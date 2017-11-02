Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

02.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Cemal Özyiğit, öncelikle hayırlı yaşlar dilerim. TDP gibi yükselişe geçen ve bunu sürdüren bir partinin başkanı olarak sanırım bunda positif enerjinizin de payı vardır. Herne kadar biyolojik yaşınız 41 ise deenerjik yaşınız 25’i gösteriyor. Başkan bir maruzatımı da bu vesile ile dile getirmek istiyorum. Siz aday adaylarından çok cüzi paralar istemekle partinin parasal kariyerini düşürüyorsunuz. Bak UBP’den aday adayı olacak olanlardan 7000, sonrasında 15 bin TL. adaylık parası isteniyor. Gel sende inadına bunu ilk ödeme 10 bin listeye girmesi halinde de 20 bin yap. Başkan, bunlar gerçeği insanların ölçüleri ile değil, insanları gerçeğin ölçüsü ile tanımadılar.

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Sn.Sibel Siber, bizim Minik Kuşlar sizin eski yuvanıza dönerek UBP’den aday olacağınızı dile getiriyor. Şimdiki partinizin suyumu çıktı derken, Yoksa tekrar seçilmeme zilleri çalmaya mı başladı diye soruyorlar. Sn. Siber dünyada hiçbirşey yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Yalnız şekil değiştirir. Sanırım sizde fizik kurallarına uyarak şekil değiştirdikten sonra emek partisine geçtikten sonra yeniden şekil değiştirerek sermaye partisine geçiyorsunuz. Bu toplum ne çektiyse döndürek ve şekilden şekile girenlerden çekti. Hayırlısı diyelim.

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Sn. Fikri Ataoğlu, senin Turizm ve çevre bakanlığının arabaları çalınmış. Anahtarlar üzerinde bırakılınca RHA’lar sıra kadem basmış. Sayın Bakan sahi ama senin bakanlıkta neler oluyor? Hafta sonu klimlar çalışır vaziyette bırakılıp evli evine köylü köyüne gidiyor. Gözlem kulesinde içkili kadınlı alem yapılıyor. Şimdi de kontak anahtarları arabaların üzerinde bırakıldığı için arabalar çalınıyor. Sn. Ataoğlu, hayat bir nefestir aldığın kadar, hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar. Hayat bir yetenektir, kullanabildiğin kadar.

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Sn. Kemal Dürüst, Gönyeli çemberine yapılan kaçış yolları sürücüler için korku yolları oldu. Tren yolu gibi uzayıp giden kuyruklar nedense bir türlü bitmek bilmiyor. Dün sabah saatlerinde, Gönyeli Çemberi kaçış yollarında kaçmaya çalışan üç araç kaçamadı ve bir birine tosladı. Bizim Abuziddin amca keşke bir alt geçit veya üst geçit yapılsa daha iyi olurdu o zaman kaçma daha iyi olurdu diyor. Növber abla isebeceri ve yeteneğe giden bir bilet kes, cam kenarı değil; can kenarı olsun dedi. Ben ne demek istediğini anlamadım. Neyse anlayan herhalde anladı.

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Sn. Mehmet Özkardaş" Efendiler , bir halkın %80'i okuma yazma bilmiyorsa , bu ayıptır... " diyerek , 1 Kasım 1928 tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinde harf devrimini gerçekleştiren ve saltanatı kaldıran Eşsiz dünya liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum dediniz. Ama keşke Atatürk büst ve heykellerine balta ve nacaklar ile saldıran örümcek beyinlilerin hala daha dinazor devrinde yaşam sürdüğünü de söyleyeydin başkan.Sn. ÖZkardaş, ben notunu verdiğim insanları bir daha sözlüye kaldırmam. Hele hele sınav odasına ise hiç sokmam. Vururum tekmeyi atarım çöplüğe olur biter.

