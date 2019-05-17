Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Kudret Özersay, kurulu kuruluyor denilen UBP – HP koalisyon hükümeti için hadde hayırlısı diyoruz. Galiba yüze yüze hükümet kurmanın kuyruğuna geldiniz. Bugün UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile saat 12.00’de bir araya geliyormuşsunuz. Toplantıda koalisyon kurma sürecinin ele alınacağı söyleniyor. Rahmetli Dedemin, babasının devrinden kalma, kurulacağı ve alt yapısı hazır olan koalisyon için, bu naz ve niyazın bu kadar uzun sürdüğünü inanın anlamış değiliz. Sn. Özersay, Dinozorlar devrinden başlayan flört, galiba resmileşiyor. Flört döneminde başlayan kaçamak buluşmalarda, zaman zaman, evli kız aman kocam geliyor. Dolaba gir de yakalanmayalım devri geçti. Evlilik bitince, flört dönemini resmi nikâh ile taçlandırma girişiminin mutlu NOS ile sona ereceğini düşünüyoruz. Gerçi Ayşaba, oyuncak ayıya bile ‘Aşkım’ diyen kızın lafına kanmadığım gibi bir siyasinin, yüzük takılmadan, yüzüğü taktık lafına da kanmadığını söylüyor ama elden bir şey gelmediği için beklemek durumundayız.

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Sn. Önder Sennaroğlu, bakanlık almamanız halinde, Demokrat Parti’ye geçeceğiniz yönündeki habere çok fena içerlediğinizi ve buna tepki vererek, bunun bir karalama olduğunu dile getirdiniz. Haberler gerçek dışı derken bölgede büyük bir tartışma yaşandığı sinyalini de vermiş oldunuz. İskele Meydan Muharebesi hafiften başlarken, bazı çavuşların pırpırının sökülerek, tenzili rütbe sonrasında ‘Onbaşı’ yapıldığını gözlemledik. Tarih, Napolyon’un, Belçika’nın Waterloo bölgesinde, İngiliz Welington’a karşı kaybettiği Waterloo savaşını yazdığı gibi, siyasi tarih de, İskele Meydan muharebesinde ‘Çavuşların’ kaybettiğini yazacak. Sn. Sennaroğlu, Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefenin sustuğu gibi, pırpırları sökülen ve onbaşılığa tenzili rütbe yapılan çavuşlar da kaybettikleri sonrasında sesleri kesilecek

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Sn. Arslan Bıçaklı, Türk-Sen Genel Başkanı olarak, dünya haberleşme günü nedeniyle yaptığın açıklamada, “Telekomünikasyon Dairesi’ne hiçbir yatırım yapmayan ve elden çıkarmak için çalışan hükümetleri kınadın. Devlet tarafından gerekli yatırımların yapılması ve orda çalışan emekçilerin de huzur içerisinde çalışmalarını sağlamanın siyasilerin ana görevleri arasında olduğunu kaydettin. Ayrıca “Türk-Sen olarak hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğinizi dediniz. Başkan, sevgi ile kurulan devleti adalet devam ettirir. Kendi öz çocuğunu sevmeyip, ana sözünden çıkmayanların kurduğu devlet prematüre bebek görünümünden öte bir görüntü yansıtmaz. Orada ne Adalet abla, nede Adil düzen meraklısı Adil amca hayatını idame ettirir. Sevgili Arslan, KKTC bebemize, emir demiri kestiği nedeniyle kesilen sütümüz nedeniyle meme veremeyince ağladık. İktidarsız olup da iktidarım diyerek, ülke bebesinin değerlerini satmaya çalışırken caga satanlara kıçımız ile gülerken lanet yolladık.

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Sn. Kamil Kayral, dün saat 12.45 sıralarında geçirdiğin kalp krizi sonrasında, Acil Koroner Anjiografiye alındığını ve yapılan anjiyo sonrasında tıkalı olan bir damarının açıldığını öğrendik. Müdahale sonrasında, Koroner Bakım Ünitesinde müşahede altında tutulduğun açıklanırken, durumunun, şuanda hayati yönden tehlike arz etmediği belirtildi. Devlet Kurumlarında, kalp rahatsızlıkları müzmin bir hastalığa dönüştü. Herşeyi kalıbına ve sistemine uydurup bu konuda bir karara varırken, kılı kırk yararak hassasiyet gösteren, dürüstlükleri ile bilinen üst düzey bürokratların başına musallat olan bir beladır. Sn. Kayral, bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Kalbin bir bahçe olduğunu ve onda mutlaka bir şeylerin biteceğini bilenlerdeniz. Siz o bahçeye o kadar güzel şeyler ektiniz ki, orada biten güzelliler seni koruma altına aldı. Geçmiş olsun.

