Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

10.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Derviş Eroğlu, arşivi karıştırırken, sporun yanısırasiyaset alanında da birçok rekor kırdığınızı gördüm. Gargalar olarak nitelendirilen Mağusa Türk Gücü’nü şampiyonluklar yaşatarak, efsane bir takım konumuna getirirken siyaset alanında da 9 dönem üst üste meclise girerek kırılması zor bir rekor ortaya koydunuz. 1976 yılında girdiğiniz mecliste 9 dönem ve 39 yıl kesintisiz milletvekilliği yaparak isminizi siyaset literatürüne altın harflerle yazdırdınız. Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı derken 44 yıl kesintisiz aktif siyasette kaldınız. 44 yıl bir rekor ancak 18 yıl Başbakan kalmak da sanırım ayrı bir rekor. Ama UBP gibi köklü bir partinin 23 yıl parti başkanlığını yapmak da rekorda dalya demektir. Sn. Eroğlu, sizin gibi siyaset rekortmenleri, kırdıkları her rekorda ülke insanını siyasi anlamda muayene ve ameliyat eder. Bu yolla edindikleri bilgi yaşanarak elde edilemeyecek kadar büyüktür. Ancak sonrasında ne acıdır ki Mozhart’ın ‘Yalnızlık Senfonisi’ çalmaya başlar. O senfonide siz yalnız değilsiniz. O senfonide yağcıların, menfaatçilerin, grasocularınunuttuğu siyasetçilerin adıda geçiyor. Yalnız menfaat grubunun unuttuğu sizler politikalarınızı beğenen veya beğenmeyen halk tarafından unutulmaz.

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Sn. Recep Tayyip Erdoğan,Crans-Montana ’da gerçekleşen görüşmelerin altındaki sandalyeye tekmeyi vurunca görüşmeler darağacında asılı kaldı. Tabi görüşmelerin selası okunup, cenazeyi kaldırmak için gelecek hoca rahmetliyi nasıl bildirdiniz sorusunu sormazdan önce siz A gitti gidiyor. Giderse B ve C sırada dediniz. Da, acaba tabutun bir ucundan tutacak olan bizler onun yerine gelecek olan B’nin kimliğini, C’nin kişiliğini nasıl öğreneceğiz dersiniz?. B’nin arlımıarsızmı, C’nin dürüst mü, yoksa dolandırıcı mı olduğu konusunda nasıl bilgi sahibi olacağız dersiniz? Yoksa bu B görüşmesi başlar, Kıbrıslı Türk ayvaz ayvaz bakar modunda mı kalacak ? Sn. Erdoğan, “İnsanoğlu beklerken nefes almaz, yutkunur. Biz ne olacağımızı beklerken artık yutkunmayı bıraktık. Nefes alamama krizine girdik.

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Sn. Ali Kismirsosyal medyadaki paylaşımında 2 gündür yemediğim küfür kalmadı... Sebebi de kendi topraklarımda barış istemek. Elbette insanın kendi topraklarında böylesine bir şekilde hakarete uğraması ağrına gidiyor... Ama en çok da bu nefret söylemlerinin bir gün gelip de tüm toplumuna gösterileceğini ve de ötesine geçileceğini bilmek her şeyden daha çok ürkütücü geliyor... Gelen tepkileri görünce sanki ben yazmayı bıraksam KKTC insanca yaşanılır bir düzene kavuşacak sanırsınız diyorsun. Sevgili Ali, Peygamberimiz Müslümanlığı yaymaya çalışırken olmadık hakaretlere maruz kalmıştı. Hz. İsa çarmıha gerilmişti. Sende kendi ülkende iki bölgeli bir federasyon içerisinde ülkende insanca bir yaşam istiyorsun. Ve hakarete uğruyorsun. Demekki doğru yoldasın. Sen birileri gibi vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar diyerek dönümlerce araziyi iç etmiş olsaydın bugün baş tacı olurdun. İşte o zaman yanlış yolda olur ve mal zengini ama kişilik fukarası olurdun. Bu nedenle fincancı katırlarını ürkütmeye devam diyorum.

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Sn. Eybil Efendi, Güzelyurt Polis Müdürü olarak bölgenizde dur durak bilmeden çalışmanızın yorgunluğunu Yeniboğaziçi karavan kamp alanında atmaya çalıştığınızı gördük. Ancak dinlenmek için gittiğiniz karavan alanı bölgesinde elinizde telefon tatil yerine yine çalışmayı tercih ettiğinizi gördük. Sn. Müdür işleyen demir ışıldar der atalarımız. Sizin de Güzelyurt Bölgesi uzak olmasına karşın oralarda da vatandaşın sizi yalnız bırakmaması ve hal hatır sormasından çok sevildiğinizi gözlemledik. Unutmayın yumurtanın saatliği, ekmeğin günlüğü, Şarabın yıllığı, dostluğun uzun süreni, sevginin de sonsuz olanı güzeldir. Eh siz bunu başardığınıza göre sakın rotadan sapmayın..

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Sn. Ercan Turhan"KITOB Başkan Yardımcısı ve MeritCrystalCove Hotel Genel Müdürü, olarak yapmış olduğunuz açıklamada "Lağım suları denize akmıyorotellerin denizi kirlettiği ve lağım atıklarını denize akıttığı yönündeki haberler yalandır diyorsun. Eeee vallahi siz söyledikten sonra akan sular durur, duranlar da akmaya başlar. Siz haklısınız. Bak Alsancak Belediye Başkanı Ataser’deMare Monte kıyısındaki insan, hayvan, ve bilumum haşarat gübresinin nereden geldiğini veya kaynağının ne olduğunu bilmem demişti. Araştırdık ve bunların uzaydan geldiğini tespit ettik.Elexsus otelin çevresindeki pis kokuyu, Güney’den ters esen rüzgarın getirdiğini,bazı otellerin borularından denize akan atık suyun da denizin temizlenmesinde kullanılması için Arabistan’dan getirilen zemzem suyu olduğunu öğrendik. Sn. Turhan bizim Ali dayı suç samur kürk bile olsa kimse giymek istemez diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Siz anladınız mı?

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Sn. Sami Özuslu, Kanal SİM’in yeniden uyduya çıkacağını büyük bir memnuniyet içerisinde öğrenmiş bulunduk. İnan bu duruma son derece memnun olduk. DVBT yayınlara geçiş büyük maliyeti önlerken, vatandaşın alışkanlıklarından dolayı onlara ulaşmanızda çok zor oldu. Uydu üzerinden büyük bir kesime ulaşacağınız düşünülürse bence çok iyi olacak diye düşünürüm. Sevgili Sami, sizin oralarda un var. Şeker var. İrmik de var. Ehh helvayı kıvamında pişirecek Sami Özuslu gibi bir de usta olunca helva tam kıvamında pişer diye düşünenler kervanının en başında rahatlıkla yer alanlardanım.

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Sn. Abdullah AktolgalıÇevre Koruma Dairesi Müdürü olarak yetkinizi kullanarak, haklarında yıkım kararı çıkan 7 işletmenin 4’ünü Cuma günü mühürlerken geri kalan 3 tanesinin de Pazartesi mühürleneceğini söylediniz. Görevinizi yaparak SİT alanlarını korumadaki hassasiyetinize vatandaşlar olarak bir diyeceğimiz olamaz. Ancak Altın Kumsal’ın inanmasak da, Bilal Erdoğan ile FB Başkanı Aziz Yıldırım’ın da isminin geçtiği bir takım kişilere tahsis edilerek otel yapılacağı söylentilerine herhalde bir diyeceğimiz olur. Sn. Aktolga’lıçevre ve doğa sevgisinin ne demek olduğunu biliyoruz. Ama çevre ve doğa katliamının ne demek olduğunuanladığımızda bu dünyadaki işimiz bitmiş olacak derim.

