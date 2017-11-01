Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

01.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Tufan Erhürman sosyal medyada yaptığın paylaşımda, Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili "devleti zarara uğrattı" diyor. Ertuğruloğlu da Dürüst ile ilgili olarak aynı şeyi söylüyor. Ama ikisi de birbiri hakkında soruşturma açılmasın diye oy veriyor. Hukuk, siyaset falan bir yana bunlarda mantık bile işlemiyor diyorsun. Askerlikte mantığın bittiği yerde askerlik başlar deniyor. Sevgili Tufan peki siyasette mantığın bittiği yerde KKTC for ever Bol Kepçe Lokantası mı başlar ?benGökgürültüsünü ve sonrasında yağan yağmuru seviyorum. Belki de benim yerime bunlara haykırdığı için, ‘Gök gürültüsünü’ sonrasında yağan yağmuru da bazılarının yüzüne tükürük olarak yağdığı için seviyorum.

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Sn. Mehmet Harmancı, sokaktaki Ali Dayı’nın 3 kuruş borcu olsa yargıya götürmek zorundayık, yargı karar versin da ver vereceğini” ama toplumun milyon dolarlarının ne olduğunu tartışmasında yargı değil sandık çözsün diyorsun. Da, Sevgili Mehmet, sandığa giderken açılan gumgumalardan dökülen arazi, gıccacığın sözleşmesinin uzatılması ve oğlancığın işe alınmasına bakan sandık yaşadığı ikilem sonrasında bu çok bilinmeyenli denklemi nasıl çözecek dersin? Bu halk azıcık daha okusaydı söylenen ve yazılan masallar ile dolu kitabı bitirecekti. Sizler gibi doğru yolda ilerleyenler ona ayakta durmayı, onlar daeğilmeden bükülmeden ayakta kalmayı öğretecekti.

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Sn. Ulaş Gökçe, sosyal medyadaki paylaşımında, Serdar Denktaş, Berova'yı gönderdi. Şimdi UBP veya üyeleri de aynısını yaparsa çok güleceğiz. Buna ciddi ihtiyacımız var. Yap bu iyiliği bize UBP dedin. Da, UBP’de Bol Kepçe Lokantasından otlananlara kim iyilik yapacak dersin? Bak yine bunlardan bahsediyor tüm şarkılar. Dikkat edersen, hepsinin nakaratları da hep aynıdır. Hepsinde ayrılık var. Acaba bunlar siyasetin çöplüğüne mi posta ediliyor dersin.

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Sn. Gönül Şekerci, sosyal medyadaki paylaşımında, doktorlar uyardı. Günde en az bir Esmer ile sohbet ediniz. Strese ve tansiyona iyi gelir dediniz. Vallahi bu memlekette yaşananları gördükçe ben günde 20 Esmer ile konuşmama rağmen tansiyon 17’den aşağı düşmüyor. Ham hum şorolopların Meclis eli ile aklandığına şahit oldukça şekerim 300’den bir fırt aşağı inmiyor. Belki birilerine yaranırız diye budumuza ciğer bağladık. Ama efendiler öffff senin ciğer koktu, bizimkiler mis gibi diyerek KKTC Bol Kepçe lokantasında malı götürmeye devam ettiler. Sn. Şekerci, siyasi hayat başlar ve biter. Nasıl başlayıp nerede sona erdiği değil ikisi arasına neler sığdırabildiğin önemlidir aslında. Ne dersiniz?

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Sn. Öcal Dallı, sosyal medyadaki açıklamandaKudretÖzersay: Basında bir siyasinin 5 milyon TL değerinde bir ev, daha doğrusu bir malikane satın aldığı iddiası dolaşıyor. Böyle bir taşınmaz mal hangi meslek yahut servet ile izah edilebilir ki? İşte tam da bu gibi ani “zenginleşme” durumlarının üzerine gidilebilmesi için nerden buldun yasasının çıkartılması gerekir diyorsun. İlahi Sn. Dallı, farzedin nereden buldun yasası çıkartıldı. Peki bu yasaya göre dökülecek olanları koyacak hapishanemiz varmı? Bir durun bizim hapishane gibi 2 tane daha inşa edelim ki, bunları koyacak yerimiz olsun.Sn. Dallı nasıl ki , hıçkırarak ağlayan bir kadının gözyaşları, ağlatan adamın başına geleceklerinin altına atılacak imza ise, ufukta beliren ‘Pandora’nın seçim kutusu da birilerini ‘Mahalleye’ gönderileceğinin altına atılan imza olacak..

