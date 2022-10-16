Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 17 Ekim 2022 Pazartesi

Sn. Ersin Tatar, partiniz UBP’nin 47’nci yaş gününde, sizi halktan koruyacak korumalar arkanızda etten duvar ördü. Belli olmasın diye Kormaları ‘Safari’ kıyafetleri ile kamufle etmeniz üstün bir aklın ürünüydü. Yukarılardan manzarayı seyreden Denktaş Baba bile, yahu zamanında nden benim aklım bunu kesmedi da elimda av tüfeği yalnız başıma ava gidiyordum. Elimi kolumu sallayarak Arasta’da gezerken ‘Bandabuliya’da tur atıyordum üzüldüm demiş. Safari kıyafetli korumaları gören. Ayşaba bile Maşallah tu tu tuu Ersin ovlucuğuma. Nazar değmesin. Vallahi Erdoğan’ı bile kıskandıracak derken,.Hacı amca Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını bilmezdik. Soyalım dedik tadını geçtim yenecek sağlam dilimi bile bulamadık dedi.

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Sn. Zorlu Töre, Yüce dediğiniz ama nisapta gölgesi ‘CÜCE olarak yansıyan meclisin başkanı olarak, büyük harflerle, ne be ama Mustafa Çaluda’ hırsızmı? Şerefsizmi? Size birşeymi battı demeniz korkudan dudağımızda uçuklar çıkarttı. Ayşaba, Mustafa’cığım bize batmadı,batan karnına vurulunca ah arkam diyenlerdir. Ve batan ne kafasına, ne karnına, nede ‘Toşak’a (Yanlış anlaşılmasın FB’nin eski antrenörü) vurulunca gıkını çıkartamayan gariban çocukların üzüntüleridir. Ve batan Töre evladımın yağ graso tüccarlığına soyunarak neredeyse bunları beleşe satışa sunmasıdır. Sevgili Haluk Yerli’nin Kıbrıs TV’deki programında Ben cumhurbaşkan vekiliyim. Meclis Başkanıyım, bana öyle hitap edeceksin ‘Kibir’idir dedi.

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Sn.Fikri Ataoğlu Kalkınma Bankasından sonra, Vakıflar Bankası ile Koop. Merkez Bankasını da size bağladılar. Her ne kadar Kalkınma Bankası, bazı som ağızlılar tarafından, torpillilere verdiği geri dönüşü olmayan krediler ile şaibeler ile anılsada, bu defa elinizde titiz Genel Sekreteriniz Serhat Akpınar var. Eski hataları görüp ders çıkartması beklenen Hasan Tosunoğlu var. Fikri başkan, bir kızın fotoğrafları belden yukarı ise kısa boylu, omuzdan yukarı ise şişman, sadece gözleri görünüyorsa boş ver söylemeye değmez. Ama son günlerde DP’nin fotoğrafı, Akpınar ve Tosunoğlu ile birlikte tam boy olarak yansıyor. Üçünüz, diğer partiler için Bermuda Şeytan Üçgeni oluşturdunuz.

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Sn. Tufan Erhürman, Siyasette fren yaparak, vitez değiştiremeyen ve hep 3’ncü vitez ile yol almaya çalışan UBP’nin aksine, CTP olarak siz fren yerine gaz pedalına basıyorsunuz. Bir ,iki üçüncü vitez derken, maşallah 6’nci vitezi atmış otomobilim uçar gider rakipler arkadan bakarak iç çeker şarkısını dinliyorsunuz. Ancak belediye başkan adaylarınızı belirlemediniz. Unutmayın vitez değiştirilecek yerde değiştirmezseniz makine golos eder. Her belediyeye aday göstereceğiz dediğiniz noktada innik minnik ya ondadır yada bunda moduna geçtiğiniz söyleniyor. Tufan Hocam akvaryumu okyanus sananlara inan kızmıyorum. Ama hamsi olup Köpek balığını kovalamaya çalışanlara durumlarını hatırlatmamanıza uyuz oluyorum..

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Sn. Erhan Arıklı sizi KKTC Ulaştırma bakanı olarak biliyorduk. Meğer yanılmışız. Fenerbahçe’ye 3-1’lik galibiyeti ve ülkeme kazandırdığı puan içn teşekkür ederim demeniz, gerçeği ortaya döktü. Gerçek bizleri öpülen ‘Sıpa’ya döndürdü. Gafları, vaat ettiği ışler. lastiği ekris yapmış tomofil gibi yampuri gitse ve topal eşek kadar bile yol kat etmemiş olsada. Hatta dilimizde sigara gutsillini söndürüp bizi bildiği gibi yapması için askere teslim edecek olsa bile, bu ülkemin Ulaştırma Bakanı, YDP’nin biricik başkanı dır derdik. Ayşaba, Ozon tabakasının artık lafı olmaz. Çünkü delindi. Ama Güven tabakası sapasağlam duruyor.derdik. Muk duruyor. Ne güven nede güvencik kaldı dedi.

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Sn. Cem Dana ismi önde gelen birçok siyasi generalin sınav vereceği Mağusa Belediye Başkanlığı meydan muharebesi için bağımsız aday olarak kolları sıvadınız. Yükseliş trenti yakalayan Partim UBP, beni aday gösterir ve benimle birlikte daha da yükselir düşüncesi ile müracaatınızı yaptınız. Şehzadeniz sizi aradı ve bizim gönlümüz Süleyman Uluçay’da diyerek, üzüntülerini dile getirdi. Sn. Dana unutmayın, Kalte ve yetenek para ile alınmaz. Biri doğuştan diğeri büyük uğraşlar sonunda kazanılır. O kalitenin değerini bilmezsen kaliteli ingiliz Gazmirinden basma kumaşa talim edersin. Önden çekmeli arkadan itmeli, takviyeli güç ile siyasi arenaya gülerek gelenler bir gün oradan ağlayarak gideceklerini unutmasınlar.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, LTB başkan adaylığı konusunda yenimde yenim de dar derken, Semazenler gibi döndüğünü görüyoruz. Partimi de çok seviyorum ona aşığım diyerek folklor takımının gözde folklercüleri gibi meydana çıkmaya karar verdin. Vekil olarak halkın kalplerinin en müstesna yeri olan sevgi bölgesindeki kapsama alanından çıkmazken, fırına yemek salmadan önce 40 kere düşünüp 'ya elektrikler gidersa' gaylesi yaşadığımız ülkede, kaybeder ve karizmayı çizdirirsem gailesi yaşamıyacakmısın? Sevgili Sadık unutma hayat acımasızdır. Çünkü ders vermeden sınav yapar.

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Sn. Hamit Sakallı, Fener – AEK Larnaka maçı sonrasındaki basın toplantısında Yunan diline olan hakimiyetin nedeniyle döktürdün. 2019 yılında oynanan Türkiye – Yunanistan A Milli Takım maçında yaptığın tercümanlığın hakkını verdikten sonra birkez daha kaliteni ortaya koydun. Spor Yazarlarımıza yukarıdan bakanlara 'Mikrofon değil, sizin gözleriniz ve bakış anlayışınız bozuk dedin. Sevgili Hamit, gözümüzde büyüttüklerimize bakarken sahip çıkamadığımız veya hor gördüğümüz değerlerimiz, gerçek kalitelerini ortaya koyarken yalanması için yaratıldı avuç içleri. Sen ve senin gibi değerler ok gibi doğru durdukça, eğrilinden yay utanacak abim

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Sn. Akın Aktunç belediyecilikte yılların deneyimi. Dirseklerini belediye masalarında çürüten. Potinlerin mesosolarını (Gön) o uğurda çürüten birisi olarak LTB’ başkan adayıyım dediğin noktada sarı değil direk kırmızı kart yedin. Peronda beklerken, seni hareket eden anın treninin raylarının üzerine ittiler. Sevgili Akın, önceleri sana umut vererek yürü koçum dediler. Ağır ağır yürürken hızlan dediler. Ama tam hızlanmışken ve beyanatların binini bir paraya satışa arzederken, arkadan baydayı atıverdiler. Sevgili Akın ne delikanlılık bilekte ne de kaşarlık etektedir. Delikanlılık yürekte, kaşarlık niyettedir. Sanırım bunu sende gördün.