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Sn. Mehmet Kıbrısi, babanız Şeyh Nazım Kıbrısi’nin Allah’ın rahmetine erdikten sonra onun adını sürdürme beklentisi vardı. Babanız müritlerinin gözü önünde bir yaşam sürdü. Çok sevildi. Ancak sizin babanız gibi bir yaşam sürdürmek yerine gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiğinizi gözlemledik. Arap Köy ’de aldığınız evi herhalde gözlerden uzak olmak için aldığınızı düşünürken, Köşklü Çiftlikte İslam Bankası eski Müdürünün Bayramoğlu’nun üstündeki evini almanız ve ayda 18 bin Stg. Ödediğiniz söylenmesi gözden uzak yaşam sürmek istediğiniz görüşünü çürüttü. Sık sık, Hz. Meryem’e bu evde dua ettiğiniz, Tekin Türkay’ın apartmanında da bazı müritlerinize hayat hakkında uygulamalı bilgiler verdiğiniz söyleniyor. Hayırlısı diyelim.

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Sn. İlke Davulcu sosyal medyadaki 1 Kasım şakana çok güldük. Sahi 1 Nisan şakaları çuvalamı girdi diye düşünmeden de edemedik. Yersen diye başladığın yazında.Gezici'ninanketine göre mecliste bulunan vekiller arasında halkın en çok güvendiği isimlerin başında: Sibel Siber sonra Hüseyin Özgürgün, Zorlu Töre, Ersan Saner, Sunat Atun, Faiz Sucuoğlu, Fikri Ataoğlu, Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Kemal Dürüst falan filan geliyor demeni anladık. Anlamasına anladık ama ekonominin dibe vurduğu ve insanların karamsarlık içerisinde olduğu bu günlerde lütfen böyle 1 Kasım şakaları yapma. İnsanlar kasıklarını tuta tuta gülerken hepsi fıtık oldu. Hastanede yer kalmadı be oğlum. İlke, etrafımız 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu vermeyen insanlar ile doldu. Ne diyelim?

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Sn. Mehmet Ekin Vaiz, önümüzdeki seçimin en ilginç vakalarından biri de Meclis Başkanı Sibel Siber olacak... Siber’in CTP’den aday olmayacağı kesin gibi. Bu durumda Geçici Başbakanlığı döneminde Sibel Hanımın kanatlı melek gibi fotoğraflarını paylaşan CTP’lileri zor günler bekliyor. Öte yandan Hüseyin Özgürgün’ün bizzat mecliste Sibel Hanım’ın üzerine yürümüşlüğü var. UBP’den aday olması durumunda bu görüntüler gündeme gelecek diyorsun. Sevgili Mehmet, tereciye tere satmak gibi bir niyetim asla olamaz. Ancak hatırlatma babında söyleyeyim. Tilki’nin dönüp dolaşacağı yer ‘Kürkçü’ dükkanı değil mi? Sn. Talat, sermaye ile emek bir arada bal gibi olur demiş ve arıdan bal alacağını ima etmişti. Ancak ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu unutmuş olacak ki, CTP şimdi bu iğnenin acısını yaşayacak.

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Sn. Kudret Özersay, göz, gez, arpacık diyenler ‘Gubur’ ile piyade tüfeğini kaptığı gibi partinizi hedef tahtası yapıyor. Hocam bu konuda suç sizin. Ağır ve derinden gitmek varken sert adımlar ile Millete korku saçarak gelmek doğru mu bilmiyorum. Adamlar sizi dünya boks şampiyonu Muhammet Ali gibi görünce gidip ‘Vurun Kahpeye’ filimini izlemeye başladı. Cesaret ederek sizin ile yarışacaklarına, sizi korkutarak esaret altına almaya çalışıyorlar. Ancak cesaretiyle yaşayamayanların esaretiyle öldüğünü unutuyorlar. Dolayısıyla boş verin onlar korkunun esareti altında sandıkta ölmeye mahkumdurlar.

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Sn. Sıla Usar, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), “sağlıkta yaşanan çözümsüz süreçlerin daha fazla ertelenemeyeceğini” belirterek, yarın eyleme gideceğini açıkladı.. Buna göre acil servisler, poliklinik, acil ameliyat, diyaliz hizmetleri ve onkoloji dışında kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde yarın hizmetler durdurulacak diye açıklama yaptınız. Bir başka deyişle teşbihte hata olmasın ve sizleri tenzih ederek söylüyorum dinsizin hakkından imansız gelir demeye getirdiniz. Sn. Usar, Mevhibe teyze, geçen seçimlerde toz konduramadıklarımız ve baş tacı yaptıklarımız, şimdi kirden görünmez oldu. Galbolit sabunu bile kiri temizleyemiyor diyor.