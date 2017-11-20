Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

20.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn . Barış Başel, yıllarca çocukların istismar edilmemesi konusunda dil döktün. Onların geleceklerinin daha iyi olması için uğraş verdin. Daha iyi çalışma yapabilmen için Meclisi kapısı senin için gındırıldı. Sana gel içeri deniyor. Sevgili Barış içeri girerken aman dikkat et. İçerideki bazı gargariyalara senin sevgin ağır gelir Dengeni kaybetmeyesin. Kaybettirirlerse Kiliseye girer ve selamün aleyküm dersin….

**

Sn. Hamit Bakırcı, Esat Ergün Serdaroğlu, Erdoğan Şanlıdağ ve Turgay Avcı, Ulusal Birlik Partisi ön seçim kurultayında üyenin sizi sandıkta bırakması şok dalgası yarattı. Nuri amca, KKTC’nin temsilciliklerinin genişletilmesi ve Lazkiye’ye bile seferlerini başlatan Turgay Avcı ile çok iyi bir bakanlık dönemi geçiren Erdoğan Şanlıdağ’ın sandukada bırakılması anlaşılır gibi değil dedi. Sn. bakanlar, çok fedakarlık yapana kıymet verilseydi, yıllarca tarla süren öküze bıçak sürülmezdi.

**

Sn. Dürdane Abi Acı, sıralama öncesinde basında çıkan ve sizi Acıtan yazılardan sonra ‘Pandoranın kutusundan çıkmanız, Urfa Bölgesinin meşhur acı sosu ‘Isod’un üzerine, dondurmalı ekmek kadayıfı yemiş gibi oldunuz. Mevhibe Teyze,,seçim öncesinde Acı kızıma acımayıp, çok ACI çektirdiler ama acı bazen mutlu sona ulaştıktan sonra büyük keyif verir. Dürdane kızım halkın full çeken bataryası ile kapsama alanında gezindiği müddet ‘Seçim Sandığından’ da çıkar diyor. Sn. Acı, doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Ve sanırım sizin için doğdu.

**

Sn. Orhun Karagözlü, Polis Müfettişliğinden emekli olduktan sonra Sosyal Medya’da krallığını ilan etmiştin. Özellikle sosyal medyada yaptığın yorumlar ile halk nezdinde büyük sempati topladın. Bence bu sempati sandıkta oya tahvil olur ve Ferari’nin efsanevi pilotu Michael Schumaher gibi yarışta hiç geçilmezsin. Sevgili Orhun, yumurtanın saatliği , Ekmeğin günlüğü , Şarabın yıllığı dostluğun ise seni sevenlerinki gibi en uzun süreli olanı güzeldir. Bu sevgi adamı sandıktan çıkartır.

**

Sn. Ali Cenab Hoca artık yeni bir seçim ve yeni bir heyecan fakat aday adaylar kendi öz geçmişlerini yazma değil boy boy resimler atmaktadırlar. Bu adaylar önce kendi kimlik bilgilerini kaç dil hangi yabancı ülkede okuduklarını, doktorası varmı? Prof.’ mu , dekan mı , siyasalı bitirdi mi bunları yazsınlar diyorsun. Da, dikkat edersen bazı yıldızların makjasız görüntüleri ‘Aman Allah’ dedirtirken bazı arkadaşların da makyajsız halleri ‘uuu banayiyamu dedirtmesin.

**

Sn. Resmiye Canaltay, Milli Piyangonun şans topu dönerken sizin isminizin önünde kalması, şahsınıza verilmek istenen Bedreddin Demirel Caddesindeki arazinin üzerine 5 yıldızlı otel yapmışsınız gibi oldu. Sn. Canaltay Neriman Teyze İki tür insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı dedi. Neyse ben anlamadım siz anladınız mı?

**

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, bu güneşin sağı solu belli değil, ansızın olanca görünen Temmuz güneşi gibi değdiği yeri gara gavurma yapar diyen Ali Dayı, Oğuzhan ovlucuğumun üzerine sabah güneşi gibi doğdu. Ve kış güneşi gibi onu aydınlattı diyor. Eh Hasipoğlu soyadını siyaset arenasında yaşatmak için hadde hayırlısı diyelim. Ve pandoranın kutusundan çıkmanız halinde bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olun diye de ilave edelim.

**

Sn. Oğuz Ceyda, senin ön eleme tomofilin galiba makinesi mangos etti. Tekerlek rulemaları da sıkıştığı için sıralama sandığından çıkamadığını gördük. Sn. Ceyda sana Çiftçiler Birliği Başkanı ile iyi geçin. Böyle durumlarda bir traktör gönderir seni bataklıktan çıkartır demiştik. Eeee dinlemedin. Sn. Ceyda, sana destek sözü verenler sanırım yan çizdiler. Unutma ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk cevherinde de yalan gizlidir.

**

Sn. Cem Kızılgök, KKTC’nin en çok tiraja sahip gazetesi konumunda olan Fıskos Gazetesine göre,TDP’nin Lefke ilçe başkanlığından sonra Milletvekili adaylığına da çengel atmışsın. Sevgili Cem, özellikle gençler ile arkadaşlık bağlarının kuvvetli olması nedeniyle bu adaylığın sana yakıştığı söyleniyor. Sevgili Cem paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur Ama bakıyorum senin paylaşılacak dünya kadar şeyin var.

. **

Sn. Ali Gulle, eski dost, değerli arkadaşım yeniden seçim arenasında yerini aldığınızı görüyoruz. Eski bir Milletvekili olarak tozunu yuttuğun Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarından yer almak sana yakışacak. Nuriye Teyze Ali ovlucuğumun tek sıkıntısı seçime gireceği TKP’nin ahalinin söylediği gibi lastiğinin patlamamasıdır.

**

Sn. Salih Hafiz sosyal medyadaki paylaşımında, düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. Bölgemizde Ve Ada genelinde Sucuoğlu Bakanımız en yüksek oyu almıştır. Şimdi bir sonraki adım için yola devam. Mühim olan halktan en yüksek oyu almaktır diyorsun. Da dikkat edin esas seçimde halk su koyvermesin.

**

Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyada paylaştığın eski bakanın Nazım Çavuşoğlu fotoğrafının altına ekip arkadaşlarımızla ,ülkemize hizmet için çıktığımız yolculukta icraatlarımızın sonucu olarak aday adaylığı seçiminde İskele bölgesi 1. sırada ocak 2018 milletvekili seçimine aday gösterildim, ekip arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkür eder saygılar sunarım diyor. Eğitim, İçişleri ve son olarak da Tarım Bakanı olarak başarı karnesinin de fotoğrafını çekip yayınlasaydı, notlarının 2’den yukarı olmadığını görecektik. Sn. hocam testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar” ilk akan suya aldanma. Testiden son akan su gerçeği gösterir..

**

Sn. Umut Öksüz,Türkiye’de 1300 Akdemisyen ve Sporcunun Katılımı ile Gerçekleştirilen 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi’ne Katılarak Yüksek Lisans Tezim Olan “KKTC’de Gerçekleştirilen Anket Çalışmasına Göre Doping Maddeleri ve Zararları” Adlı Çalışmamın Sunumunu Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirerek Belgemizi Aldık diyorsun. Da bence bu incelemeye partilerin aday seçimlerinden başla. Bazıları doping kullanarak sıralamaya girerken dopingin ne olduğunu bilmeyenler sıralama dışında kaldı. Nasıl klavye icat oldu, delikanlılık bozuldu herkes klavye delikanlısı olmuşsa adaylıkta da sıralama icat olundu bir birini kesme dopingi moda oldu..