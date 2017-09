Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

27.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. AhmetÇaluda, babanızın dün sabah vefat ettiğini öğrendik. Bir süreden beri Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi gören babanız Hasan Çaluda’nındün sabah aramızdan ayrıldığını ve cenazesinin bugün kılınacak öğle namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığında defnedileceği belirtiliyor. Başınız sağ olsun. Rahmetlinin mekânı cennet olsun. Acınız acımızdır. Sn. Çaluda,

Sn. AyseÖztabaysosyal medyadaki paylaşımınızda bugün (Dün) saat 14.00 sıralarında Girne Değirmenlik yolunda meydana gelen trafik kazasından bir kişi ağır yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgiye göre freni patlayan kamyon dereye düştü, bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayrıntılar birazdan diyorsun da, artık bu Değirmenlik yolunda bir birine benzer kazaların meydana gelmesi nedeniyle ayrıntıların ne olduğu çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Lukkolar ile dolu af nedir unutan yollarımız hata yapan sürücüleri gurvada bekliyor. Pusu kurarak hata yapacak sürücüleri bekleyen yollara ma nedir be yaptığınız diyecek bakan takımı andilla koyarak bakmaya devam ettikçe biz daha bu kazaları çok yazacağız. Sevgili Ayşe, ünlü düşünürlergerçeği görmek istiyorsan temiz ol, temizlik senin gerçeğindir diyor. Bunlar zaten temiz olsaydı yağmura da gerek olmazdı. Belki sen ve senin gibiler gelince bu kirlilik ortadan kalkar.

Sn. Mustafa Kaymak, Sanayi Odası Başkanı olarak yabancı işgücü ile ilgili olarak “3’üncü ülkelerde ayda 50 dolar maaş alan bu insanlar KKTC’de 500- 600 dolar ücret alıyorlar” diyerek bu durumun ülkede pahalılık yarattığını savunmanız çok yerindeydi. Kaymak, tabakamız bunlara verdikleri abartılı para nedeniyle bir gece ‘Şampanya ‘ içememenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar. Tırnak içinde söylüyorum bu ‘Kunta Kinte’nin torunları zaten köleliğe alışkındırlar. Bence onlara 50 Dolar yada maaş bile çoktur. Bence 25 dolara anlaşalım da onlar da sebeplensin. Haaaa Sn. Kaymak, yeni bir restoran açıldı. Vallahi sudan ucuz. 500 dolara 4 kişi tıka basa karnınızı doyurabilirsiniz. Yalnız içkiler dışarı. Vallahi isterseniz gelin kölelerin aylıklarını 20 dolar yapın artan para ile de o restorana gidip bir bakın. Sn. Kaymak ne güzel elbiseler gördüm içinde insan yok. Ama ne güzel insan gördüm üzerinde elbise yok diyor bizim komşu Adalet abla. Ne dersiniz?

Sn. Kutlay Erk, bir gazeteye verdiğiniz mülakatta “Evet doğru, LTB Başkanlığı’na aday olmamı isteyen partili dostlar var. Zira senin de bildiğin gibi Harmancı yeniden aday ve UBP’nin adayı olarak da Sn. Sertoğlu’nun ismi geçiyor. Bu isimler güçlü isimler ve CTP’nin bu ben olurum bir başkası olurum, kimin olacağı önemli değil, bu seçimlere güçlü bir isimle sahneye çıkması lazım. CTP bir kez daha başkenti kaybetmemeli, bu ciddi bir prestij kaybı olur diyorsun. Bence de sizin aday olmanız gerekir. Ancak sıkletler sanırım uygun değil. Harmancı ve Sertoğlu ağır sıklet dalında yarışırken siz tüy sıklet dalında yarışa girerseniz sizin üzerinizden Cemal Bulutoğlu’nun yaptığı gibi Leopar tankı gibi üzerinizden geçer ‘Cilindiri’ ile de sizi dümdüz yaparlar. Sayın Erk, kibrini ve aklını belediye seçimleri yerine git bir başka yere göm. Yoksa kendinle birlikte CTP’degömülecek…

Sn. Erhan Arıklı yazıklar olsun. DSİ, KKTC su isale hattı ihale sözleşmesini yüklenici firma ile imzaladı. İmza töreninde KKTC den tek bir yetkili yok. Çünkü KKTC Hükümeti bu işlerle uğraşmıyor diyorsunuz açıklamanızda. Sn. Arıklı, bizim azınlık hükümetinin hangi işle uğraştığı çok bilinmeyenli bir denkleme döndü. Bir şey yapılacağı zaman Allah Kerim diyorlar. Diyorlar da Kerimin kuyusunun derin olduğunu bilmiyorlar. İnip de çıkamayınca şimdi öğrendiler. İnşallah çıkarız diyorlar ama ülkeyi inşallah ve maşallaha teslim ettiler. Allah ahalinin yardımcısı olsun.

Sn. Tolga AtakanVe bunu siz yapacaksınız öyle mi ? Yıllar öncesinden bu suyun geleceği belli olmasına rağmen taş üstüne taş koymayan, plan proje yapamayan, suyun nerelere gideceğini belirleyemeyen, halen daha insanları mağdur eden, Türkiye suyu fiyatına kuyu suyu kullandıran sizler ülkeyi "gıda deposu" yapacaksınız öyle mi ?Yok kalsın biz almayalım zira bu boş söylemlere karnımız tok diyorsun.YooooTolga’cığım bu sözler kesinlikle bir Süper Bakana söylenmez. Eğitim Bakanı, Tarım Bakanı İçişler Bakanlığından sonra ilk seçimde ‘ANGONİLERE BAKAN’ bakanı olacak. Hem hiçbirşey yapmıyorlar diyorsun ama bakmak da bir fiildir. Ve arkadaşlar her işe andilla koyarak bakıyorlar. Lütfen günahlarına girme.

Sn. Harper Orhon uçak fiyatlarını düşürün Rumusuçlayacağınıza .direk uçuşlar başlatın. Rum’a muhtaç kalacağınıza ne diye Rum’u suçlarsınız sen bu oteli Rum’un toprağına yap onun avantajlarını kullan sonrada barış istemem de az bile yapıyorlar diyorsun. Sevgili Harper, bir şehit çocuğu olarak bunları dile getirmenden sonra dikkat et eski guburlar seni göz, gez arpacık diyerek target yapacaklar. Her varlık yaratandan ötürü varlıktır. Her varlığın bir hakkı bir hukuku vardır. Ama bizde hukuku guguk Hakkı dayıyı da sinirden öldürüp rahmetli yaptılar.

Sn. Mehmet Ceylanlıneden sonra sesini duyabildik. Tam da gündeme uydu dingonun ahırı. Tamamen ırkçı bir anlayışla azınlığa gelen malzemelerden vergi alacaklarmış. Oldu olacak alacağı vergileri turizm fonuna aktarsınlar bakalım kaç otelin zararı çıkar..AyMamasa girişe de vergi alsınlar .Bakalım adanın iki tarafındaki ırkçı faşist anlayış bizi nereye götürecek diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Sevgili Mehmet Ceylanlı, bataryası tükenenler ağır ağır kapsama alanından çıkmaya başladı. Aradığınız zaman şuanda kapsama alanı dışında olduğu için size cevap veremiyor diyor karşıdan bir ses. Az kaldı. Halkın kapsama alanı dışında kalanlar ağır ağır angoniciklerin yanında soluğu alacak. Birini ısırınca ayak parmakları dahil 20’si de sızlayacak.