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Sn. Şener Levent, Sn. Ali Osman Tabak, gazeteniz Afrika’da yayınlanan ve Erdoğan’ın karikatürize edildiği, karikatür davasından beraat kararı çıktığını öğrendik. 8 Aralık 2017 tarihinde TC Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı karikatür yayını ile ilgili davada beraat kararı çıkması, öldü dediğimiz Adalet ablanın yaşadığını bize göstertti. Yoğun bakımda denilen Adil amcanın, yoğun bakımdan çıktığını hatırlattı. Ruhuna Fatiha okundu denilen Vicdan ablanın yaşadığını ve velesbiti ile otomobilin altında kaldı denilen Umut’un kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığını bize göstertti. Sevgili Şener, memleketi prematüre bebek konumuna düşürün ‘Yes Sir’cülerin, beraat sonrasında vicdanı sızlıyor mu bilmem. Ama Adalet abladan tekmeyi yiyen Ciğercinin kedisinin, bu tekme sonrasında yaşadığı şoku söyleyemem

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Sn. İzzet Türkmen Hak-Sen başkanı olarak ülkede yaşanan siyasi gelişmeleri yakından izlediğine tanık oluyoruz. Bizim Limonata mı Kahve mi polemiğine değil acil icraat hükümetine ihtiyacımız var. Halk evine ekmeği nasıl alacağının hesabını yapıyor. Siz ne hesabı yapıyorsunuz. Sayın Ersin Tatar Sayın Kudret Özersay diyorsun. Sevgili İzzet, Allah, Allah bunu bilmeyecek ne var? Bu hesabı, taaa yapıldığı sıralarda, Sağır Sultan bile duyarken, görme engelli Metin Şentürk bile gördü. Hesap, kaç koltuk bir biri ile çarpılırsa eşittir kaç koltuk eder hesabıdır. Ayrıca bu koltuklar dörde bölünüp, sekiz ile çarpılırsa kaç yıl dayanır hesabıdır. Endaksi griye İzzet.

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Sn. Olgun Ayalı, şimdi ne olacak sayın vekillerim diye sorarken, hepiniz söz verdiniz, olası bir erken seçim olursa, hadde kolay gelsin. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyerek, polise verilmesi gereken haklarının verilmediği imasında bulundun. Ve seçim zamanı bu kapılara geleceksiniz ama bu defa yağma yok demeye getirdin. Sevgili Olgun, dinsizin hakkından imansız gelir benzetmesinde oluğu gibi polis de bu siyasilerin hakkından gelecek. Abülmutallip amca, polis, vakti zamanı gelince, cep telefonlarımızın pili bitti. Arandıkları zaman Kapsama alanı dışındadır. Şuanda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar arayın. Veya mesaj bırakın. Çıkmaz ayın, çıkmaz Perşembe gününe denk gelen, 31 Şubat günü mutlaka size dönülecek desin dedi.

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Sn. Ümit Bahşi, sosyal medyadaki paylaşımında, Polis Müdürünün oğlu, tecavüz ederse mahkemeye çıkmaz. Hemde kızın yaşı 15 olsa bile Hangi müdür koruyor bunları. Bitirdiniz teşkilatı diyorsun. Da, Ayşaba, Ümit ortaya büyük bir iddia attı. Pirinçte taş var deyip çekilmek olmaz. Tenceredeki pirincin neresinde taş olduğunu da söylemeli diyor. Sevgili Ümit, Teksas’ın vilayeti konumuna gelen KKTC’de, yalnız balık değil. Tuzda koktu. Sevgili Ümit, bugün yapılanlara göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır. O zamanda göz yumduklarımız sonrasında yapılanları, akan gözyaşlarımız bile temizleyemeyecek

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Sn. İsmet Ezel, kurulması düşünülen UBP- HP koalisyon hükümetini kast ederek, bakanlık koltuğuna oturabileceklerin isimlerini sosyal medyada paylaştın. Ersan, Oğuzhan, Dursun, Sunat, Resmiye bakan olacak diyorsun. Da, nedense bazı çavuşların pırpırını sökerek onları tenzili rütbe sonrasında ‘Onbaşı’ yaptın. Ve bakanlık konseyine de dâhil etmedin. Tarih Napolyon’un, Belçika’nın Waterloo bölgesinde, İngiliz Welington’a karşı kaybettiği Waterloo savaşını yazdığı gibi, İskele Meydan muharebesinde de ‘Çavuşların’ kaybettiğini yazacak.

