Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

05.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kutlu Evren, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına, Hollanda’dan katılan Rıdvan Boranlar, Kıbrıslı bir Türk. Hollanda’lı eşi için yaptığı vatandaşlık müracaatının harçlarını ödediğim halde benden 2000 TL para istediler. Saat 18.30 civarında bakanlıkta sana evrakı vermek için 2000 TL vereceksin dediler. Ben hayır deyince 1700 olur. Ama 1500 de verirsen evrakları alırsın dediler. Vermeyince eşin cezalıdır o zaman vermeyiz dediler. Hâlbuki evraklar hazırdı. Benden rüşvet istediler iddiasında bulundu. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyenler şayet bu işin üzerine gidilmezse o ateş bakanlığı kökünden yakar diyorlar. Sn. Bakan manevi paylaşımlardan uzak, sadece maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edilen dostluklar mezat eşyaları gibidir, kim fazla fiyat verirse onunla giderler. Ancak giderlerken ayrıldıkları yere de büyük zarar verirler.

Sn. Emir Abdurrahman Bulut bir ev sahibi düşünün sanki evleri var diye dünyaya kazık çakmış edasında böbürlenerek etrafta gezinen bir zati muhterem. Bir ev sahibisin diye kiracına çık diyorsun. Kiracın çıkmayı kabul ediyor ve derhal ev aramaya başlamasına rağmen, hangi kanuna hangi makama güvenerek bu ailenin suyunu gidip belediyeden talep edip kestiriyorsun. Bu hakkı kimden aldın?Sen ve Senin gibi insana zülüm eden ev sahiplerine lanet olsun diyorsun diyorsun. Sevgili Apo, KKTC’de cebinde 3 kuruş gören kendini alemi cihan zannediyor. Hukukun guguk olduğunu sanan bu efendiler, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi olduğunu unutmasın.

Sn. Nezire Zorlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda gelen de aynı gidende ayni.Yanlışı yapan biz seçmenleriz.Onların kabahatleri bizleri iyi yönetememeleridir. Bundan sonra geçmişe sünger çekip, Bizleri yönetecek olanları vizyon sahibi, ülkenin menfaati için çalışacak olanları iş başına getirmektir.Bu kişiler de ülkemizde mevcuttur.Yeterki isteyelim Şans tanıyalım.Bireysel düşünmeyi değil, toplumsal düşünmeyi bilelim diyorsun. Vallahi bu sözlere ilave edecek söz bulamıyorum. İmzamı atar mührümü de bu cümlelerin altına basarım. Nezire hanım, aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Seçerken iyi düşündüğümüzü sandık. Seçtiklerimiz hakkında iyi söylemde bulunduk ve seçerken iyi yaptığımızı sandık. 3 yanlış karşında bir doğru bulmadığı için sıfır ile çarpılınca elde sıfır kaldı.

Sn. Ertan Namık Kemaloğlu kimseye inanç kalmadı. Herkes o aylığın o koltuğun peşinde. Biran önce Erdoğan burayı ilhak etmeli. Belki o zaman birbirimize ettiğimiz eziyet biter.Koltuk,güç ve para demektir diyorsun. Ertan gardaş Bazı insanlar vardır klasör gibi dışarıdan güzel gözükür ama içerisi karmakarışıktır.İşte bizim bazı siyasilerimiz tam da bu söze uygunluk arz eder. Ancak bu arkadaşlar ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yapraklarının birgün yere düşeceğini unutmasın. Ve o yapraklar kısa bir süre sonra yere dökülmeye başlar diye düşünenlerdenim.

Sn. Derman Sarachoglou sosyal medyadaki paylaşımında "Meclisinin" Duvarında Hala, ''Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur'' Yazmıyor mu? Orada Kastedilen Türk Ulusu, Dolayısı İle de Türkiye, Ankara Değil midir?Yoksa Sen, Kıbrıs Türk Toplumu mu Sanıyordun Bunca Zaman Kastedilenin? Ne kadar da safız ama değil mi? Sokaktaki insanımızdan Milletvekillerimize kadar diyorsun.Sn. Saraçoğlu Atalarımız adama dayanma ölür, duvara (ağaca) dayanma yıkılır der. Bizler adama bir başka deyişle siyasilerimize dayandık, maalesef çoğu ölmedi ama ölmekten beter bir durum yansıttı. Anamıza dayandık yavruluktan bir türlü çıkamayarak prematüre bebek olarak yaşam sürdük.

Sn. Erdoğan Sorakın, Başbakan Hüseyin ÖZgürgün’ün, Başkanlık sisteminin bir süre sonra gündeme geleceği sinyali verdiğini belirterek, Türkiye’de bu sistemin uygulanmakta olduğunu, UBP-DP Hükümetinin Türkiye’de olan her şeyin burada da uygulanabileceği düşüncesine sahip olduğunu vurguladıktan sonra “Parlamenter sistemin daha uygun” olacağını belirttiniz. Sn. Sorakın emir demiri keser. Ustaları, bizim demircilere bu demiri keseceksiniz demişse, demiri bırak kesmeyi vallahi un ufak ederler. Sn. Sorakın, bunlar biz halkı küçük görmeyi adet haline getirdiler. Ama kimseyi fazla küçümsemesinler. Noktada küçüktür ama cümleyi bitirdiğini de unutmasınlar.

