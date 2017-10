Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

03.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Sibel Siber, sosyal medyada Meclis yenilendi. Koltuklar yenilendi. Bir de boyası tamam da, bir de içerik tamam olsa pahalı koltuklara oturup hâlâ kötü yasalar yapılacaksa, bu masraf neden? Düşünün e-devlete geçtik geçiyoruz ama resmi gazeteyi online bulamazsınız.Birde bu işler kaça yapıldı diye soruluyor. Sn. Siber, Meclisin bırakın koltuğuna oturmayı, yolunu unutanlar var. Kürsüye çıkıp ağzını bir defa olsun açmayanlar mevcut. Gelin hazır elimiz değmişken, koltuk ve boya gibi onları da değiştiriverelim. Vallahi halkın hayır duasını alırsınız. Bakınsayın Başkan, belkide o konuşmayanlar gözleri ile konuşuyorlar. Ama halk gözce konuşmayı bilmiyor. Sessizce konuşmayı biliyor. Usulca konuşmayı biliyor. Masumca konuşmayı biliyor. Ve zamanı gelince kanayaklılarısessizce ve masumca ‘Angoninin’ yanına göndermeyi de biliyor.

**

Sn. Hüseyin ÖZgürgün1 Ekim şakalarınız ile bizleri katıla katıla güldürdünüz. İnanın kasıklarımızı tutarak katıla katıla gülerken, Özgürgün fıtığı çıkardık. Hele hele ülkede herşey çok düzgün gidiyor. Borçsuz bir ülke yarattık derkenbazı bankaları es geçtim Sosyal Sigortalar binası ile İhtiyat Sandığı binasında çalışanlar gülme krizine tutularak balkonlardan aşağı düşmüş diyorlar. Sn. Başbakan baba eder, oğul öder. Başbakan söyler halk katıla katıla güler. Birdeuçurtmalar rüzgâr gücü ile değil o güce karşı koydukları için yükselirler. Yükselen halkın irade gücü sonrasında dikkat edin uçurtma bu güç karşısında pike yaparak yere çakılabilir.

**

Sn. Cemal Özyigit yaptığınız açıklamada "Ülkede ekonomik sıkıntı kalmadı" diyen Başbakan Hüseyin .Özgürgün, galiba bugünkü tarihi "1 Ekim değil, Nisan 1" zannetti diyorsun . Başkan, bir zamanlar Türkiye’de Akbulut vardı. Bir süre başbakanlık yapmıştı. O da hep 1 Nisan şakaları yapmayı severdi. Bu nedenle Akbulut fıkraları ile ün salmıştı. Özgürgün de 1 Ekim şakalarını sever. Ha Akbulut şakaları ha Özgürgün şakaları hepsi ayni kapıya çıkar. Sn. Özyiğit,Çam ağacından ağıl el çocuğundan oğul olmaz. Ama irmik, un ve şeker olmasına rağmen helvayı yapmasını beceremeyip vıcık vıcık eden ustadan da bir bal olmaz.

**

Sn. Salih Hafizbizim KemalDeniz Dana ile Faiz Sucuoğlu, senin gibi gecesini gündüzüne katan bir memur buldukları için Allah’ın sevgili kuludurlar. Senin gibi tek kişilik ordusu olan bir bakanlığın sanırım sırtı yere gelmez. Vallahi ne diyelim bir gün hastanedesin. Bakıyoruz ertesi gün Bakanlıkta dur durak demeden çalışıyorsun. Bir daha sonraki gün de şoförsün. Birgünkurul sekreteri derken bakanlığın Jokeri oldun çıktın. Sn. Hafız, Allah yol vermiş, yordam vermiş, iz vermiş. Eh sende o izi iyi takip eden bir izci olduğuna göre ustaların da bunu takdir etmeleri gerekir. Sevgili Salih, ünlü düşünürler tohum verdin çiçeğini al. Bir çekirdek verdin ağacını al. Bir dal verdin ormanını al der. Bende naçizaneher bakanlığa birçok çalışan verdim ama birçok çalışan yerine bir orduya bedel Salih Hafız’ı al derim.

**

Sn. Ismet Ezel, fark var diyorsun. Doğru fark var hemde fark büyük.Bizim hükümet yapmakla yükümlü olduğu şeyleri yapınca övünmeyi adet edinme gibi bir farkı var. Maaşları ödeyince maaşları ödedik gibi övünme payı çıkarttığı bir farkı var. Araba yol vergisini kaldıracağız dedikten ve mazota ve benzine sürekli zam yaptıktan sonra amaaaa diye başladığı cümlelerinde de fark var.İsmet gardaş eğer bir kızın profil fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa uzaklaş, ama farkı olan siyasetçiden de tabana kuvvet koşarak kaçın. Çünkü kıynıksız zam kazıkları fark yaratarak bir yerlerimize girebilirç

