Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ersin Tatar, UBP-HP koalisyon hükümetinin, hükümet programı mecliste okundu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Öncelikle tebrik ederiz. Ancak bir buçuk saatte okuduğunuz protokol aklımıza şu Türkiye ile yapılacak olan protokolü getirdi. Hani, Hükümet güven oyu alır almaz protokolü imzalayacağız derken, dünkü açıklamanızda 2020-2022 tarihlerini kapsayan protokolü imzalayacağız demiştiniz ya. Hani, Fuat Oktay’ın 4’lü koalisyon hükümeti esnasında 3 yıllık yerine biz 1 yıllık protokol isteriz dediği protokü kast ediyoruz. Siz açıklamanızda 3 yıllık protokolden bahsettiniz.Peki protokol 2020 yılından başlayacaksa 2019 yılında yapılması öngörülen protokol ne olacak? O olmayacak mı? Artı Hüsamettin Çokbilir, bu politika değişikliğine neden gerek duyuldu. Çok merak ettim diyor. Sn. Tatar, Türkiye ile yaşanan bu değişken politikalar nedeniyle halk olarak, Ruh durumumuz o kadar b....tan ki, içimizde resmen kavimler göçü oluyor.

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri sıffatıyla katıldığınız, bizim Damla’nın, Sabah Haber programında, bakan olduğunuz gerekçesi ile parti genel sekreterliğinden istifa etmeyeceğinizi söylediniz. İyi de ettiniz. Parti tüzüğünün iki görevi yürütmesine yönelik bir engel teşkil etmediğini de belirtirken, tüzüğün sadece parti içi çift görevde değindiğini kaydettiniz. Sn. Taçoy, Parti Genel Başkanlığının yanısıra Başbakanlık görevini de yürütenler tamamdır da sizinki mi yanlış olacak. Bana hangisini tercih edersin derlerse ben genel sekreterliği tercih ederim. Çünkü ben orayı isteyerek, seçime girerek aldım. Bakanlığı ise sayın Genel Başkan tevdi etti dediniz. Ayşaba da Milletvekilliğini de Hasan ovlucuğuma Millet münasip gördü. Vekilliğin bir üst katmanı bakanlıktır. Kaldı ki, Hasan ovlum, bakan olupta ‘Andilla’ koyarak bakanlardan değil, iş yapanlardandır diyor.

Sn. Zorlu Töre, katıldığınız bizim Erçin Şahmaran'ın pogramında Kudret Özersay’ı eleştirerek, o zamanki hatalarından dolayı şimdi bedel ödediğini öne sürdünüz. Seçimler sonrası UBP ile görüşmeyen, hatta kahve bile içmem diyen HP Başkanı Kudret Özersay'ın şimdi limonata bile içtiğini dile getirdiniz. UBP düşmanlığı üzerine kurulan 4’lü koalisyon hükümetinde Kudret Özersay’da vardı ve yaptığı siyasi hata sonrasında bugün siyasi bir bedel ödediğini söylediniz. Farklılıkları nedeniyle, 4’lü koalisyon hükümetinin, birlikletiklerini, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bile götüremediğini öne sürdünüz. Sn. Töre, ufukta Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı ve Kudret Hoca, zorlu yolları Töre gereği koalisyona katılarak aşmaya çalıştı. Belki 4’lü koalisyonda o zorlu yolları aşamadı ama siyasi arenada ‘Güneş’lenirken, Cumhurbaşkanlığı yolunda kendisine engel teşkil edecek ‘Zorlu’ yolları, partinin Töre’si gereği, alacağı ‘D’ vitamini ve sağlanacak positif enerji ile kolay aşacak deniyor. Hüsamettin amca, Kudret hocanın, neyin karşılığında ve bu kadar eleştiriye ve yıpranmaya göğüs gererek, UBP ile koalsiyon kurduğunu. Beynini resetlerse anlayacak diyor.