Sn. Hüseyin Angolemli, Özgürgün’ün Başkanlık sistemindeki konuyu enine boyuna düşünerek ortaya attığını düşünmediğini, “Türkiye yaptı, bizde onun arkasından gidelim” düşüncesinde olduğunu kaydederek, bunun bir “Türkiye’ye yaranma hareketi” olduğunu belirttiniz. Sn. Angolemli, Sn. Özgürgün’ün, hangi konuyu enine boyuna düşünerek masaya yatırdığını bir zahmet söylermisiniz? Özgürgün’ün, Türkiye’nin ‘Tak’ diye verdiği emri ‘Şak’ diye yerine getirme diye bir misyonu var. Bunların arıza lambaları yanıyor. Cadde lambası olup, ülkeyi aydınlatacaklarına, sokak lambası olup yalnız bir yerleri aydınlatma misyonunu görev olarak seçmişler. Ne diyelim?

Sn. Afet Özcafer, nihayet başkanlık sistemi ile ilgili olarak sesinizi duyduk. Yaptığınız açıklamada, denetim mekanizmasının tam anlamıyla yerleşmiş olması gerektiğine dikkat çekerek, ancak o zaman ülkede Başkanlık sisteminin tartışılabileceğini söylediniz. “Başkanlık sistemini altyapı hazır olursa konuşabiliriz”diye de açıklamanıza ilave ettiniz. Aman dikkat edin ne şişi nede kebabı yakmayın imasında bulundunuz. Bir başka deyişle innik minnik tatarininik. Ya ondadır yada bundadır demeyi tercih ettiniz. Afet hanım bizler ülkenin bazı insanlar gibi ayakkabı mağazası gibi olmasını ve reyonunda her numara ayakkabı olmasını istemiyoruz. Gökten Hülya Avşar yağarken bizim başımıza her daim her numara ayakkabı taşıyanların düşmesinden bıktık usandık.

Sn. Abdullah Korkmazhan, “Yirmi yaşından beridir gece gündüz çalıştığım, büyük emek ve özveri harcadığım, hayatımda birçok şeyi uğruna ertelediğim Birleşik Kıbrıs Partisi’nde yaşananlardan dolayı çok büyük bir üzüntü ve derin hayal kırıklığı içerisindeyim. Yaşananlar ne koltuk kavgası, ne bölücülük ne de disiplinsizliktir. Esas olan partiyi şahsi şirketi gibi gören ve tek adam rejimini dayatmaya kalkan anlayışa karşı demokratik ve kollektif ve katılımcı bir parti yaratma, sol değerlere sahip çıkma mücadelesidir diyorsun. Sevgili Abdullah, Amerikalılar 9 yıl bir koltukta oturan o koltuğun artık kendisinin olduğu ve kalkmak istemediğini söylerler. Bu nedenle de iki dönem seçtikleri başkanlarını dönem sonunda ‘Angonilerinin’ yanına gönderirler. Bizde ise Cemaatten, Otonomluğa, oradan Federe devlete, yetmedi KKTC’liğe terfi ederek koltuğu yıpratma misyonu sürdürülür. Eh Sn. İzcan, bir 25 senecik daha o koltukta oturursa Kanuni’nin kadısı Ebu Suut efendi günah yazmaz ki? Küçük kalsın ama bende kalsın.

Sn. Atlas Global yöneticileri, Ercan’dan İngiltere’nin Sunset Havaalanına uçmak için bilet alan 3’ü tekerlekli sandalyede 2’si ise refakatçi KKTC vatandaşı 5 kişiyi İstanbul’da havaalanında unutmanız Anasının prematüre bebeklikten çıkmasını istemediği ve küvette bırakarak bezini bile ben değiştireceğim dediği Kıbrıslı Türkleri unutmanız gayet normaldir. Ancak bizce normal olmayan, omzunda apoletleri ile bir Orgeneral görüntüsü veren Atlas Jet’in, aslında ‘Onbaşı’ gibi davranmasıdır. Ordunun en çalışkan kesimi onbaşı ve uzman çavuşlarıdır. Ancak onlar general olamazlar. Atlas Jet’in Orgenerallikten onbaşılığa tenzili rütbe etmesini bu nedenle anlamış değiliz. Sn. Yetkililer havacılık bir muz kabuğudur, dikkat etmezsen ayağın değil, hem prestijin, hemde müşterilerin kayar

Sn. Barış Mamalı ülkemizdeki işlenen suç oranlarındaki ciddi artış insanlarımızı doğal olarak endişelendirmekte ve hatta tehdit etmektedir. Ülkeye girişlerde çok ciddi bir denetim sorunu olduğu ortadadır. Bu amaçla ülkemize suç akışını minumuma indirecek her türlü önlem yanında KKTC’ye giriş limanlarında gerekli teknolojik donanımın kurulması gerekmektedir. Önemli olan ülkemizdeki suçluları yakalamak değil, suçun işlenmesini engellemektir diyorsun. Da bu işi yapacak olanlar ‘Gındırık’ bile bırakmayıp sonuna kadar açacaksındiyen el pençe durduklarının yüzüne ben kapı ve penceremi kapatıyorum sözünü nasıl diyecek dersin? Bizlere ‎50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen bazı siyasiler ile bu işler nasıl düzelecek söylermisiniz?