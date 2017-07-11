Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

11.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hasan Korkmazsana ait ‘Hasan Turtle’ isimli işlemenin bungalov, restoran, duş ve tuvaletlerini mühürlemeye giden Çevre Koruma Dairesi yetkililerine, ‘kendimi yakarım’ demişsin. Hasan gardaş kendimi yakarım demene onlar içlerinden katıla katıla gülerek Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da doğmakla zaten siz o zamandan yanmaya başladınız dedi. Emir demiri keser Hasan beyciğim. Altın Kumsal’ın taliplisi çok. Hele hele iki kişi var ki, birisi Bilal-i Habeşi gibi etkili sese sahip Er kişiden Doğma diğeri ise Yıldırım gibi çakan Aziz mertebesine yükselmiş birisi. Sana onlarla altıda half time 12’de biter gazozuna bile maç yaptırtmazlar. Bu nedenle mührü anında bastılar. Adalet önce devletten gelir. Ve Adalet olmadan düzen olmaz der ünlü düşünürler. Peki Adalet Abla ölmüşse, hak hukuk diyenler Hakkı dayıyı rahmete kavuşturmuşsa. Ve Adil amca da yoğun bakımdaysa ne olacak dersin Hasan gardaş.

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Sn. Volkan Vaiz,Kalçasını düşüp kıran Büyük annene Mağusa Hastanesinde hafta sonu olduğu için ameliyat yapılamayacağını, Pazartesi gününe kadar beklemesi gerektiği söylendi. Vallahi doktor haklıdır. Kalça kırığı ne ki? Apandisit ameliyatı kadar basit bir ameliyattır. Ha diş çektirdin ha kalça kırığını tamir ettirdin. Hem bu kadar basit bir olay için efendileri tatillerinden, özellikle deniz kenarından getirmek doğru olur mu? Bak Volkan, burası KKTC For Ever. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantalitesi hakimdir. Sevgili Volkan, yaşadıklarımız belli. Bunlar ile ilgili ettiğimiz dualar belli. Eh yaşadıklarımız ile ilgili şikayetlerimizi duyanlar da belli. Geriye Takdiri ilahi kalır. O da sandık zamanı gelince olacak merak etme.

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Yeşil Barış Hareketi üyeleri,Gazimağusa’daki “Özel Çevre Koru Bölgesi” Ayluga Gölü kıyısında ağaçların, inşaat yapmak amacıyla sistematik bir biçimde kesildiğini, doğal yaşama ev sahipliği yapması bakımından burasının büyük önem taşıdığı için ‘Özel Çevre Koru Bölgesi’ (ÖÇKB) ilan edildiğini söylüyorsunuz. Ayrıca bu işler yapılırken Çevre Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve belediyeden herhangi bir izin talep edilmediğine işaret ettiniz. İlahi arkadaşlar bu izinlere ne gerek var. Biz yaparız inşaat bitince gelirler ama izinleriniz yok. İzin alında verelim derler. Doğal yaşammış doğal olmayan yaşammış kim takar Kadı Ebu Suud Efendiyi. Balık baştan kokarmış. Tuz da koktu da kokusu bizi bayıltıyor. Sn. üyeler, aslında hükümet hükümet olsa bunlar gibi bozuklukları kumbarada biriktirir, Ha çok mu sıkıştı; hiç düşünmeden hemen harcaması gerekir. .

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Sn. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığınızı öğrendik.Bir arkadaşınızın evinde gözaltına alındıktan sonra, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde tutulduğunuzu ve bilahare de Mersin’e nakledildiğinizi öğrendik..Neymiş efendim Bylock kullanmışsınız. Bu mendebur şeyi 62 Polis. Bir miktar işadamı ve bir sürü insan kullandı. Ne yani şahurga kabacığını senin başında mı patlattılar? Sn. Atalay, bu beladan kurtulmak için Allah’ım seni seviyorum demek yetmez. Tövbe gerek. Dua gerek. Diz çöküp en büyük sensin diyerek secde gerek. Kime mi? Eee yani herhalde İngiltere Kraliçesine değil.