Sn. Niyazi Kızılyürek, AP seçim sonuçlarına göre Avrupa Parlamentosunda görev yapma hakkı elde ettiniz. AKEL’den Giorgos Georgiou ile birlikte sizin görev yapacak olmanız, bazı kesimlerin iddia ettiği gibi Kıbrıslı Türkler açısından bir onursuzluk değil, tam aksi koskoca AB konfederasyonunda bir Kıbrıslı Türkün olması nedeniyle onurdur. Sn. Kızılyürek, zurnanın son deliğinden peşrev yapmaya çalışanların ‘Zırtt’ sesine aldırmayın. Ses tellerindeki akort bozukluğu nedeniyle ‘Detone’ olanları sallamayın. Koskoca AP’nda bir vekil olmanın keyfini çıkartın. Niyazi hocam, Ayşaba, kedi uzanamayacağı ciğere öffff ne mundardır. Pis kokuyor der.Yalnız Niyazi ovlucuğumdan bir beklentim var. Kıbrıs Cumhuriyetinin üç ana dili var. Birisi de Türkçedir. Yapacağı konuşmaları Türkçe yapsın. Hatta Türkçe’nin, İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi Avrupa’nın resmi dili yapmaya çalışsın dedi. Sn. Kızılyürek, mesele vekil olmak değil. Mesele prensip ve ideallerden santim sapmama meselesidir.

Sn. Selçuk Onur Özyılmaz sosyal medyadaki paylaşımınızda, Türkiye’nin başındaki bazı kimseler ( kullandığınız o kelimeyi sorry kullanmayayım) sizlere besleme dediği için bir Türkiye’li olarak sizlerden özürdilerim. Siz ciddiye almayın. O bir proje ve satılmış bir kişi. Biz Türkiye olarak siz ne karar verecekseniz sizin arkanızda olduğumuzu bilmelisiniz demokrasiye inanmış bir KKTC kararlarına sadece saygı duyabiliriz ve arkasında durmalıyız dediniz. Sn. Özyılmaz, camdaki ciğere bakan, ciğercinin kedisine döndürülen birçok siyasetçimiz emme basma tulumba gibi her direktife kafa sallarken, özgür sokak kedisinin felsefesini kabullenenler, kafa sallamadıkları için besleme ve Urumcu olarak nitelendiriliyor. Otur arap, kalk arap cellabiyası bol geldiği ve giymedikleri için Rum’a hizmet eden vatan haini olarak gösterilmeye çalışılıyor. Bu söylemler yurdunu seven her Kıbrıslı Türk’ü öfkelendiriyor. Biliyorsunuz Öfke rüzgâr gibidir ve bir süre sonra diner. Ama o dal birkez kırılmıştır.

Sn. Ahmet Yönlüer, paylaşımınızda, biraz hoşgörü diyerek, Akıncı’nın eşiyle birlikte Arasta’da, kahve içtiğini ancak yorumlara baktığım zaman şaşırdığını belirtiyorsunuz. Yorumlarda ”helal olsun Cumhurbaşkanımıza, halk adamı’ İşte özlediğimiz tablo ‘ yazıldığını ifade ettiniz. Sanki da bundan önceki, Cumhurbaşkanı olanlar sokakta ayni tutumu sergilemezdi diyorsun. Ayrıca Ramazan, ayında Akıncı’nın oruç tutanlar olduğunu ve Akıncı’nın, Ramazan’da ulu orta yiyip içmemesi gerektiğini ifade ettiniz. Sn. Yönlüer, öncelikle, gerek KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, Arasta’yı yalnız başına arşınladığını veya avda yalnız başına fişek attığını sanırım unuttunuz. Onların resimlerinin altına da övgü dolu sözler yazılıyordu. Keza Eroğlu’nunkine de öyle.Sen o sıralarda Arabistan’da olduğun için bunları görmeyebilirsin. İkincisi, dinimizde seferi veya ilaç kullanan insanların oruç tutmayabileceği yazılıdır. Oruç tutmayanlar olabilir. Bunlar uluorta yiyip içebilirler. O insanların kendi tarzlarına bakar. Oruç tutanlar oruçlarını (Allah kabul etsin) bunlara bakarak tutmaz. Tam aksi bilerek, isteyerek, gönülden tutarlar. Ahmet hocam, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır, içmeyenin ağzını sulandırır. Bir müddet uzak kaldığınız siyasete tekrar girerken, siyaset aromalı turşu suyu ağzınızı sulandı. Ama aroma galiba fazla geldi ve mide bulantısı yapıyor. Aman dikkat et mide fesatına uğrarken, sana birşey olmasın. Seviliyorsun sonra üzülürüz.

Sn. Aysu Basri Akter, BRT’yi Akel’in televizyonu yaptığınız yönündeki, saldırılar sonunda, BRT’nin müdürü olarak yaptığınız açıklamada, biz çizgi filmlerini PIK’den, Uykudan Önce Masallarını TRT’den izleyerek büyüyen bir kuşağın çocuklarıyız. Çocuklarımızın bu kültürü yaşaması ve kendi ekranlarını yüceltmek için burada var olmaları adına kavga verilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum ve samimiyetle bu şiarla çalışıyorum dediniz. Sn. Akter, ömrünü savaş tamtamlarını, kurşun ve bomba gümbürtülerini ninni olarak dinleyerek uyuyakalan bir neslin fertleriyiz. Bu ülkenin evlatları olarak bu savaş tamtamlarının susmasını, insanların bir birini öldürmeden yaşamasını isteriz. Senin güzelim kültür mozaiğinin daha da güzel renklere kavuşması için yaptığın çabayı gözünde katarak olanlar göremez. O konuda yaptıklarını ülkesinin daha güzel günler görmesini istemeyenler hissedemez. Sevgili Aysu. Tavuğun da Penguen’in de kanatları vardır. Ancak ikisi de uçamaz. Ancak birisi serbestçe yüzerken, Kuzey Kutbunun pırıl pırıl sularında, diğerinin gagası ile burnunu geziniyor kavga ile savaşın o pis lağım çukurunda.

Sn. Ayşemden Akın, Güney’deki seçimlere atıfta bulunarak, oy kullanan ve AP Milletvekilliği için seçime katılanlara bir süre önce haddini aşan yazılar yazılmasına atıfta bulunarak, bir süre önce söven ve yererek küçüseyenlerin ağız değiştirmeye başladıklarını belirttin. Paylaşımında, lütfen ‘Kudri’ gibi yapmayın ve lafınızın arkasında durun. Hedef saptırmayın, durumdan vazife çıkarmayın ve ona buna laf atmayın. Komik olmayın. Yeni geleni selamlayın. Emin olun ki bu yeni şey 'besleme' denilen Kıbrıs'ın kuzeyi ve hatta 80 milyonluk Türkiye ve en önemlisi Federal Kıbrıs için iyi olacak dedin. Sevgili Ayşemden, bir zamanların dansözler Kraliçesi Aysel Tekgül ile son yılların dansözler kraliçesi Asena’dan sana selam var. Selamın yanında sana gönderdikleri birde mesajları var. İkisi de bizler kendi dallarında bir zamanlar en iyilerdik. Ama son yıllarda ortaya çıkıpta amatör gözü ile baktıklarımız, üzülerek söyleyelim, boynuz kulağı geçer misali, bizi fark kapanmayacak sekilde geçti dediler. Ayşaba, Ayşemden kızıma, o dansözlere aldırmasın. Bal yiyenin arısından gocunmadığını, Gül koklayanın dikeninden çekinmediğini bilsin yeter dedi. Eh bizde iletmiş olalım dedik.

Sn. Fazilet Özdenefe, açıklamanızda, yaşananların, siyasetin kirlenmesi olarak tarihe not düşülmesine neden olduğunu belirterek, yaşanan her şeyin halkın gözü önünde yaşandığını dile getirdiniz. UBP’de iktidarın nimetlerinden faydalanma’ isteği giderek artarken, samimiyetsizliğin, süreç devam ederken yapılanların çok yakışıksız olduğunu belirttiniz. Bu süreçte yaşananlar sonrasında, hiçbir hedefleri olmayanların, kendi kendimizi idare edemeyiz. Düğmeye basılır ve çark döner algısı yaratılması topluma yapılan en büyük haksızlıktır ifadesinde bulundunuz. Ve Farklı görüşlerin olabileceğini, önemli olan toplumun kendi iradesi, duruşu ve değerlendirmeleri ile ileriye adım atmasıdır dediniz. Sn. Özdenefe, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Kimisi camdaki ciğere bakarak yalanmayı ve yediği tekme ile besleme sözcüklerine aldırmayarak atılacak bir sokum ciğeri beklemeyi, kimisi de ‘Özgür sokak kedisi’ olarak yaşamayı tercih eder. Mevhibe abla, tünelin ucunda golorambiciğin yansıttığı titrek ışık bile olsa o tünelin ucunda görülen ışığa doğru yürümeye çalışmalıyız. Hatta o tünele, rayı değiştirilerek giren yük trenleri olsa bile aldırmayıp emin adımlar ile yürümemiz gerekir diyor.

