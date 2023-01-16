Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (16 Ocak 2023)

Sahbine Mesajlar

Sn. Meclis-i Mebusan’ın Aziz üyeleri, bizi seçerseniz yaşam kalitenizi yükselterek sizleri öyle tatlı güldüreceğiz ki, insanlar sizleri ağlatmaya utanacak demiştiniz. Ama dörtte üçünüz bizleri acı acı öyle bir güldürdünüz ki, insanlar bizi güldürmeyi bırakın ağlatmaya bile acıdı. Din İşleri Başkanının son marifetine, dörtte üçünüzün sessiz kalması, Ayşabayı bile kızdırdı. Ayşaba alooo orada birileri varmı diye sordu. Çok sinirli olduğu için Ayşaba ‘Güneş battı’ diyemedim. Meclis-i Mebusan’ın aziz üyeleri, sizlere bakıp ‘Yarrabbim ne günah işledik de başımıza bu emme basma tulumba gibi kafa sallama üstadılarını yolladın diye serzenişte bulundum. Garipten bir ey ovlucuğum sanslısınız. Bak Islak mendil gibi Bi’ tane çekiyorsun, üç tane geliyor dedi.

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Sn. Ünal Üstel, geldiğimiz noktada ekonomi Allahlık oldu. Birileri Din, iman, Ezan ve Kuranı Kerim ile yürütme hesapları yaptıkları ekonomiyi, Allahlık yapmaya çalıştıkları o ekonominin yerine koymaya çalışıyor. Ekonomi nasıl düze çıkacak. Ne gibi tedbirler alınacak. Kemerler daha ne kadar sıkılacak. Kadınların, erkeklerin işaret parmağı ile yatağa girme mecburiyetinde olduğu gailesinden başka gaileleri olmayanların fetvaları ile bu ekonomi nasıl düzelecek dersiniz? Birileri bir dizi kararlar aldık diyor. Dizilerin sezon finali gibi. Bindik bir alamete galiba hep beraber gidiyoruz felakete. Türkiye’de, bu seçim deresini geçelim ondan sonra Allah Kerim KKTC ile daha yakından ilgileniriz deniyor. Ama Kerim’in kuyusu derin. İp çürük ve kısa. İnenler o kuyudan kolay çıkamaz unutmayın..

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Sn. Fuat Oktay, her üç kelimesinden ikisi Cumhurbaşkanım Erdoğan ile Cumhurbaşkan yardımcım Fuat Oktay diyen Başbakanınızı Ankara’ya çağırdınız. Lütfen kulak çekerken kökünden kopartmayınız. Vallahi onun suçu yok. Bütün suç muhalefet kadın vekillerinin. Din İşleri Başkanının marifeti sonrasında ortalığı darmadağın ettiler. Neymiş efendim, erkek kadına yatağa deyince kadın mecburen yatağa tıpış tıpış gidecekmiş. Erkek isterse çocuk doğuracakmış. İmam Nikahı vecip, resmi nikay navecip gibi incir çekirdeğini doldurmayan şeyler. Dini ulemaya, erkek 3’den 9’a boş ol derse kadını boşayacak, 4 kadın alma hakkı olacak ve kadın erkeğin 5 adım geriden gelecek sözünü bile söyletmeyip ağzına tıkadılar. Sn. Oktay, dini ulemanız kadınlara akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verse diyoruz..

