Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!

12.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının BM parametrelerinden farklı şekilde Rum tarafının istediği gibi “azınlık” olmayı kabul etmeyeceğiz. Öte yandan Kıbrıs Türk tarafının her hangi bir şekilde 82. vilayet olma düşüncesi de bulunmadığını dile getirdiniz. Güzel zaten kimse 82. Vilayet olmamızı istemez. Nasıl olsa bizim idaremizde olan Merkez Bankasını, Kalkınmadaki söz hakkımızı, Sivil Savunmayı, GKK Komutanlığını, Polisin idaresini ve hatta Tütün Fabrikasındaki yönetimimizi kaybetmek istemeyiz ki. Bunları kaybetmeyi göze alamayacağımıza göre neden 82. Vilayet olmayı isteyelim ki? Sn. Başbakan, kurşun kalem kadar mütevazisiniz. Çünkü o da sizin gibi yazmaya devam edebilmesi için devamlı küçülmesi gerekiyor. O kağıdın üstünde küçülürken, siz ananınızın önünde küçülüyorsunuz. Bu durumda 82 vilayet olsak ne yazar?

Sn. Fikri Ataoğlu Karpazdaki bungalovlara mühürü astıktan sonra yabancı turistleri otellere aktardınız. Bu prestij açısından güzel bir olay. Ancak bizim yerli turistlere de hadde mahalleye sonra birşeyler ayarlarız dediniz. Kısacası yabancı turist IN bizimkiler OUT oldu. Sn. Ataoğlu, komşumuz Növber abla söyleyin o Ataoğlu’na bizimkiler ‘EVREDO’ değildir. Baksın onları da sıtır etsin. Yoksa vereceğim bir tık oyu ona haram ederim diyor. Sn. Bakan tebessüm bedavadır. Vereni üzmez alanı mutlu eder. Sizde bu OUT olanlara bir tebessüm etseniz diyorum.

Sn. Cemal Özyiğit yoğun bir müzakere temposu yaşandığını ancak istenen, beklenen sonucun elde edilemediğini söylediniz. Sn. Özyiğit, “Parti olarak kendi içimizdeki çarpık rejimi, talan düzenini, kendi kendini yönetemeyen bu rejimi sorgulamalı ve bu rejimi terk etmeliyiz” diyorsunuz. Da, biz milli ve lilli davalarından vazgeçersek bu koltuğa nasıl oturacağız dersiniz? Önce Milliyi dilimize dolayacağız, sonra lilliyi arazi ve iş olarak dağıtacağız. Sonra da hasat zamanı ürünü toplayacağız. Başkan oy uğruna bazı siyasiler birçok yandaşın elinde tespih oldu. Ellerde şakır şakır şakırdıyorlar. Sonrada ahalinin arasına çıkıp çekinmeden dolaşıyorlar.

Sn. Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı ile faydalı bir görüşme yaptığınızı dile getirdiniz. Açıklamanızda da Türk tarafının hem Annan Planı ve sonrasındaki süreçte, hem de Crans Montana’da çözüm iradesini çok açık şekilde ortaya yduğunu ancak Crans Montana’da buna çok da hazır olmayan bir Kıbrıs Rum tarafı ile karşılaştıklarını kaydettiniz. Vallahi utangaç gelin gibi yerim dar, yok yok yerim dar diyerek meydana çıkamayan Anastasiadis’ten daha fazla bir şey beklenmezdi.Sn. Erhürman, senin gibi çözüm yolunda dik duran bir parti başkanının, kaçan, gidenAnastasiadis’in balonlara el sallaması gerek. Çünkü nasıl olsa kısa bir süre sonra havaları sönünce yere inecekler. Bu nedenle bırak havasını şimdilik bassın.

Sn. Hasan Çetin Erçen, Kıb-Tek gibi dev bir kuruluşu yönetme becerisine sahip olmadığınızı ve dışarıdan destek alarak yönetmeye çalıştığınızı görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördü. Yönetmedeki beceri notunuzun sıfıra yakın bir konumda olduğu hergün ayni bölgede meydana gelen arızaları giderememenizden belli oluyor. Haspolat’ta, Hurma sokak, Zeytin sokak ve Başak sokakta bulunan sokak lambaları aylardır kesintiler dışında aralıksız yanarken arızalar da aralıksız bize ica diyerek yüzünü gösteriyor. Göbek adınız gibi ÇETİN yollardan geçip o koltuğa oturmadığınız kesin. Ancak kesin olan Başbakanın akrabası olarak o koltuğa oturduğunuzdur.Bakın hayat tiyatro gibidir, en kötü yeteneksiz insanlar, en iyi yerlerde oturur der bizim komşu Ali dayı. Ve sana gönderdiği mesajda Hasan Bey, akrabası Özgürgün’ü da sanırım beraber götürecek.Ne Kadar Kaliteli Parfüm kullanırsa Kullansın, buram burambeceriksizlik Kokuyor diyor.

