Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar...

22.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kutlu Evren, 11 senedir bu ülkede yaşayan. Evlenip birde ikiz çocukları olan Meral Güncay hanıma vatandaşlık vermeme konusunda kancayı takmışsınız. Polisten olumlu rapor gelmesine rağmen Sosyal Hizmetlerden gelen raporda eşyalar eskidir. Ev küçüktür mazeretleri varmış. Acaba diyorum 9 gün evvel turist pasaportu ile Ada’ya gelen malum hanımefendinin evi de bu 9 günlük sürede gidip görüldü mü? 9 gün evvel gelip turist pasaportundaki ibare vatandaşlığa döndürülen bayandaki yetenekler Meral hanımda olmadığı için mi vatandaşlığa layık görülmedi. Sn. Evren, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yaprakları yere düşer. Unutmayın.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak yaptığınız açıklamada,Türkiye’den gelen suyu 3 senede çiftçimize, üreticimize ulaştırmak istiyoruz. Bu işin maliyeti toplam 700 Milyon Türk Lirasıdır” dediniz. Kısacası ölme eşeğim ölme arpa buğday olacak da yiyeceksiniz diyorsun. Vallahi 3 yıla kadar kim öle kim kala ama sanırım sizin 8 ay sonra helvanızı yiyeceğiz. Hoca siyasi mevta olacak olan sizin için rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye sorduğu zaman ahali ‘Süper Bakandı’. 3 ayrı bakanlıkta yeteneksizlik hastalığından muzdarip olduğu için ne hikmetse Süperliği düştü. Süperlik fol down olunca, düşünen adamın heykeli gibi sadece yeteneksizliğine bakan birisi olarak kaldı diyecekler. Tanrıdan bir çiçek istedim, o bana bir bahçe verdi… Tanrıdan bir ağaç istedim, o bana bir orman verdi… Tanrıdan yeteneksizlik şahını istedim o bana ……..numarasını verdi.

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Sn.TufanErhürman vatandaşlıklar konusunda artık bardak taştı. Yargıya başvuracağız diyorsun. Da, aralarından su bile sızmayacak kadar yakın olan insanların bir birini düşünmesi ve onlara birçok gönülde buket olunmaz ama bir gönülde bir çiçek olunur düşüncesi ile vatandaşlık verilmesi çok mu görülüyor? Caddelerde projektör olarak ülkeyi aydınlatma yerine ev lambası olup bir kişiyi aydınlatmak ne zamandan beri suç oldu. Hem kapsama alanımızdan çıkartmadığımız birisi için bir vatandaşlık ve kadayıfın üzerine konan dondurma gibi bir Üniversitede akademisyenliği verilmesi alındığı öne sürülenler karşılığında çok mu dersiniz? Sevgili Tufan, dünyanın en büyük yüküdür; aklı halkında olmayanı, ısrarla yüreklerimizde taşımak. Çekim güçleri düşenleri kapsama alanımızdan çıkartıp siyasi çöplüğe atmayı artık öğrenmeliyiz.

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Sn. Aydın Türksever sosyal medyadaki paylaşımında devlete açık çağrımdır. Şimdi bir çoğu kızacak. Belki işine gelmeyecek. .Devlet memuru olup da dışarda onca üniversite mezunu boşta gezen gencimiz varken yok dernek başkanıdır. Yok filan dernek yöneticisidir Adı altında 5 yada 6 bin TL. maaş alıp neredeyse hiç işe gitmeyen yüzlerce asalağa çare bulun. Ya görevini yapsınlar yada defolup gitsinler. Ya kardeşim toplantım var görüşmem var.Filanı ziyaret var. Bizi ilgilendirmez. .İşinizi yapın aldığınız parayı hakedin diyorsun. Ah be Aydın, kaz gelecek yerden siyasilerimiz tavuğu mu esirgeyecek. Varsın onlar boş gezenin boş kalfası olsunlar. Bırak onlar 1500 feet yükseklikten aşağı inmesinler. Sevgili Aydın, bazı efendiler kendini pahalıdan satmasın.Çünkü biz herkesin indirimli günlerini de biliriz.

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Sn. Nilay Pınardan, sinir ve öfke ile kaleme aldığınız yazınızda,şerefle okudu çocuklarımız ama münhal mevkiler açıldığında şerefsizler yalakalar ve dayılı olanlar alındı. Bizimki de hem kamu sınavını geçti başarıyla hem de münhal mülakatlarında başarılı oldu.Koca bir maille teşekkür ettiler.Büyük bilgi donanımınız tarafımızdan tespit edilmiş olup münhal mevkiler doldurulmuştur.Bir sonraki münhalde değerlendirileceksiniz dediler. Takdirnameler duvarlarda şerefsizler iş başında diyorsun. Sn. Pınardan, bu ülkede yetenek, bilgi, beceri ve süper zeka OUT oldu. Bu ülkede İlçe’den geçmek. Bir partinin ileri gelenlerinden birisinin kayınçosu, baldızı veya dayısı ile amcası olmak IN oldu. Kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan İnsanların, Kendilerini Olimpiyat Meşalesi Gibi Görmelerine inanın artık uyuz oluyorum..