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Sn. Tanju Müezzinoğlu, federal bir çözüm beklentisi taşıyan kesimlerin “hayal” içinde olduğunu savundunuz. .Vallahi ben sizinle ayni düşünce içerisinde olmadığımı söylemek isterim. Düşünün Kalahari çölünde giderken uzaktan bir vaha görürsünüz. Önceleri bunun bir serap olduğunu düşünürken yaklaştıkça bunun hurma ağaçları ile dolu, içerisinde gürül gürül su akan gerçek bir vaha olduğunu görürsünüz. Uzaktan serap sandığınız vahanın gerçek olduğunu görünce sinirlenip eski tüfekleri kaptığınız gibi dağa çıkmak ve vahayı yerle bir etmek gibi bir düşünceaklınızdan geçer. Ancak eski tüfeğinizin çakar almaz eski bir piyade olduğunu ve tek atımlık olduğunu anlayınca sanırım bundan vazgeçersiniz. Sn. Müezzinoğlu, deniz derindir durulmaz. Dostluk ebedidir unutulmaz. Ancak savaşsız bir dünyada barış içerisinde yaşanın keyfine de doyulmaz. Unutmayın.

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Sn. Serhat Akpınar, bakıyorum Girne Amerikan Üniversitesi olarak, pırıl pırıl Ak bir nehir gibi akmaya devam ediyorsunuz. School of PerformingArts GAU’ tarafından “I’m” isimli gösteri ile sanatseverlerin de izleyicilerin önüne çıktınız.Spectrum GAÜ Uluslararası Kongre Salonu’nda özel bir sunum ile gerçekleşen dans gösterileri izleyenleri büyüledi. .İzleyenlerin büyük keyif aldığı, duyanların iyiki varsınız dediği GAÜ’yü, çorak bir arazide yeşeren, gökten bereket yağdıran bir yağmur ormanına dönüştürdünüz. Sn. Akpınar, kalite insana yapılan yatırımdır. Siz yatırımlarınız ile kalitenin en üst katmanını yarattınız. Şu sıralar kızlar ‘Beyaz Yatlı’ prenslerini, bizler de ülke halkı olarak da Serhat Akpınar gibi kaliteyi yaratacak insanları bekliyoruz..

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Sn. Mahmut Özçınar, geleneksel hale gelen ve her yıl güzelliklere güzellik katan Güzelyurt Portakal Festivali’nde belki de çoğumuzun gözünden kaçan bir ilki bu üle insanına yaşattınız. Filanca belediyenin düzenlediği maydanoz festivaline Türkiye’nin ünlü sanatçısı filanca geliyor. Golyandro festivaline son yılların büyük sesi, Türkiyenin medarı iftiharı falanca geliyor yazılı reklam panolarını görerek yahu bizde ses sanatçısı yokmu demekten kendimizi alamıyorduk. Aslında olmasına vardı da gahbe gidinin şovu o belediye başkanlarının bunu yapmalarına engel teşkil ediyordu. Sen bu takozu bir başka deyişle engeli kaldırdın. Bizde de Arif Edizer, Ayhan Başkal, Hüseyin Yücelten, İrem Barani ve Grup Frekans gibi keyifle dinlediğimiz ses sanatçıları ile müzik topluluklarının olduğunu gözümüzün içine taaa ninnisine kadar soktun. Sn. Hocam, bu güne kadar geçen zaman dilimi geçti. Geçen yılların rüzgârı her şeyi bozmuş, aşındırmış, parçalamıştır; o rüzgâr getirse getirse kum getirir. Bu da geçmişte kalanların kumda oynamasına neden olur. Sen kumda oynayanları bırakarak gerçek zamanda oynamaya başladın.Kutlarız.