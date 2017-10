Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

26.10.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Nazım Çavuşoğlu, UBP’nin seçim startının verilmesinin ardından “Seçim rüşveti” olarak Toprak Ürünlerinde çalışan 14 mevsimlik işçiyi kadrolamaya hazırlandığınız ileri sürüldü.Erken Genel Seçimlerin Ocak ayı içinde yapılacağı ortaya çıkmasının ardından, UBP’nin seçim istihdamı yapmak için düğmeye bastıktan sonra ne yani bizim sakalımız çıkmaz mı diyerek sende harekete geçmişsin. Sn. Bakan, istihdamlar eğer partizanca değilse, 2 yıldır mevsimlik işçi olarak çalışanlar değil de, 10-12 yıldır bu şekilde çalışanlar kadrolanırdı diyor bizim Ebuziddin amca. Kıbrısta bir söz var. Ne yaparsa yapsın bilmem neresine şap soksa bu harita bu Kıbrıs’ı almayacak denir. Neyse size Ocak ayından sonra emeklilik hayatınızda başarılar dileriz.

Sn. Süleyman Manavoğlu, Polis Genel Müdürlüğü, olarak yaptığınız açıklamada, Güzelyurt bölgesindeki olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardınız. Güzelyurt Bölgesinde etkili olan yağışlı hava trafiği olumsuz etkiliyor. Sürücülerin kendi güvenlikleri açısından, yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri ve yolların kayganlığını dikkate alarak seyretmeleri önemle rica olunur dediniz. Da, açıklamayı sanırım eksik yaptınız. Güzelyurt’un tüm yollarında sürücüler seyrederken çok dikkat etmeli yalnız Kemal Dürüst’ün çiftlik yolundaki yol mükemmel döküldüğü için dikkat edilmese de olur diye bir ilave yapmalıydınız.

Sn. Selma Eylem, KTOEÖS olarak ‘İlahiyat Fakültesi kapatılsın diye açtığınız dava YİM’den döndü. YİM talebinizi reddederek cımbız ile aradıkları bir maddeye istinaden dava açma yetkinizin olmadığına karar verdi. Selma Hocanım, siz bu davayı açarken karşınızda Himalaya dağı olduğunu ve önce onun Everest Tepesini açma durumunda olduğunuzu bilmiyormuydunuz? Bizim mahalledeki Kasap Recep, et ve bıçak benim elimde. Eti istediğim gibi kesiyorum. Pirzoladan tutun da et şişe kadar istediğim boyutta eti doğruyorum dedi. Kasap Recep’in söylemek istediğini bilmem anlatabildi mi? Ah be hocanım, oldum olası, kibrit çöpü kadar ışık saçmayan bazı insanların, kendilerini ‘Olimpiyat Meşalesi’gibi görmelerine hayranım.

Sn. Abdullah Korkmazhan BKP kurultayı ile ilgili olarak kurultay değil kepazelik dedin. Ve Genel Başkan İzzet İzcan’a yönelik suçlamalarını sürdürdün. Açıklamanda, İzzet bey ve arkadaşları, eşlerini, çocuklarını, teyzelerini, yeğenlerini, şirketlerinde çalışan personellerini toplamışlar 50-60 kişi ile sözde parti kurultayı yapmışlar. Tüm bunların yanı sıra 50 üyenin öncesinde istifa ettiği, geriye kalan 300 küsur üyenin % 80’nin katılmayıp protesto ettiği bir kurultayda, 20 kişilik Parti Meclisi’ne İzzet beyin bir şirketinden 2 personel, sahip olduğu öğrenci yurdunun Müdürü, ayrıca Dünürü ve bir de Yeğeni girmiş. Ha unutmadan İzzet beyin Oğlu da Parti Meclisi üyesi olmuş ifadesinde bulundun. Sevgili Abdullah, BKP, İzzet Başkanın çiftliği olduğuna göre sanırım çiftliğine istediğini getirmek ve istediğini götürmekte serbesttir sanırım. Sevgili Abdullah, kimse kendini pahalıdan satmasın. Çünkü biz herkesin indirimli günlerini de biliriz.

Sn. Ünal Akifler, KKTC’de adaletsiz bir gelir dağılımının varlığına dikkat çekerek, ülkede zengin kesimin %13, fakir kesimin ise % 40’larda olduğunu, orta sınıfın ise hükümetler eliyle yok edildiğini belirttiniz. Ayrıca, asgari ücretin yaşam standartlarının altında olduğu ve dövizin artışa geçtiği bir ortamda DPÖ’nün açıkladığı hayat pahalılığı oranlarının genel hesaplanması ve pratik hayat ile bire bir örtüşmediğini vurguladınız. Sn. Akifler hayat pahalılığı ödeneği verilirken 10 bin TL alan 1800 civarında ek ödenek alırken asgari ücretlinin 60 TL. Alması ne kadar adil ise ülkenin kaymağını yiyen 15 aileye tanınan imtiyaz da o kadar adildir.Sn. Akifler şu hayatta öyle insanlar tanıdım ki karakter tahlili yaptırsalar o bile negatif çıkar. Ne diyelim ki?

