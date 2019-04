Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Teberrüken UluçayKKTC Meclis Başkanı olarak, Meclis bileşiminde yaptığınız konuşmada, milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı olduğunu kaydettiniz. Ve bunu içeren maddeyi okudunuz. Bir başka değişle Bertan Zaroğlu’nun, dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı olduğunu ve polise yapılan eylemde dokunulmazlık zırhının kullanılmaması gerektiğini belirttiniz.Milletvekilinin vatandaşa örnek olması gerektiğini belirtirken polis ile girilen tartışmanın da milletvekilliğe yakışmadığı imasında bulundunuz. Sn. Uluçay, eline biraz yetki geçiren kişi kendini Kanuni Sultan Süleyman’ın yerine koyup, erişilmez olduğunu sanır. Bu güç hazımsızlığından muzdarip efendiler, bir ağacın ne kadar yükselirse yükselsin, bir gün yapraklarının yere düşeceğini akıl etmez. Kurumaya başlayan ağacın yapraklarının, zaten şuanda bile düştüğünü fark etmez. Ayşaba ne diyeyim Allah’a, gabellari giydirdi kendini fasulye gibi nimetten sanana diyor.

Sn. Tufan Erhürman, yaptığınız açıklamada, kiralık aracı kullanan kişinin hiçbir evrağı bulunmadığını,aracın durdurulduğu zaman, kimin adına olduğu araştırıldığını, milletvekilinin değil,başka birinin adına kiralandığının polise söylendiğinibelirttiniz ve Polisin de araca el konulması gerektiğini söylediniz. Milletvekili bu benim adıma bir araçtır bildirimini yaptığı zaman da araç kendisine verildi. İki taraflı şikayetler yapıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir. Sosyal medya aracılığı ile tehdit, hakaret ve sövmenin suç olduğunu ifadesinde bulundunuz. Ayrıca polisin mevzuatı uyguladığı zaman tehdit almasının, o polisi iş yapamaz hale getirdiğini söylediniz. Sn. Erhürman, yasama ve yürütme meclisin uhdesindedir. Çıkan yasalar o meclisin bir anlamda çocuğudur. Ancak o cinnet geçiren ve çocuğunu 7 defa bıçaklayan anne gibi kendi çocuğu olan yasaları 7 değil 17 defa bıçaklayan vekiller sanırım kendilerine de çeki düzen vermeleri gerekir.

Sn. Serdar Denktaş, bu ülkede Milletvekilliği onur ve şerefini ayakla altına alanlara, babanızdan örnek vererek ibretlik ders verdiniz. Bizi bir zamanın ünlü futbolcusu Ali Zeybekoğlu’nun baba Denktaş’a yazdığı ceza sonrasında, babanızın o onurlu davranışını dile getirirken, bugünün bazı siyasetci erbabının yanlışlarını da gözler önüne serdiniz. Sn. Denktaş, 24 ayar altının yanısıra 8 ayar altında var. Sorulduğunda her ikisinin de altın olduğu söylenir. Ama ayarından hiç bahsedilmez. Deneyimleri, dik duruşu ve davranışları ile bir kısım siyasetçi 24 ayar saf altın görüntüsü yansıtırken, bir kısmı da içine bakır karıştırılmak suretiyle ayarı bozuk altın görüntüsü veriyor. Sn. Bakan, bir gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemediğimiz sürece, diğer düğmeleri de yanlış iliklemiş olacağız.Bizler halk olarak galiba bazı vekilleri seçerken düğmeyi yanlış ilikleme yerine, düğmeyi yerinden koparttık.

Sn. Süleyman ManavoğluYDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun polislere yaşattığı geçen günkü olay sonrasında sizi aradığını ve polislerin ağzına( o kelimeyi söylemeyeceğim) gül şurubu dökeceğinizi söylediğinizi iddia etti. Ancak bazı fotoğraflar, görevini yapan polislerin görev yaptığı esnada, birçok kiralık aracın,Polis aracının etrafını kuşattığını gösteriyor. Neriman Teyze, Süleyman ovluma acaba o kiralık araçların oradaki maksadı neydi diye sorun dedi.Hacı amca ise fotoğrafa bakınca ülkemin polis aracının etrafının, kiralık araçlar ile sarıldığını görünce, polisin kapana kısılmış fare gibi görünmesini hazmedemedim diyor. Bizim komşu Abdulselam efendi, sabahtan beri bu fotoğrafın yansıttıklarını hazmetmek için mide ilacı içiyorum derken Av. Mine Atlı, Genel Müdür, Polisin görevinden engellendiği için bazı kişilere men davası okutacak mı? Dava Okunmayacaksa kapatsınlar kepenkleri. Oyun bitti dedi. Net. İfadesinde bulundu.

Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya, Mecliste oturduğunuz yerden, polisin durdurduğu aracı YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu Zaroğlu’nun sürüp sürmediğini sordunuz. Sn. Arıklı ise ‘o sürmüyordu, onun cezasını polis keser ve sürücünün arabasını gönderirdi’ diye cevap verdi. Bunun üzerine Sn. Arıklı’ya ‘eğer kiralanan aracı kiralayan sürmezse, o araç trafikten men edilir’ dediniz ve yasa gereği polisin görevini yaptığını belirttiniz. Sn. Atakan, bir milletvekili, vekili olduğu topluma örnek olması gerekirken, zillet olursa yapacak birşey kalmaz. İsmi lazım değil sayın vekil, bendeki göz ve onur sizlerde yok iddiasında bulundu. Doğrudur, Miyop ve hipermetrop olduğu için onun gözlerinden dünyayı göremiyor olabiliriz. Ancak bizler, akıl ve beynimizin herhangi bir yerinde küçücük bir yer bile işgal etmeyen, üstüne üstlük yaptıkları ile tepki toplayan birinin gözlerine neden ihtiyaç duyalım ki?

Sn. Erkut Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak oturduğunuz yerden, partidaşına arka çıkmaya çalışan Arıklı’ya cevap vererek ‘yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz. Artık bir susun, konuşmayın’ dediniz. Sn.Arıklı’nın ‘sen sus hadi oradan’ diye cevap vermesi üzerine de Meclis genel kurulu kısa süreli gerildi. Sn. Şahali, dik duruş sergileyerek yaşayabilmek, kendi kendini adam edebilmektir. Zeka ve bilgiyi kullanıp etinden kemiğinden de kendi heykelini yapabilmektir. Ama bakıyorum bazı vekillerden ne kaliteli et nede kaliteli kemik çıkmıyor. Hal böyle olunca da ortaya dokununca dökülen çürük ve çarpık kemik ve etlerden mamül heykeller çıkıyor.

Sn. Kudret Özersay insan giyisisi giymiş bazı yaratık veya yaratıkların, evinizin bir parçası konumuna gelen köpeğinizi zehirlediğini/zehirlediklerini sosyal medyadaki paylaşımınızdan öğrenmiş bulunduk. Açıklamanızda, avuçlarınızın arasında can yoldaşınız bir köpeğin, can çekişmesi ile bir insanın can çekişmesi arasında hiçbir fark yoktur bilir misiniz? Köpekleri yahut başka canlıları zehirlemeye kalkanlardan komşu da olmaz, köylü de olmaz, insan desen hiç olmaz. Sabahlara kadar uğraşıp köpeğimizi kurtarmayı başardık belki ama son günlerde etrafımızdaki pek çok insandan bu türden tatsız haberler gelmeye devam ediyor dediniz. Demekki bizler, insan elbisesi giymiş bu yaratıkların çoğaldığını fark edip görememişiz. Sn. Özersay, bir canlının hayatına kast edenler ve hayatı bir canlının hayatına son verip, ona eziyet etmek sanan kişiler, başlarına gelebilecek muhtemel hoş olmayan espriyi de iyi düşünmelidirler.

Sn. Erhan Arıklı, muhtemel bir seçime en hazır partinin YDP olduğunu belirterek, “İktidar olmaya kilitlendik” dediniz. Üye sayınızın 6 bin 500’e ulaştığını bunun 7 bin 500 daha sonra da 10 bine çıkarmak hedefinde olduğunuzu ifade ettiniz. Bugünkü oy oranımızın yüzde 17-20 arasında olduğu yönünde tespitlerimiz var. Bu bizim için yeterli bir rakam değil bunu mutlaka yüzde 25’lere ulaştırmamız lazım. Bunun karşılığında da 15 civarı milletvekili bekliyoruz dediniz. Sn. Arıklı, Ayşaba, partinizin bir yükselişte olduğu ve dereyi geçerek nehirde yol aldığını, engin denizlere açılmaya hazır olduğu doğrudur diyor. Ama Erhan ovlucuğum, buna bakarak, her adımda kendilerine bayda atmaya çalışan ve makinenin stop etmesine neden olacak olanları da görsün. Görmezse denize ulaştım düşüncesi ile hayal okyanusunda gezinir durur. O Okyanusta sandal ile yol almak zordur. diyor. Hacı amca ise Erhan’ım dikkat etsin Yukarılarda gezinirken ‘Ozon’ tabakasını kendi içinden birilerigurdalayıp duruyor. Dikkat etmezse 1500 feet yükseklikten düşerse ve burun üstü yere çakılırsa, Kırılmadık kemik dışında ne omurga nede kaburga kalacak. Bu nedenle ‘Ozon’ tabakasını delmek isteyenlere dikkat etmesi gerekir dedi.

Sn. Faiz Sucuoğlu, bir gazetenin köşe yazarının, ekonomik protokol ile ilgili kesin bilgi içeren ifadelerine yer verdiğini söylediniz. Buna göre de ekonomik protokolde Limanların, Telefon idaresinin ‘Kamu-Özel İşbirliği’ni öngördüğünü söylediğini ifade ettiniz. Bakanlık yaptığınız dönemi de hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı dönemimde hastaneler olayı da aynıydı. Ancak CTP dünya görüşümüze aykırı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Bir senede ne değişti? CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor diyerek dün özelleştirmeye karşı olan CTP’nin bugün buna karşı olmadığını ima ettiniz. Sn. Sucuoğlu, kırmızıya, yeşil boya karıştırılınca nasıl bir renk ortaya çıkar söylermisiniz? Emeğinin karşılığını almak isteyen Emekçi ile parasını daha çok istiflemek isteyen sermaye sahibinin etlerinin ayni kazanda kaynadığı nerede görüldü. Peki bu iki çeşit ayni kazanda kaynatılmaya çalışılırsa sizce nasıl bir tat ortaya çıkar dersiniz? Sn. Sucuoğlu, huzurlu bir ülke aramayı bırakında, bu ülkede elit tabaka dışında huzurlu bir insan aramaya başlayın. Mekânı bulmak kolay, önemli olan bu huzuru sağlayacak parti ve siyasetçileri bulmaktır.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediye Başkanı olarak yaptığınız paylaşımda, milletvekili Bertan Zaroğlu'nun kullandığı kiralık aracın polis tarafından el konulması sonrasında Zaroğlu'nun tepki göstermesine yaptığınız paylaşımla tepki gösterdiniz. Polise çağrım ve ricamdır. Resimde gördüğünüz plaka makam aracıma aittir. Araç Mehmetçik Belediyesi’ne aittir. Bu ve belediyeye ait diğer araçlarımız trafik güvenliğine veya kurallarına aykırı seyir halinde bulunursa, lütfen gerekli ceza ve uygulamarı çekinmeden uygulayınız. Başkanım falan diye de bir ayrıcalık yapmayın dediniz. Başkan, siyaset turşu suyu gibidir. Kimisinin baktıkça ağzı sulanır. Kimisinin içince midesi bulanır. Haaa senin gibilerin de içince iş yapma iştahı kabarır. Birisi midede ne varsa çıkartır, senin gibilerde iş yaptıkça millete rahatlık kazandırır.

Fıkra

Kimse bira içmiyordu ki !..

Birgün Carlsberg, Miller, Tuborg ve Efes Pilsen'in başkanları barda içmeye gitmiş. Garson gelince teker teker söylemişler;

- Ben bi Carlsberg alayım.

- Ben bi büyük Miller istiyorum.

- Ben Tuborg içeceğim.

Sıra Efes Pilsen'in başkanına gelince;

- Ben bir kola alayım. demiş. Garson gidince yanındakiler sormuş, "Yahu sen niye Efes Pilsen istemedin" diye;

- Kimse bira içmiyordu, ben de size uyayım dedim. demiş.

