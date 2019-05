Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Bakanlar, yeşilden ve kırmızıdan ne hikmetse birden turuncuya dönen kravatlar ve arabalara takılan mantinlere bakakaldığımdan, erkenden tek tek makamlarınıza gelerek sizi tebrik edemedim. Sonrasında ise kapılarınıza geldiğim zaman, yeşilden, kırmızdan ve lacivertten turuncuya dönüşen renk cümbüşü nedeniyle gözlerim gamaştı. Kapıda kuyruklar oluşturan ‘Ordu’ nedeniyle odalarınıza girip mübarek ellerinizi sıkamadım. Size olan sevgimi göstertmek için yanaklarınızdan öpemedim. Veya yeni moda olan kelleleri tokuşturamadım. Allah için sizden istediğim birşey yok. Ama benimde boynuma taktığım kravatın turuncuya dönüştüğünü lütfen bir zahmet görün. Kapınızda bekleyen dünün yeşil, kırmızı ve lacivertten müteşekkil ordunun bir neferi olduğumu bir zahmet unutmayın. Sn. Bakanlar, Abdülmutallip amca, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer bunlara dikkat etmezseniz ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsin. Taner ovlucuğum bukalemun gibi renkten renge giremediği için ömrünü bugüne kadar tüh noktalarında geçirdi. Onu Turuncuya boyayın da bundan sonra ömrünü ‘Süt’ banyolarında geçirsin diyor.

Sn. Olgun Selçuk Amcaoğlu, Nuriye Teyze, ne yalan söyleyeyim, Ayşaba, Hasibe Teyze ve Hacı amca gibi bende bazı bakanları içime sindiremedim. Herşeyi ben bilirim, ben yapabilirim diyen ‘Süper Bakanlar’ın memleketi ne hale getirdiği ortadadır. Bakanlık koltuğuna oturanların, bakanlığı kendisini yöneten bürokratlar ile değil kendilerinin yönetmesi gerektiğini düşünenlerdenim diyor. Adil amca ise Maliyenin veznesinden başlayarak, 23 yıl her kademesinde çalışarak, tek tek basamakları çıktıktan sonra o koltuğa oturan Olgun Amcaoğlu o bakanlığın yanısıra ülkenin de kazancıdır ifadesinde bulundu. Sn. Amcaoğlu, birileri her işi yapan ‘Süper Bakan ‘ olarak bürokratları tarafından idare edilmenin getirdiği Başarısızlığın ‘Tezini yazarken, maşallah siz tez yerine başarının doktorasını yaptınız.

Sn. Ünal Üstel, öncelikle son dakika olsa bile ismi üzerine bir çizik atılarak, kabine dışı bırakılan Resmiye hanımın yerine koltuğa oturmak sanırım sizi ve ailenizi son derece memnun etti. Sosyal Medyada paylaştığınız aile fotoğrafı ne kadar çok sevindiğinizin bir göstergesi oldu. Turizm eski Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizmin çürüyen dişini çekemeyince bir diş doktoru olarak iş size kaldı. Sn. Üstel, aman o çürük dişi çekerken dikkat edin kökü iltihaplı olmasın. Çenelerdeki ustalık, Turizmde pek işe yaramıyor diyor Ayşaba. Ünal Bakanım, tamam siyasi hayat size bakanlık için bugüne kadar hiç yeşil ışığı yakmadı.Ama bakıyorum sizde zaten hiç kırmızıda durmadınız.