Sn. İzlem Gürçağ, UBP Girne Milletvekili olarak yapmış olduğunuz açıklamada, şahsi noktada değilim ama kabinede hiçbir kadının yer almayışını şiddetle eleştiriyorum. Hükümet dağıldıktan sonra alternatif modelin yaşam bulması şarttı, ekonominin dibe vurduğu noktadayız. Tüm boyutlarıyla düşününce ülke yeni bir seçim sürecini kaldıramazdı, yeni bir hükümet kurma yolunda el sıkışıldı. Tek bir kadın kabinede görev almamıştır. Bu çok üzücüdür. Böyle bir oluşum için tepkimi dile getiriyorum. İfade ve söylemlerimizde samimiysek neden bunlara hayat vermiyoruz. Kabinede 7 bakan görev alıyor, yedisi de erkek, partimizde pırıl pırıl, bu görevi layıkıyla göğüsleyecek üç kadın milletvekili var. Şahsi küskünlüğüm söz konusu değil dediniz. Sn. Gürçağ, ‘Güneş ‘ her sabah doğar. Ama nedense hep partideki erkek bireylerin üzerine doğar. Güneş gece olunca batar. Erkeklerin gölgeleri büyürken, kadınların aksine küçülür. Bir olacağız diyenler, kadınları o birin içerisine katmamış olacak ki, onlar bir, kadınlar hep ikinci olur. Sn. Vekil, Ayşaba, size değer vermeyerek hayatınızdan bir şeyleri alıp götürenleri değil, size değer verenlere, hayatınıza bir şey katanlara değer verin. Ve kadınlar için görünmez mezarlık olan bazı partileri de hayatınızdan silin yada hizaya getirin diyor.

Sn. Mehmet Seyis, AP seçimlerine atıfta bulunarak artısı ve eksisi, ilgili konuya bakışımız ile alakalı olacak. Mesela Niyazi Kızılyürek AP’da konuşmalarını Türkçe yaparsa, parlemento çeviri için Türkçe çeviri odası açmak zorunda kalacak. Bu olumlu mu, olumsuz mu, yoksa önemsiz mi eminim herkese göre farklı. Ayni şekilde Kıbrıs sorununu parlementoda bir işgal sorunu olarak seslendirirse kimine göre başka, kimine göre başka olacak sanırım dediniz. Başkan, mesele o veya bu değildir.Mesele bir Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosunda Milletvekili olmasıdır. Mesele 2 desimetreden bile çıkmayan sesimizin, oralarda 7 desimetreye bile çıkacak olmasıdır. Mesele oralara giden vekillerimizin, AB binası içerisindeki simitci dükkanı kapısında kolundan yakaladığı bir AP vekiline ayak üstü, çabuk çabuk, dert anlatması değil, Mesele o kürsüde çıkıp konuşması ve derdimizi anlatmasıdır. Ve mesele goygoycuların elde ettikleri rantı kaybetme korkusu ile ağzında bal olan arıya saldırmasıdır. Ancak ağzından bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutmamaları gerekir.

Sn. Mustafa Serçelik, paylaşımında, Rusya Savunma Bakanının açıklamasına atıfta bulunarak ilk 4 Adet S-400 Bataryasının, Haziran ayında Türkiye’de olacağını, ve Türkiye ile Rusya’nın S-500'leri de ortak üreteceğini dile getirdin. Ayrıca bakanın, tek bir S-500 bataryasının bile tüm Türkiye Hava sahasını dış saldırılardan korumaya yeteceğini, Türkiye kendi ilan ettiği Milli ekonomik bölgelerini Doğu Akdenizde Amerikan tehdidine karşı koruma ve savunma kudretinde olduğunu söylediğini yazdın. Türkiye'nin elinde kendi geliştirdiği ileri teknoloji Hisar Hava Savunma bataryaları olduğunu söylerken hava savunma konusunda Türkiye’nin geldiği noktayı, Amerika’nın yeni farkettiğini, ABD’nin hamlelerinin dost bir ülkenin yapacağı hamleler olmadığına vurgu yaptın. Sevgili Mustafa, Türkiye, büyüme açısından her adım attığı zaman, ayağına bayda atan ve askeri darbeler ile onu yere düşürüp 50 yıl gerilere iten ABD’ye, sen en güvenli limanımsın. Sen her fırtınada, her alabora da en güvenli yerimsin. Benim canımdan ötesin diyordu. Ve Sezar’ın, Brütüs’ten yediği darbenin bin mislisini, yedikten sonra nihayet aklı başına geldi. Geriye ABD’nin kapısını açık unuttuğu kafesten kuşun bay bay diyerek uçması kaldı. Ayşaba, Allah beni dostumdan korusun. Ben kendimi düşmanımdan korurum dedi. Bilmem anlatabildimi?

