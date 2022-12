Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar... 19 Aralık 2022 Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Erhan Arıklı bütün ülkelerde girilen sınavdan sonra alınan ehliyet süreklilik arzeder. Ve belli sürelerde yenilenmesine gerek yoktur. Ancak bizde her yıl veya belli yıllarda yenilenmesi istenir. Yani parayı bastırırsan araba sürebilirsin. Şayet para mafiş kurbansa araba sürmeyi unutmuş olursun. Hele 5 sene ehliyeti yenilememişsen yandı gülüm keten helva. No mangır no direksiyon. Sn. Arıklı bu para düzeni üzerine kurulu sisteme el atarak yanlışa işine son vermeniz güzel. Bakın mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden demet yapma sanatıdır. Siz halka mutluluktan bir demet sunarsanız millette size alkışlardan bir buket sunar.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, koltuğa yıllardır demir atmış birisi olarak ego maşallah bin beşyüz feet yükseklikte geziyor. Eğitim bakanı koltuğunu sürekli işgal eden birisi olarak " milli mücadele tarihini yazacak adam yok" demeniz fincancı katırlarını ürküttü. Züccaciye dükkanı darmadağın. Rahmetli Ahmet Gazioğlu'nun, sabahattin İsmail’in, Nazım Beratlı ve birçok yazarın bu konudaki kitapları size merhaba diyor. ‘Adam yok’ sözünüz egoyu darmadağın ‘Güven’i yerinan yeksan etti. Sn. Bakan böylesine basit bir bilgiyi bilmeyen ilkokul birinci sınıftaki çocuğa kara tahtaya kalk. Cezalısın tek ayak üstünde dur derler. Tek ayak üstünde durma yeteneğiniz olmadığı için sanırım sizi mantar ve ayrelli toplamaya gönderirler.

Sn. Cübbeli Ahmet Hoca, sizi büyük bir beğeni ile takip ediyorum. Hele şu cennetten arsa dağıtmanıza ek olarak 8 Huri’yi de bonus olarak veriyorsunuz ya bittim. Şu sıralar ‘Bitta’ modundayım. Ama üzüldüğüm bir nokta var. Bizim belediye başkan adaylarından bazıları bu konularda size fark atıyor. Birisi ‘hava alanı yapacağım diyor. Bir diğeri Beşparmaklara tünel açarak, Lefkoşa-Girne’yi bağlayacağını söylüyor. Ben dele dele, bazı yerleri ‘Soğan zarına’ dönüştüren Taşocaklarının sayesinde Beşparmaklardan denizi Lefkoşa’ya getireceğim demesini bekliyorum. Cübbeli hocam, ben bu arkadaşlara haber yolladım. Arkadaşlar 2 duble rakıdan sonra herkes işkembeden sallamayı sever. Lütfen bizleri kahvaltıda sevin dedim.

Sn. Hasan Tosunoğlu, bir milletvekiline bile bıçak çekilip şerefsiz denilerek saldırı girişiminde bulunulursa bu ülkede deniz bitti, kara göründü demektir. Hele hele bunu yapan Sorma Gir Hanı KKTC’de ikamet izni bile olmayan birisiyse, gemi ‘Mercan Kayalıklarına ‘ tosladı demektir. Sn. Tosunoğlu, ülkeye elini kolunu sallayarak giren çok ama çıkan yok. Bunları görmeyen siyasilerimiz ise çok. Bakın büyük şeyler yapamayanlar en azından ülkedeki mini minnacık bu denetleme ve kontrol işleri gibi küçük şeyleri harika bir şekilde yapsın.

Sn. Fuat Namsoy, KKTC’de Unutulmaz Filmler listesinde bulunan Sisli Toros’lara bakış, kendi ayakları üzerinde duran kötürüm KKTC, koltuk severlerin ‘Yes Sir’ marşı filmlerinin arasına sizin seçim ile ilgili paylaşımlarınızda, 25 Aralık seçim çilehanesinde doğan feyk yani sahte like-beğeni filminizde girdi. Senaryoyu okudum. Senaryo muhteşem. Paylaşımlarınıza, İstanbul, Mersin, Hatay adresli olmayan adreslerden yapılan beğeniler ile beğeni rakamlarının yükseltilmesi son derece akıl dolu bir iş. Bu film tutar. Siz bakmayın birileri fark ederse lafına. Atı alan üsküdar’ı geçince o birileri ‘Beykoz’ sırtlarında giden atın kaldırdığı tozu görene kadar sizin film ‘Oskar’ bile kazanır. Kolay gelsin

Sn. Erdal Özcenk, ben en zor mesleğin bankacılık olduğunu sanırdım. Çünkü bütün gün milyarlarca parayı sayıp duruyorsun, ama eve giderken cepteki paraya göre marketten bir yoğurt alıyorsun. Ama galiba yanıldım. Adaylarınki onu geçti. Bütün gün vaatleri sırala dur. Koltuğa oturunca ‘Katkı parasını’ devlet vermeyince apışıp kal. Doktorum, son zamanlarda Almanların meşhur Leopar !! tankına dönüştün. Önce İsmail Arter Majino Hattını destek kuvvetleri ile devirdin. Sonra onun önden çekmeli arkadan destekli kuvvetleri ile karşı mevzileri yıprattın. Ne diyeyim, Leopar Tankına yakıt sağlayan amcaların 9 liralık ‘’hacı yağı’’ karşı cephede birisinin kullandığı 300-450 liralık parfümünü bastırdı diyeyim.

Sn. Rifat Günay KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak atandığınız günden beri yaşanmakta olan anın rayında giden trenin sayenizde altında kalıyoruz. Hükümet yaşanan kriz nedeniyle esnafın bir soluk alması için kredi desteği veriyoruz diyor. Ama başkanı olduğunuz Merkez Bankası ödenen borçları bile listenizden silmediğiniz için insanlar hava alıyor.. Neymiş efendim ilgili banka yazı yazmamış. Borçlu size ödediğine dair dekontları getiriyor. Borç kapandı yazısını veriyor ama siz sorgulayıcı hınzır muhataplığı sayesinde banka yazmadı diyerek aylarca insanları listede bırakıyorsunuz. Sn. Günay insanın kaç dil bildiği önemli değildir. İnsanı değerli kılan gönül dilini bilmesidir. İnşallah onu da öğrenirsiniz.

Sn. Topel Menteş, - Sn. İnci Menteş kedi aç kalınca yavrusunu fare olarak görürmüş. Siyasi partilerde yıllarca kendisine gözü kapalı hizmet eden insanına sözünü dinlemediği için kapı önüne koyar.Kötü bir işin en gizli şahidi vicdandır. Siz Hasan Adahan’ı desteklediğiniz için biriniz örgüt başkanlığından diğeriniz kadın kolları başkanlığından alındınız. Şu hayatta en çok güldüğüm insan modeli kendi fotoğrafını kendisi çekerken uzaklara bakıyormuş haberi yokmuş gibi poz verenler ile dermokrasi adı altında demokrasicilik oynayanlardır.

Sn. Mete Topçu emekliliğin hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim Minik kuşlar emekliliğin için kulağımıza bazı şeyler fısıldadı. Güya KKTC’ye girişi sakıncalı bir madde paket ile postaneye gelmiş. Girişi yasak olan ve ülkeye sokulmayan o maddeyi siz Posta Dairesi Müdürü sıffatınızı kullanarak ülkeye sokmuşsunuz. Bu durum gümrük memurları tarafından tespit edilip rapor edilince size acele emekliye çık. Savcılık soruşturma açacak. İkramiyenizden de olacaksınız denilmiş. Sizde apar topar soluğu mahallede almışsınız. Sn. Topçu, iddia doğruysa Erkekliğin onda dokuzu kaçmakı biride hiç görünmemektir felsefesini hayata geçirdiniz. Vallahi 10 üstünden 10 aldınız.

Sn. Bengü Topaloğlu Lefkoşa Belediye MEclis Adayı olarak UBP adına seçime katılıyorsun. Yıllarca devletin belli katmanlarında başarılı bir memur olarak görev ifa ettin. Ülke sporuna hakem olarak katkı verdin. Hakem denilince ilk hatırlananlar arasında yer aldın. Sevgili Bengü, bazı anlar vardır unutamazsın. Tekrarını istersin ama pozisyon kaçmıştır. Senin için pozisyon kaçmadı. Tekrarını bile istemezsin. Sadece senin topu filelere göndermen kaldı. Unutma sen bu ülkenin yaz gecelerinde püfür püfür esen serin rüzgar gibisin.

Sn. Nazim Beratlı, bu ülkenin yetiştirdiği değerlerden birisin. Ancak nedense ‘Büyülteç’ gözlükler ile birileri seni ve senin gibi değerleri görmüyor. Milli Mücadele tarihini onlarca kez yazan. Bu konuda kitap yazıp yayınlayan. Hatta programlar yapan birisini/lerini, Sim kartı bile 3. denemeden sonra kendini kilitlemesine karşın, 18 kez yaptığı faullere karşın kilitlemediğimiz ve koltuğa oturttuğumuz ‘’Eğitim Bakanımız’ bile hatırlamayıp Milli Mücadele tarihimizi yazacak hiçkimse yok demesi enteresandır. Nazım Hocam, bazılarını okundurduk, yazındırdık ama bala gudelya bala gudelya. Ne diyelim