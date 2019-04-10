Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Zeki Çeler yaptığınız açıklamada, Genel Sağlık Sigortası’nın tam anlamıyla bir yıl içerisinde uygulanamayacağına ancak en azından bu yıl içerisinde en azından ilk etapta başlama düşüncesinde olduğunuzu dile getirdiniz. Bu yönde personel alımı ve eğitimi gerekirken, teknik alt yapının önemli olduğuna da vurgu yaptınız. Sigortalıların durumuna da değinirken sağlık sigortasına geçiş yapılırken yaşanan sıkıntılara da vurgu yaptınız. Yalnız bu noktada önemli bir noktaya da değinerek, bugüne kadar hiçbir siyasinin yapmadığını veya yapmaktan imtina ettiği birşeyi de yaparak, Ersan Saner’in yaptıklarının hakkını da vererek ona övgü yağdırdınız. Sn. Çeler, Ayşaba, yatmadan önce edilen duada yer almak, bir insanın yapılan duaların en hayırlısında yer almasıdır. Hayır duam onunla olsun, Zeki ovlucuğum da bu duada yer aldı dedi.

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Sn. Ayşegül Baybars, bakanlığını yaptığınız İçişlerinde, bir basın danışmanının olmadığı çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Bazı bakanlıklarda 4 basın danışmanı varken, ülkenin en önemli bakanlığında bir basın danışmanı olmaması gerçekten tuhaf karşılanıyor. Bu eksikliği gidermek için bazı basın elemanları ile görüştüğünüz ve hizmet alımı şeklinde bir ön anlaşmaya da vardığınızı öğrendik. Ancak bu yönde, bakanlığın bir ödeme kalemi olmadığı için açılması yönünde Maliye Bakanlığına yazı yazdığınız da ileri sürüldü. Siz kalem açılmasını beklerken, Maliye arabasının sparklarının (Buji) yağlandığı ve teklediği gerekçesi ile aranızdaki on adımlık mesafenin aşılamayak size cevap verilemediği söyleniyor. Sn. Bakan, bakanlığınızın önüne konan androşun (Takoz) kasıtlı olarak konduğunu söylemek istemiyorum ama galiba bu sirke, çok keskin olmasından dolayı mide bulandırıyor. Bazıları siyasette yıllanmış şarap olmuş olabilir. Ama bakanlığınızda unutulmasın ki, o yıllanmış şarabın konduğu testidir. Ve testi kırılırsa ne yıllanmış şarap nede şarapcık kalır.

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Sn. Serdar Denktaş, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı programında yollarla ilgili yapmış olduğunuz konuşmadayollarımızın bozuk olduğunu, ancak Türk köylerinin toprak yollarının olduğunu belirterek, şimdi luggolar ile dolu olsa bile buldunuz asfalt yolları da bunadınız imasında bulundunuz. Tamam yollarımız bozuk da bizlerde arabalarımızı yavaş sürüyormuyuz derken, madem hızlı sürüyorsunuz devleti ne demeye eleştiriyorsunuz demeye getiriyorsunuz. Sn. Denktaş, Hurşide Teyze, vallahi Serdar ovlucuğum çok doğru söylüyor. Ben 80 sene evvel İngiliz’in yaptığı, ‘Keçi yollarında’ eşeciğim ile giderdim. Hemde eşeğin üstünde iki de köfün vardı. Ne ben nede eşeciğim o keçi yollarında tınlamazdı. O Keçi yollarına biraz asfalt dökerek biraz mamur hale getirdilerse kadı günah mı yazdı dedi. Hacı amca isene yani şimdi yollarımız luggolar ile doluysa, iki adımda bir yok dönel, yok çember dedikleri muhteşem yapıtlar ve uzmanların, uzmanca imzaları sonrasında,dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek müthiş bir yapıt düzeyinde olan Mağusa Anayoluna 25 tali yolun çıkartılması sonrasında beyni sulanan, gece Omorfo yolunda karanlıklar ile boğuşan ve bir anlık hata sonrasında afedici olmayan yollar nedeniyle, vatandaş soluğu morgda alıyorsa ne olmuş yani? Giden gider, kalan sağlar bizimdir diyor.