Sn. Ömer Köse geçtiğimiz gün yaptığınız paylaşımda, Türk Lirası, son 11 günde Somali ve Tongo para birim karşısında değer kaybetti. Dünyanın 5 büyük ekonomisini yakalıyoruz diyenler. Uyumayın, uyutmayın dediniz. Ömer gardaş, Doların yumruk manyağı yaptığı. Stg’nin tokatı vura vura neredeyse deli ettiği. Euro’nun evire çevire döverek kaş ve göz bırakmadığı Türk Lirası merak etmeyin, yakında atağa kalkacak. Türkiye, çıkmaz ayın, çıkmaz Perşembe gününün son haftasında, yani 31 Şubat’ta, yeniden üretime geçmesinden sonra, alacağı positif enerji ile atağa kalkacak. O güç ile Yunan drahmisini, İtalyan Liretini, Meksika Pezo’sunu yerinan yeksan edeceğiz. Az sabır.

Sn. Orkun Bozkurt, yapmış olduğun açıklamada, yaşanan son gelişmeler ışığında, HP Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdun. Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM’den affımı istedim diyerek istifa kervanına sende katıldın. Sevgili Orhun, yaprak eğer ağaçtan düşerse, rüzgarın oyuncağı olur. Sizin başkan bırak sert rüzgarı, sıcak bir yaz akşamında, kuzeyden hafif hafif esen ‘Meltem’de bile savrulmanın dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Bölük komutanıyken, çavuşların emir eri olmasının bedelini öderken geriye sanırım ne yaprak, nede ağacı kalacak.

Sn. Ayşen Kumser, Halkın Partisinin Kurucu Üyelerinden birisi olarak, bugüne kadar Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden tutun da, Genel Sekreter Yardımcılığına dek birçok farklı alanda görev yaptınız. Yani partinin önemli isimlerinden birisi konumundaydınız. Açıklamanızda, gün geçtikçe Tüzüğümüzde yazdığımız kuruluşumuzdaki amaçlarımızdan aldığımız ve/veya almadığımız birçok kararla uzaklaştığımızı görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gördüğüm lüzum üzerine, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeliğinden, Parti Meclisi üyeliğinden, partideki diğer tüm görevlerimden ve de parti üyeliğinden istifa ediyorum. Üzgünüm dediniz. Sn. Kumser, sevgi iki kişinin yediği yemektir. Paylaşımı bilirler, birbirlerinin yanında olurlar ve asla yalnız bırakmazlar. Partinize duyduğunuz sevginin de büyüklüğü ne kadar olursa olsun, o noktada paylaşımı biter. Ve nokta cümlenin sonunda değil, tereddüt edilen yerde konur. Unutmayın kahve de buna benzer bir aşka benzer. Kahveyi yaparken sabrını gösterirsen, ne kadar özenirsen tadı da o kadar lezzetli olur. Ancak o kahveye nohut, bakla karıştırılıp, sabır gösterilmeden yapılırsa tadı kötü, kendisi de çangar suyu olur.

Bu onların hocasıdır !..

bir adam bir gün bir petshopa giriyo kendisine en yakın duran papağanı gösterek

-pardon bunun fiyatı nedir diyor

-10000$ efendim

-neden bu kadar pahalı peki

-efendim o 300 tane kelime biliyor

biraz uzaktaki papağanı işaret ederek

-peki bunun fiyatı nedir

-20000$ efendim

-peki bu neden pahalı

-o aynı kelimeleri hem ingilizce hem türkçe söylüyor

onun yanındaki papağanı göstererek

-bunun fiyatı nedir

-30000$ efendim buda kelimeleri her dilde söylüyor

adam biraz daha bakındıktan sonra dükkanın yüksek bir yerinde asılı olan papağanı görüyor ve soruyor

-bunun fiyatı nedir

-100000$ efendim

-bunun özelliği nedir

-valla bu pek konuşmuyo ama ordaki 3 papağan buna "hocam" diyorlar