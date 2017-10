Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Sibel Siber, son günlerde Milletvekili seçimleri ile ilgili olarak parti başkanları güreşe doymayan çayır pehlivanları gibi bir birlerine ‘Hodri Meydan’ çekiyor. Çayır pehlivanları hodri meydan çekerken sizde Meclis Başkanı olduğunuzu unutup, Kırk Pınar Ağası gibi el ense çekenleri seyrediyorsunuz. Bizim komşu Adile teyze, yahu Sibel Siber, Japon yapıştırıcısı ile yapıştırdıktan sonra Yale kilidi ile kilitlediği ağzını açsa ve be efendiler 7 Ocak tarihi çok sakıncalı. Yılbaşı sonrasında izin alıp gidenler nedeniyle katılım az olur. Gelin bu tarihi biraz daha ileri atalım neden demiyor diyor. Sn. Siber, boş koltuklara sahip Meclis, zihnimizde kocaman bir mezarlık yarattı. Bir diğer mezarlık da yüreğimizdedir. Zihnimizde ihale, rüşvet, mecliste sallanan dolarlar ve kavgalar nedeniyle o kadar çok çöp var ki. Ne vakit biriktiniz bunca şeyi diye hayret ediyoruz.

**

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bizim Ali dayı, Nazım Çavuşoğlu gibi siyasilere ihtiyacımız var diyor. Bir defa adam eğitim bakanlığını, İçişleri Bakanlığını şimdi de Tarım Bakanlığını süper idare etti. Görevden aldığı Özel Kalemi ile gizli gizli görüşmesi sonrasında mangal partisi de verimli geçmiştir diyor. Abdulmutallip dayı ise, Tarım Bakanlığındaki, beceriksizliği unutulur. Eğitim bakanlığındaki yeteneksizliği, sizi üzmesin. İçişlerinde duvara toslaması da bir trafik kazasıydı. Kaporta darmadağın oldu. Ama süper bakanın pili bittiği için halkın kapsama alanından çıktı. Arayanlara şuanda süper bakana ulaşılamıyor kapsama alanı dışındadır. Tekrar arayın deniyor.

**

Sn. Ertan Kayalı, sosyal medyadaki mesajınızda, Nazım Çavuşoğlu’nun görevden uzaklaştırdığı özel kalemi ile gizli gizli gecenin bir vaktinde buluşması ve mangal keyfi yapması sonrasında yaşananları nasıl ört bas edecekler onu konuştular. Sen bir bakansın bu adamı göreve getirmişin senin, zaten sorumluluk alıp istifa etmen gerekir. Ama maalesef rüşvet artık bizim bakanlarla özdeşleşmiştir diyorsun. Sn. Kayalı İnsan gördüğü şeylerin toplamı kadar uyanık, görmediği şeylerin sonsuzluğu kadar uykuda, ancak görüp, duyduğu ancak hiçbirşey yapamaması nedeniyle öfke ve sinirin sınırında oluyor. Onlar keyif süren bizler ise bakanlar oluyoruz.

**

Sn. Kartal Harman sosyal medyadaki paylaşımında, Genel Başkanların kontenjan hakkı Lefkoşa'da 3, Gazimağusa'da 2, Girne'de 2 ve İskele'de de 1 tanedir diyorsun. Da, bağımsızları direk listeye koyacağını, şuanda Milletvekili olan Milletvekillerinin de üyelerin seçmesine fırsat vermeden seçime sokacağını senin listeye eklemiyorsun. UBP’de Demokrasinin tepesinde gezinirken, böyle demokrasi herkese lazım demiyorsun. Sevgili Kartal, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, mezarından başını uzatarak, vallahi bende demokrasiyi seviyordum ve son damlasına kadar uyguluyordum. Ama bunlar beni geçti dedi.

**

Sn. Tolga Atakan son günlerde başkanınıza dolaylı olarak da partinize yönelik yapılan açıklamalar sonrasında yaptığınız paylaşımınızda "Yalan bir yıl koşar, doğru onu bir anda geçer".Mevcut bozuk düzeni yıkmak için yola çıktık. Kirli, kara, çirkin ne varsa gelsin, değil korkmak, 1 adım bile geri adım atmayız. Anlımız ak ve açık. Biz birbirimizi yolda bulmadık, dün tanımadık, sonuna kadar yılmadan, durmadan devam dediniz. Sevgili Tolga, sanırım İki şey aklın bazen yanlış işler yaptığını gösterir: Birisi konuşulacak yerde susmak, diğeri ise susulacak yerde konuşmaktır. Hâlbuki tepki vermek yerine düşünerek hareket etmeye karar verdiğimiz zaman olasılıkların çok sayıda olabileceğinin de farkına varırız.

**

Sn. Erdal Onurhan sosyal medyadaki paylaşımınızda, 18 firmanın 8 zeytinyağı ürününün sahtecilik nedeniyle toplatıldığını ve bu sahteciliği yapan firma sorumlularına dava okunup okunmayacağını soruyorsunuz. Siyasette ömür törpüleyen birisi olarak malı iyi götürene ‘Efendi’ denildiğini, ancak aç olduğu için bir ekmek çalanın da içerilerde süründürüldüğünü sanırım çok iyi bilirsiniz. KKTC Krallığında malı iyi götüren prenslere bugüne kadar hangi uygulama yapılmışsa bu efendilere de o uygulama yapılacağından emin olabilirsiniz. Bu efendilerin pahalı paltolarla ısıttıkları bedenlerinin dışında, acaba çıplak ruhları ve vicdanlarını nasıl bir giysi ile kapatacaklarını doğrusu bende merak ediyorum.

**

Sn. Hazar Ergüçlü, birçok sinemacının öncülüğünde gerçekleştirilen Ulusal Yarışmada "Kar Filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü alman bizleri müthiş sevindirip gururlandırdı. Genlerini, çok iyi bir gazeteci olan baban ile çok iyi TV programcısı olan annenden aldığın başarılarından belli oluyor. Sevgili Hazar, balığın suya, çiçeğin güneşe, insanın sevgiye ne kadar ihtiyacı varsa dışlanıp hor görülen Kıbrıslı Türklerin de sen ve senin gibi gençlerimizin başarılarına o kadar ihtiyaçları var. Fırtınalar nasıl ki, martıların denizleri sevmesini engelleyemezse, Kıbrıslı Türklere yaşatılan çağ dışı ambargo ve dışlanmışlık seni sevmemize engel teşkil etmez. Aksine daha çok sevmesine neden olur.

**

Sn. Mehmet Harmancı, millet, LTB treninin kalkmasını bekliyor. Uzayıp giden tren yolları şarkısı gibi T izninin uzaması da aklımıza bu işte bir fettanlık olduğunu getiriyor. Simavi Aşık ise sosyal medyadaki paylaşımında, insanlar ücret karşılığı taşınmayacaksa, T izni istemez. Ben başkanın yerinde olsam yarın sabah başlatırım. Varsa yasayı farklı yorumlayan merci dava etsin belediyeyi diyor. Vallahi bence Simavi haklı. Başarılarını gördükçe ayağına androş koymaya çalışıp bayda atmaya çalışanları sallamayıp bence de gereğin yapmalısın. Halk rüzgârını arkasına alanların yelkenleri dolar ve tekne su üzerinde süzülüp gider. Aynen senin teknenin süzülüp uçtuğu gibi. Sn. Harmancı Hür iradesi olmayan insanın, yedek silindir üzerindeki cıvatadan farkı yoktur. Bu nedenle bunlara karşı mavililer giyip denizde Tsunami, siyahlar giyip ‘Karabasanları’ olmalısın.

**

Sn. Hasan Erçen, KKTC’yi bırakmış ve Çin kazan sende içerisinde kepçe gezip tozuyormuşsunuz. Bizim Minik Kuşlar, Çin’de Fabrika incelemelerinde bulunuyormuşsun. Bizim Növber abla, bunda elektriği mamur etti da Çin’deki fabrikaları da mı mamur edecek diyor. Abdurrahman amca ise bırakın be adamı Çin’de Çin’in en büyük oteline 9 Milyon elektrik indirimi yapacak diyor. Sn. Erçen bizim Nazmiye Teyze, her kadının toka kutusunda sakladığı on kuruş gibi kalbine sakladığı bir adam vardır değeri on kuruş etmeyen. Her kurumun başına bir idareci getirilir yetenek denilen şeyin adından bile söz etmeyen.

**

Sn. Gürcan Erdoğan, duyduğuma göre UBP’den Milletvekili adayı olmayı düşünüyormuşsun. Vekillikten sonra Enerji Bakanlığına terfi etmeyi de aklından geçiriyormuşsun. Kıb-Tek’teki üstün başarılarını vekil olarak da devam ettirirsen memleket Yandı Gülüm Keten Helva durumuna düşeceğinden eminim. Kıb-Tek’teki uygulamaların milletin anasını ağlatırken, geride play back yapmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadın. Bizim Ebuziddin abi, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yaprakları yere düşer diyor. Vallahi bayıldım ve o yaprakların yere düşmesini görmek için heyecandan ölüyorum.