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Sn. Hüsnü Kişi, sevgili dostlar, bu sabah Anavatanımız Kıbrıs'ın Girne kasabasında uyandım. Dünyanın en güzel memleketine sahibiz. Hava, şahane ve güneşli. Dünyanın dört bir yanındaki tüm dost, arkadaş ve akrabalara selamlar sevgiler. Hepinizi seviyorum dediniz. Hüsnü gardaş memleket güzel olmaya güzel. Güzel olmasa, uyuşturucu taciri, hırsızı, dolandırıcısı, katili, buralara gelirmiydi? Memleket güzel de, Abdülmutallip amca’nın yahu bulmacada birileri ‘Cennet nasıl Cehenneme’ çevrilir sorusunun cevabını bu güzelliklere bakarken, herhâlde dalmışım, cevabını bulamadım. Sn. Kişi, Adalet ablanın ruhuna Fatiha okunulan, Adil amcanın üzüntüden yoğun bakımın müdavimi yapıldığı, Vicdan ablanın, vicdansız kişilerce sürekli olarak tecavüze uğradığı hesaba katılmazsa, gerçekten ülke Şam’ın kayısısı gibi muhteşemdir.

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Sn. Fatma Kara, kazanan biz olacağız derken Dome Otel’in sözleşmesinin uzatılmasının, UBP tarafından mahkemeye taşınmasını dile getirdiniz. Aslında, UBP’nin “Dome Otel sermayeye ya da TC’ye peşkeş çekilmeli ve çalışanın, Kıbrıslı Türklerin elinden alınmalı. Emekçilerin hem üretip hem de yönettikleri, toplumun genelinin faydasına olan bu model yıkılmalıdır düşüncesinde olduğunu ima ettiniz ve UBP’nin bu girişimine şaşırdık mı? Tabii ki hayır iyerek UBP bu. Bu zihniyetle yıllardır mücadele ediyoruz dediniz. Sn. Kara, bu ülkede siyasi parti ve kişilere biçilmiş kaftanlar vardır. Kimisine, tekme yemesine ve ‘Besleme’ denilerek hakaret edilmesine karşın, camdaki ciğere salyaları akarak bakan ‘Ciğercinin Kedisi’ kaftanı, kimisine de özgürlüğü kendine ilke edinmiş, Özgürlük Felsefesine sahip ‘Sokak Kedisi’ kaftanı giydirildi. Bazı siyasetçi amcaların, anamız istiyor. Ülkenin değerlerini satarak, sizleri esenlendireceğiz diyor. Ama sizi esenlendireceğim derken peşkeş kazığını, kıymıklarını temizlemeden hart diye geçirmeye çalışıyor.

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Sn. Ahmet Alemdar, her yağmur yağması sonrasında, dere yataklarına yapılan villalar ve yüzme havuzları nedeniyle, dere taştıydı. Taşıyordu düşüncesi ile yüreklerimizin ağzımıza getiren yapıların haritasını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verdiğini büyük bir memnuniyet içerisinde öğrendik. Sn. Alemdar tamam sen bu yapıları tespit ederek görevini yaptın ama birileri bu yapıların köküne kezzap suyu dökecek mi? Yoksa, o ensesi kalın, gerdanı sarkık, karnına vurunca ah arkam diyenlerin arkasını mı sıvazlayacak? Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır diyenlere nannik yapan ensesi kalınlar, bizim gibi cebi şişkin, gerdan ve ensesi büyük insanların gayeleri, diğerlerinin bizim yaptıklarımızı yıkma hevesleri vardır. Gayeler, heveslerin hep önündedir diyor. Ayşaba ise hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer bizler bunlara dikkat etmezsek, ömrümüzün geri kalanını, şimdi olduğu gibi ‘tüh’ noktalarında geçiririz diyor.

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Günün Sözü

Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

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