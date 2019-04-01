Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, yaşanan sel felaketinden sonra bölgeleri ziyaret ederek yara sarma operasyonuna giriştiniz. Bu arada bölgelere yaptığımız inceleme ziyaretlerinde düzeltilmesi gerekenleri not ettiniz. Evler için yardım eli uzatıldı. Sıkıntılar giderildi dediniz. Maliye’nin olanakları önemlidir. Ulaştırma Bakanlığımıza kaynak aktarılacak. Bakanlık en acil olandan başlamak suretiyle gerekli işlemleri yapacak dediniz. Ayrıca, Gerekli önlemleri almada geç kaldık. ‘Hastaneyi sel basar mı’ diye ciddi önlemler aldık. Bu endişe içimizi karartıyor. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Yaz döneminde çalışmalar tamamlanacak ifadesinde bulundunuz. Sn. Erhürman, yardım bekleyenlere, elinizi uzatmanız sizin vicdanınızın güzelliğini ve halkı sahiplenmendiğinizi gösterir. Bugün sel baskınları ile yaşadığımızher tecrübe, geçmişte halkın saflığından yararlanmış birçok siyasinin, bize bıraktığı bir ürünüdür. Maalesef defolu bu ürün, anamıza döblek, babamıza da Cura çaldırıyor.

**

Sn. Serdar Denktaş, bizim minik kuşlar, Avusturalya Dolarını hiçbir döviz bürosu ve bankanın bozmadığını söylüyor. Banka ve Döviz bürolarına gidenler, Avustralya dolarının niçin bozdurulmadığını sordukları zaman Türkiye’nin, Avustralya dolarını almadığını ve bu nedenle bozdurmadıklarını söylediklerini söylüyor. Dolayısıyle, Avustralya dolarları da milletin eline kalıyor. Millet tam rezalet diyor. Sn. Denktaş, Şekibe abla, KKTC bağımsız ve bağlantısız bir devletse, Türkiye’den gelen Merkez Bankası Başkanına ve yardımcısına kibarlık olsun diye mi bir şey söylemiyor. Yoksa Ana korkusu buna etken mi dedi. Ayşaba ise korkunun ecele faydası yoktur. Ciğercinin kedisi gibi her gün tekme yiyerek ölmektense, felsefesinden taviz vermeyen sokak kedisi gibi bir gün ölmek hepsinden iyidir. Net diyor.

**

Sn. Ersin Tatar, açıklamanızda, özellikle Taşken ve Haspolat’taki su taşkınlarına işaret ederek, “Bunda kimsenin kabahati yok. Doğal afet yaşandı. Taşkent’i ziyaret ettiğimde dolu tanelerinin bloklar halinde durduğunu gördüm. Herhalde böyle bir şey görülmemiştir, iklimler değişiyor. Selin ne zaman geleceğini bilemeyiz dediniz. Sn. Tatar, Şukufe abla, İngiltere’de 4 gün 4 gece yağmur yağar. Ancak, köprü altı, benzin istasyonuna verilecek yer için, küçültülerek büz ile suyun geçişi sağlanmaz. Dere yataklarına villa ve yüzme havuzu yapılmaz. Derenin yatağı değiştirilmez. Yağan yağmur, alt yapı sayesinde zarar vermeden akar ve gider. Doğal afet yaşandı dediniz. Doğrudur. Bizler 50 senedir seçme yeteneğimiz olmaması nedeniyle, sanıklardan fışkıran doğal afetleri yaşıyoruz. Hatice Teyze, hayatın ipleri bizlerin elindedir. Bir iple intihar da edebilir, salıncak kurarak eğlenebilirsiniz de dedi. Galiba biz seçtiğimiz bazı siyasiler nedeniyle intiharı seçtik.

**

Sn. Erhan Arıklı, Mecliste yaptığınız konuşmada, doğal afet durumlarında bazı insanlar hastalıklı bir ruh haliyle sosyal medyadan devlete ve hükümete linç kampanyası yapıyor. Müthiş bir saldırı kampanyası yapılıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de bu tip felaket olabiliyor. Birbirine saldırmak, yaylım ateşinde bulunmak yerine acıları paylaşmak ve sarmak gibi bir özelliğimiz olmalı. Yapılması gerekenler varsa elbette tartışalım, sorunları halının altına süpürmeyelim ama bekleyin bir yaraları saralım dediniz. Acıları paylaşmak ve yaraları sarmak konusunda çok haklısınız. Ancak, dere yataklarına villa ve yüzme havuzu yapılmasına göz yuman, dere yataklarını değiştiren, köprü altlarını, sırf birilerine benzin istasyonu vermek için küçülterek büz ile küçültenlere diş gıcırtatılması konusunda sanırım haksızsınız. Sn. Arıklı, Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Ancak her türlü nasihate rağmen, anlama yeteneğinden yoksun bazı siyasilerin de hakkı sandıkta atılacak kötektir.

**

Sn. Asım Akansoy Yeni bir yurttaşlık yasası konusunda ilgili bakanlıktan çalışma bekliyoruz. Geç kaldık. Gerek yurttaşlık gerekse daimi ikametgah belgesi konularında acil adım atılmalıdır. Ardından nüfus konusunda Bakanlıklar arası koordinasyon sağlanmalıdır. Her türlü veri kayıt altına alınmalıdır. Bu ülke insanı değil beş yıl, on yıl sonrasını, bir yıl sonrası ile ilgili bir değerlendirme yapamıyor. Olacak iş değil dediniz. Sn. Akansoy, acelemiz yok. Kapısı gındırık, penceresi sonuna kadar açık, ‘Sorma Gir Hanında’ nasıl olsa daha soyulacak, cinayete uğrayacak insan çok. Bazı efendiler geldikleri bu topraklarda yaptıkları ile gönülleri fethetme yerine, cepleri nasıl boşaltacaklarını düşünüyor. Asım bey, gelen birçok insan, bu işlerde yıllanmış şarap gibidir. Ülkeyi de testi olarak görüyorlar. Ne yazık ki, bazı ‘Emir Erlerimiz’ testinin yıprandığını ve kırılmasına ramak kaldığını göremiyor.

**

Sn. Ziya Emir, kurmak istediğin mermer fabrikası ile ilgili olarak kolları sıvadığını öğrendik. Gazete, Mezar mermerleri, havlu, silecek ve benzeri şeyler derken bukez mermer fabrikası hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni iş yeri birilerine istihdam demektir. Faydasız bir hayat erken ölüm, yeni heyecanlarda ömre ömür katmak demektir. Sevgili Ziya, ticaret hayatında, kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. Senin bu konuda maşallahlığın var. Gemini her seferinde, usta manevralar ile mercan kayalıklarından geçirip, salimen limana getiriyorsun.

**

Sn Ahmet Kaptan,stres ve sinir dolu sendika başkanlığı hayatından sonra, torunlara zaman ayırmak, keyifli hayatın doruklarında dolaşmak demektir. Sendika başkanlığın sırasında, menteşeleri paslandığı için zor açılan devlet ve hükümet kapılarının açılması için verdiğin uğraş sanırım seni yıprattı. Ancak, şimdi torunlar ile uğraşmak daha yorucu olsa ve yorgunluktan sesini, nefesini kezse ve konuşmada zorluk çekme noktasına getirse bile keyifli olduğu için hazların en büyüğünü verir. Başkan, halk olarak bizler hep ucuz insanların üstüne hayaller kurduk. Buda bize pahalıya patladı. Ayşaba, Ahmet Kaptan gibi bazı insanları sebepsiz seversin. Ama bazıları için bin sebep arar, yine sevemezsin dedi. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Şaban Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin patronu olarak, alım garantinizin uzatılması için görüştüğünüz Ekonomi Bakanı ile uzlaşıya varıp varmadığınızı öğrenemedik. Birde bir ara, bazı iş adamları ile birlikte, büyük çaplı enerji ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, rüşvet alındığı, ihalelere fesat karıştırıldığı suçlaması ile yürütülen soruşturma nedeniyle, mahkeme kararı ile şirket yönetimlerine girmeniz yasaklanmıştı.Sahi o durumlar ne oldu? Yasak kalktı mı? Yoksa hala da demoklesin kılıcı gibi başınızda sallanıp duruyor mu? Dikkat edin, Türkiye’deki bu yasaklama işi kalkmadıysa ve yasak KKTC’nin de kapsama alanına girdiyse ne alım garanticikleri nede anlaşma kalır. 7.7 şiddetindeki deprem hepsini yerinan yeksan eder. Geriye sadece yıkımın neden olduğu kâğıttanmamul moloz yığınları kalır. Sn. Kazancı, sizinkisi alım garantisini uzatma aşkının hikâyesi, bizimkisi ise bizi tepen cereyan faturasının ucuzlama aşkının hikayesi.

**

Sn. Fatma Kara, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Mart ayında seçim yaparsan olmaz tabi. Mart ayında kediler sevişmekten trafoya giremedi diyorsun ve tabi ince birde mesaj veriyorsun. Sn. Kara, kabahat kedilerde değil. Kabahat, CHP ile Ekrem İmamoğlu’nda. İmamoğlu bir halt yapmış gibi kalktı her trafonun başına iki bekçi dikti. Gelen kedileri kışıladı. Kediler trafoya girmeyince mum yakıp, mutlu mutlu bakarken, trafoya ‘Yıldırım’ düşürdü. Düşen yıldırım sonrasında ne Binatlı o gün dev gibi sandıkları yendi, nede ‘Sandık Meydan Muharebesini’ kazandı.

**

S.K. sana sayın diyemeyeceğim için inan üzgün değilim. Kadına şiddet uygulayan, hatta dahada ileri giderek bıçaklayan insanlara sayın ifadesini kullanarak onu adam yerine koymam mümkün değil. Be arkadaş, eşin ile aranızda tartışma çıkabilir. Sesler 7 desimetre yüksekliğe de çıkabilir. Bu evliliğin tadı ve tuzudur. Tadı olmayan tatlı, az da olsa tuzu olmayan yemek damağa tat vermez. Yemeğe tuzu boca ederek ne tadını nede kalitesini bıraktın. Bir cinacık sevgi maksılını darmadağın ettin. S.K, Ayşaba, bizim kadına şiddet uygulayıp, bıçak çeken ‘Baykuş’ sürülerinden pervamız olmaz. Çünkü kadınlar olarak bizler şahinler sürüsüyüz dedi. Tabi anlayana.

**

Sn. Songuç Kürşat, İstanbul Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun, öğrencilik yıllarında Türk Ocağının kalesini koruduğu yönündeki resmi görünce sosyal medyadaki paylaşımında, Türk Ocağı kalesini koruyan Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk İstanbul belediye başkanlığını kazandığına göre sahalara inmenin zamanıdır dedin. Ah be Songuç, eski çamların bardak olduğunu ve eski hurmaların şimdi bir yerlerimizi tırmaladığını galiba unuttun. Hasibe Teyze, Songuç ovlucuğuma söyleyin deli olmasın. Omuzunu söküp, ayağını eline verilmesini istemezse, masacığının başından ayrılmasın dedi.

**

Sn. İsmail Araz, o değilde Fatih Portokala kızan ve portokal bıçaklayan cahiller, şimdi İmamoğlu’na kızıp, İmam bıçaklamasınlar bari diyorsun. Da, Hacer aba İsmail oğlum merak etmesin. Binatlı geçtiğimiz gün İstanbul’u ikinci defa zapt etmek için akınlarda çocuklar gibi şenken, Yıldırımlar yaratan bir ulusun ecdadı olan, Binali’yi yıldırım çarpmışa döndüren İmamoğlu’ndan, şeytan görmüş gibi korkuyorlar. Trafolar, bekçi gözetiminde olduğu sürede ışıklar sönüp karanlıkta kalmaz.Sandıklar gözlemci kontrolü altında kaldığı süre ‘Abbas’ın Şerifin kapısı gibi bir açılıp bir kapanmaz.

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, yaşanan sel felaketinden sonra bölgeleri ziyaret ederek yara sarma operasyonuna giriştiniz. Bu arada bölgelere yaptığımız inceleme ziyaretlerinde düzeltilmesi gerekenleri not ettiniz. Evler için yardım eli uzatıldı. Sıkıntılar giderildi dediniz. Maliye’nin olanakları önemlidir. Ulaştırma Bakanlığımıza kaynak aktarılacak. Bakanlık en acil olandan başlamak suretiyle gerekli işlemleri yapacak dediniz. Ayrıca, Gerekli önlemleri almada geç kaldık. ‘Hastaneyi sel basar mı’ diye ciddi önlemler aldık. Bu endişe içimizi karartıyor. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Yaz döneminde çalışmalar tamamlanacak ifadesinde bulundunuz. Sn. Erhürman, yardım bekleyenlere, elinizi uzatmanız sizin vicdanınızın güzelliğini ve halkı sahiplenmendiğinizi gösterir. Bugün sel baskınları ile yaşadığımızher tecrübe, geçmişte halkın saflığından yararlanmış birçok siyasinin, bize bıraktığı bir ürünüdür. Maalesef defolu bu ürün, anamıza döblek, babamıza da Cura çaldırıyor.

**

Sn. Serdar Denktaş, bizim minik kuşlar, Avusturalya Dolarını hiçbir döviz bürosu ve bankanın bozmadığını söylüyor. Banka ve Döviz bürolarına gidenler, Avustralya dolarının niçin bozdurulmadığını sordukları zaman Türkiye’nin, Avustralya dolarını almadığını ve bu nedenle bozdurmadıklarını söylediklerini söylüyor. Dolayısıyle, Avustralya dolarları da milletin eline kalıyor. Millet tam rezalet diyor. Sn. Denktaş, Şekibe abla, KKTC bağımsız ve bağlantısız bir devletse, Türkiye’den gelen Merkez Bankası Başkanına ve yardımcısına kibarlık olsun diye mi bir şey söylemiyor. Yoksa Ana korkusu buna etken mi dedi. Ayşaba ise korkunun ecele faydası yoktur. Ciğercinin kedisi gibi her gün tekme yiyerek ölmektense, felsefesinden taviz vermeyen sokak kedisi gibi bir gün ölmek hepsinden iyidir. Net diyor.

**

Sn. Ersin Tatar, açıklamanızda, özellikle Taşken ve Haspolat’taki su taşkınlarına işaret ederek, “Bunda kimsenin kabahati yok. Doğal afet yaşandı. Taşkent’i ziyaret ettiğimde dolu tanelerinin bloklar halinde durduğunu gördüm. Herhalde böyle bir şey görülmemiştir, iklimler değişiyor. Selin ne zaman geleceğini bilemeyiz dediniz. Sn. Tatar, Şukufe abla, İngiltere’de 4 gün 4 gece yağmur yağar. Ancak, köprü altı, benzin istasyonuna verilecek yer için, küçültülerek büz ile suyun geçişi sağlanmaz. Dere yataklarına villa ve yüzme havuzu yapılmaz. Derenin yatağı değiştirilmez. Yağan yağmur, alt yapı sayesinde zarar vermeden akar ve gider. Doğal afet yaşandı dediniz. Doğrudur. Bizler 50 senedir seçme yeteneğimiz olmaması nedeniyle, sanıklardan fışkıran doğal afetleri yaşıyoruz. Hatice Teyze, hayatın ipleri bizlerin elindedir. Bir iple intihar da edebilir, salıncak kurarak eğlenebilirsiniz de dedi. Galiba biz seçtiğimiz bazı siyasiler nedeniyle intiharı seçtik.

**

Sn. Erhan Arıklı, Mecliste yaptığınız konuşmada, doğal afet durumlarında bazı insanlar hastalıklı bir ruh haliyle sosyal medyadan devlete ve hükümete linç kampanyası yapıyor. Müthiş bir saldırı kampanyası yapılıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de bu tip felaket olabiliyor. Birbirine saldırmak, yaylım ateşinde bulunmak yerine acıları paylaşmak ve sarmak gibi bir özelliğimiz olmalı. Yapılması gerekenler varsa elbette tartışalım, sorunları halının altına süpürmeyelim ama bekleyin bir yaraları saralım dediniz. Acıları paylaşmak ve yaraları sarmak konusunda çok haklısınız. Ancak, dere yataklarına villa ve yüzme havuzu yapılmasına göz yuman, dere yataklarını değiştiren, köprü altlarını, sırf birilerine benzin istasyonu vermek için küçülterek büz ile küçültenlere diş gıcırtatılması konusunda sanırım haksızsınız. Sn. Arıklı, Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Ancak her türlü nasihate rağmen, anlama yeteneğinden yoksun bazı siyasilerin de hakkı sandıkta atılacak kötektir.

**

Sn. Asım Akansoy Yeni bir yurttaşlık yasası konusunda ilgili bakanlıktan çalışma bekliyoruz. Geç kaldık. Gerek yurttaşlık gerekse daimi ikametgah belgesi konularında acil adım atılmalıdır. Ardından nüfus konusunda Bakanlıklar arası koordinasyon sağlanmalıdır. Her türlü veri kayıt altına alınmalıdır. Bu ülke insanı değil beş yıl, on yıl sonrasını, bir yıl sonrası ile ilgili bir değerlendirme yapamıyor. Olacak iş değil dediniz. Sn. Akansoy, acelemiz yok. Kapısı gındırık, penceresi sonuna kadar açık, ‘Sorma Gir Hanında’ nasıl olsa daha soyulacak, cinayete uğrayacak insan çok. Bazı efendiler geldikleri bu topraklarda yaptıkları ile gönülleri fethetme yerine, cepleri nasıl boşaltacaklarını düşünüyor. Asım bey, gelen birçok insan, bu işlerde yıllanmış şarap gibidir. Ülkeyi de testi olarak görüyorlar. Ne yazık ki, bazı ‘Emir Erlerimiz’ testinin yıprandığını ve kırılmasına ramak kaldığını göremiyor.

**

Sn. Ziya Emir, kurmak istediğin mermer fabrikası ile ilgili olarak kolları sıvadığını öğrendik. Gazete, Mezar mermerleri, havlu, silecek ve benzeri şeyler derken bukez mermer fabrikası hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni iş yeri birilerine istihdam demektir. Faydasız bir hayat erken ölüm, yeni heyecanlarda ömre ömür katmak demektir. Sevgili Ziya, ticaret hayatında, kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. Senin bu konuda maşallahlığın var. Gemini her seferinde, usta manevralar ile mercan kayalıklarından geçirip, salimen limana getiriyorsun.

**

Sn Ahmet Kaptan,stres ve sinir dolu sendika başkanlığı hayatından sonra, torunlara zaman ayırmak, keyifli hayatın doruklarında dolaşmak demektir. Sendika başkanlığın sırasında, menteşeleri paslandığı için zor açılan devlet ve hükümet kapılarının açılması için verdiğin uğraş sanırım seni yıprattı. Ancak, şimdi torunlar ile uğraşmak daha yorucu olsa ve yorgunluktan sesini, nefesini kezse ve konuşmada zorluk çekme noktasına getirse bile keyifli olduğu için hazların en büyüğünü verir. Başkan, halk olarak bizler hep ucuz insanların üstüne hayaller kurduk. Buda bize pahalıya patladı. Ayşaba, Ahmet Kaptan gibi bazı insanları sebepsiz seversin. Ama bazıları için bin sebep arar, yine sevemezsin dedi. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Şaban Cemil Kazancı, Aksa Enerji’nin patronu olarak, alım garantinizin uzatılması için görüştüğünüz Ekonomi Bakanı ile uzlaşıya varıp varmadığınızı öğrenemedik. Birde bir ara, bazı iş adamları ile birlikte, büyük çaplı enerji ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı, rüşvet alındığı, ihalelere fesat karıştırıldığı suçlaması ile yürütülen soruşturma nedeniyle, mahkeme kararı ile şirket yönetimlerine girmeniz yasaklanmıştı.Sahi o durumlar ne oldu? Yasak kalktı mı? Yoksa hala da demoklesin kılıcı gibi başınızda sallanıp duruyor mu? Dikkat edin, Türkiye’deki bu yasaklama işi kalkmadıysa ve yasak KKTC’nin de kapsama alanına girdiyse ne alım garanticikleri nede anlaşma kalır. 7.7 şiddetindeki deprem hepsini yerinan yeksan eder. Geriye sadece yıkımın neden olduğu kâğıttanmamul moloz yığınları kalır. Sn. Kazancı, sizinkisi alım garantisini uzatma aşkının hikâyesi, bizimkisi ise bizi tepen cereyan faturasının ucuzlama aşkının hikayesi.

