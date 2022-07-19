Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar - 19 Temmuz 2022 Salı

Sn. İzlem Gürçağ Alptuğra pandemi hastanesi ile ilgili birçok eleştiri almanıza karşın bazı doktorlar Pandemi hastanesine üroloji ve göğüs hastalıklarını taşımanız, Covit hastaları için 3’ncü bir bölüm açarak vaka sahiplerini orada tedavi etmeniz iyi oldu dedi. Genel hastanede sıkışıklıktan ameliyat yapamaz duruma gelmiştik. Ameliyat esnasında kesiği dikecek iplik aramaktan helak oluyorduk diyen birçok doktor, şimdi rahatladık diyor. İzlem hanım biz eğriye eğri diyerek adam olana notunu, eşeklik yapana otunu veririz. Sanırım hastaneyi ziyaret eden Başbakan da bu durumu görerek sizer tam not vermiştir.

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Sn. Erhan Arıklı, geçenlerde 20 Temmuz’da açılacak denilen Ercan için çıkmaz ayın çıkmaz haftasının son Perşembe günü açılır demiştim. Beni yanıltmamak için Ercan açılışını 15 Kasım tarihine bıraktınız. Çok teşekkürler. Aman, Ercan, KTHY’i tekrar uçuracağız noktasına gelmesin. Bazı sözler incidir, bazıları da incitir. Ercan 20 Temmuz’da yeni yüzü ile hizmete girecek derken incileri serpiştirmiştiniz. Ancak bir başka bahara kaldı deyince sanırım o inciler sizi fazlası ile incitecek

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Sn Tufan Erhürman asgari ücret az olursa işçiler geçinemeyecek, çok olursa birkısmı kapının önüne konacak ve mecburen kayıt dışı çalışacak. Bu oluşum birçoğunu fena öpeceğinden sosyal patlamalara gebe olacak dedin. Ve Maliyenin eli armutmu topluyor diye sordun. Tufan hocam, vallahi hiç halden anlamıyorsun. Parti içerisindeki saldırılardan dolayı gardımızı bir türlü aşağıya indiremedik. İndirince sıra armut toplamaya da gelecek. Sabır hocam Sabır.

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Sn. Ersin Tünay, Erkeğin yüreği su’dur, kadının yüreği ise kaya, kayayı delen su değil, suyun devamlılığıdır. Ama senin yüreğin okyanustur Ersin. Okyanus içinde hertürlü sevgiyi barındırır. O sevgi Kaya değil kayaları deler. Yaptığın paylaşımda vekillere çağrıda bulanarak alacakları Hayat Pahalılığını, 4 yaşındaki serebral palsi ( beyin felci ) hastalığından muzdarip Kuzey’in ameliyatı için ailesine vermeyi teklif edin ve bizi umutlaındırın dedin. Dedin ama Umut bisikleti ile arabanın altında kaldı. Kırılmadık kemiği kalmadığı için yerinden kalkamıyor Ersin hocam.

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Sn. Mustafa Aktuğ, 98’lik ihtiyar pipisini yerinden kaldıran vinç bile bazı belediye başkanlarını koltuktan kaldırıp iş yaptıramııyor. Marka megapse bazı belediye başkanları, denizi lağım çukuruna döndürmesine karşın, 50 kişi ile birlikte olmasına karşın hala ‘Bakireyim’ diyen kızlar gibi denizimiz tertemizdir diyor. Tepebaşı bölgesinde elektrik direkleri takılırken su boruları kopartılan evlerin borularını Lapta Belediyesi olarak görevimiz insanlarımıza yardım etmektir anlayışı ile ani ve seri tamir ettiniz.Yalnız bir ayağını kaldırırken diğer ayağını köpek kapan Alsancak Belediye başkanını bu seri tamirat ile kıskandırdınız. Aman gariptir üzmeyin.

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Sn. Mahmut Özçınar, siyaset sanırım belediyeleri de bozdu. Birlik mafiş, beraberlik mevta oldu. UBP ve CTP belediyeleri siyasi kapışma eşiğinde. Kapatılacaklarından korkan bazı belediye başkanları teşbihte hata olmaz ‘Yeniçeri ağaları’ gibi kazan kaldırarak genel kurul İsterüz’ diyor. Siyaset taşlarını toplayıp senin meyve veren ağacı taşlıyorlar. Meyveler neyse ama taşlar yaprakların yanısıra dallarıda kırarsa, bunun telafisi nasıl olacak dersin hocam ? Ayşaba bazı belediyelerin parasal ve işlevsel durum halleri itten beter ama keyifleri paşada yok dedi.

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Sn. Arif Alasya, Gökkuşağının 7 rengine bürünen ve bu nedenlede Eğitim, olmadı Tarım. Oda olmadı, İçişleri bakanlığı yaptırılan, Süper bakan ünvanlı Nazım Çavuşoğlu’nun Bu devlet sadece ateşeleri değil, sendikacıları da ödüyor” demesi seni kızdırdı. Arif gardaş, boşver çünkü sokak kedisinin özgürlük felsefesini bir türlü öğrenemedikleri için ciğercinin kedisi olmayı sürdürenler, ustalarına şirin gözükmek durumundadır. ninni söyleyenlerin karşısında Uyumak güzel de, kitle halinde uyuyunca sıkıntı büyük oluyor. Ah biri dürtse de toplum olarak bir uyansak.

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Sn. Serdinç Maypa ölüm Kıbrısın Kuzeyinde Kol geziyor. Zeki Beşiktepeli’yi, Erdal Andız’ı Ertan Galip ile Mevlut hocamız gibi değerlerimizin yanısıra güzeller güzeli küçük Nefes’imiz ,peşi sıra kaybettik diyorsun. Sevgili Serdinç, Elektriği Edison buldu ama faturayı biz ödüyoruz örneğinde olduğu gibi, bir eli yağda bir eli balda yaşayanların yarattıkları stresin faturasını da işte böyle değerlerimizi kaybederek ödüyoruz.

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Sn. Hasan Cezaroğlu, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, İskele Long Beach sahilinin, kahverengi renge boyanmış resmini yayınladın. Hasan gardaş, isimdaşın İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, denizimiz zemzem suyu gibi tertemizdir. Denizimize bir tek koli basili bile giremez demişti. Koskoca belediye başkanı yalanmı söyleyecek? Çünkü koli basili yanında moklar ile birlikte birçok mikrop girdi. Hasan gardaş Gökkkuşağı renkleri yağ gibidir insan ruhunda, sudaki gibi hep üste çıkar.

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Sn. Plümer Osman gudumsuz Temmuz seni hiç sevmiyorum. Seveceğimi de hiç sanmıyorum. Çünkü bizlere 16 Temmuz Cumartesi, tarifi imkânsız acılarla dolu bir gün yaşatarak, değerlilerimizi bizden aldın dedin. Plümer gardaşım Kıbrıslılar bir, iki ölüp bu diyardan göçerken bunu gudumsuz Temmuz’da aramak yerine, bu ülkeye stres ekip, meyvesini kalp, şeker ve kanser olarak bize dönüştürenlerin hiçmi suçu yok? Gardaş hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bazıları cep operasyonları ile hayatı dört dörtlük yaşarken, ay sonunu getirmek içi bazılarımızın bir yerleri üç buçuk atıyor.

Kulakları duymuyor!.

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor.

Pireye "Sıçra" diyor.

Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını koparıyor

ve "Sıçra" diyor, pire yine sıçrıyor!..

Raporunu şöyle yazıyor;

"Pire kanatlarını kopmuş olarak zıpladı."

Ayaklarını koparıyor ve "Sıçra" diyor,

pire zıplayamayınca 2. raporu şöyle yazıyor;

"Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor."