Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın size ‘ayar’ vereceği yönündeki açıklamasından sonra bukez Akıncı’dan geçti. Yani işi bitti imasında bulunarak ikinci pot vazosunu, masadan düşürerek kırdı. Ben gençler ve çocuklar ile sürekli beraberim, bu nedenle bende daha ekmek çok mesajı verirken, sanırım Tatar’a, daha yolun başında, susuz sürdüğün arabayı ısıttın. Lastiği patlattın. Aksona gardayı kırdın. Ve yağsız sürdüğün arabanın makinesini mangos ettin demeye getirdiniz. Sn. Akıncı, vallahi bu teknolojiye bayılıyorum. Teknoloji çok gelişti. Lafı buralardan bi koyuyorsun, taaaa neredekine kapak oluyor. Vallahi Öldüm.

Sn. Hüseyin Özgürgün, uzun süre başkanlığını yaptığınız UBP’ye HP kurmuş olduğu koalisyon hükümetine güven duymadığınızı açıklayarak, güven oylamasına katılmayacağınızı duyurdunuz. 21 yıl aralıksız elimden geldiğince partime hizmet ettim fakat vicdanım Özersay’a güvenoyumu reddediyor” derken, 3 günlük bir siyasinin kalkıp bana dil uzatması çok komik ve kısa sürede tükenmişliğin sonucudur diyerek HP Başkanına güven duymadığınızı da belirtmiş olduğunuz. Varlığımda başbakan olarak partimi iktidara taşırken yokluğumda da Ersin beyi ve partimi iktidara taşımışsam benden mutlusu yok. Kudret beye hatırlatırım ki Derviş beyden sonra en uzun süre genel başkanlık ve başbakanlık yapan kişiyim ve Özgürgün UBP ile UBP’lilerin tam da kalbindedir dediniz. Sn Özgürgün, Ayşaba, hayata at gözlükleriyle bakmaya çalışan birilerine, sen böyle dеvam еdеrsеn, birilеrinin sana güven oyu ile çüşşş dеmеsi zoruna gitmeyecek dedi.

Sn. Serdar Denktaş, UBP-DP hükümetinin al gülüm de vereyim gülüm hükümetine dönüştüğünü dile getirdiniz. Sn. Özersay’ın daha ayakları yere basmadan 14 aylık tecrübeden bahsediyor. Ancak 30 yıllık siyasi tecrübem var ve hergün bir tecrübe ediniyorum ifadesinde bulundunuz. Bu sistemin yürümeyeceğini Olgun Amcaoğlu ile Ersin Tatar da görüyor. Ancak bahaneler üreten ve bunu güçlendirmeye çalışan HP itibar kaybettiğinden suçlamaya devam ediyor. HP’ye güvendiğimiz gün aldatıldık. Hukukçu bakan arkadaşımıza da salt hukuk üreteceksen yerin Avukatlık bürosudur. Özersay^’ın her istediğini karşılayan Sn. Erhürman’a da büyük haksızlık yaptı ve 15 aylık kurulan dostluk ve samimiyete ayıp etti dediniz. Sn. Denktaş, Hacı amca, ahir zaman dedikleri bu olsa gerek. Ne dost belli ne düşman. Herkes menfaatince insan. Gitmeyi tercih еdеnlеrin ardından, el sallayacaksın ki, artık sadece bir el olduklarını daha iyi anlasınlar. Ve iterek düşürdükleri kuyuların sandıkları kadar dipsiz olmadığını aslında, tutunmaya çalıştığımız iplerin çürük olduğunu görsünler dedi.

Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı görevine hayırlısı ile başladın. Tren Maliyeyi 101 defa araryıp, santral sonrasında, özellikle emeklilik bölümüne 101 defa ulaşamamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. Suyu kesilen bizim çeşme tıss diye ses verirken, santralden sonra sizin bölümler nedense tısss bile diyemiyor. Bir derdiniz nedeniyle ulaşmaya çalıştığınız birimler nedeniyle sinirden kalbiniz ritim bozukluğu yaşarken, öfkeden şekeriniz olması gerekenin 3 katına ve tansiyonunuz da 20’ye vuruyor. Maliye sanırım bayram tatiline erken girdi. Emeklilik bölümü, emeklilik öncesinde emeklilik günlerini yaşamak isteyerek turlar ile Karadeniz Bölgesi, Toros Dağının zirvesi ve Ege sahili ile kapadokya’da hayal turlarına başladı. Onlar bayram öncesinde turlar ile muratlarına ererken nedense oralara ulaşmaya çalışan bizlerde bir türlü çıkamadı kerevetine.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, mutfaktaki görüntülerinizi yayınladığınız videonun yanına, Baba - Kız mutfakta iyi olduğumuz doğrudur. Çalışmaya devam sözcüklerinin altına, Alihan gibi bazı hınzır gazeteciler, Mutfak görüntülerini gördük, şimdi de ütü yaparken ki görüntülerini görelim diye yazdı. Sevgili Sadık, ben Alihan gibi değilim. Arkadaşımı ve dostumu kesinlikle satmam. Bu nedenle önünde önlük, gabları yıkarken ve yıkadığın elbiseleri asarken çektiğim görüntüleri kesinlikle yayınlamayacağım. Kafama tabanca dayasalar ve tek kurşun ile beynini dağıtacağız deseler bile yine seni Alihan gibi satmam. Değil Eros’un oku, veya Alihan’ın kalemi, Zeus’un şimşeği girse, sana Alihan’ın yaptığını yapmam. Müsterih ol.

Sn. Turgay Hilmi, haftaya Pazartesi ve Cuma günü hastalanacak olanlara şimdiden geçmiş olsun diyorsun. Turgay hocam, almış olduğumuz duyumlara göre, Bayram haftasında, sıcakların önüne kattığı müthiş etkili bir virüs, Ada’ya vasıl olacakmış. Virüsün adı da Bayram virüsüymüş diyorlar. Virüs özellikle arife ve bayramın son günü etkisini gösterecekmiş. Ancak bu mavro yerimo virüs nedense herkesi değil, yalnız kamu çalışanlarını seçerek hasta edecekmiş. Polis yapmış olduğu basın açıklamasında, kamu daireleri etrafında dolaşan bu virüsten özellikle kamu çalışanlarının korunması gerekir. Bu virüs yakaladığı kamu çalışanının en az dört üçünü hasta edecek diyor. Bizden duyurması.

Sn. M.T KKTC’nin, Teksas’ın küçük bir ili olduğunu sanırım göstermenin mutluluğuna eriştin. İş yerinde, kiracın olan bir kadına elektrik ve kira borcunu ödemediği gerekçesi ile dükkanı yakar, seni de düzerim O…. Diyerek küfür etmen, küçük Mafya burjuvasinin kol gezdiği Teksas’ın ili herkesin istediğini yapma özgürlüğüne sahip KKTC’ye yakıştı. M.T ülkenin sosyal medyada, geneline bir göz attığımız zaman çoğunun edebiyat aşığı. Derin felsefe uzmanı, yaşam gurusu, filozof, şair olduğunu görürüz. Ayşaba be efeniler bırakın bu mükemmellik ayaklarını, birçoğumuz Mr. M.T gibi kadın düşmanı. Şiddet uzmanı. Dövme hastası ve kemik kırma ustası. Boş verin tırıs gitsin diyor.

Sn. Gülsen Bozkurt'tan, Sağlık eski Bakanı Filiz Besim'in yazısına yapmış olduğunuz yorumda, ne yazık ki ülkemizin gerçek yöneticileri bizler olmadığımız için zayıf halkalardan birilerini manipule ederek hükümetleri deviriyorlar yenilerini kurduruyorlar. nothing more to say. Yani söyleyecek başka birşey yok dediniz. Sn. Bozkurt, halk olarak kalkar ve hep kaptanları seçerek Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturtursak, onlar dümen çevirme ustası olukları için dümeni sıklıkla çevirmeleri sonunda bize yalnız midemizdekilerini boşaltma kalır. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Derviş Zorlu Ben Ateistim ama eğer Tanrı yani allah varsa ona bir teklifim var . Onun bana yazdığı ömürden geri kalanlarından vazgeçiyorum. Geri kalanları torunuma bağışlıyorum . Onun ömrüne eklesin . Ve bu gece beni cennetine alsın, cennete göndersin? Diyorsun. Da Hacı amca daha çok beklersin Derviş gardaş. Millet cennete gidebilsin diye yetmiş takla atarken, onu bunu gammazlarken galiba senin yapılanlara haberin yok. Sen bedavadan gitmek istersin ama yağma yok. öyle yalnız başına cennete gitmek bazı işlerde uzmanlaşmış siyasilerimize verilen imtiyazdır. Sen çalış çabala merak etme yaparsın. Sonra hep beraber gidersiniz dedi. Sn. Zorlu, zurnanın zırtttt dediği son deliği ile peşrev yapmaya çalışanlar anamızı ağlatırken, birileri de geride play back yapıyor. Cennet halk olarak bizim değil onların hakkı.

Sn. Abdullah Azizoğlu, acayiplik diye başladığın paylaşımında, arkasında 3 ortağı varken “Bazı UBP’lilerden” ‘yolsuzluk hesabı’ sormayan Başbakan Yardımcısı-Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, aynı “Bazı UBP’lilerden” ‘yolsuzluk hesabı’ sorabilmek için bir koalisyonu bozarak, UBP ile başka bir ortaklık kurduğunu söylüyor. Hem de, “Yani bizim için mesele, ‘bir siyasi partiye düşmanlık’ değil, ‘hesap soracağımız’ yönündeki sözümüzü tutma isteğimizdir” diyerek, bu muhteşem savunma fiyaskosunu okuyanlara sabırlar ve bol kahkahalar niyaz ediyorum dedin. Sevgili Apo, bizimkiler, elinden lolipopu alınan küçük çocuklar gibidirler. Elinden lolipopunu almaya çalışırken küstüm oynamam diyerek, elindekini de yüzünüze fırlatır. Növber abla insanlar o kadar yanardöner olmuş ki; yaptıklarını görüyorum, duyuyorum ama onlara söyleyecek söz bulamıyorum. Herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler hayatımızdan silinip gider. Vefalı olanlar ise yüreğimizin başkentindeki yerini her zaman korur dedi.

Sn. Cenk Özdağ, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun biz düzeni devam ettirmeye değil, düzen kurmaya geldik sözlerine atıfta bulunarak biz da yazı yazacağız, espri yapacağız ve içerisinde hiciv da olacak diye canımızı yerik. Hâlbuki sn. Bakan tek bir cümlede, usta işi mizah yapmış diyorsun. Vallahi Türkiye’de, Akbulut, bizde Çavuşoğlu bu işin piri olduğunu ispat etti. Süper Bakan olarak, Eğitim, İçişleri, Tarım ve yeniden Eğitim Bakanlığı olarak basma kumaştan mamul, İngiliz gazmiri olduğunu göstertmeye çalıştı. Gazmirin vücuttan döküldüğü gibi basma entarinin de ayni kalitede döküleceğini nam ve hesabına göstertmeye çalıştı. Bu konuda işin uzmanı olmayacağım için susma hakkımı kullanıyorum. Ancak Ayşaba, ekşiden, Kıbrıs’ın yenilmesi hoş ceviz macunu olursa, basma kumaştan da, İngiliz gazmiri olur dedi. Vallahi Ayşaba’nın ne demek istediğini anlamadım. Anlayan Türkçeden Türkçeye tercüme ederek bana da anlatsın.

FIKRA

PAPAZIN KIZI

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.