**

Sn. Fatma Kara, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Mart ayında seçim yaparsan olmaz tabi. Mart ayında kediler sevişmekten trafoya giremedi diyorsun ve tabi ince birde mesaj veriyorsun. Sn. Kara, kabahat kedilerde değil. Kabahat, CHP ile Ekrem İmamoğlu’nda. İmamoğlu bir halt yapmış gibi kalktı her trafonun başına iki bekçi dikti. Gelen kedileri kışıladı. Kediler trafoya girmeyince mum yakıp, mutlu mutlu bakarken, trafoya ‘Yıldırım’ düşürdü. Düşen yıldırım sonrasında ne Binatlı o gün dev gibi sandıkları yendi, nede ‘Sandık Meydan Muharebesini’ kazandı.

**

S.K. sana sayın diyemeyeceğim için inan üzgün değilim. Kadına şiddet uygulayan, hatta dahada ileri giderek bıçaklayan insanlara sayın ifadesini kullanarak onu adam yerine koymam mümkün değil. Be arkadaş, eşin ile aranızda tartışma çıkabilir. Sesler 7 desimetre yüksekliğe de çıkabilir. Bu evliliğin tadı ve tuzudur. Tadı olmayan tatlı, az da olsa tuzu olmayan yemek damağa tat vermez. Yemeğe tuzu boca ederek ne tadını nede kalitesini bıraktın. Bir cinacık sevgi maksılını darmadağın ettin. S.K, Ayşaba, bizim kadına şiddet uygulayıp, bıçak çeken ‘Baykuş’ sürülerinden pervamız olmaz. Çünkü kadınlar olarak bizler şahinler sürüsüyüz dedi. Tabi anlayana.

**

Sn. Songuç Kürşat, İstanbul Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nun, öğrencilik yıllarında Türk Ocağının kalesini koruduğu yönündeki resmi görünce sosyal medyadaki paylaşımında, Türk Ocağı kalesini koruyan Ekrem İmamoğlu 16 milyonluk İstanbul belediye başkanlığını kazandığına göre sahalara inmenin zamanıdır dedin. Ah be Songuç, eski çamların bardak olduğunu ve eski hurmaların şimdi bir yerlerimizi tırmaladığını galiba unuttun. Hasibe Teyze, Songuç ovlucuğuma söyleyin deli olmasın. Omuzunu söküp, ayağını eline verilmesini istemezse, masacığının başından ayrılmasın dedi.

**

Sn. İsmail Araz, o değilde Fatih Portokala kızan ve portokal bıçaklayan cahiller, şimdi İmamoğlu’na kızıp, İmam bıçaklamasınlar bari diyorsun. Da, Hacer aba İsmail oğlum merak etmesin. Binatlı geçtiğimiz gün İstanbul’u ikinci defa zapt etmek için akınlarda çocuklar gibi şenken, Yıldırımlar yaratan bir ulusun ecdadı olan, Binali’yi yıldırım çarpmışa döndüren İmamoğlu’ndan, şeytan görmüş gibi korkuyorlar. Trafolar, bekçi gözetiminde olduğu sürede ışıklar sönüp karanlıkta kalmaz.Sandıklar gözlemci kontrolü altında kaldığı süre ‘Abbas’ın Şerifin kapısı gibi bir açılıp bir kapanmaz.

***

Günün fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

Günün Fotosu

Günün Sözü