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Sn. Nilhan Tayfunlu, dün sabah ani gelişen bir ilaç yan etkisi sonucu dudak ve yüzümde oluşan şişme sonucu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil sevisinde tedavim başladı. Acil serviste sıcakkanlılıkları ile tedavime başlayıp benimde ilgilenen Dr.ŞebnemBenar ve çalışma arkadaşları hemşirelerine teşekkürü bir borç bilirim. Tedavimi üstlenen Dr. Ahmet Gürpınar'a doğru teşhis ve erken sonuç almak için uyguladığı tedavi ve gece yarısı olmasına rağmen tedavi takibine sıcakkanlılığı, güler yüzü ve açıklayıcı olmasından dolayı rahatsızlığımı öğrendiği andan itibaren ilgi ve alakasını eksik etmeyen Başhekim Yardımsıcı Dr. Hasan Birtan'a teşekkür ederim diyorsun. Sn. Tayfunlu, yoğun bakımdadır. Yolcudur Abbas Bağlasan durmaz dedikleri sağlığın hala daha dimdik ayakta olduğunu bu vesile ile göstertmiş oldunuz.

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Sn. Meral Güncay, 11 yıldır KKTC’de bir Kıbrıslı Türk ile evlisiniz. Allah bağışlasın ikiz çocuklarınız da var. Ancak ne hikmetse sizi bir türlü vatandaş yapmıyorlar. Gönderdiğiniz mesajda bugün İçişleri Bakanlığına gittim polis raporu olumlu gitmiş. Fakat Sosyal Hizmetler eve geldi. Eşyalar eski ev problem demişler ve o yüzden rapor olumsuz verilmiş.Bana artık vatandaşlık vermeyeceklermiş. Son kararları buymuş. Çok Üzgünüm. Fakirlik ayıp değil. Evet eşyalar eski her çocuğun odası yok ama biz mutluyuz. Çocuklarım çok yetenekli ve düzgün diyorsun. Da, sizin Başbakan gibi bir dayınız yok. Size eyvallah diyecek bir amcanız da yok. 9 gün evvel KKTC’ye gelmiş olsaydınız sizde o birileri gibi hemen vatandaş yapılacaktınız.

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Sn. Ulus IrkadEmekliliğime sekiz gün kaldı. Şu benim üç yıldır okuttuğum çocuklar ayrılacağımdan dolayı bayağı üzgün ve huzursuzum. Sekiz gün sonra onlara nasıl bir konuşma yapacağımı düşünüyorum. 37 yıl önce onlar gibi çocukları okutmaya başlamıştım Şehit Osman Ahmet İlkokulu'nda. Bugün Gazi İlkokulu'nda gene o küçücük ama geleceğin dünyasının kurucuları, öğrencilerime ayrılacağım gün yapacağım konuşmayı düşünüyorum. 37 yılda çok şeyler değişmiş. Örneğin 1980 yılında öğretmenliğe başladığımda Türkiye'de darbe vardı. Kitap okumak yasaktı. Yılmaz Güney'in filmlerini seyretmek yasaktı, videolarını da toplatırlardı evlerden. Şu anda da aynı durumlar var diyorsun. Ulus hocam, Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir. İçinde kar da yağar fırtınada. Ama çiçekler sürekli açmaya hep devam eder. Kar ve fırtınadan sonra güzel bir havanın ülkeye hakim olacağına inancımız tamdır. Emeklilik günlerinizin çok güzel geçmesini dileriz.

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Sn. Abdülmuttalip Alp Hoca Alp dünyada tahmin ediyorum 212 ülke civarı var Türkiye haricinde hangi devletlerde Atatürk ilkeleri var.Örnek Londra da yok Berlin.’deParis’te örnek çok bu saydığım yerler Atatürk ilkeleri yok diyor yobaz mı onlar gericimi? Biz kendimizi biliyoruz enaz beş bin yıllık Türk tarihimiz var. 1500 yıllık sa çok şükür Müslümanız beş bin yıldır Atatürk mü yönetiyor bizi diyorsun mesajında. Vallahi bu konuda çok haklısın AbduylmuttalipAlp bey. Osmanlı İmparatorluğu duvara vurunca doğrudur Kraliçe Elizabeth'in babası emir verdi ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Suudi kralı emir verdi artık Arap harflerini kullanamazsınız deyince kullanmamaya başladık. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını da Suudi kralı verdi. Monarşiden Çok partili sisteme Yunanistan kralı Konstantin sayesinde geçtik. Doğrudur Atatürk Türkiye'yi kurtarmadı. Şıh hazretleri okuyup üfleyipgavurları taşa çevirerek kurtardı.

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Sn. Ayşegül Özmen GarabliKıbrıs'ın kuzeyinde 1974 sonrası yaşayanlar, sakın "neden 1955- 1974 arasında yaşayan Kıbrıslı Türklere madalyon takacaklar da bize takmayacaklar" diye üzülmeyin.Hükümetiniz sizi de düşünüp madalyonun öteki yüzünü de size takmaya karar vermiştir. 1955- 1974 arasında yaşayanlara takmak için yaptırılacak olan madalyonlara harcanacak 10 Milyon TL yi de size borç takacakmış. Daha ne istiyorsunuz nur topu gibi 10 Milyon TL borcunuz olacak diyorsun da şu ‘ŞEREFİYE’ vergisini unutuyorsun hocanım. 10 Milyon madalyalardan. 2 Milyon Euro Mersedeslerden. 9 Milyon bir otele bağışlanan elektrikten. Seçimler geliyor. Bir 50 milyonda seçim gelmeden herşeye getirilecek zam zum kazıklarından. Toplayabildin mi hocanım? Madalyonun öteki yüzü Ay’ın karanlık yüzü gibi sırıtıyor. Hocanım insanı ateş değil, kendi gafleti yakar.Herkeste kusur görür, kutu önüne gidince kendisine kör bakar.Eeeeeneye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar.