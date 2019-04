Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Tufan Erhürman,Çatalköy’de hakla buluşmanızda, Sendikaların, gerçekleştirmekte olduğu grev ve eylemi de değerlendirdiniz.,dövizdeki dalgalanma nedeniyle, vatandaşın alım gücünün azaldığını, insanların sıkıntıya girdiğini bu nedenle de, bu eylemleri anlayışla karşıladığınızı ifade ettiniz. 3 sendikanın grevinde bazı kişilerin elinde ütü hükümeti ütülemeleri ilginçti. Bir pankartta döviz yükselince zam yapılacaksa hükümete gerek yok. Bir muhasebeci yeter imasında bulunulması yazısı daha da ilginçti. Sn. Erhürman, sizin hükümetinizin en büyük şansızlığı göreve gelir gelmez dövizin patlamasının yanısıra, enkaz sözünü pek sevmem ama başka bir tabir olmadığı için kullanmak zorunda kalarak, size bırakılan enkazdır. Delik deşik yollar. Hısım, akraba ve partililerden yapılan istihdamlar ile mercan kayalıklarına bindiren Kamu gemisi. Hüsniye Teyze, kimse fırtınanın yarattığı tehlikeye bakmaz. Kaptanın gemiyi salimen limana getirip, getirmediğine bakar. Şiddetli fırtınanın yarattığı hortumlar nedeniyle denizdeki şiddetli fırtınaya rağmen Tufan ovlucuğum hem gemisini limana sağ salim getirdi. Hemde gemi personelini parasız bırakmadı dedi. Ve anlayana sivrisinek saz ifadesinde bulundu.

Sn. Ferdi Sabit Soyer, açıklamanızda, politik hırsın ve ikbalin siyasetin belirleyicisi olduğuna dikkat çekerek, bu geleneğin artarak devam ettiğini kaydettiniz. Yeni vatandaşlık yasası ve beyaz kimlik uygulamasının süratle ve derhal yasallaşması gerektiğini söylediniz. Başlatılan ancak nokta konulan, kayıt altına alma işleminin de çalışma hayatında tavizsiz olarak uygulanması gerektiğinin altını çizdiniz. Bu noktada, ortak akla ihtiyaç olduğunu ifade ederek, siyasetin ne yazık ki verimsizlikten başka bir şey üretemediğini söylediniz. “ben ne olacağım?” meselesinin “toplum için ne yapacağız?” meselesine dönüşmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu durumun sağ sol fark etmediğini, siyasetin toplamında olduğunu belirttiniz. Sn. Soyer söylediklerinizde çok haklısınız da, mesele birçok siyasetçinin içi boş teneke gibi hareket etmesi değil.Mesele halk olarak bizlerin, tangur ve tungurdan başka ses vermeyenleri nasıl seçtiğimizi ve hala daha onlara umut gözü ile baktığımız meselesidir.

Sn.Tolga Atakan, rekabet edebilirlik Raporu 2018-2019 sunumunda yaptığınız konuşmada, özellikle iletişim ve biliişim alanında bakanlığın planladıklarını hayata geçirmesiyle birlikte KKTC’nin önümüzdeki senelerde rekabet edebilirlik endeksinde daha üst sıralarda yer alacağını umduğunu söylediniz.2020 hedefimiz şu andaki mevcut fiber optik altyapı ağımızın 2 bin 500 kilometreye çıkması. Şu anda 420 olan saha dolabı sayımızın da ada genelinde 620’ye çıkmasını içeren bir çalışma. Bu çalışmaların hepsinin tamamlanması sonrasında da teknoloji bağımsız bir frekans ihalesi gündemimize girecek ve 4G-5G altyapılarına uygun bu çalışmalara cevap verebilecek bir frekans bandında bir genişlik bir açılım sağlanmış olacak dediniz. Sn. Atakan, internet fiyatları ucuzlayacak örneğinde olduğu gibi siyasetçinin sermayesi vaat olmasın. Siyasilerde vaatler halta dai hayaller tükenmez. Sn. Atakan, birçok siyasi bugüne kadar halk olarak bizlerle tatlı yiyip, tatlı konuşarak tatlı vaatlerde bulundular.Bence bundan sonra mantı yiyip mantıklı konuşsalar diyorum.

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak rekabet edebilirlik raporunu açıkladınız. Kamu reformu şarttır. Kamu hizmetlerinin düzgün çalıştırılması gerekir. Bürokratik engeller süratli bir şekilde giderilmelidir. Enerji ve sağlık alanlar iyileştirilmelidir. Ürünlerimiz uluslararası alanlara iletilmelidir. Yollar bozuk, kalifiye çalışan sayısı az. Bunlar bizim için, kötü not, bunlar eksikliklerimiz diyorsun. Ancak, Dijital hayatta %55,21 oran ile 140 dünya ekonomisi açısından 89 sıraya yükseldik. Ama halen KKTC olarak, Türkiye ile Yunanistan’ın halen gerisindeyiz. Ancak bilgi ve bileşim açısından yukarılara doğru bir seri görülüyor dediniz. Turgay başkan, ticaret odası olarak, çok güzel imza atmaya çalıştığınız çok bilinmeyenli bir denklem değil. Uçan gezen faize gem vuramayan, yollardaki çukurları toprak ile doldurmaya çalışan. Affedici olmayan yollar nedeniyle ölen ölür kalan sağlar bizimdir düşüncesi ile yola devam edenlere rağmen yine de dijital hayatta sayenizde iyi bir yer bulduk ve kısmen de olsa cevahiri kurtardık kanısındayım. Ayşaba, yetenek özürlü bazı siyasiler üstüne kurduğumuz hayaller, bize pahalıya patladı. Nedense noktayı, tereddüt ettiğimiz yerde değil, hep cümlenin sonunda koymanın bedelini ödüyoruz dedi.

Sn. Armağan Candan,Strasburg’da yapılan AKPA Genel Kurulu sırasında İtalyan medyasına röportaj verdiniz ve İtalyan milletvekili RobertoRampi ile birlikte Radicale Medya Kuruluşu'nun Kıbrıs Sorunu’na ilişkin sorularını yanıtladınız. Elinizde futbol topu efendilere sunum da yaparak, Kıbrıslı Türklere dönük sportif kısıtlamalara ilişkin olarak spor yapma futbol oynama hakkı var dediniz.Kıbrıs adasında barışa yönetim ortaklığına serbest şekilde ve birçok şey Kıbrıslı Türkler yapamıyor. Özel bir statü ile burada bulunuyorum. Sorunlu bölgeleri spor yapması için çözüm bulunabiliyor dediniz.Size eşlik eden Rampi de açıklamasında, Kıbrıslı Türkler hiçbir kısıtlamayı hak etmiyor. AB adım atmalı. Kıbrıslı Türkler AB’nin bir parçasıdır dedi. Kısacası Avrupalı Milletvekili olanları da yaşadığımız haksızlığa karşı konuşmalarını sağladın. Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik ama bir arpa boyu yol kat edemediğimiz noktada, sayenizde metrelerce yol kat etmiş olduk. Sn. Candan, nokta; sabırdır, mertliktir, her şeyi bir anda bitirir. Virgül ise düzenbazdır, kaypaktır, işi uzattıkça uzatır. Bugüne kadar virgül olmayı tercih eden AB’li parlamenterlere, sen düzenbazlık ve kaypaklıklarını yüzlerine çarptın. Ve Nokta dedin.

Sn. Hasan Sertoğlu,CTP Milletvekili Armağan Candan’ın AB parlamentosunda, spor ambargosu ile yaptığı konuşma ve çalışmalardan sonra sorulan sorular sonrasında, Futbol Federasyonu Başkanı olarak bizim de çalışmalarımız var dediniz. Ve en azından, futbol takımlarımız, diğer ülkeler ile özellikle Türkiye Takımları ile hazırlık maçlarının yapılması gerektiği hususunu dile getirdiniz. Daha önce, futbol ile ilgili yaptıklarınız, ambargonun kaldırılması yönündeki girişimleriniz takdir toplamış ve birkaç çatlak ses dışında alkışlanmıştı. Bizim de çalışmalarımız var açıklamanız, ufukta yeni şeylerin olacağı ve futbol arenasının yenişeylere gebe olduğu imasını doğurdu. Hasan başkan, Abdulselam amca,yahubazı insanları sebepsiz seversiniz. Bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsiniz. Ben bu Hasan ovlucuğumu, gençliğe verdiği değer nedeniyle severim dedi.Başkan, senin verdiğin mücadele sonunda verdikleri umudu geri alanlar, aldığı ahı da güle güle kullansınlar. Yola devam diyor Asiye Teyze.

Sn. TemaySağer, yargıç olarak, KKTC’de artık yaş olarak oldukça aşağılara inen ve artık çocukların yaptığı suçlar sınıfına giren, geceleyin ev açma, ikamegahtan sirkat, hırsızlık ve kasti hasar gibi yüz kızartıcı suçların sizi de duygusal olarak rahatsız ettiğini gözlemledik.Henüz 16, 17, 18 yaşındakiçocuklarınyanısıra 22 yaşındaki gencin toplam, 50 suç işlemesi, ülkemizin gitmekte olan yolun haritasını yansıtmaktadır. Açıklamanız da, bu meselede daha da vahim ve üzücü olan husus, genç yaştaki tüm Sanıkların kabarık birer sicile sahip olmasıdır. Mahkemelerin sanıkların işlemiş oldukları ciddi ve vahim suçlara rağmen her seferinde sanıklara ceza takdirinde mülayim davranmış ancak sanıklar tüm bu fırsatlara rağmen, bir türlü ıslah olmamışlar ve suçları defalarca işleyerek kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmişlerdir” dediniz. Sn. Sağer, iyiki sizler varsınız. Çünkü halk olarak bizler hayal kurmayı seviyoruz. Çünkü tüm yaşananlara karşın orada herşey güzel gidiyor. Ve herşey güllük gülistanlık olarak görülüyor. Ancak hayal NOS olunca Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğuna tanık oluyoruz.

Sn. Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı olarak, yönetim kurulunuz ile Serdar Denktaş’ı ziyaret ettiniz. Ziyaretinizde hemşire istihdamı ve geçici çalışan hemşirelerin vardiya tahsisatı talebiniz oldu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş’da talebinize olumlu bakarak geçici hemşirelere vardiya tahsisatı talebini haklı bulduğunu ve bu yönde karar alındığını belirterek, geçici de olsa, işçide olsa o görevin hakkını alması gerekir. Dolayısıyla talebiniz tarafımızdan olumlu görünmüştür dedi. Sn. Özgöçmen, hemşireler olarak, insanların canlarını korumak için gecenizi gündüzüne katarak çalışıyorsunuz. Gece demeden gündüz demeden hayat kurtarmak için uğraş veriyorsunuz. Necibe abla, be ama hemşire istihdamını hükümetler, uzun bir süredir erteliyor. Bu insanların aldıkları maaş, analarının ak sütü gibi helaldir diyor. Ali gardaş, Serdar Denktaş söz verdiyse yapar. Ama siyasetçi yıllanmış şarap dahi olsa, sizlerde o şarabın muhafaza edildiği şişelersiniz. Şişe kırılırsa ne şarap nede şarabcık kalır. Bu nedenle kendileri bilir diyelim

Sn. Ödül Muhtaroğlu, KTSO ve KTOB ile birgeçtiğimiz günlerde bir araya geldiniz. Yerli ürünler konusundahassasiyetleri ele aldınız. Turizmde kazanılanın ülkede kalması açısından yerli ürünlerin kullanılmasının iyi olacağını, böylelikle üreticinin de malını satmış ve gelirini artırmış olacağına vurgu yaptınız. Sn. Muhtaroğlu, bir ülkede kazanılanparanın o ülkede kalması ülkenin menfaatinedir. Kazanılan para, yatırıma dönüşeceği içineaha kaliteli ürün elde edilmesinde kullanılır ve bu yöndeki çalışmaların teşviki olur. Sizin bu yöndeki girişleriniz takdir ile karşılandı. Sevgili Ödül, bir zamanlar KKTC’nin o beden testisi ab-ı hayatla dopdoluydu. Yaşananlar sonrasında bu beden testisi ölüm zehri ile doldu. İçindekine bakarken padişah, kabına bakarken önüne gelenden tekme yiyip yolunu yitiren besleme.İyiki sen ve senin gibiler panzehir olmaya soyundu.

Sn. Levent Yuksek sosyal medyadaki paylaşımınızda akaryakıt vergisi.Cep Telefonu vergisi. Uçak Bileti vergisi. Harçlardaki vergiler. Vergiler çok ve yüksek neden devletin başka geliri yok. Bunların hepsi Maliyeye gider. Yani Kamu maaşlarına. Kamu %36 zam alırken bu maaşlar nasıl ödenecek diye düşündünüz mü? Şimdi bu vergiler düşsün o zaman maaşlar nasıl ödenecek diyorsun.Ayşaba, Levent ovlucuğuma, söyleyin bu ülkedeki 15, 20 bilemedin hadde 30 üst düzey zenginlerin her birinin 20 şirketi her yıl zarar göstereceğine onlardan da vergi alınsın. O zaman terazi tam dengeye gelir dedi. Ah be Levent gardaş. Bu ülkede özellikle çok bilmiş bazı siyasilerimiz, zaten edebiyat aşığı. Derin felsefe uzmanı, filozof, şair. Gardaş bence bıraksınlar bu mükemmellik ayaklarını, çünkü halkın böyük bölümü, özellikle asgari ücretliler açtır. Muhtaç durumdadır. Kendilerinin fiyat koyucu oldukları yerde, etiket olmayı bıraksınlar.

Sn. Mehmet Harmancı, yaptığın açıklamada, Lefkoşa’da hayatı kökten değiştirecek olan, çok uzun yılların rüyası,Kanlıdere bisiklet ve yürüyüş yolu projesi hayat bulmaya başlıyor. İhale süreçlerinin başladığını müjdelemek isterim.Kanlıdereninrehabilitasyonu ile 5 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu için 2019 yılı ortasında tasarım ve inşaat sözleşmesi ihale yoluyla açılacak. Fizibilitesi tamamlanan Kanlıderenin rehabilitasyonu için AB tarafından 35.5 Milyon TL’lik yatırım yapılacak. Proje kapsamında, taşkından korunma tedbirleri, bisiklet ve yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları ve yeşil hattın kuzeyi ve güneyi boyunca çevre eğitim tesislerinden oluşan, dereye paralel takriben 5 kilometre uzunluğunda bir park inşa edilecektir dedin. Sevgili Mehmet, Asiye abla, ma bu Mehmet ne yapmak istiyor? Yaptığı güzel ve iyi işler ile birilerine inme mi indirecek, yoksa birilerinin kalpten gitmesi için mahsus mu yapıyor dedi. Hacı amca ise kişinin aynası yaptığı iştir. Lafa bakılmaz derken, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Birileri zam, zum ile bir yerlerimize üç buçuk attırırken, Mehmet gibiler de, insanların daha kaliteli bir hayat yaşaması için yaptıkları ile bize dört dörtlük bir yaşam sağlıyor diyor.

Sn. M.Ö akademisyenlik yaptığınız, Mağusa’da bir üniversitede,bir öğrencinize saksafonun faydalarını ve nasıl kullanılacağını göstertmeye uğraşırken yanlış anlaşıldığınız ve kızın sizi ona cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunduğunuzu iddia ettiği söyleniyor. HalbukiMüzik Bölümü Başkanı olarak, saksafonun nasıl tutulacağını, saksafonun nasıl sevilmesi gerektiğini, tatbiki olarak bacakları üzerinde göstertmeye çalıştığınızı anlamadı. Halbuki sizin 71 yaşında, saksafonun kesik kesik çaldığını, saksafonun detone olacağını, tiz seslerde sınıfta kalacağını anlamalıydı. Saksafon çalmanın, Prof. İle bir ilgisinin olamayacağını mübarek kız nedense anlamadı ve sizi şikayet etti. Ah be hocam, çalması şüpheli saksafon bak başınıza ne belalar açtı. Şukufe abla yahu koyduğumuz şeyleri, nedense bir türlü koyduğumuz yerde bir türlü bulamıyoruz. Bazı kişileri yeni, yeni adam yerine koymuştuk.Şimdi ara ki bulasın. Hele saksafon çalmaya çalışan, işi geçmiş içi bitmişlerin ispaho (Sicim) ile bağladıklarını ispahonun çözülmesi sonrasında arama ile de bulamazsın dedi.

Fıkra

Hangisi yalayan?

Matematik dersinde kadın öğretmen öğrencilere sorar:

- Bir ağacın dalında 5 tane kuş var. Taş attım, iki tanesini vurdum. Geriye kaç kuş kalır?

Öğrencinin biri parmak kaldırır ve cevaplar:

- Hiç kuş kalmaz çünkü diğerleri korkudan uçup gider.

Öğretmen gülümser:

- Hayır. Doğru cevap üç olacaktı ama bakış açını sevdim.

Öğrenci duruma çok bozulur ama pek göstermez. Ders devam ederken tekrar parmak kaldırır:

- Bir soru da ben sorabilir miyim?

Öğretmen izin verir.

- Sokakta üç kadın dondurma yiyerek yürüyor. Biri dondurmasını yalıyor, diğeri ısırıyor, diğeri de emiyor. Kadınlardan hangisi evlidir?

Öğretmen şaşırır, kızarıp bozarır ama cevap da vermek zorundadır:

- Hmm...şey..yalayan?

Öğrenci yanıtlar:

-Hayır, parmağında alyans olan. Ama bakış açınızı sevdim.

