaştığın fotoğrafta her yerin çöp içinde olduğunu gördük.. Çöplüğe dönen sokakta, birde konteyner vardı. Sanırım bu rezillik karşısında yapma ey halkım. Konteyner at yere atma diye isyanını dile getirdin. İsmet gardaş, ne zaman sağır ressam, kristal bir zemin üzerine düşen yağmur damlasının sesini çizerse işte o zaman o birileri de senin sesini duyacak ve sokak yerine çöpünü o konteynere atacak.

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Sn. Oğuz Köse, eskiden başkanı olduğun bazı hemşirelerden şu sıralar çok şikayet geliyor. Odalarda sigara içmelerden tut da hastalara iyi davranmadıklarına kadar bir sürü şikayet incir ipi gibi uzayıp gidiyor. Beyaz Melekler olarak nitelendirdiğimiz hemşirelerimize bu şikâyetler hiç yakışmıyor. Sevgili Oğuz, kelimeler bazen cam kırıkları gibidir. İnsanın ağzına dolar. Sussan acıtır konuşsan kanatır. Ne diyebiliriz ki?