Sn. Hamza Ersan Saner, Mağusa Bölgesindeki hasat mevsiminden sizde nasibinizi aldınız. Meyve veren ağacınız fena budanırken, ne dal nede yaprak bırakıldı. Sanırım şimdi yeniden yeşermesi için ağacın köküne Genel Sekreter gübresi konacak ve etrafın sakinleştirilmesine çalışılacak. Sn. Saner, mevkilerini para veya aldıkları emir/direktif sonrasında satan kimseler, birgün bu satışın yarattığı masrafları da ödemek durumunda kalırlar. Bu masraflar pandoranın kutusunda kalmakla mı? Yoksa uç baba torik uç şarkısı yerine uç koltuk uç şarkısını detone olmuş bir vaziyette dinleyerek mi öderler işte onu bilemem. Sn. Vekil, vallahi gülün, hep dikenin himayesinde yaşadığı iddia ediliyor. Halbuki dikenin itibarının, gülün himayesinde olduğu nedense hatırlanmak istenmiyor. Bilmem anlatabildi mi?

Sn. İzlem Gürçağ, bazı siyasilerden, parti üst düzey yöneticilerinden ve eski ruhani liderlerden çektiğini, Allah rahmet eylesin, Esenboğa Havaalanında garnizon komutan yardımcısı tarafından karşılanan,makam arabası yerine minibüse bindirilerek Ankara’ya yollanan. Ve randevu saati 12.00 olmasına karşın saat 14.00’e kadar kapıda bekletilen İrsen Küçük bile çekmedi. Akıncıya destek verdiniz diye dörde bölünerek, havada sekiz ile çarpıldınız. Ve vekillikten bile oluyordunuz. Yetmedi, ayağınıza konmaya çalışan takozlardan neredeyse güçlükle yol kattettiniz. En son hah bakanlık koltuğuna oturdu bu defa androş (Takoz) işe yaramadı derken, birde baktık, tomofilin önünden aniden çekilen takoz sonrasında sizin tomofil free feel giderek duvara tosladı. Sn. Gürçağ, inanın size bu yapılanlar sonrasında, bunlar için yapılması gerekenler ile aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapma günahtır dedi. Neyse ben size, geçmiş olsunlardan bir demet. Sizde bana birşey değillerden bir buket verirsiniz olur biter.

Sn. Memduh Çeto, bazı munafıklar, Aralık 2018'de yönetim kurulu başkanı olduğunuz Lİ-KOOP’ta münhal ilan etmeden, Ocak 2019 tarihinde kızınız Gülçem Çeto Bayraktar’ı işe aldığınızı söylüyor. Hatta bu munafıklar yine bir başka yönetim kurulu üyesi olan Altay Denizgil’in oğlu Hüseyin Denizgil’in de yine münhal açılmadan işe başlattığını öne sürüyor. Ben Çeto gibi sosyal demokrat bir insanın, böyle bir uygulama yapmasının, kendi değerlerine ihanet olduğu için kesinlikle böyle biriş yapmayacağını söyledim. Hele hele yine bankada, seçilmiş bir sendikanın, başkanının da sosyal dermokratlığı ile tanınan birisi olduğu için asla buna izin vermeyeceğini söyledim. Sn. Çeto, bu munafıklara biz inanmadık, sizde aldırmayın. İstanbul’a bayrağı diken Bayraktar gibi yeni Bayraktarların Li-KOOP’a bayrak dikemeyeceğini söyledik. Ama Allah iki kulak vermiş. Bizim söylediklerimiz bir kulaklarından girdi diğer kulaklarından çıktı. Ve katıla katıla tepinircesine güldüler.Ayşaba, mesele sosyal demokrat olmak değil. Mesele sosyal demokratlığı taaaa gıccaccık ile oğlancığa kadar indirgemektir diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Siz anladınız mı?