Sn. Ferdi Sabit Soyer, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili olarak, Seçim Yasasındaki değişikliğin karışık olmadığını belirterek, “Seçim yasasına karışık diyenlere ve itiraz edenlere soruyorum bu seçim yasası kuantum fiziğine bağlı bir problem mi de sizlere bu kadar karışık geliyor dediniz. Vallahi bu konuda çok haklısınız. Seçim yasası bize karışık gelmedi. Ancak sizlerin parti olarak bu güne kadar yapmış olduğunuz icraatlar karışık geldi. Mesela Bileşik Faiz, KDV ve ITEM yasası gibi icraatlar da Kuantum fiziğine bağlı bir problem teşkil etmedi. Hatta bu durum çözülmesi zor çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan bile çıktı. Sn. Soyer, bu iktidar yolunda sanırım sizlerde çok gemileri yaktınız. Bu noktada kıçı kırık bir sandalyenin kırılması sonrasında kaba yerinizin üzerine düşmenizin sizin için ne önemi var ki?

Sn. Mustafa Arabacıoğlu, Demokrat Parti (DP) Milletvekili olarak yapmış olduğunuz açıklamada,vatandaşa yeni seçim sisteminin iyice izah edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Toplumun bilgilendirilmesi açısından mutlak kez görsel veya yazılı basından kamuoyunun aydınlatılması gerekir” diye konuştunuz. Doktorum birşeyi halkın anlamasını istemeyenlerin halkı o konuda aydınlatıldığı ne zaman görüldü? Sizi parti olarak kuyunun başında gördükleri için sinsi sinsi gelerek kuyuya itme planları yapılıyor. Sn. Arabacıoğlu, birisinin kişiliğinde dürüstlük yoksa, ne kadar başı dik yürürse yürüsün, gökyüzü bile yüzüne tükürür.

Sn. Mehmet Çakıcı Seçim Yasasında yapılan değişikliğin karışık olduğunu savunarak, “Bana göre bu yasa değişikliği ile kaosa ve skandala doğru sürüklenmekteyiz” dediniz. Ne diyeyim bu noktada çokta haklısınız. Hele hele Gezici’nin anketinde üzerine basa basa sizi yüzde 1.01 bandında göstertmesi sizin için çizilen yolun haritasının parti içinde kaosa çıkacağını gösterir. Sn. Çakıcı bazı konularda gerek Meclis Kürsüsünden gerek sosyal medyada çok konuştunuz. Ancak çok şeyi önlemeniz mümkün olmadı. Bizim Növber teyze çok konuşarak bir şey olunsaydı, Ormanın kralı aslan değil, Papağan olurdu diyor.

Sn. Ferda Ekinci Bir seçimden çıkıp/ diğerine gireceğiz.. Genel seçimlerin ardından yerel seçim takvimi işleyecek. Buna bir de seçim yasaklarını da ekleyin. Ocak'tan Haziran'a kadar seçim yasaklarından dolayı hiç bir konuda ilerleme sağlamayacağız. Ne ekonomide ne icraatlarda ne yapılması gereken yasalarda ne de başka alanlarda. Ve biz bunu sadece seçim uğruna yapıyoruz. Ülke kilitlenecek. Daha 2018'e girmeden yarım senemiz heba olacak. Yazık. Diyorsun da, taş üstüne taş koymayan. Kavgadan başka bir şey yapmayan siyasilerimiz ile geçen 5 senemize yazık olmadı mı? Sevgili Ferda, senin, benim ve bazı arkadaşların yazdıklarına, eleştirilerine bazıları çok bozuluyormuş. Eeeeenapalım ucuz şeyler çabuk bozulur Ferda kardeşim. Ucuz olarak gördüğümüz ve aldıklarımızı artık değiştirme zamanı geldi. Ne dersin?

Sn. Hüseyin Ekmekçi, Bir bakan kendini nasıl rezil eder? "Seçim tarihinin belirlenmesi ile birlikte DP'deki milletvekilliği görevim sona erer" diyor. Bir vekilin parti ile bağı "milletvekili seçimi gelince biter" mi?Sen "bonservisli futbolcu" musun?Şaka. Gerçekten şaka. Dört defa okudum ve bu açıklamanın "hesabı çalınan bir vekile ait" olduğuna karar verdim. Bu aşamadan sonra Serdar Denktaş "kal", Özgürgün de "gel aday ol" derse, vallahi de billahi de onlara da yazıklar olsun diyorsun. Eeee vallahi de billahi de doğru söylüyorsun. Sevgili Hüseyin, ben doktor değilim ama vefa eksikliği nedeniyle, sahtelik sendromu hastalığına tutulmuş olanların reçetesine ‘yol yazdım’.Angoniciklerin yanına gitmek için hergün biraz alsınlar.