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Sn. Erdoğan Sorakın, usulsüzlükleri yargıya taşıyacağız. UBP-DP Azınlık hükümetinin uzun süredir miadını doldurdu ve erken seçim artık şart oldu. “CTP hükümet kurma hedefiyle olası bir erken seçime hazırdır”. Ve İTEM kapsamındaki arazilerin bir kısmının şahıslara ihalesiz ve ilansız olarak kiralanma işlemleri yapılıyor. Bu işleri yapanları hukuk yolu ile dava edeceğiz diyorsun. Da, İTEM yasasının babasını hatırlayamadım. Bileşik Faiz denilen ucubeyi yaratanı inan hatırlayamadım. Hele hele KDV denilen soysuzu aramıza salanları hiç ama hiç hatırlayamadım. Bir zahmet bu 3 silahşoru başımıza bela edenleri bana hatırlatırmısınız? Sn. Sorakın şövalye sandığımız adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmek baya zaman aldı. Birde sır dökülünce altından çıkan pası hala daha temizlemekle meşgulüz. Yani şimdilik dükkân kapalı tamirat var.

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Sn. Lamia DikyaKızılbaş Bölgesi, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde meydana gelen kazada yaralanmışsınız. Öncelikle geçmiş olsun. 27 yaşında bir başka deyişle gençliğinizin baharında bu kaza ilerisi için sanırım küçük de olsa bir ders niteliği taşır. Sn. Lamia Dikya, lütfen trafik canavarına dikkat edin. Siz gençler bu ülkenin geleceğisiniz. Ülkenin bekasısınız. Hem ülke hemde aileniz için yollarda çok dikkatli olmak durumundasınız. Çünkü trafik canavarının açacağı yarayı bir başkası kapatamaz. Yüreği dağlamanın sanırım bir alemi olmaz..

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, sosyal medyadaki paylaşımlarda rahatsız olduğunu gördük. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Açıklamanda ölmek yok Allah'ın izni ile yapacak daha çok işimiz var. Arayan soranlara merak etmeyin en erken zamanda görevimin başındayım diyorsun.Da, öyle biraz ateş yükselmesi ve kalp ritminin hafif artması ile iki tane altın gibi evladı bırakıp gitmek olur mu? Sana bel bağlayan ve onların umutlarını boşa çıkartmayan sen Büyükkonuk beldesinde yaşayanların beklentilerini boşa mı çıkartacaksın?. Yaptıkların ile hedef büyülttün ve millet yaptıkların için gitmek istesen de seni yakandan tutup gitmene izin vermez başkan. Daha yapacak çok işin var ve bu işler senin iyileşip dönmeni bekliyor haberin olsun. Kızlar ‘Beyaz Yatlı Prenslerini’ Büyükkonuk bölge halkı da ‘Başkanlarını’ bekliyor. Haberin olsun.

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Sn. Mert Özdeş nişanlanmışsın. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim Necmettin amca bu bizim Mert deli mi oldu? Bekarlık memleketinde ‘Sultanlığını’ sürdürürken, evlilik ülkesinde ‘Padişah’ olacağını mı sanıyor diyor. Vallahi ben Necmeddin amcaya kulak asmam. Ona, herkesin başına Namık Kemal düşerken Mert’in başına, Hülya Avşar’dan da güzel bir melek düştü dedim. Ve Allah ağız tadlarını hiç bozmasın diye de ilave ettim.

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SnAyseÖztabay, sosyal medyadaki paylaşımında Vay vay vay açık ve net yazıyorum. İstendiği şekilde algılansın. Bakanlık herhangi bir mevkide yol açar, gurdella kesmeye kalkarsa bilsin ki ben o gösterişli organizasyonu bozacağım, kıyametler kopacak! Yani önce beni düşünsünler sonra yapsınlar Derim. Ha siz bugün oldu yollara inip tespit yapmayacaksınız! Ancak da artistlik beyanatlar vereceksinizbizda tahammül edeceğiz diyorsun. Da, sana eleştirinin hükümet bireylerinden gelmesini beklerken başka yerlerden gelmesine şaşırdık. Teşbihte hata olmasın,Her haltı yiyip, evleneceği kızın el değmemiş gonca gül olmasını isteyen bazı erkekler, kelebeğin hiç b…a, sineğin de çiçeğe konduğunu gördü mü? Dün dündür bugün de bugündür sözünün Demirel ile bay bay dediğini sanırım hatırlatmakta fayda var.