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Sn. Kazım Ant, Sevgili dostlarım,arkadaşlarım.Sağlığımla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar yapılmaktadır.11 Eylülde tedavi değil tesbit amaçlı bir beyin anjiyosu yapılmış olup,beyne giden sağ şah damarımın tıkalı olduğu saptaması yapılmıştır.Ayrıntılı anjiyo raporundan sonra doktorlarımın verecekleri kararlara göre gereği yapılacaktır. Sağlığımla ilgilenen dost ve arkadaşlarım. Hepinizi gönlümün derinliklerine kazıdım. En derin sevgi ve saygılarımla diyorsun. Da, Komutanım o kadar çok seviliyorsun ki, Millet senin durumunu hep merak edip yakından takip ediyor. Soruyor ve soruşturuyor. Vallahi bu sevginin kıymeti ne 5 Milyona alınan Saray Yavrusu ile nede 2.4 Milyon Törkiş Liraya alınan rezidans ile kıyaslanmaz bilesin.

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Sn. Kemal Atakan, KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı olarakdövizin artması ile birlikte balıkçılık sektörünün giderlerinin de arttığına dikkat çektiniz. Ve,Döviz balıkçılığı da vurdu. Balıkçıları batma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. “Biz derdimizi anlatana kadar yeni bir seçim kapıya dayanıyor. Derdimizi, sıkıntımızı öğrenen sayın bakanlar gidiyor yerlerine yenisi geliyor. Biz de her gidenle birlikte yeniden başlıyoruz her şeye. İnsanları da sektörleri de hep daha geriye götürüyorlar” dediniz.

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Sn. Fuat Topaloğlu, KAR-İŞ Başkanı olarak yaptığınız açıklamada okulların açılmasıyla toplu taşımacılığa ada genelinde devam etmekte olduğunuzu ifade ettiniz. Siz toplu taşımacılığa devam ederken Maliye Bakanlığı ile imzalanacak olan protokolün ise hala otobüs durağında beklemede olduğunu kaydettiniz. Ayrıca “Menfaatimize olmayacak hiçbir anlaşmaya imza atmayacağız. Bakan Denktaş’tan yanıt bekliyoruz. Cevap gelmemesi halinde yönetim olarak nasıl hareket edeceğimiz konusunda karara varacağız” diye konuştunuz. Sn. Topaloğlu, yakında seçim sandıkları ufukta görünmeye başlayacak. Bu nedenle geri çekilme stratejisi uygulamayın. Acemi desinler.Korkak desinler. Ama seçimler geçerse sizin protokole aman dikkat edin rahmetli demesinler!

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Sn. Havva Öztümen, çocuğunuzun birçokkez bir üst sınıftaki bir başka öğrenci tarafından hakarete uğrayıp itildiğini ve hergün eve huzursuz geldiğini dile getirdiniz. Doğal olarak da konuyu öğretmenine bildirip gerekenin yapılmasını istediniz. Tabi öğretmenleri tarafından bir üst sınıftaki öğrencinin dikkati çekilerek gerekenin yapılmasını beklediniz. Yok Havva’nım bu memlekette öyle yirmibeş kuruşa balık ekmek yemek olmaz. Öğretmenler şimdi şikayet edilene değil şikayetçi olana cephe alırlar. Hem okuldan kaydını silerler hemde diğer öğrenciye yeniden şiddet uygulama şansı tanırlar. Kısacası vur öldür ver ceremesini git 15 sene yat demeye getirirler. Ancak ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi olduğunu ve zamanı gelince bunu kullanabileceğini unutmasınlar.

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Sn. Mehmet TürkayFotalı yapmış olduğunuz paylaşımda, uçakta hasta olan yolcuya ayılması için su getiren Pegasus çalışanlarının hasta olan yolcudan 7.50 TL istediğini ve bunun açgözlülük olduğunu dile getirdiniz. Bir defa bu açgözlülük değil soygundur Sn. Fotalı. 50 krş. Bilemedin 1 TL. Değerindeki şişe suyunu 7.50 TL’ye hemde hasta yolcusuna vermek fırsatçılıktan öte bence soygundur. Rahmetli KTHY’yi rahmetle anarken, onu daha çok arayacağız derim. Mehmet Türkay gardaş, sağmal inek gibi gördükleri halkı sürekli sağmaya çalışanlar akıl yoksunu olduklarını gösteriyor. Dikkat etmemiz gerek. Çünkü akılsızlar soyguncuların en zararlısıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar.