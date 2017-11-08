Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mehmet Harmancı sanırım baba olmak başka hiçbirşeye benzemez. O duygu bambaşka bir duygudur. Dünyaya gelen Mustafa’nın doğumunu sosyal medya hesabı üzerinden duyururken yaşadığın duygu seli kaleminden de belli oldu. Hayatımıza hoşgeldin, Musti bebek derken, sanki kanatlanmış uçuyordun. Vallahi bizler babasının yaptığı başarılı işlere bakarak, ‘Musti’nin babasının yaptıklarının üzerine ‘Gökdelen’ dikeceğinden eminiz. Sevgili Mehmet, unutma, babanın erdemleri çocuklarının servetidir. Ve bu servet kolay kolay tükenmez.

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Sn. Bertan Zaroğlu mahkeme Doğuş Derya lehine senin aleyhin 45,000 TL tazminata 15.000 TL’de mahkeme masrafı ödemene hükmetti. Ah be Bertan. Ah be abim, eskiden diline de kalemine de hakim olamamanın cezasını şimdilerde çekiyorsun. Tam seçim arifesinde birde ceza davası gelirse yandı gülüm keten helva. Sen o zaman seyreyle gümbürtüyü. Sevgili Bertan, söz ağızdan çıkana kadar senin, çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Sosyal Medya denilen yıldızlar ile dolu Samanyolu, diline ve kalemine sahip olamayan sönmüş yıldızlar ile doludur. Ceza davası ışıl ışıl parlarken sonrasında karadeliğe dönüşen sönmüş bir yıldız daha yaratabilir. Bir abin olarak ışıl ışılken, sönen bir yıldıza dönüşme derim.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu, karavancılar ile girdiğin ‘Karavan Meydan Muharebesini ‘ bitirmen ve kılıcı kınına koyman çok doğru bir yaklaşımdı. Kavga ve inatlaşma hele hele bunu vatandaşlar ile yapman yanlışların en büyüğü olurdu. Bu savaşı kazansan bile Pirus savaşı gibi kazananın da çok kayıp verdiği bir savaş olurdu. Neticede Kral Pirus gibi Allah bana bir daha böyle bir savaş nasip etmesin diyebilirdin. Sevgili Ahmet, şimdi savaşların en büyüğünü kazanarak karavancıların gönlünde taht kurdun. Full çeken bataryan ile onların kalplerinin en müstesna yerinde sürekli olarak kapsama alanında kaldın.

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Sn. Doğuş Derya, bileşim yasası yok diye sazı eline alanının, akordu bozuk saz ile detone olmuş şekilde türkü söylemesine, türkü söylerim havalarında nara atmasına açtığın dava ile dur dedin. Durmakla da kalmadın bir ilke de ‘Doğuş’ damgasını vurdun. Bundan sonra sosyal medyada küfür edebiyatına kalkışanların karşısında bu emsal dağ gibi duracak. Sn. Derya, bugüne kadar sosyal medyada küfürlü hicaz faslından nağmeler sunup, ahkâm kesen herkesi adam sandık. Ama bazılarının insan elbisesi giymiş mecburi insan olduğunu unuttuk.

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Sn. Erkut Yılmabaşar TDP’den İskele Bölgesi Milletvekili adayı olduğun söyleniyor. İskele Bölgesini bıraktık, KKTC’nin birçok bölgesinde sevilip sayılıyor olman ‘Pandora’nın kutusundan Ferari’nin saniyede 100 KM. hıza ulaştığı gibi senin de o süratle çıkacağını gösteriyor. Sevgili Erkut, duruşun ve ismin ile TDP’ye çok şey katacağın çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Bu noktada TDP seni değil kişiliğin ile sen TDP’yi taşıyacak ve ona ivme kazandıracaksın. Birçok Milletvekili adayının etiket olduğu yerde, fiyatı da senin koyacağından bal gibi eminiz.

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Sn. Erdoğan Şanlıdağ, Lefke bölgesi nihayet uyandı. Çökmüş ve bitmiş bir ÖRP’yi bile ayakta tutan ve Bakanlığın boyunca özelde bölgene genelde ülkeye verdiğin hizmetler ile katkı koyan sen, seçilmen halinde çok şeyler başarabileceğinden adımız gibi eminiz. Yaptıkların yapacaklarının teminatıdır deriz. Ancak Gıccaccığın işe girmesini, oğlancığın sözleşmesinin uzatılmasından ve arazi rantından başka birşey düşünemeyen birçok vatandaşın ne yapacağını kestirmek güç. Sn. Şanlıdağ, Dostun kalitelisi kavgada, aşığın kalitelisi vedada, Milletvekili adayının kalitesi ise geçmişteki hizmetlerinden belli olur.

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Sn. Dursun Oğuz, Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada Mecliste bir konunun artık kabak tadı verdiğini ifade ettiniz. “Dönme dolaba döndük.’ Siteminizde de yerden göğe kadar haklısınız. Çünkü Meclis dön babam dönerken bizi de halk olarak dönme dolaba döndürdü. Sizin tuzunuz kuru. Tekrar seçilememe gayleniz yok. Ancak kabak tadı verenler artık tatlarının ve tuzlarının kalmaması nedeniyle sanırım 7 Ocak’ta ‘Mahallenin’ yolunu tutacak kanaatindeyim. Sn. Dursun, geçmişteki seçim bizim için körebe oynamak gibiydi. Bazılarını seçerken hepimiz kördük. Ve ebemizi gördük.

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Sn. Fisun Özsun sosyal medyadaki açıklamanızda hayırlısı ile bugün Ulusal Birlik Partimizden Milletvekili Aday Adayı başvurumu gerçekleştirdim Ülkeme hizmet için hazırım dediniz. Hayırlısı olsun. Da, geçilecek onca dere, aşılacak onca yol ve çıkılacak onca tepe varken işiniz zor derim. Sanırım sizde Allah Kerim diyorsunuz. Aman Fisun hanım Allah’ın Kerim’ini anladık. Ama Kerim’in kuyusu derin. İnen bir türlü çıkamıyor. Aman dikkat edin de o Kerim’in kuyusunda kalmayın.

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Sn. Yasemin Çobanoğlu, öncelikle, Milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Listelere baktığım zaman Mecliste Kıbrıs’ın vazgeçilmezlerinden birisi olan ‘Yasemin’lerin çok olduğunu gözlemledim. Bir başka deyişle bu seçimde Mecliste ‘Yaseminler’ açacak diye düşünenlerdenim. Özellikle ‘Çevreci’ kişiliğiniz ile Meclisi de düzene sokup kavgadan gürültüden arındıracaksınız kanaatindeyim. Sn. Çobanoğlu, evlatlarını sevmeyen babalar olabilir. Ama torununu çıldırasıya sevmeyen dede olmayacağı gibi çevre aşığı sizin gibi insanları kapsama alanına dahil etmeyecek hiçbir insanın da olamayacağını düşünüyorum.

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Sn. Özen Hürses, Meclis’in bugünkü birleşiminde “Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Yüksek Adliye Kurulu Üyelik Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” Komite Başkanı, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ okudu. Sonrasında aranan kriterlere uygun bulunarak oylamada 25 oy ile Yüksek Adliye Kurulu Üyeliğine seçildiniz. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun.

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Sn. Yasemin Öztürk UBP İskele Bölgesinden Milletvekili aday adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına çok sayıda doktor otururken Yasama ve Yürütmeden sorumlu ve işi yasa çıkartmak olan mecliste nedense hukukçu sayısı nedense hiç denecek kadar az. Meclisin doktorlar adına full çeken bataryaları ile kapsama alanı içinde gezinen doktorlar dışında hukukçular nedense hep kapsama alanı dışında kaldı. Sanırım bu seçim ters köşe olacak ve meclisi Mebusan’ı siz hukukçular dolduracak. Sn. Öztürk, siz hukukçular olarak Mecliste şerbeti damara dökenlerden değil, damara direk girip yasalar ile şerbetlendirenlerden olacaksınız.

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Sn. Boysan Boyra Mahkeme Koridorlarının yanısıra, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyeliği ile medyada gösterttiğiniz üstün başarıyı sanırım seçilmeniz halinde Mecliste de üstüne koyarak devam ettireceğinizi düşünenlerdenim. Babam hep kişinin yaptığı iştir aynası, lafa bakılmaz derdi. Eeee vallahi sizin yaptığınız işlere baktığımız zaman ‘Ekselent’ sözcüğünü hak edenlerdensiniz. Sn. Boyra, şerefin ve başarın kadar konuş desem sonsuza kadar susacak insanlar tanıyorum. Ama başarı sözü geçince de siz ve sizin gibilere şapka çıkartırım

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Sn. Halil Hızal, TDP’den Milletvekili adayı olarak yarışa katılacağınız açıklanır açıklanmaz gündeme bomba gibi düşerek ‘Tsunami’ etkisi yaptı. Allah Allah Dr. Halil Hızal değil de Erdoğan mı aday oluyor diye düşünmeden edemedim. İsimleri yakında açıklanacak ‘Milletvekili Adayları’ kadrosunda sizin de yer almanız sonrasında partinin kanat takıp uçacağı söyleniyor. Sn. Hızal, güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir. Ne mutlu size ki, halkın sevgilisi oldunuz.

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Sn. Turan Büyükyılmaz vallahi ne yalan söyleyeyim. Sizi YDP’nin İskele Milletvekili adayı olarak beklerken Lefkoşa’dan adaylığınızı açıklamanız bizleri şaşırttı. Bana göre bu tam bir softa şaşırtmasıydı. Taş yerinde ağırdır diye düşünürken, sizin çevreniz itibarı ile diğer bölgelerde de ağırlığınız olduğunu bir an unuttuk. Karadeniz’in rüzgarı bu defa Lefkoşa’da sert esecek dalgalar sandıkları darmadağın edecek desenize. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sn. Büyükyılmaz, Parası olan pazardan, imanı olan mezardan, arkasında Karadeniz Tayfası olan da seçimden korkmaz. Değil mi?