Sn. Mehmet Tümkan sağlık bakanlığının çıktığı güvenlik ihalesine ara emri aldınız. Gazetelere yaptığınız açıklamada da ;“Bu ülkede adalet er veya geç yerine gelecektir” “14 Nisan’da ilk ihale iptal edildi, 22 Mayıs’ta yeniden ihaleye çıktılar, en yüksek fiyat verilmesine rağmen ihaleyi Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd’e verildi. Biz yasal hakkımızı kullanıp, olayı rekabet kuruluna taşıdık, gecikmeli olarak ret cevabı aldık. Bunu üzerine olayı Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdık.Ara emri alındı, Bu süreçte ara emri ile biz devlete verdiğimiz hizmete devam edeceğiz diyorsunuz. Da, siz karnına vurduğumuz zaman ah arkam demeyenlerdensiniz. Gerdanı sarkık, ensesi kalın da değilsiniz. Eeee o zaman bu durumda ne yapmamız gerek dersiniz? Sn. Tümkan, bugüne kadar alttan aldınız yeteri kadar. Olmadı. Eh sizdebundan sonra herkes ederi kadar değer verin. Ve ya karını yada sırtı diyerek bu işi sonuna kadar götürün derim.

Sn. Rayıf Ayda sosyal medyadaki paylaşımında sabah kalkıyoruz ve, tüm iyi dileklerimize rağmen, gün geçmiyor ki, ölüm haberleri almayalım. Başta trafik kazaları olmak üzere, ardından cinayet uyuşturucu taciz,hırsızlık gazetelerin ilk üç sayfasını kapsıyor.yeter artık Huzur dolu Kıbrıs’ımnereye doğru götürülüyorsun diyorsun. Vallahi Rayıf gardaş, Adalet ablanın öldüğü, Hakkı dayının rahmete eriştiği, Adil amcanın yoğun bakımda olduğu, üstüne üstlük Umut’un bisikleti ile tomofilin altında kalarak kırılmadık kemiği kalmadığı bir Kıbrıs’ın nereye gittiğini inan bizde bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı Ada’da hırsızlar, uyuşturucular ve kanun dışı yaşayanların cevizleri kırmaya devam ettikleridir.

Sn. Ali Kaşan Almanlar bira içtiği için geri kaldı. BMW, Mercedes, Audi arabaları ağzına bira sürmeyen Müslümanlar üretti diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Da, sanırım bir noktayı eksik bırakıyorsun. Tüm bu üretimlere karşın KKTC’de bile 1300 civarındaki okula karşı 1900 küsur cami üretildiğini, Bursa’da trendeki vagonlarda artık ‘Haremlik’ vagonu olacağını, yine KKTC’de denize başı tamamıyla örtülü ve elbiseli girilme modasını yarattığını söylemiyorsun. Sn. Kaşan, hayatta geçen her dakika için biz Müslümanların bir şeyleri değiştirme şansı mutlaka vardır.Sahillerde haremlik ve selamlık yaratma girişimlerimiz olduğu gibi.

Sn Anıl Kaya, Ufukta erken seçim kokusu ağır ağır tük KKTC’nin sathına yayılmaya başladı.Vallahi artık kapalı olan kanatları açarak gezmeye başlamalısın. Geçen sefer atılan baydalardan dolayı kıl payı ile çıkamadığın pandoranın kutusundan bu defa çıkma kararındaymışsın. Sn. Kaya sana birkez daha yazdığım cümleyi yazayım. Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek ve üç kuruşluk menfaat için oyunu satmayan insanlar kalitelidir. Dikkat et bukez satanlara karşı tedbirli ol.

Sn. Nevar Nolan, Mahkeme Başkanı olarak,her yeni Adli yıl başında yeni Adli yıl hayırlı ve uğurlu olsun sözlerini duyar ve mutlu olurduk. Kapı arkasında bekleyen ‘Mahşerin 4 atlısını bile dize getirmiştin. Beyaz atlı ‘Mazbata’yı. Doru at Faiz Yasasını. Siyah kısrak İcra ve İflas yasasını ve Kırmızı renk Arap atını yeniden yapılandırarak herkese rahat nefes aldırmıştın. Emekliye çıktıktan sonra senin dizginlerini bağladığın atların düğümlerini yerine gelen çözmeye çalışıyor. Sevgili Nevar hiç bir insan hayatımıza öylesine girmiyor. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri imtihan, kimileri ise senin gibiarmağan olarak giriyor hayatımıza.