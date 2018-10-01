Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"

Sn. Mustafa Akıncı, eski Akıncı olmaya dönüş yapmanız ve ülkenin geleceğini düşündüğünüz için New York’ta, Türkiye yetkililerinin, sizi bir kenara koyarak, ne görüşmeci, nede bu yönde herhangi bir görevi olan Kudret Özersay ile dirsek temasına geçtiğini gördük. Koltukta İmparator Neron edasında oturan Sn. Erdoğan’ın karşısında sandalyede süt dökmüş gibi oturan Kudret Özersay’ın durumu bana İsrail-Türkiye görüşmelerini anımsattı. Sn. Akıncı birilerinin nasırına fena bastınız. Maaşınızı 7.5-8 bin, nüfus kalabalık demediğiniz için birileri size kızmaya başladı. Dikkat edin, yakında o birileri cadı kazanını kaynatmaya başlar. Hoş başlatsalar bile bu noktada cürümleri kadar yer bile yakamazlar ya. Sn. Akıncı, bekledim de gelmedin şarkısını dinlerken, gözlerimiz ile biz anaya o da bize baktı. Şimdi o bize aba altındaki değneği gösterirken, biz 300- 400 bin çocuğa bakıyoruz.

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Sn. TacanReynareski kıdemli yargıç olarak, bir başka deyişle hukuk dalında hatim indirmiş uzman birisi olarak yapmış olduğunu açıklamada bir zanlının mahkemesi görülünceye kadar masum olduğunu, suçlu olup, olmadığını mahkemenin belirleyeceğini ifade ettiniz. Dolayısıyla gözaltı ve tutukluluk süresi içinde poliste gözaltında geçirdikleri sürede can güvenliğinin polisin sorumluluğunda olduğunu, kendisine veya bir başkasının zanlıya zarar vermemesi için tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirttiniz. Basit bir anlatımla, Mahkemede tahkikat memuru yargıca “bu kişinin hürriyetini kısıtla ve sorgulama için bana teslim et” diyor, yargıç izin veriyor ve bu sırada polisin “gözünün altında” olan zanlıyı polis hücrede kapalıyken,kilitli haldeyken koruyamıyor ve zanlı ölüyor dediniz. Sn. Reynar unutmayın burası Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı, Erdoğan’ın emri ile bırakın demiri çeliğin un ufak olduğu, seçtiklerimizin ‘Dikili Taş’ altında, birerli kol hizasında hizaya girip tırnak kontrolü yaptırdıkları KKTC Sorma Gir Hanıdır.

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Sn. Serdar Denktaş, katıldığınız bir televizyon programında, ''Memura %15 zam yaparsak Devlet batar'' cümlesini buyurdunuz. Hazırladığınız irili ufaklı ‘Zam Kazıkları’ sayesinde halkın bütçesi ve yaşam sevinci battı. Yaptığınız zamlar ile bir taraf dibe doğru inerken fizik kanunlarına göre diğer taraf yükselir. Hatçeaba Serdar ovlucuğum merak etmesin, aldıkları ile batmayan bu devlet, halka verilecek %15 ile batmaz dedi. Hacı amca ise Serdar beyiciğimin ekonomik bilgisini sevsinler. Memurun, esnafın, çalışanın cebinde harcayacak para kalmazsa devlet batar diyor. Ayşaba ise ma be ama bunlar yaralı ve kan isteyen bir insanın, vücuduna kan verme yerine kan çekilirse öleceğini bilmezler mi? Sn. Denktaş siz siyasiler boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibisiniz. Öksürüyoruz, tıksırıyoruz ama kurtulamıyoruz diyor.

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Sn. Mustafa Hacı Ali, hükümetin tavuk eti ithalinin serbest kalması yönünde aldığı kararın sizi etkilemeyeceğini belirttiniz. Biz çok rahatız. Bu işten vazgeçecekmişiz diye bir haber çıktı. Bu doğru değildir.Ülkede pahalı olan kırmızı ettir. İthalatı serbest kalması gereken asıl kırmızı et iken hükümetin fahiş fiyat olmayan tavuk ithalini serbest bırakmasına anlam veremiyorum” dediniz. Sn. Mustafa Hacı Ali, kırmızı eti ucuz olan Rum tarafından getirmeleri için yürek ve b. ü..k ister. Onlarda bizimkilerinde yoktur. Aslında konu bu ülkede dimdik ayakta duran ve onlarca insana iş ve aş veren Hacı Ali işletmelerinin dibine kezap suyu dökmektir. Tabi dökerlerse kına yakarlarmı? Yakmazlar mı oda meçhuldür. Mustafa Bey kolumuza takacak siyasetçi çok. Ama destekleri ile ömrümüze ömür katacak yok. Ne diyelim ki?

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Sn. Mehmet Güneş, Meclisin bu dönem üzerinde durması gereken yasalardan bir tanesi de Polis Örgütü Yasasıdır. Terfiler, Nakiller , Emeklilik konularının ele alınması gerekir.Polis Mensuplarının hak arama noktasında kısıtlanmış olması keyfi uygulamalara karşı ses çıkaramamalarına neden oluyor. Polis Örgütünde nakiller yapıldı ancak gerek ilçeler arası gerekse ilçelerde şubeler arası yapılan nakillerde birçok polis mensubu memnun olmadı. Siyasiler Polis Mensuplarının sorunlarına ve ihtiyaçlarına kulak verip sorunlarını çözmelidir. Polis, topluma huzur ve güven vermelidir diyorsun da, hakları asma ağacı gibi budanan ve huzursuz edilen bir teşkilattan huzur dağıtmasını beklemek bir evladın anasından öpücük beklemek ile eş değer taşımıyormu?Sn. Güneş, bunlar her gönülde buket olma yerine anaları ile ustalarının gönlünde bir çiçek olmayı tercih ediyorlar. .

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Sn. Aliye Demirkayalı sosyal medyadaki paylaşımınızda, bu günlerde çok doluyum. Bu akşam evladım tek servetim oğlum balık istedi. Yerken benim boğazımda düğümlendi. Yemek esnasında,konuşurken, içinde bulunduğumuz krizden de bahsedildi. Tam o esnada bu gece aç yatan çocuklar var mı? Geçtim yemişi, başka biseyi ekmekleri varmı diye düşündüm dediniz. Aliye hanım, vicdan sahibi oluşunuz nedeniyle insanların zamlardan sonraki durumu içinize acı oldu. Ancak sizin duyduğunuz o acıyı, irili ufaklı zam kazığını halka kıymıkları temizlenmemiş halde halka geçiren bizi yönettiğini sananlar ne yazık ki duymuyor. Kısacası deveye cilve yap dedikten sonra dokuz dükkan yıktığı gibi bunlar da zamlar ile ülkeyi yıkıyor.

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Sn. Ahmet Karakaslı,Markete giriyorum benimle beraber iki çocuk, babalarının biri bir elinden tutuyor diğeri öbür elinden. Beraber giriyoruz markete ve çocuklar hangi yemişe uzansa, paramız yok oğlum, ekmek alıp çıkacağız diyor baba. Tabi çocuk bu devam ediyor yemişleri almaya.. Baba ellerinden alıp geri yerine koyuyor yemişleri çıkarken yüzü asılan çocuklarını mutlu etmek için birer sakız alıyor veriyor ellerine, çocuklardan bir tanesi istemem diyor ve hep sakız hep sakız diye söyleniyor... Acımak değil, hissettiğim ne kadar uğraşsamda birşeyleri değiştirememenin öfkesi içimde biriken dediniz. Sn. Karakaşlı, gölleri oluşturan küçük su sızıntıları ile damlalarıdır. Sizin ve halkın içinde biriken öfke damlaları damlaya damlaya öfke gölüne dönüşüyor. Zamları yaparken ne yapalım bunlar daha iyi günlerimiz, yarına Allah Kerim diyenler, çok yakında Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve indikleri o kuyudan çıkamayacaklarını görecekler.

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Sn. Arif AlasyaDizi çekimleri için Adana’dan KKTC’ye giden Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘Kırk beş dakika Adana’dan Kıbrıs’a inip, kırk beş dakika valiz beklemek. Ayıp, yazık. Kıbrıs hava alanı rezalet’ dedi.Kabul rezalet de yaratan kimler,Uçak mı?Hava alanı mı?Yer hizmetleri mi? Bu rezaleti yaratan biz Kıbrıslılar değiliz ağam.. Bu gecikmeyi sağlayanlar yerli şirketlerimiz değil. Kaynarca'nın vatandaşı olduğu ülkenin insanlarına ait kuruluşlardır. Siz Kıbrıslılar beceriksizsiniz diyecek ve bizde bunu sineye çekeceğiz. Pasaportla mı gelmiş ülkeye yoksa elini kolunu sallayarak mı?İşte Kıbrıslının ona sağladığı ayrıcalık diyorsun paylaşımında. Arif gardaş tırnağını veren parmağından. Parmağını veren elinden olur. Haaa, elini verirsen tek kolla, kolunu verirsen de tüm vücuttan olursun. Unutma. Sana acemi desinler. Korkak desinler. Âmâ günün sonunda dikkat ette rahmetli demesinler.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, Kıbrıslı Liderler New York'tan bir birleri ile görüşmeden adaya dönüyor. Yakın bir gelecekte herhangi bir müzakere sürecinin başlama olasılığı yok denecek kadar az. Taraflar karşılıklı ön şartlar ileri sürerek el birliği ile işe noktayı koydu. Şimdi süpürgeciler iş başına dedin. Sevgili Erkut, Çocuk, New York’a giden uçağın şiddetli türbülansa yakalanması sonrasındaanne karnında doğmadan öldü. Cenaze ameliyattan sonra defnedilecek. Anne buna çok kızdığı için doğmadan ölen çocuk için sevinen küçük yavrunun Kudretli olacağını ve söz dinleyeceğini keşfettiği için bağrına bastı. Çocuğun doğmasını ve sağlıklı bir genç olmasını isteyen, onun ile yeni Akınlarda dev gibi bir orduyu yendik hesapları yapan büyük yavruyu ise görmezden gelerek ona ‘Kullanım süren doldu’ demek istedi. .

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Sn. Orhun Karagözlü, sosyal medyadaki paylaşımında, DerinyaKapısı açılıyor sevgili Lefke’liler. Aplıç Kapısı başka bahara ama baharlar bitmez dedin. Sevgili Orhun, Çıkmaz sokak konumuna sokulan güzelim Lefke, içinde ve bölgesinde yaşayan insanların, konuşma yeteneğini kaybetmesi nedeniyle büyük bir sessizlik içerinde kaderini bekliyor. Mahkemesi kapanıyor, bizim çeşme tısss diye ses çıkartırken o tııı diye ses çıkartıyor. Aplıç kapısı, CMC ham humu için tııı sesini bile yeterince çıkartamıyor. Bölge halkının sessizliğini sürdürmeleri ve japon bandajını ağızından çıkartmaması halinde hiç gelemeyecek olan baharlar uzayıp giden tren yolları gibi uzayıp gidecek. Ve ‘ÇIKMAZ SOKAK’ tabelası girişinden kaldırılmayacak.

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Sn. Olgun Ayalı, Mehmetçik'te iki yıl önce, yanlış kişiyi karakola getiren, üstüne de işkence uygulayıp, tokat atan polis çavuşu Mehmet Özcan’ın, suçlu bulunarak iki ay hapse mahkum edilmesi sonrasında birçok polis arkadaşı Özcan’a sahip çıkmaya çalıştı.. Özcan'ın polislik mesleğine devam edip etmeyeceği tartışılırken, Sosyal medya kullanıcısı birçok polis, Mehmet Özcan'ın resmini paylaşarak, "Hepimiz biriz; hepimiz Mehmet Özcan'ız" mesajı verdi. Sevgili Olgun,tabi polisler olarak eşyanın tabiatına aykırı davranamazdınız. Bu nedenle de arkadaşınıza destek verdiniz. Ancak 70 yaşında hemde suçsuz birini, karakola götürüp dövmek de sanırım hukuku bıraktık ama insanlığın hiçbir sayfasına sığmaz. Gökten Hülya Avşar yağsa suçsuz ve garibanın başına Mehmet Özcan’lar düşer dememek gerekir değil mi?

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Sn. Mustafa Serçelik sosyal medyadaki paylaşımında, Sayın Besim Tibuk'a ben de sormak isterim.Sen otellerinde,Gazinolarında neden 'Özel Güvenlikçiler'istihdam ediyorsun.Gelen müşterilerin gatil-ganara-sapık. Kişilermi?Memleketin Polisi var birşey olursa polis çağrırsınız. .Neden etrafta güvenlikçilerle müşterileri rahatsız ediyorsun dedin. Sevgili Mustafa, bak Habibe Teyze, nişanlıyken erkek konuşur kız dinler. Evlenince ikisi konuşur mahalle dinler. KKTC’de zam olunca hükümet, torbayı doldurma, yağlama ve grasolama işine gelince de para babaları konuşur. Halk ise tüm bu konuşulanları, auuuu bile deme hakkı olmadan dinler.

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Sn. Derman SaraçoğluNew York'ta Kimi Temsil Ettiği Tartışmalı Olan Kudret Özersay, Amerika'nın Sesi'ne Verdiği Bir Demeçte, Kıbrıs'taki Sorunu BM Dışına Alarak, Tarafların BM'nin Olmayacağı Bir Ortamda Görüşmeler Yapmalarını Önerdi ve Kıbrıs'ı Kalıcı Olarak İkiye Bölünmüş...Ada'nın Kuzeyini Ve Güneyini İki Ayrı Ülke Olarak Algıladığını Net Biçimde Ortaya Koymuştur dediniz. AyrıcaÖzersay Ayni Zamanda, Yaptığı Akıldışı Öneri İle,Kıbrıs'ta Statükoyu Ne Kadar Çok Dondurup, Sağlamlaştırmak İstediğini de, Sözde Kıbrıs Türk Toplumu Adına, Amerikan Ve Dünya Kamuoyuna İlan Etmiştir ifadesinde bulundunuz. Sn. Saraçoğlu, eskiden taş plaklar vardı. Üzerinde bir köpecik vardı. Ve adına da Voice Master derlerdi. Sevgili Derman Kızlar beyaz yatlı prenslerini, bazı yavrular da analarının aferin deyip, saçlarını okşarken, övgü düzenlemelerini bekler. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Çetin Sadeli, geçen hafta Mehmet Vaiz’in düğününde Mehmet ile eşine gaz ve mazot vermene, misilleme yaptılar. Vallahi misilleme cuk diye yetine oturdu. Ama karşılık olarak sana getirilen beefdomates ve hıyar gülümsemelere neden oldu. Sevgili Çetin, beef tamam. Domates ehh o da tamam diyelim de şu hıyar işini çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştüğü için pek anlamadım. Domates salatanın karizmasıdır tamam da ‘Hıyar’ neyin nesi oluyor dersin. Neyse biz zam kazıklarını sende hıyarı yeda gorkma gardaş.

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TAŞLAMA

YAVRU UÇUYORMUŞ!...

KKTC for Ever dedik, koskoca ‘Yavru’yu zam manyağına çevirdik

Zamtonların zam kazığından ne uçan nede kaçan olarak kurtulmayı becerdik

Yollar mafya bozuntuları ile doldu, vatandaş, esnaf, iş adamı kılıçtan geçiriliyor

Sorma Gir Hanına giren Göz üstünde kaş var diyerek soyulmadık yer bırakmıyor.