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Sn. Faiz Sucuoğlu,ülkeyi 4 farklı hükümetin yönettiğini, ortakların bir birinden bağımsız hareket ettiğini ve birbirlerinin yaptıklarından haberleri olmadığını söylediniz. Ekonomik protokol ile ilgili yapılan açıklamalarda, ortaklar arasında 4 farklı görüş olduğunu, bunun da tutarsızlık olduğunu kaydettiniz. 19 Mart’ta Serdar Denktaş’ın, Cuma günü Türkiye’den yetkili komite geliyor ve protokol imzalanıyor, dediğini, arkasından 26 Mart’ta yine Serdar Denktaş’ın yeter artık gidin Erdoğan’a sorun dedikten sonra da 2 Nisan’da bizden yana hiçbir sıkıntı yok, biz hazırız. Madem bana inanmıyorsunuz, gidin elçiliğe sorun ifadesinde bulunduğunu ifade ettiniz. Sonrasında da Başbakanın bu protokolü yürütenin kendisi olduğunu ve görüşmelerin Nisan sonuna kadar devam ettikten sonra, Mayıs’ta da imzalanacağını ve herhangi bir sıkıntının olmadığını söylediğini belirttiniz. Ancak 8 Nisan’da Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın, öyle bir şey yoktur, protokol hazır değildir söyleminde bulunduğunu dile getirdiniz. Ve bu noktada kafaların karıştığını söylediniz. Sn. Sucuoğlu, Nermin Teyze, o kadarcık kabahat ‘Kadı’ kızında da var derken, Huryeba, bir zamanlar namı meşhur, Abbas’ın Şerifi vardı. Ona Ma be ama sen o kadar yatakta lingiri oynan. Sonracığıma söyleyeyim birdir bir oynan. Nasıl olurda karnın şişmez diye sormuşlardı. Oda ne yapayım, biri yapar diğeri gelir bozar. Nasıl karnım şişecek demişti. Rahmetlinin, yapar, bozar oyunlarından sonra helvasını yemiştik. Yani şimdi siz, hükümetin helvasını mı yiyeceğiz diyorsunuz?

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Sn. Tamay Soysan, son zamanlarda, telefon dairesi birilerinin ağzının suyunun akmasına neden oluyor. Yaptığınız açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasının bir gerçek olduğunu sendikanızın da bunu savunduğunu belirttiniz. Ancak hükümetin ortaya koyduğu modelin ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye peşkeş çekmeye yönelik bir girişim olduğunu belirttiniz. Bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını Ulaştırma bakanlığının, yapılacak yatırımı bile bilmediğini ve bu önemli konun tüccar zihniyeti ile telaffuz edilemeyeceğini söylediniz. Sn. Soysan, mesele yatırım meselesi değildir. Mesele emirin demiri kesmesi meselesidir. Mesele ciğercinin, camındaki ciğere bakarken, yediği tekmelere karşın, sokak kedisinin özgürlük felsefesinin benimsenmemesidir. Vay o venedikliler yetişmeyeydiler o dikili taşı yapsınlar.Mesele, dikili taş meselesi değil, dikkat hizaya geç denildiğinde, ‘Dikili Taş’ altında saf tutularak tırnak kontrolü yapılması meselesidir. Tamay Başkan, Kahve, aşka benzer. Kahveyi yaparken sabrını gösterirsen, ne kadar özenirsen tadı da o kadar lezzetli olur. Keza siyasette öyledir. Almış olduğun emir ve tekmelere ne kadar sabır gösterirsen, önce yanak, sonra dudak derken, öpülmedik tarafın dışında ellenmedik işletmelerin de kalmaz. Ve elleyen elledikçe tadına doyum duymaz. Yaaaa!.

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Sn. Ahmet Serdaroğlu Kamu-İş Başkanı olarak yaptığınız açıklamada, hükümet edenlerin muhalefet yaparken başka, hükümete geldiklerinde başka uygulamalar yaptığını dile getirdiniz. Bu konuşmaların hatırlatılması gerektiğini belirtirken, Tufan Erhürman’a, daha önce yaptığı bir konuşmada, atıfta bulunduğu muhasebeci göndermesini hatırlatarak, şu anda da bir muhasebeciye ihtiyaç var mı diye sordunuz. Keza, Mili Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e sessizliğe bürünme eleştirisinde bulundunuz ve 3’lü tarifenin halk düşmanlığı olup olmadığını açıklamasını istediniz. Kudret Özersay’a da muhalefetteyken elektriği ödememe çağrısında bulunduğunu hatırlatırken, acaba şu anda da ödemeyelim mi? diye sordunuz. Son olarak da Serdar Denktaş’ın adres olarak TC Büyükelçisi’ni göstermesini de eleştirerek eğer memleketi elçilik idare edecekse biz bütün sorularımızı sıkıntılarımızı elçiliğe soracaksak hükümete ne gerek var dediniz. Sn. Serdaroğlu, Demirel’in ne dediğini lütfen hatırlarmısın? Dün dündür diyen Demirel’in bu naçiz cümlesine uymamak yanlışların büyüğü olmaz mı?Sn. Serdaroğlu, bu ülkenin en holigan taraftarı sendikalardı. Ama hükümet değişince, bizim holiganlar süt dökmüş kediye döndü. Ve hükümetin sahasında,çıktıkları deplasmanda,dut yemiş bülbüle dönüştü.

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Sn. Muharrem Saygılı, Kıb-Tek’in yönetim kurulu başkanı olarak, münhal ilan edilmeden, sınavsız olarak, oğlunuz Orçun Saygılı’yı işçi kadrosundan alarak muhasebe memuru kadrosuna geçirmenizi eleştirmiştik. Hatta, Hasibe Teyzeye bile uuuuvvv gavollem. Ma be ama bunlar deli mi oldu? Ceryan faturalarının teptiği ahali, aslanın saldırmaya hazırlandığı ve yardım çağıran Ceylan yavrusunun sesi gibi tavan yaparken, bunlar ne halt yiyor diyor demiştik. Sn. Saygılı, meğer senin oğlancığın, kadro değişikliğini daha önceki yönetim kurulu yapmış. Üniversite mezunu olan oğlunuzu, işçi kadrosundan, muhasebe kadrosuna onlar dahil etmiş. Dolayısıyla, Muharrem gecesinde doğan ve düzgün işlere imza atmaya çalıştığı için Saygı duymamız gerektiği söylenen, Muharrem Saygılı’nın da target yapılmasına neden oldular.Sn. Saygılı, bu noktada açılan yaranızın söküğünü belki şimdi şimdi dikemeyiz. Bilirsiniz bu açılan sökükler yaradan değil, gönüldedir. Ama zaman herşeyin ilacıdır ve o gönüldeki sökükleri de dikme gücündedir.

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Sn. Özer Erol , Volkan Gazetesi, sizin 2015 yılında, turist olarak geldiğiniz, ‘Sorma Gir Hanı’ olarak nitelendirilen KKTC’de,bazı emlak şirketlerinde, emlak alım- satım elemanı olarak çalıştığınızı yazdı. Ayrıca çalıştığınız emlak şirketinden 2 bin Törkiş Liracık gibi bir meblağı iç ettiğinizi ve Başsavcılık tarafından da dava açıldığını belirtti. Ancak ne hikmetse dava celpnamesinde ‘İşsiz’ olduğunuz ve emlakçılık yapma izninizin de olup olmadığının bilinmediğine vurgu yaptı. Esentepe bölgesindeki emlak satma girişimlerinizin yanısıra, Mersinlik bölgesinde izni olup olmadığı bilinmeyen bir projedeki konutları da pazarlamaya çalıştığınız ve bu nedenle, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı, Cafer Gürcafer’in de Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda hakkınızda şikayette bulunduğu belirtildi. Şuküfe abla, Özer evladım, bizim taşı toprağı altındır denilen ‘Sorma Gir Hanı’nda işler nasıl gidiyor? Turist olarak geldiğin denetleme özürlü ülkede, kazandığın paralardan kaç guruş vergi verdin. Kaç ev sattın. Bu evler bankalara ipotekli mi? İpotekliyse ve bir sorun çıkarsa sende, gemiye atladığın gibi, bay bay dedikten sonra, Kulaksızların, İngiliz Oramsların başına ördüğü çorap gibi, bu evleri alanların başına da çorap örecekmisin diye soruyor.Sevgili Özer, beni unutmak kolay mı, diyorsun. Yooo sen ve senin gibi turist adı altında gelen ve her haltı yedikten sonra birilerinin başına çorap örenleri unutmak mümkün mü?Örülen çoraplar nedeniyle, yaratılan dert ve keder sonrasında, içilen içkiler ile tokuşturulan her kadeh çınlamasında, bestesi küfürlü hicaz, güftesi santurlu acem aşiyan faslındaki şarkılar ile sizleri hep anıyoruz. Sahi kulaklarınız çınlamıyormu?

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Sn. Bülent Fevzioğlu, paylaşımınızda Oğlunuzun, üç gün önce biten sürüş ehliyeti nedeniyle polise takıldığını ve 315 TL ceza yediğini yazdınız.Cezayı ödemek için gittiğiniz Mağusa Polis Müdürlüğünde, 2016 yılında alkollü araç kullandığınız için, 800 TL cezaya çarptırıldığınızı ve o yıl cezayı ödediğinizi belirttiniz. Ancak 2016 yılında yaptığınız hata nedeniyle 2019 yılında ehliyetinize el konulduğunu belirttiniz. Ayrıca bu geçen süre içerisinde ehliyetinize el koymak için polisin sizi aradığını ve bulamadığını dile getirdiniz. Adresi,yeri, yurdu, işi belli, doğma büyüme, kök Kıbrıslı olup, televizyon ve Facebook’larda boy gösteren birisi olarak, polisin sizi bulamaması ülkenin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor.Demekki bunca yıldır ben kendimi tanıtamamışım. Bu durumda kendi çapsızlığıma, yeteneksizliğime, boşluğuma, hiçliğime, beceriksizliğime mi ağlayayım diyorsunuz. Sn. Fevzioğlu, sizin yerinize halk olarak hepsimizin ağlaması gerekir. Gıccacığın işe girmesi için kapı önünde bekleşen. Oğlancığın sözleşmesinin uzatılması için siyasilerin makam odalarında yapmadığı yalakalık. Atmadığı takla kalmayan ancak sorgulama ve eleştiri yeteneği erozyona uğradığı için ülkenin bu duruma gelmesine sessiz kalan görme özürlü bizler hıçkıra hıçkıra, ağlamalıyız. Bülent bey, sorgulama duygularımız zaman aşımına uğradımı bilmiyorum. Ama göz yumduklarımız ve eleştirmediklerimiz sonrasında yapılanları, inan ‘Göz yaşlarımız’ bile artık silemez.

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Sn. Bekir Beksan Akandere, Kar-İş olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın varolan sorunlara çözüm getirmediği gerekçesiyle Gazimağusa’da eylem gerçekleştirdiniz. Ayrıca Gazimağusa’da bir ateş yakıldığına işaret ederek,yapılan eylemin devamı olacağını ve Lefkoşa’da büyük eylem yapılacağına dikkat çektiniz. Gazimağusa Şehiriçi Otobüscüler Birliği Başkanı İsmail Gürsoy eylemde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın taşımacıların sorunlarına çözüm getirmediğini belirterek, bakanlığı istifaya çağırdı. Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmeleri Derneği Basın Sözcüsü Zekai Gece de, batma noktasınageldiklerini ve araçlarına mazot dahi koyamadığını dile getirdi. Eyleminizde hatta bundan sonra yapılacak eylemlerde de haklılık payınız kuşkusuz vardır. Habibe Teyze, hayat kahpe, düzen bozuk olabilir.Ama sen kendini bozup naylon faturalaşma diyor. Sevgili Akandere, Bülbülün çektiği dilinden, Otobüs soförlerinin çektiği de naylon fatura düzenleyen otobüscülerdendir. Ben ‘helal olsunu’ sizin naylon faturacıların yediği halta değil, ekmeğinize ve alın terinize derim.

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Sn. Türkay Tokel, Gazi Baf Dayanışma Derneği’başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Gerçekleşen toplantıda, 21 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan Baf gezisi için hazırlıklara hız verme kararı aldığınızı öğrendik. Baf kimliğinin, benliğinin, kültürünün gelenek ve göreneklerinin yaşatılabilmesi için tüm Baflılara çağrıda bulunarak, derneğe katkı koymalarını da istediniz.Sn. Tokel, Baf insanının o güzelim kültürünü, insanlığını ve saflığının yanısıra keskin zekasını çok iyi bilenlerdenim. Futbol maçları yaptığımız Baf Ülkü Yurdundaki arkadaşlıkların, kazanma hırsı ile yeteneklerini bizzat görenlerdenim. Ne Mutlu Baflıyım diyene sözünden hareketle, beğeni ile baktığımız yöresine, büyük sevgi ve saygı duyduğumuz güzelim insanına ve Baf kültürünü tekrar benliklere yerleştirmek için kurduğunuz derneğe, şapka çıkartmamız lazım.Sn. Tokel, Baflıların hayatlarındaki eksik parça, savaş sonrasındaki uzun zaman dilimi nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş o güzelim kültürlerinin hatırlanmamasıydı. Eksik parça pazılı asla tamamlayamayacak denilirken, sizin girişimleriniz, o pazılın artık tamamlanacağı ve o güzelim resmin olanca heybeti ile yansıyacağı görüntüsündedir.

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Sn. Mert Özdeş, Diyalog Medya grubuna bağlı Diyalog TV’den ayrılmak için istifa ettiğin söyleniyor. Basında ayrı bir ses ve ayrı bir soluktun. Konuşma uslubun ve diksiyonun ile bu çocuk tamda bu işler için yaratıldı imajını doğurdu. İnsanlara bakış açın ile saygın seni ayrı bir yere taşırken, program sunuculuğundaki başarın da basın içerisinde ayrı bir yere konmana neden oldu. Sevgili Mert, Diyalog TV’den ayrılman inan birçok insanı üzecek. Ancak bir kapı kapanırken, bir başka kapının açılabileceğini de unutma. Senin full çeken bataryan ile insanların kalplerindeki müstesna yerlerindeki kapsama alanından çıkmıyorsun. Kalplerde sana yönelik olarak oluşan sevgi tomurcukları sayesinde, uzun süre insanların kapsama alanından çıkmayacağın ve bazıları gibi şuanda kapsama alanı dışındadır. Daha sonra yeniden arayın denilmeyeceği çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Bundan sonraki hayatın yine başarılar ile dolu dolu olsun.

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GÜNÜN FIKRASI

Nikah

Bir nikahta imzalar atıldıktan sonra herkes gelin ve damadı tebrik için ayağa kalkar.

İş bu ya tam da bu sırada elektrikler kesilir.

Herkes "aaa" diye tepki verirken

damadın annesi düşüncelerini hayli sesli bir şekilde dile getirir:

- “Daha ilk dakikada oğlumun hayatı karardı”

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