**

Sn. Mehmet Yahşi Kıbrıs cumhuriyeti bu gün Yunan bayrakları altında top, tüfek, tank, helikopter ve uçaklarla kutlama yaptılar. Bumu cumhuriyetin kuruluşunu kutlama? Aynisi KKTC de yapılır topla ağır silahlarla. böylemi barış olacak veya anlaşma yapılacak. Benim beklentim çocukların ve büyüklerin böyle bayram günlerini dans ederek oynayarak kutlamalarıdır. Bana silahla kutlama ters geliyor arkadaş. Umutlarımı alıp götürüyor. Silahların gölgesinde kutlamamı olur. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yukarı tükürsen yüzün aşağı tükürsen sakal diyorsun. Da, ben bu doğru sözlerin altına imzamı atar mührümü de basarım. Sn. Yahşi, küçükken babamın çekmecelere sakladığı o küçük balonları şişirip oynardım. Onların aslında balon olmadıklarını öğrenmek bu yaşıma gelmek nasipmiş. Meğer bazı süslü balonlar, emperyalist güçlerin bizleri öpmek için allayıp pullayıp çekmeceye koyduğu ‘Truva Atının’ bir başka versiyonuymuş

**

Sn. Ferda EkinciKıbrıs'ın kuzeyinde AK Parti Temsilciliği açılırken şunu düşündüm: Yurtdışındaki dış K. Türkler KKTC'de seçme ve seçilme hakkı için yasa değişikliği ile referandumda oy kullanma haklarından yararlanmak istiyorlar. Bizler yıllardır soydaşların bu isteklerini yerine getiremedik. Ancak Türkiye'deki iktidarın temsilciliğinde AK Parti'nin seçim irtibat bürosu olarak kullanılmasını / KKTC'de yaşayan Türkiyeli göçmenlerin rahatlıkla o irtibat ofisinde oy kullanmasını/ partinin propaganda çalışmalarına katılmalarını zafer ilan edermişçesine kutluyoruz. Tüm bunlar olurken neden dış K. Türkler için de bu türden hizmetler sağlamaktan uzağız bunu yapmaktan aciziz? Neden bunu talep etmeyiz? Diye soruyorsun. Ve bu sorunda da çok haklısın. Londra’da,Avurstralya’da Kanada’da ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan 500 bin civarında Kıbrıslı Türk oy kullanarak hükümeti ‘Tumba’ ederse, ve sonrasında da bazı siyasiler ‘Angonciklerin yanına gönderilirse durum ne olur? Ferda hanım, Almanca: wiedersehen, İngilizce: seeyou, Türkçe: tamam canım kendine iyi bak öpüyorum oldu. Eskiden Kıbrıs’ta sıkça kullanılan ‘Gidiyormusun’ sözcüğünün yerini hadde be ‘Barra’ aldı. Dış Türkler bunlara hadde be barra derse bu pirincin taşını bu efendiler ayıklayamayacakları için Allah Kerim diyorlar. Ama Kerim’in kuyusu derin. İnecekler ve çıkamayacaklar. .

**

Sn. Halil Sahkin acı ama çok acı 3 tane magazinci karar verir bu ülkedeki sanatçı olaylarına. Sen elli kez haberini atarsın sahneni atarsın olmaz ama adam erkek kılığıyla dansözlük yapar orta sayfada çıkar.acı gerçekler bunlar diyorsun. Halil gardaş, Türkiye’de sıklıkla yatak değiştiren kadın şarkıcılar Ordinaryüs sanatçı. Erkeklikten vazgeçip kadın ayaklarına yatan erkek şarkıcılar Prof. Sanatçı. Bizde de gerçek sanatçılar gümüş akçe, hoptrininnam sanatçılar da altın olarak gösterilmeye çalışılıyor. Boş ver. Herşeye kulak assaydık kulaksız kalırdık be gardaş. Halk sizlerin değerini biliyor ya gerisini boş ver.

**

Sn.NazimBeratlisosyal medyada dürtme bizi be bay Turgay Hilmi... Bir yerde genç bir hanımla tanıştım, babası öğretmenim liseden, annesi ortaokuldan. Mesleğini sordum, "müzisyenim" dedi... Dilim kurusaydı, "ben da" demiş bulundum ve ne çaldığını sordum. "Sydney Senfoni Orkestrası'nın 1. kemanıyım" demez mi? Yerin dibine geçtim be sör... Şimdi her sahnede ‘Fingirdeyene "sanatçı" derlerse, sen geri dur...Onlardan mısın sen? Sen "müzisyen “sin... Benim gibi değil amahakikisisin.. Dürtme. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü diyorsun. Aman doktorum bu ülkede keçiye Abdurahman dayı dediklerini unutuyorsun. Bir göbek çalkalayan. İki şarkı ezberleyenler şarkıcı türkücü oluyor. Bu işi hakkı ile yapanlar da tu kaka oluyor.Doktorum, gerek yok her sözü, laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, tabi bakıştan anlayana.

**

Sn. Süleyman Ergüçlü, sosyal medyadaki paylaşımında mütevazi bir şekilde kızım Hazar 24. Uluslararası Adana Altın Koza Festivalinde "Umut veren genç kadın oyuncu" ödülünü kazandı diyorsun. Da, benim gibi dizi düşmanı birisini oynadığı dizinin müdavimi yapan birisi müsaadenle bileğinin hakkı ile o ödülü alsın be Süleyman. Atalarımız boşuna babanın sanatı oğluna ve kızına mirastır sözünü boşuna söylemedi. Sevgili Süleyman, böylesi başarılar sonrasında gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz be gardaş. Böylesi bir evlat yetiştirdiğin için önce seni, sonrada babasının emeklerini boşuna çıkartmayan Hazal’ı yürekten kutlarım.