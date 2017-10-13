Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

13.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Sibel Siber, hortumlama ve el çabukluğu dışında el atılmadık bir meclis kaldıydı nihayet ona da el atıldı. Antika avizeler el çabukluğu ile birilerinin ambarına girerken, Meclise de soğu su içmek kaldı. Sn. Siber, birileri el çabukluğunun ustasıyım, avizelerin hastasıyım derken, Meclis içerisindeki güvenlik, çalışan, memur bakan, vekil avizelerin parmak ucunda bay bay demesine andilla koyarak baktı mı? Vallahi ne diyeyim. Sadece bakmakla aşık olunsaydı, öküz trene baka baka aşık olurdu.

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Sn. Tufan Erhürman, Başbakan Hüseyin ÖzgürgünCTP’ye ‘Hodri Meydan ‘ çekerek sizin herhangi bir tarih belirlemeniz halinde, seçime gireceğini dile getiriyor. Bence Pazartesi veya Salı günü yapılacak Meclis Bileşiminde tarihi şak diye verin belki o da Tak diye kabul eder. Böylece Meclis içerisinde bulunan bazı fazlalıklar da temizlenmiş olur. Zaten şu anda komitelerde daha önce Nisan 15 olarak verilen ve kabul edilen bir öneri var. Hayata geçirin olsun bitsin. Sevgili Tufan, 26 dersten zayıfı bulunan bir karne kaybolmuştur. Karne sahibinin sınıfta kalması nedeniyle hükmü kalmadı. Bulanın insaniyetlik adına karneyi yırtıp çöpe atmaları rica olunur.

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Sn. Mehmet Çakıcı, Genç TV’de katıldığınız Baykan Gürses’iin programında erken seçim ile ilgili olarak tam 4 kez Nisan 2015 dediniz. Birden zamanda yolculuk mu yapıyoruz konusu aklıma geldi. Bir defa seçime 8 ay kala yapılacak seçim erken seçim olmaktan çıkar. Bu bir. İkincisi benim bildiğim seçim Nisan 2018’dir. Ve 2015 değildir.Haaa 2015’de seçim yapılacaksa hep beraber çıkmaz ayın çıkmaz perşembesinin son 2015’inde yapılacak seçimi hep birlikte bekleyelim derim. Sn. Çakıcı, ünlü düşünürlerden Demokritos aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak der. Bende aman dikkat edin derim

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Sn. Şener Elcil, 42 okulda koli basili olduğu yönünde açıklamalarda bulundunuz ve haberler de medyada yer buldu. Kaynaktan gelen sularda koli basili olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, depoların eski ve paslanmış olmasından dolayı da koli basilinin üremiş olabileceği öne sürüldü. Güzel de bu paslanan depoları eğitimden ve okuldan sorumlu bakanlık hiçmi kontrol etmez. Küçük çocukların sağlığını bakanlık hiç mi kaale almaz. Sn. Elcil, Eğitim Bakanı sanırım eğitim ile ilgili olarak elinden geleni yapıyor. Ondan bir ricamız olacak. Elinden geleni yaptıktan sonra, Sıra ayağından geleni yapmasıdır.Mesela ‘Gitmek gibi’.

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Sn. İzzet İzcan ittifak reddedilirse adaylığımı geri çekeceğim diyorsunuz. Yani ben arkadaşlarımın görüşlerine son derece saygılıyım. Ama onlar benim görüşlerimi benimsiyorlarsa demeye getiriyorsun. Parti üyelerinden bir kısım arkadaş, adaylığını geri çekeceğini duyunca aman nerde o günler sus Allah duysun diyor. Ne demek istediklerini pek anlamadım. Sn. İzcan bir gönülde bir çiçek olacağınıza, birçok gönülde buket olmayı deneseniz.

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Sn. Dursun Oğuz, öncelikle 42. Kuruluş yıl dönümüz kutlu olsun. Kutlamalara hiçbir basın kuruluşunun davet edilmemesi bu konuda basılan nasırın verdiği acıdan veya sıcak sıcak yemeğe çalıştığınız bazı yemeklerin dilinizi yakmasından kaynaklanmış olabileceği düşüncesini ortaya koydı. Sn. Oğuz halk olarak sizin partinizin kutmuş olduğu hükümet ile ilgili olarak şekerden evimiz olacağı, ileriye yönelik de buzdan hayallerimiz vardı. Ancak yağdırdığınız yağmur nedeni ile ne şekerden evimizi, nede buzdan hayallerimizi bıraktınız.

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Sn. Damla Dabiş Kanal T’deki görevlerinizden istifa ettiğinizi üzüntü içerisinde öğrenmiş olduk. Sanırım senin politik görüşün dışarılarda birilerinin bir yerine battı. Hoş senin politik görüşlerini sunmuş olduğun programlarda yansıttığın hiç görülmüş de değil. Kaldı ki, teraziyi hep dengede tutan, ülkenin kalburüstü haber sunucularından bir tanesi konumundasın.Bu özelliklerine rağmen kafatasçıların seni çekememesi çok ilginçtir. Sevgili Damla, o kafatasçılar ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi olduğunu unutmasınlar. Ve unutma hariçten gazel okumayı adet haline getiren hıyar soyulsa da hıyarlığından bir şey kaybetmez.

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Sn. Taşkent Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Taşkent Kooperatif Şirketi’ndeki vurgun çok sayıda mevduat sahibini mağdur etti. Hesaplar boşaltıldı, yüzlerce lirası olanlar borçlu bile çıktı. Usulsüzlüğün dibine vuruldu. Ne hikmetse, kooperatife borçlu gösterilen isimler arasında çocuklar da var. Sn. Yönetim Kurulu üyeleri bir zamanlar ünlü Anchormen bir Reha Muhtar vardı. Tecavüzden sonra tecavüze uğrayan kadına size tecavüz edilirken siz oradamıydınız? Acı varmıydı acı diye sormuştu. Taşkent Kooperatifinin ırzına geçilip, soyulurken siz nerelerdeydiniz? Paraları buhar olan insanlar ağlarken yanlarında yoksannız, yarın gülerken gölge yapmayın yeter.

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Sn. Turan Büyükyılmaz, 2018 yılı içerisinde yapılacak olan seçimler ile ilgili geri sayım başladı. Hem Milletvekilliği hemde Belediye Başkanlığı seçimleri için siyasiler hazırlık üstüne hazırlık yapıyor. Karadenizliler sanırım işaret parmakları ile sizi göstertmeye başladı. Vallahi serde hamsi varsa o hamsinin hatırı için destek büyüyebilir. Sizde bunu anlamış olacaksınız ki, hafızam beni yanılmadıysa Büyükkonuk Eko gününde boy gösterttiniz. Sn. Büyükyılmaz, seçime girmenizden çekinen rakiplerinizin vesvesesi varsa, Büyükyılmaz’ın da Besmelesi var

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Sn. Güneş Güneşoğlu, seçim tarihi olarak belirlenen Nisan 15 kapının arkasında geldi ve bekliyor. Daha önce Belediye Başkan adaylığınız düşünülürken bukez Milletvekili adayı olarak UBP’nin listesinin üst sıralarında yerinizi aldığınız söyleniyor. Adaylığınız konuşulmaya başladıktan sonra çamur yağmurunun yağmaya başladığını gözlemledik. Sn. Güneşoğlu, haksız olarak birilerine çamur atanın elinin de çamura bulandığı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Unutmayın nokta da küçüktür ama cümleyi bitirir. Sonrasında da cümleyi büyük harflerle başlatır.