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Sn. Dr. Süleyman Uluçay Mağusa Belediye başkanlığı için CTP’nin adayı olarak ilk adaylığını açıklayanlardansınız. Yaptığım araştırmada, bölge halkının gönüllerinde müstesna bir yere sahip olduğunuz için favoriler arasında gösteriliyorsunuz. Sim kartı bile 3. denemeden sonra kendini kilitlemesine karşın, 18 defa elim kırılsaydı,, veya oy veren eli kökünden keserim dedikten sonra, sandık başına gidince, bir defacık daha deneyeyim diyenler ile zaman aşımına uğrayanları kilitleyemiyoruz. Nedense kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir.; Türkiye Milli Takımı, küçük gördüğü Faroe Adalarına mı yenileceğiz derken, sonuç hüsran olmuştu. Doktorum, Bazı insanlar cips paketi gibi %70i havadır. Yüreğinizin yetmediği bu insanlara diliniz esmesin. Esecekse kaliteye essin. O Zaman Faroe adalarına yenilmezsiniz.

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Sn. İlker Edip, Beyarmudu’nda meydanı boş bulduğun ve Türkmenköy’den de aday çıkmadığı için bölgede deyneksiz gezerdin. Bu defa belediyelerin birleştirilmesi nedeniyle, bölgesinde projektör olup bölgeyi aydınlatan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif gibi birçok ‘Karaoğlan’lar da dolaşıyor. Kısaca özetlersem kendini yalnız sanan sokak lambası gibi kaldın. Sn. Edip, aslında söylendiği gibi okumaya sevmeyen bir millet değiliz. Erkekler bildiğini okuyor. Kadınlarda erkeklerin canına okuyor. Buna paralel olarak bölgelerinde yalnız kalan ve rakipsiz kaldığını sanan bazı belediye başkanları da halkın canına okuyor. Suzinak makamında ‘Güle güle sana’ şarkısı radyolarda çalmaya başladı.

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Mine Atlı- Mehmet Çakıcı bunların eti bir kazanda kaynamaz. Bunlardan değil birleşme o etin yahnisi bile olmaz diyenlere orta parmağınıı kaşırken, birleşmeme konusunda dua ederken açtıkları ellerini havada, heveslerini boğazlarında bıraktınız. Bunlardan bir muk olmaz diyenleri, birleşerek muklarının üstünde bıraktınız. Birleşerek geliyoruz diyerek, ayak seslerinizi cümle aleme duyurdunuz. Birleşmenizi istemeyenlere korku, bu konuda ümit bağlayanlara da sevinç verdiniz. Kızlara ofsaytı açıklıyorum. Babanız akşam dışarı çıkmanıza izin verdi= GOL. Ama kardeşin de seninle gelecek dedi= Ofsayt. TDP – TKP birleşti Gol. Birleşemeseydi of-side olacaktı.

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Sn. Nidai Güngördü hareketleriniz beni seçin. Size soğuk kış akşamlarında takviyeli ‘Güneş’ ısıtmalı sobalar alacağım. Evinizde pijama ile otururken, güneş ısıtmalı sobalar ile terleyeceksiniz diyor. Yazda bizi cayır cayır yakıp,.neredeyse ‘Gara gavurma’ yapan güneş, kış geliyorken Gökyüzünü kaplayan bulutlar nedeniyle görünmez oldu. Güneş neredeyse kendini bile aydınlatamazken,. Girne’de geçtiği yerleri sarsani Murat Şenkul Leopar 3 ile Zeki Çeler ismi verilen Leopar 4 tankları ufukta eşgerdi. Leopar Tankları gelince giden gider, hüznü ayaklandırmak boşuna olur başkan.