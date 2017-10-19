Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

19.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlık gemisinin dümeninde biri olmadığı için gemi salamparti gidiyor. Lambaları gece gündüz nemelazımcı ve vurdumduymazlarla dolu bakanlık mevkisini aydınlatırken, baş kaptan olarak siz andilla koyarak geminin mercan kayalıklarına doğru seyrettiğine bakıyorsunuz. 26 parti mensubunu gemi mercan kayalıklarına bindirirse sizi kurtarsın diye işe aldınız. Sn. Ataoğlu, bakanlığınızda, çizgisiz kâğıtta eğri yazılmış bir kompozisyon gibi durdunuz. Gemi su almaya başladı. 26 değil 126 kişi bile gemiyi kurtarmaya yetmez. Bir başka deyişle bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem diyor bizim Ali dayı.

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Sn. Turan Büyükyılmaz. Bizim Minik Kuşlar, Karadenizliler Derneğinin başkanlığını yaptığınız zamanlarda Karadenizlilere bol bol yedirdiniz ‘Hamsiler’ şimdi işe yarayacak. Omega 3’lerin sağlayacağı güç sizin ‘Pandoranın’ kutusundan çıkmanızı sağlayacak diyor. Sn. Büyükyılmaz hamsi, omega 3 derken, yalnız seçmenin vereceği sözlere çok dikkat etmek gerekir.Şeker verip de sizi kandıracak çok kaypak oğlu kaypak çıkacak. Bizden söylemesi

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Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda Portekiz İçişleri Bakanı, Orman yangınlarına karşı gerekli tedbirleri almadığı için istifa etti diyorsun. Yani, vallahi Yannisi ve Nikolisi yok. Sanırım apaçık onlar yapıyor da bizimkiler neden yapmıyor diye bizimkilerine mesaj atıyorsun. Turgay hocam, Portekiz yerine bu durum Japonya’da olsaydı bakan kesinlikle harakiri yaparak intihar ederdi. Haaaa bizde ise ne yani yangınları benmi önleyeceğim. Şunun şurasında kaldı bir senem. 12 çarp 10 bin TL. Buettimi 120 bin TL. yan gelirleri ile bu 200 bine kadar çıkar. Ne yani bu paradan ve şanından şöhretinden mi vazgeçeyim. Yok öyle yağma deyip eğil de gülle geçsin diye ses etmezler sanırım.

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Sn.Hamit bakırcı,Gezici anket şirketi öne çıkartmaya çalıştığı ve yarısından çoğu artık miadını doldurmuş olan adaylar arasında sizi de göstertti. Birçok genç şahin gibi beklerken, pençeleri artık keskinliğini kaybeden serçelere, şahinler diyarında yer yok deniyor. Kısacası eskiden arşınladığınız Marsilya yolları artık çıkmaz sokak oldu. Sn Bakırcı, altın çamura düşmekle değerinden kaybetmez der atalarımız. Ama bakır için sanırım bu yönde herhangi bir söz sarf etmiş değiller. Sn. vekil, Mevhibe teyze bu vekilliktadından mı yenmez, yoksa şov naz ve bol kepçe lokantası müdavimi yaptığı için mi geçilmez diyor.Ne dersiniz?

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Sn. Suphi Hüdaoğlu vallahi Mecliste kavga gürültü çıkartan ve çocuk gibi davranışlar sergileyen bazı vekilleri muayene etmek için oralarda bir çocuk doktoru şart. Ingaa diyenin ağzına kırmızı, ağlayanın ağzına da biberonu verecek birisi aranıyordu. Sonuçta aranan kan bulundu. Doktorum, bunları seçerken şans bize derken yaşadıklarımız sonrasında apışıp kaldık. Şansın gülmez fiilini geçtik, arada bir sırıtır diye düşündük.Sırıtınca bizi biraz olsun sevindirir derken avcumuzu yaladık. Eh artık bu şans sayenizde bize de gülsün be doktorum.

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Sn. Ayhan Arıklıyapmış olduğun açıklamada eski 3 parti miadını doldurdu. Her dönem DP barajı aşıp aradan sıyrılıyor. Sadece DP mi CTP UBP de aynı biri gidiyor biri geliyor halk yenilik arıyor. Yeter artık YDP tabanı ötekileştirmekten bıktı.temsiliyet arıyor her sahada. Mecliste en az 20 milletvekili TC doğumlu olmalı ki eşitlik ADALET sağlansın diyorsun ve ötekileştirmenin dik alasını yapma çabası içerisine giriyorsun. Türkiyeli, Kıbrıslı diyerek ötekileştirmeye devam edersen YDP’ye yazık olacak. Vallahi baraj çok derin. Yüzme bilmeyenler için son derece tehlikeli. Boğulup gidenin arkasından rahmetliyi nasıl bilirdiniz dedikten sonra helvasını yerler. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Cenk Seren vallahi senin sosyal medyadaki paylaşımının altındaki mesajlara baktığım zaman yollarına sevgi gülleri döşendiğini gördüm. İş adamlığı, futbol antrenörlüğü, derken bölgenin dar bir bölgeye yanan sokak lambası yerine caddelerine yanan projektörü oldun. Böylelikle belli kişilere aydınlatman yerine bölgeyi aydınlatmaya başladın. Bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oluyorsun tamam. Ama bak Biray abin, vekilliğe adaylığını koy Belediye Başkanlığını kazanamazsın dedi. Sevgili Cenk, vekilimize neden ben vekilliğe adaylığımı koyarsam sizler neler olacaksınız diye sormadığını merak ettim.

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Sn. Hüseyin Ulusu, sosyal medyadaki paylaşımında, sayın Serdar Denktaş, 13. Maaşları Aralık ayında ödeyeceğini açıkladı. Yok Maliye bakanım bizim mahallede kasap Azmi var bırak o ödesin diyorsun. Sevgili Hüseyin, Kasap Azmi seçime giriyor mu? Hangi partiden aday oluyor. Seçime girecekse kazanma şansı varmı? Kasap Azmi seçime girip bir gönülde çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olmayı düşünürse bir zahmet Serdar Denktaş gibi13. Maaşları ödesin. Hüseyin gardaşAzmi bey elini çabuk tutsun çünkü artık herhangi bir hayale kucak açmayacak kadar yorgunuz.

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Sn. Erkut Şahali, yaptığınız açıklamada altından kim çıkacak diyerek KKTC’ye Türkiye’den borularla gelen suyun yönetimi ve idaresi için Ankara’da ihaleye çıkıldı. İhaleye katılacak olan şirketlerden daha önceden baraj projesi yapmış olması şartı arandığına dikkat çekerek, “Bu da ihaleyi alacak olan firmanın şimdiden belli olduğu anlamına geliyor” dediniz. Sn. Şahalli, ihaleyi vereceğimiz kişi belli değilse bu ihaleyi niye yapalım dersiniz? İhale portakal gibi turuncu rengi layığı ile taşıyan, partimiz için, güneş gibi parlayan birisi olmalı ki, şanımız artarken bir taraflarımız da bu şanın getirisinden dolayı şişsin.

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Sn. Teksen Köroğlu, ulusal bir sağlık politikası olmaması nedeniyle KKTC’de ne sağlık çalışanlarının ne de hizmet alanların mutlu olduğuna, "Sosyal devlet anlayışında bihaber hükümetler ve yöneticiler sağlıkta ve eğitimde vatandaşın cebine göz diktiler” dediniz. Sn. Köroğlu, acemi şoförlerin elinde KKTC tomofilinin aksona gardası ha kırıldım ha kırılıyorum diyor. Makinesi mangos oldu. Yanlış stop atmadan dolayı tekerlek rulemalarıyıprandığından tomofilyampuriyampuri gidiyor. Direksiyondakilere çekil demezsek Allah göstermesin tomofil ‘Tumba’ olacak.

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Sn. Şener Elcilyaptığınız açıklamada KKTC’de eğitimin alınıp satılan bir meta olarak görüldüğünü vurgulayarak “Bakanın eğitimi metalaştırarak, üniversiteler üzerinden açıklama yapması çok doğru değil. Üniversiteler sayı olarak değil, nitelik yönünden tartışılmalı ve değerlendirilmeli” ifadelerini kullandınız. Da, bu söylediklerinizin ne anlama geldiğini acaba o birileri anladımı dersiniz?Şener hocam, halkın bir zamanlar ya yaya, şaşaşa diyerek başımıza getirirken toz konduramadıklarının, şimdi kirden görünmez olmasını ben artık yadırgamıyorum. Pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman ise avludaki yabani otların yarattığı kirliliği görüyoruz.