Sn. Başaran Düzgün, sen ne yaptın be gardaş? Bütün gizli bilgileri pazarda satılan domates, hıyar, patlıcan ve bullez gibi ortaya serdin. Gerçi son yaşanan durumun, Sebastian’ın kalk arap, otur arap versiyonun bir başka modeli olduğunu biliyorduk. Ama en azından bakanların hepsini değil en azından bir kısmının bizim tarafımızdan atandığını sanıyorduk. İsimlerinin gece yarısı üzerleri çizilenlerin, birilerinin tasarrufunda, diğerlerinin de bizim insiyatifimiz sonrasında atandığını düşünürken, sen gece yarısı elçiliğe gidildi diyerek gizli operasyonları gözler önüne serdin. Ve bir çuval incir b... ederken gönlümüzdeki sevincin içine ettin be gardaş. Umut diye sayıklarken, Umut’cuğun tomofilin altında kaldığını, gözlerimizin içine taaaa ninnisine soktun. Düzenin emir erleri sayesinde değişebileceğini ancak Çavuşların değişmeyeceğini bize hatırlatarak yaramıza tuzu bastın. Bize düşen hükümeti ima ederek, Suyun değeri, kuyu kuruyunca anlaşılır hatırlatması yaptın. Kısacası şekerden ev kurma hayallerimiz ile buzdan hayallerimize yağmur yağdırdın. Ne şekerden evimizi, nede buzdan hayallerimizi bıraktın be gardaş.

Sn. Halis Üresin, UBP-HP koalisyon hükümeti kuruldu. Ekonomi Bakanlığı da UBP’de kaldı. Şirketler Mukayidi olarak görev yaptığınız esnada, KTHY’nin binasının yanısıra birçok şirketin tasnifi ile ilgili başarıya imza atmıştınız. Sonra o başarı zincirlerini bir birine eklerken, hükümet tumba gitmiş dolayısıyla enkazın altında sizde kalmıştınız. Bakanlık sizin partinize geçtiğine göre herhalde kaldırılan enkazın altından sizi de çıkartırlar ve koltuğunuza yeniden oturturlar. Ayşaba hayırlı olsun derken, Kalp bir bahçe gibidir. Orada mutlaka birşeyler biter. Güzel şeyler ekiniz ki güzel şeyler bitsin. Bakın Halis ovlucuğum o kalbe o kadar güzel şeyler ekti ki, o kalp bir birinden güzel çiçekler ile dolu bahçeye dönüştü. Eeee bunun karşılığını da alması gerekir diyor.

Sn. Hasan Ulas Altıok, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Akıncı’ya “ayar” çekmeye kalktığı için TC medyası kendisinden bahsetmiş ve bu da Ersin Tatar’ı mutlu etmiş. Bir Kıbrıslı Türk olarak üzgünüm ve sinirliyim, onun adına ise utanıyorum dediniz. Hasan hocam, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır. İçmeyip andilla koyarak bakanın da ağzını sulandırır. Mide bulantısından birileri safrasını boşaltıyor ne yapabiliriz ki? Hacı amca tavuğun da, penguenin de kanatları vardır. Ama ikisi de uçamıyor. Ancak birisi yüzerken, Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğeri hep eşelenir çöp yığınlarında. Nedense bizimkiler bir türlü tertemiz sularda yüzmeye alışamazken, burunlarınıda kaldıramıyorlar çöp yığınından diyor.

Sn. Djengiz Lionstone Ikinci vatanım Türkiye’dir diyen Tufan Erhürman’ı, Anavatanı, alavera, dalavera ile terk etti diyorsun. Şimdi 10 ay sorada Akıncı gidecek. Ankara 4 adamin fişini çekti. Fişi çekilenler,Tufan, Serdar, Akıncı ve Kudret diyorsun. Birde CTP’li arkadaşlara mesajın olduğunu ve Ankara’nın CTP’ye artık kolltuk vermeyeceğini belirtiyorsun. Sevgili Cengiz, son gece Resmiye hanımın bir yerlerde isminin üzerine çizik atılması ve bakanlıktan olması, sanırım o listeye Eroğlu’nun da dahil edildiği hissini veriyor. Sevgili Cengiz, bu otur arap, kalk arap cellabiyası, bu ülke insanına artık bol geliyor. Birileri bu cellabiyayı giymekte ısrar ederse, bukez bu ülke insanı onların üzerine çizik atacak. Ve o noktada iş ceza kesmeye kaldıysa, hakimde biziz, savcıda biziz. Cezanın da kırk katırmı? Kırk satırmı olacağına onlar karar versin.

Sn. Ertugrul Yavuz, paylaşımınızda, en büyük partiden bir kadın bakan göremedik. UBP’nin demokratikliği bu kadar diyorsun. Sn. Yavuz, UBP’nin yerine kadın bakanı Halkın Partisi atadı. Ve cevahiri kurtarmaya çalıştı. Hacı amca, Ertuğrul evladıma söyleyin, yakında bakanlıklar 10’dan 50’ye çıkartılacak. O zaman bakanlık dağılımına da ayar çekilerek, belki UBP’de bir tane bakanlığı bir kadına verilebilir. Ama beklesin çünkü ayar çekmeye çalışanlara, ayar çekildikten sonra bu işlemin başlatılacak diyor. Sn. Yavuz, bu yaşananları gördükçe inan birilerine ağzımla sövmüyorum. Ama onlara küfür edercesine kıçım ile gülüyorum..

Sn. Mehmet Salih Yüzünüze açık açık,"TC'nin istediği,tasvip ettiği gibi bir hükümet kurduk", dendiği zaman hiç mi ağırınıza gitmez diye soruyorsun. Mehmet Salih gardaş ıslanmışın, yağmurdan korktuğunu sen nerede gördün? Kaşarlanmışların, yağlama ve graso ustalarının, kime yandığı belli olan sokak lambalarının yüzlerinin kızardığına sen hiç tanık oldun mu? Mehmet Salih gardaş, KKTC bol kepçe lokantasında, çukur tabaklarını doldurmak için sırada bekleyenlerin, sanırım ameliyat sonrasında omurgaları alındığı için bu durum pek de omurları olmadı. Ama omurgalarını aldırmayanların bundan büyük rahatsızlık duyduğunu ve omurları olduğunu söyleyebilirim

Sn. Cavit Dereli, Hade gözünüz aydın. UBP-HP, patron Çavuşunoğlunun istedigi mutlu sonu gerçekleştirmiş . Hatta yeni Boşbakan Tatar’da, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya altın değerinde ayar verecekmiş. Şimdi Angara’dan para gelmeye baslaycak. Ortam biraz ferahlayacak. Saman altından da kalan ne varsa özvarlığıız olarak hepsi peşkeş çekilip, imzalar havalarda uçuşacak. Ve bunu da "UBP-HP hükümet yaptı" diye lutuf olarak aktaracaklar diyorsun. Sn. Dereli, Tarih tekerrürden ibarettir. 1987-1988 Özal’ın Anap dönemi, sizin orta ölçekli sanayi neyinize, siz turizm ile uğraşın denilmişti. Sonuçta KKTC 3 ‘K’ya yani Kadın pazarlama yani karhane, Kumarhane ve Kara Para aklama operasyonlarına terk edildi. Kalan kırıntılarda temizlenmek isteniyor. Sonrasında UUUU PEEEEE anam diyeceğiz. Bir parmağımızı ısırdıktan sonra ayaklarda dahil olmak üzere 20’sinin acısını hissedeceğiz. Cavit gardaş kanat vardır Doğan’ı padişaha götürür. Kanat vardır kuzgunu leşe götürür. Ne yapalım bize hep kuzgunun kanatları düşüyor.

Fıkra

Benim adım !...

Temel askerdedir. İlk gün komutan gelir ve:

- Benim adım Ali Kırç. Unutmayın Kırç, arada "r" var.

Soyadımı yanlış söyleyen veya dalga geçen olursa yakarım.

Komutan ara sıra askerlere kendi soyadını sorar. En sonunda sıra Temel'e gelir.

- Temel söyle bakalım benim adım ne?

Temel düşünür ama bi türlü hatırlayamaz. O sırada arkadaşı kopya verir:

- Temel unutma arada "r" var.

- Haa hatırladım komutanım. Ali Gört!!!

