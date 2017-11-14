Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

14.11.2017 Tarihli mesajları şöyle;

Sn. Hamza Ersan Saner, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattında yapılan bir ihbarda sizin yanınızda temizlik işleri yapan bir kadının ayrıca bir Gece Kulübü Patronunun evinde de günde 120 TL ücret ile çalıştığı ayrıca kendisine 980 TL’lik sosyal yardım dairesinde maaş bağlattığınız öne sürüldü. Mağusa’da babasını veya eşini ambulans ile hastaneye götüren bir kadın ise sosyal yardım dairesi memurlarının yüzüne bakmamayı bırak dilekçesini bile almadığını dile getirdi. Bir tarafta sizin torpilli kadın. Bir diğer tarafta torpilsiz bir vatandaş. Ört ki ölem. Bu çok bilinmeyenli denklemi çözmemize lütfen yardımcı olurmusunuz? Sn. Saner, vatandaş bana darbe vuranı ben siyasi arenada harbe sokar sandıkta da bırakırım diyor.

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Sn. Gülgün Vaiz, TDP aranan RH Pozitif GV kan bulundu açıklamasına hazırlanırken önceleri belki dediğiniz milletvekili adaylığına son anda ‘Nayır’ demenin dayanılmaz hafifliğini yaşattınız. Adaylığı kabul etmeniz halinde ‘Bataklıkta gülistanlık yaratacaklar’ listesinin en üst sıralarında yer almanız kesindi. Ancak Ne derler engeline takıldığınız için sanırım adaylığı kabul etmediniz. Sn. Vaiz siz mesleğinizde ışık saçan büyük bir doktorsunuz. Aday olsaydınız meclisi de aydınlatacağınızdan emindim. Ancak siz projektör gibi ışık saçarken, kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan İnsanların, Kendilerini Olimpiyat Meşalesi Gibi Görmelerine inanın ben uyuz oluyorum..

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Sn. Mustafa Arabacıoğlu, Serdar Denktaş’ın ısrar ve bastırmalarına rağmen Milletvekili adaylığını kabul etmemen belki senin sıhhatin için içi oldu. Ancak hem Meclis hemde DP için iyi olmadı be doktorum. KKTC’nin Adnan Kahvecisi, temiz geldiği siyasetten, kirlenen siyasete rağmen temiz gidiyor. Ama doktor gibi vekillerin gitmesi sonrasında vücudun belli yerlerinde baş gösteren tümörleri kim ameliyat ile temizleyecek diye kara kara düşünmeye başladık. Doktorum, güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Sevildin ve hala seviliyorsun doktor

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Sn. Hüseyin Ulusu sosyal medyadaki paylaşımında eskiden devlet misafirlerini ticari taksiler ile taşırdı. Şimdi Turistik T, Kiralık araçlar ve sivil araçlar ile yapıyor diyorsun. Sevgili Hüseyin rahmetli babam balık baştan kokar derdi. Ama şimdi o söz rafa kaldırıldı. Çünkü ‘Tuz’ da koktu. Hüseyin, bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, ‘Emeklerine saygı duyuyorum’ ve tabiki emeklerini hem ben hemde vatandaş karşılıksız bırakmıyoruz..

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Sn. Mert Taşkın, öncelikle milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Açıklamanda hayatta ne yaptıysam, en iyisini yapmaya çalıştım. Birincisi kararlılıkla çok çalışacağım. İkincisi ise temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım diyorsun. Da, ben pencereden baktığım zaman Meclisin camından yansıyan görüntüde sallanan dolarları, ben rüşvet aldım diyen eski vekilleri, camdan dışarı baktığım zaman Meclisin içerisinde de bir birlerinin üzerine yürüyen bakan ve vekilleri görüyorum. Bataklıkta yürürken ayağına çamur bulaşmaması imkansız diyenler var. Sn. Taşkın bugüne kadar kitap gibi kadınları, imlâsı bozuk adamlar okuyamadı. İnşallah imlası düzgün insanlar okur.

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Sn. Mehmet ÖzkardaşKKTC Emeklilik Yasası, Temmuz 1987 den sonraKamuda 25 fiili hizmet yılını dolduranların emekli olabileceklerini, ancak emekli maaşını elli beş yaşını doldurmadan alamayacaklarını, sadece ikramiye alabileceklerini hükme bağlanmıştır. Yani, polislik, hemşirelik, gardiyanlık gibi sürekli düzensiz ve vardiya usulü ile çalışan, enstresli, yıpratıcı ve normal mesai yapanlara göre iş yaşamlarındaki çalışma saatleri iki kat fazla olan bu meslekte çalışanların 25 yılı aslında 40 yıla denk bir çalışma süresi ve yıpranma yaratır.Bu haksız uygulamanın düzeltilmesi gerekir diyorsun. Da, yürütme ve yasamanın bağlı olduğu Meclis kendi çocuğuna yani çıkardığı yasaya aykırı işler yapıyorsa bence tomofilin dingili koptu demektir. Sn. Özkardaş, bazen bunlara öyle hiddetlenirim ki sorma gitsin. Ancak Hiddet ekilen yerden, pişmanlık biçildiğini bildiğim için stopa basıp kendimi frenlerim

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Sn. Savaş BozatCTP Başkanı Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros'a kontenjandan adaylık teklif etmiş. Haftaya cevap verecekmiş Fikri bey.Hayırlara vesile olur inşallah.Yaşasın Birlik Mücadele Dayanışma diyorsun. Vallahi Sn. Talat’ın Girne’de o meşhur otelde her iş adamından seçim için topladığı 300 TL. başlattığı emek, sermaye iş birliği maşallah giderek büyüdü. Sermaye emeği gıdım gıdım yerken emek ‘Gutsilli’ (İzmarit) kadar kaldı. Sanırım sermayenin patronları ile kol kola girdikten sonra gutsilli de kalmayacak.

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Sn. Sonay Adem, sizi kısmen de olsa hastalıktan kurtulmuş olduğunuzu görmek bizleri son derece memnun ediyor. Ülke dışında tedavi görürken inanın hep sağlıklı olarak geri dönmenizi hayal ettik. Bu hastalık sizi yıpratsa da mihrak yerinde duruyor. Meclisin masaya vurunca ses getiren, dosyaları sallayınca yüreklere korku saçan Sonay Adem’in duruşu beyinlerde ve yüreklerdeki yerini koruyor. Sn. Adem, siyaset hayatını film yapsalar sen başrol oyuncusu,bazıları figüran, tavra atanlar ise araya giren reklam olur. Birkez daha geçmiş olsun.

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Sn. İlkşenVaroğlu Atik, Milletvekili adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Büyük bir siyasi ismin kızı olarak siyasetin içerisinde yoğrulan birisisiniz. Varoğludergâhından çıkan ve temiz siyasetin ne demek olduğunu dibine kadar özümleyen bir öğretmen olarak, kavganın Allah’ının yapıldığı, dolarların uçuştuğu, içerisine temiz olarak giren ancak sonrasında kirden yüzleri görünmeyenlere de temiz bir siyasetçi olarak örnek olacağından kesinlikle eminiz. Sn. Atik, bir tiyatro eğitmeni olarak Meclisin bir tiyatro sahnesi olduğunu sananlara sanırım bunun böyle olmadığını da gösterirsiniz. Mecliste çok konuşup atıp tutarken, vaatlerde bulunanlara bakmayın. Çok konuşarak bir şey olunsaydı, Ormanın kralı aslan değil, Papağan olurdu. Bu nedenle siz IN olurken, bunlar OUT olacak ve Güngör Çöplüğünde yeni inşa edilen Tarihi Siyasi Çöplükte yerlerini alacaklar.

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Sn. Fikri Toros, emeğin partisi CTP’den kontenjan adaylığı teklifi aldığınızı öğrendik. Hoşlanarak, birazda nazlanarak ama yerim dar. Eh sanırım yenim de dar diyerek Naz konçertosunun Si bemol bölümünden, kıvırtma Aryasından da bir bölüm sunmuşsunuz. Haftaya naz konçertosunu tamamlarken kıvırtma avaryasına da nokta koyacaksınız. Sürmeli Teyze, emek partisine sermayenin büyük patronu olarak hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyor. Bizim Nuriye teyzeSn. Toros, bugüne kadar sokak lambası gibi hep sermaye tarafına yandı. Aday olunca caddelerde projektör olup emekçileri aydınlatacağınızı sanmam diyor. Ne dersiniz?

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Sn. Mustafa Naimoğlu, bugüne kadar masaya vurup, caddeleri süt ile yıkayacağız. Hayvanlar ile bir taraftan girip bir taraftan çıkacağız naralarını hayranlıkla izledik. Turuncuyu görünce boğa gibi saldıran. Yeşili görünce pıs diye oturduğunun sırrı sanırım şimdi çözüldü. Adile teyzeinsanlar fotoğraf gibidir. Ne kadar büyütürsen, o kadar kalitesi düşer diyor. Adile teyzenin ne demek istediğini anlamadım. Sanırım derneğinin başındaki sandalyede hak hukuk için mücadele ederken kalite artar, ama o sandalyeyi başka amaç için kullandığı anlaşılırsa görüntü erozyonu olur demek istedi.