Esterabim diyerek çıktık gidiyoruz Teksas’ın birinci vilayeti olma yoluna

Mafya ve hırsızlardan çekeceğimiz var saldırıyorlar salyaları aka aka

Siyasette, Lale devrini sona erdirmek için bir Patrona Halil isyanı beklenmekte

Pargalı İbrahim’in yerine laf dinlemeyen Mustafa Paşa’nın kellesi istenmekte

Bileşik Faiz yeni yavru doğurduğu için bankaların iştahı aman vermiyor

Normal insanları bıraktık Felçli ve hasta insanlarımızı bile cezaevine davet ediyor

Ne hükümetmiş be kıynıksız zam kazığını seyretmekten usanıp bıkmadı

İnsanların ticari borcundan dolayı hapishaneye girmesini seyretmeye doyamadı

KKTC denilen coğrafyada Azaril, doktor, emekçi tanımam buyurun mezara dedikçe

Bizimkiler habire zeytin yağına buladıkları zam kazığını geçiriyor kendi bildiğince

Aileler can hıraş kazığı yedikçe yandım Alllahhh diye feryat ederek ağlıyor

Bizim iktidarda, iktidarsızlık yaşayan hükümet andilla koyarak seyreyliyor

Arkadaşların maşallahlığı var karnı tok ki aç ve borçlunun halinden anlasın

Otombilin tumba olması yakındır, yolcudur Abbas bağlasan durduramazsın

Mangalını düşünen halk beş tambura dört okka aval aval bakıyorlar çaresiz

Cancağızlarım güzel günlerin geleceğini sanıyor bilmiyorlar sürüneceklerini süresiz

Osmanlı Sadrazamları geçmiş zaman dilimlerinde çok kılıçtan geçirdi Katerina’ları

Herhalde bunu örnek aldı ve buna hazırlanarak bekliyor KKTC’nin Baltacı Paşaları

Vekilimiz çözüm kemer sıkmadan, fedakarlıktan geçiyor derken, Lale devri yaşıyor

Gittiğimiz yol ‘Zorlu’bir yoldur, siz ‘Töre’ye uyarken biz keyfimizi sürdüreceğiz diyor

Vallahi zamlar ile uçuyoruz diyenler haklı çıktı insanımız gerçekten ruh olup uçuyor

Borç harç, geçim sıkıntısı ile faizler insanımızı erkenden Allah’ın katına çıkartıyor

İntiharlar ve cinayetler kervanına hayatının baharında olan insalarımız da katıldı

İnsanlarımız Faiz ve mazbata belası ile cinayetlerden ölüm kervanına katıldı.

Anlıyorum siz vicdan denince Erdoğan dayımızın kızı ’vicdanı’ tanıyorsunuz

Refah içinde yaşadığınızdan fakirin halinden hiç ama hiç anlamıyorsunuz

Vicdanınız sızlıyormu diye sormayacağım çünkü o sizde yok, bitti biliyorum

Bulanların ‘hükümsüzdür ‘ yazısını görünce tükürüp yırtıp atacağını sanıyorum.

Anlamadım bu nasıl hükümet halk sürünüyor ama kulak arkaları bile terlemiyor

Bazılarının yüzüne tükürsen ‘Oh yarabbim’ yağmur yağdı diye Allah’a dua ediyor

58’lerden kalma ‘Loforiyomuz’ lastiği patladığı için uçurumdan aşağı tumba gidiyor

Bunlar daha iyi günlerimiz diyenlere 3 yaşındaki Ali bile orta parmağını gösteriyor

KKTC diyorlar ama rotası var mı, varsa Mercan Kayalıkları mı diye sormuyorlar Parası, idaresi, rotası sanki bizdeymış gibi mangalda kül bırakmadan geriniyorlar

Dikkat geçin hizaya tırnak kontrolü yapılacak denildikten sonra ceketler ilikleniyor Dikili Taş altında alayı tekmil verip ceketler iliklerken esas duruşta selam duruyor

Ciğercinin kedisi durumundayız, sinirden, tepem atıyor ağzım bozulacak şimdi. Sokak kedisinin felsefesi yerine otur Arap kalk Arap kılığına soktular var mı ötesi

Söylenenleri dinlerim, ama esamesi okunmuyor bizim Yavrunun sanki Acem kölesi Mevlana’nın Semai’leri gibi dönerken oluyorlar yağlama Şükranının yağ kulesi

Ciğercinin kedilerinin Yağlama türü KKTC’de maksıldır inanın çoktur hastası

Hala anlamadım ciğerciden tekmeyi yerken bu ülkedeki yağlamanın nedir kıstası?