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Sn. Süleyman Soylu, bak sen şu CHP’nin sözcü Özgür Özel’e. Bunlar Süleyman Soylu’nun trol ordusudur. Maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir diyor. Ve grupların 8 bin üyesi var, ifadesinde bulundu. Yarın, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in katillerinin Kocaeli Darıca’da bir restorantı taradıktan ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra neden yakalanmadıklarını da sorabilirler. Restoranı taradıktan sonra yakalanmış olsalardı bu cinayetin de olmazdı diyebilirler. Özel böyle Özel bir açıklama yaparsa hani yalanda değil. Sn. Özel, bazı insanlar kendilerini yıldız sanan sokak lambasıdır. Halbuki sokak lambası olmak yerine ülkeyi aydınlatan projektör olsalar inanın ülkeyi çağ atlatırlardı.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Hz.i Muhammet, Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası diye "Üç dua’’ vardır demişti. Din okullarda okutulur diyen Anayasamızı ‘Öperim’’ ayaklarında, merdiven altında düzenlenen ‘Kuran Kurslarına ve din okullarda değil cemaatlerin dergahlarında öğretilir durumuna sessiz kaldınız. Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlar hakkında söylediklerini ‘Kulağınızdaki tıkaç’ nedeniyle duymadınız. Sizi yanlış yoldan doğru yola davet eden mazlum konumuna soktuğunuz kadınlardan neredeyse yol tarifi isteyecek olmanızdan dolayı, hayırlı dua yerine ‘Beddua’ aldınız. Halktan ‘Misafir duasını’’ yakında koltuktan kalkarken ‘’Güle güle yolun açık olsun’ şarkısı eşliğinde alacaksınız.

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Sn. Emine Dizdarlı, Yüksek Yönetim eski Denetçisi (Ombusman) ve Kıdemli eski Yargıç olarak Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal‘ın kadınlara yönelik sözlerine vurgu yaptınız. Anayasayı ‘Babayasa’ya, yasaları, mutfakta kullandığımız peşgire dönüştürenler için Fasıl 154 Ceza Yasası‘nın ilgili maddesinin işletilmesini işaret ettiniz. Ve “Yasa açık, yetkililer gereğini yapmalıdır” diyerek yetkililer gereğini yapmaya davet ettiniz. Sn. Dizdarlı, üzgünüm, kasaplarda yürek bittiği için bizimkiler alıp yiyemediler. Dikili Taş altında dikkat denilince birerli kolda hizaya geçen koltuk severler derneği üyeleri yüreksiz kaldığı için bu yasayı hayata geçiremezlar.

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Sn. Bakanlar Kurulu üyeleri, ayranımız yok içmeye, at ile gidiyoruz çeşmeye misali Limanların özelleştirilmesi ile ilgili TC’den gelen teknik heyet ile Ercan Havalimanı için gelen TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyetin masrafları için 75 bin 170 TL ödeme kararı aldınız. 8 puntodan, Büyük harflerle ve 7 desibetre yükseklikte ses ile yaptığınız yayınlarda, Anamız tüm projelerimizi tek kuruş almadan yapmaktadır diyordunuz ya. Ben bu ne lahana ne turşu yansıtan çok bilinmeyenli denklemi bir türlü çözemedim. Savunma giderlerini biz karşılıyoruz ve gıdım gıdım geri alıyoruz. Gelen heyetlerin masraflarını biz karşılıyoruz. Yapmayın ama. Artık ne olur bizi yemeyin? Bazı adamlar verdiği her sözden dönmekten semazen olmuş. Hala bize güvenmiyorsun diyor.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, kaşlarınızı çatarak. İşaret parmağınızı da sallayarak, bana bakın sakın ama sakın kimse Başbakan Üstel’in görevi bırakacağına dair asılsız haberleri yaymasın. İstifa etmiyor. Erken seçimde yok dediniz. Da, ateş olmayan yerden duman çıkmaz lafını geçtim. Erken seçim olsa ne olmasa ne? Ülkeyi yöneten zaten yönetiyor. Zaten istifa etse boşluğu nasıl olsa biraz daha kötü bir emir eri ile doldurulur. Hem istifa etmesine de gerek yokki, Bir yerlerden işaret parmağı sallanarak Sucuoğlu örneğinde olduğu gibi haberi bile olmadan gereği yapılır. Ha dinlemedi mi? Kuzey’den esen sert rüzgarlar fırtınaya dönüştürülerek binanın çatısını uçurur. Sanırım o rüzgarın öncü birlikleri hafiften esmeye başladı

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Sn. Muhalefet Kadın Milletvekilleri, her kadında bir cadı. Bir prenses, bir aptal bir melek ve kadın savaşcıları Amazonların ‘Savaşçı Ruhu’ vardır. Artık neyi uyandırırsan, onu alırsın. Bizim ‘Yes Sir’cü takımı ve Din işleri Dairesi başkanı sizlerin Savaşçı Ruhunu uyandırırken, iktidar partisi kadın milletvekillerinin de uyuyan güzel ruhunu uyandırırmamaya çalıştı.. Uyuyan prensesler kendilerin öpüp uyandıracak ‘Kurbağayı ‘’ beklerken uykuya devam ediyor. Ama savaşçı amazon ruhunu taşıyan sizleri uyandırdıkları Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler.

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Sn.Katip Demir, . Elektrik krizi, büst krizi, hayat pahalılığı krizi, Din işleri Dairesi başkanının yarattığı kriz, ay sonunu getirememe krizi derken, bu memlekette halk yararına hiçmi güzel şeyler olmaz diyenlere, bir süre önce devraldığınız Yeniboğaziçi belediyesinden, olur efendiler olur dediniz. Ve ülkede yaşanan zam fırtınasının aksine ilk icraat olarak, Yeniboğaziçi belediye parkı dahil, tüm belde belediye parklarında kahveden, çaya, içecekten tut, yiyeceğe kadar herşeyde indirime giderek ceplere biraz olsun nefes aldırdınız. Sn. Demir, Kan ve kemik tüm insanlarda bulunur. Farklı olan yürek ve niyettir. İyi niyetinizi ilk günlerde gösterttiniz

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Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Cittaslow üyesi Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesinin bu konudaki koordinatörlüğünü yürüten personelini “gerekçesiz” olarak bu görevinden alarak temizlik işlerinde görevlendirdiniz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ancak siz koltuğa oturur oturmaz yemeği fırına verdiniz. Dumanı tüterken hemen servis yaptınız. Aman dikkat edin sıcak yenen yemek ağızda ne dil nede damak bırakır. Hipokrat yemini etmiş bir doktor bile ağız ve dilindeki yanıkları iyileştiremez. Sn. Tuğlu, incittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Çünkü akvaryumu okyanus sanan ve hamsi olup köpekbalığını kovaladığını sananları bu beddua iflah etmez.

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Sn. Serdinç Maypa, Ercan değil Erhan diyerek, Temmuz ayında açılıyor denilen Ercan’ın, Mart 2023’de açılacağını diline doladın. Ve tabi bu iğnelemen ile Erhan başkanın motivasyonunu bozdun. Erhan başkan, Rusya’da havaalanları kar ve tipiden kapandığı için uçak getirememişti. 4.5 G - 5 G, her eve optik bağlantılar ile internet getireceğim. limanları özelleştireceğim derken Ercan’ı düşünecek halimi kalmıştı? Erhan başkan için bunlar çocuk oyuncağı. Esas hedefi Ay’a ondan sonra Mars’a insan göndermek. Astronotları hazırlıyor. Tabi iş kıvamına gelince açıklayacak. Sen kalkmış adamı iğneleyip motivasyonunu bozuyorsun. Ne Ay nede Mars kalacak be abim. Sevgili Serdinç, çiçekleri büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır unutma

Fıkra

Rakibini zatüreden öldürebilirsin.

Boks maçı hayli heyecanlı geçiyordu.

İki boksör ringde kıyasıya dövüşüyorlardı.

Ama birinin durumu pek kötüydü.

Yumrukları havayı dövüyor, bir teki bile rakibine değmiyordu.

Raund arasında menejerine sordu:

"Maçı almam için bir şansım var mı?"

Menejeri bir yandan terini kurularken diğer taraftan:

"Elbette var, diye cevap verdi.

Etrafındaki havayı dönmeye devam et.

Böylelikle rakibini zatüreden öldürebilirsin.