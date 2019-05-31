Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ersin Tatar, kurmuş olduğunuz hükümetin güvenoyu alması kesindir. Zaten sizde buna dayanarak Spor Dairesi Müdürlüğüne atamalar yapacağınızı beyan ettiniz. Bu konuda da eski Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’nu, Başbakanlık Müdürü yapacağınızı ve ita amiri olarak, Spor Dairesinden de sorumlu olacağını belirttiniz. Halkın Partisi Mehmet Özbilgehan’ı Spor Dairesi yapacağını açıklarken, Hacı amca yahu bu iş nasıl olacak? Davul Mehmet’in, tokmak Hüseyin’in elinde olunca, bunlar davula ahenkli vurabilecekler mi? Yarın Piyangoların, Bet diye nitelendirilen futbol müşterek bahis oyunları ile Spor Toto gibi gelirlerin toplandığı havuzun musluğunu kim açacak Nerde çokluk orda b...’luk olamayacak mı diye soruyor. Sn. Tatar, Müdür ve Müsteşarlık için kapıda bekleşen ordu nedeniyle ne yapalım koltuklara çok talip var diyorsunuz Vallahi bu konuda çok haklısınız. Kırmızı, mavi, yeşil birden turuncuya dönünce, sizde indirime girerek, müdürlükleri parselleme operasyonunu uygun buldunuz.

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Sn. Cemal Özyiğit, Meclis kürsüsünden, bunu ilk kez açıklıyorum. TC Eğitim Bakanı bize 'Hala Sultan Kolejini bize devredin, siz da kurtulun biz da kurtulalım' dedi. Kuşkusuz bunu yapamazdık.TC Eğitim Bakanının, davet edildiğimiz Türkiye’de bizimle görüşmemesinin nedeni bu devre karşı çıkmamızdır dediniz. Wikiliks belgeleri koltuğun ayakları kırılıp, yerinan yeksan olunca ortaya dökülmeye başladı. Ayşaba, yahu Cemal ovlucuğum bunu neden vakti zamanında söylemedi da bizi merakta bıraktı diyor. Növber Teyze ise aaa benim guzucuğum. Aaaa benim ‘Tatari topaç’ gibi dönerken, dün söylediğini bugün unutup başka şeyler söyleyen evladım. Geçti kozun pazarı bugün Pazartesi diyor.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, gerçekten görüntüsü ve sahil boyundaki güzelliği ile bir cazibe merkezi haline gelen İskele’de, özellikle Belediye Plajı gerek temizliği, gerekse bakım ve düzeni nedeniyle yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterttiği yerlerdir. Bu güzelliklere birde hizmet ekleyerek Haziran ayı sonunda buralara cep telefonları tarafından internet bağlantıları için ücretsiz Wİ Fİ hizmete koyuyorsun. Bu Projeyle birlikte bölgede ücretsiz Wİ Fİ’nin yanı sıra, akıllı güvenlik alanları, sos acil butonları ile velesbit bisiklet istasyonunun da hizmete açılacağını ifade ettiniz. Sn. Sadıkoğlu, herşeye eleştiri getiren Adil amca ile Adalet abla bile bundan iyisi ‘Şamdaki Kayısı’ diyor. Başkan, yoğun iş yapılan yerlerde hatalar olabilir. Marifet o hataları ortaya çıkarmak değildir. Marifet, o hatanın üstünü örtemekte de değildir. Marifet böylesi güzel hizmetleri, halka sunmaktır. Nasıl ki, bilgiye efendi olmak isteyenler, öğrenmenin hizmetkarı olmak zorundaysa, halk için güzel şeyler ortaya koyanların da herkes güzelliklerin yansıtılmasının hizmetkarı olmak zorundadır.

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Sn. Şener Elcil, okullardaki öğrenci sayılarının nüfus artışına paralel arttığını, sınıflarda ideal öğrenci sayısı 26 iken, Girne’de bu sayının 36, 9 Eylül’de ise 30 civarında olduğunu söylediniz. Kalabalık sınıflarda, sağlıklı eğitim ortamı sağlanmasının söz konusu olmadığını ve çeşitli olumsuzluklara yol açtığını dile getirdiniz. Girne 23 Nisan İlkokulu’nda bin 100 öğrencinin eğitim aldığını, en büyük okul durumunda olduğunu, bu konuya acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydettiniz. Bu nedenle de 9 Eylül’de yaşanan sorunların bardağı taşıran boyutta olduğunu söylediniz. Şener Hocam, hazır TC Eğitim Bakanının, Hala Sultan İlahiyat Fakültesini isterken hazır eliniz değmişken bonus olarak 9 Eylül’ü de verin ve kurtulun. Hala Sultan İlahiyat Fakültesinden sonra, orasını da 9 Eylül İmam Hatip ilk okulu yapar, yetmezse Lefkoşa’da Atatürk İlkokulunun ismini Angara İlkokulu olarak değiştirir ülkeye vizyonu geniş öğrenciler yetiştiririz. Şener Hocam, bugüne kadar bizlere hep bitter çikulata gözü ile bakıldı. Ve ne kadar tatlısınız canım diyerek yanağımızdan makas alırken öpmek istediler. Galiba bizim aziz yöneticilerimiz sayesinde, bugün işi daha da büyüterek işi söpmeye getirdiler.

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Sn. Metin Atan, ben bu ülkede 72 derler. 92’de karar verirler ve işte o kadar sendika var derler. Tabi listeye baktığım zaman veya ben bu sendikaları bir göreyim dediğim zaman çoğunun duvarda tabelasını görürüm ama varlıklarını nedense göremiyorum. Bir başka deyişle isimleri var ama cisimleri yok diyorum. Ama bu ülkede ismi de olup cismi de var olan Kamu-Sen’in de dahil olduğu 7 bilemedin 10 sendikayı görüyorum. Bu sendikaların, bir devre fenerbahçenin antrenörü Toşak’ın ismine benzer olan malum uzuv gibi Toşaklı iş yaptığına tanık olurken, diğerlerinin ‘Serap’ gibi yansımalarını görüyorum ama herhalde bizim gözler zayıfladı varlıklarını göremiyorum. Son olarak Kamu-Sen başkanı olarak yaptığın çıkış, hükümette kim olursa olsun, biz kime yandığı belli olan Sokak Lambası olmayacağız. Biz eskiden olduğu gibi ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olma misyonumuzu sürdüreceğiz dedirttin. Yolla devam.

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Sn. Cenk Seren, Süper Ligin en centilmen takım Gençler Birliği, en centilmen hocası Cenk Seren. Şampiyon olmak güzel birşey. Ancak sporda fair play uygulayıcısının en centilmen hoca ve takım olması bence ondan daha güzeldir.Bugün için genelde sporda, özelde futbolda centilmenliği ön planda tutanların, şampiyonu bence en centilmen hocadır. Sevgili Cenk, Hurşidiye Teyze, Cenk ovlucuğumu küçüklüğünden tanırım. Yaprak dolmama bayılırdı. Bende onun disipline hayrandım. Bugün futbolda yarın da kim bilir Milletvekilliğinde veya Belediye Başkanlığında yaptığı işler ile gönüllerin şampiyonu olacak dedi.

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Sn. Merter Refkoğlu, Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi için hazırlanan emirnamenin geç çıkmasından dolayı yüzlerce doysa ve konut projesinin hak kazanmak için vizeye başvurulmasının önünü açtığı gerekçesiyle dava yönüne gittiğinizi gözlemledik. Yapılan bu değişiklikle küçük bir “düzeltme” havası yaratılıp hukuk ve kamuoyunun yanatıldığını ve düzeltmenin aslında düzeltme olmadığını özelde bölgeyi, genelde ülkeyi zarara uğratacağını söylediniz. Sn. Refikoğlu, Ayşaba şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Gücenmeyin ama hiç mütevazi değilsiniz. Tamam, 86’lık gocakarıyı süsleyip, allayıp pulladılar. Ruj, Rimel, oje falan derken, gelinlik kız yapmaya çalıştılar. Şimdi siz kalkmış, yahu sürülen boyalar, kırış kırış olan yanaklarda Gökkuşağı gibi yedi rengide yansıtıyor. Döküldüm dökülüyorum diyen tırnaklarda ojeler eğreti duruyor. Sürülen Ruj dudakların her tarafından akmış ve illalah dedirtiyor diyorsunuz. Allah aşkına yapmayın. Gocagarıyı bu kadar yerden yere vurmayın. Ajda Pekkan gibi estetik yapar her tarafını gerdiririz ve al sana 25 kız deriz derler diyor. Merter gardaş Ne dersin?

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medyada yapmış olduğun paylaşımda, UBP tabanından sarı öküzü isterseniz, gün geldiğinde UBP sizden tüm mandıranızı alır.Sn Özgürgün’ü seversiniz veya sevmessiniz buna kimse karışmaz.7 Ocak seçimlerinde Halkın vicdanında aklanan bir kişiyi 16 ay boyunca cek cak’larla tribünlere oynanacağınıza vereydiniz mahkemeye, bileklerine vursaydınız kelepçeleri bir kafese kapatıp popülizm olsun diyede bir selficik çekip paylaşsaydınız. Avukat değilim ama tek bildiğim mahkeme aksini söyleyene kadar herkes masumdur Not:Bize mandırayı boşalttırmayın diyorsun. Sevgili Sadık müsadenle senin paylaşımını, Türkçeden, Türkçeye tercüme etmek isterim. Elçiye zeval olmasın. Bakın Sadık kardeşim, be arkadaşlar. Kudret Bey, bizden Hüseyin Özgürgün’ün kellesini istiyorsunuz. Ve durmadan bıçacıklarınızı biliyorsunuz. Hatta kasaturayı bile hazırladınız. Ama yağma yok. Bizde kesilecek ne baş var nede kelle. Bizi kızdırırsanız, Uzun boylulardan birisini, Manavda duran kadınlardan diğerini alır mandrayı boşaltırız. Bakın o zaman el mi yaman, beymi yaman görürsünüz demek istiyor. Tercümede hata ve nisyan affola.

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Sn. Özdemir Berova UBP Girne Milletvekili olarak birilerinin sizi Jet –Lag modundan çıkartarak alev topuna dönüştürdüğünü gözlemledik. Hulk kızınca yeşile dönüşen bir dev olurken bakıyorum siz kızınca turuncuya dönüşen 4 muhteşem kahraman filmindeki ateş topuna dönüşen ateş adama oldunuz. "Herkes Haddini Bilecek. Ağzına UBP ve UBP lileri alırken bir değil bin düşünecek." dediniz. Sn. Berova, günün menüsü içerisindeki spelialst yemek Ala Franso dö Hüseyin dö Özgürgün yemeğidir. Rakipler bu yemekten bir tadımlık değil, çukur tabağı ağzına kadar doldurmak istiyor. Sn. Berova, bazıları daha önce yaktıkları gemilerde kaptandı. Eyvallah, ama yanlış dümenler çevirerek yaktıkları o gemi şimdi yok. Bir başka geminin kaptanıdırlar. Ve bu geminin mürettebatı ile kaptanın yanlış çevrilen dümenlere eyvallah demeyeceğini iyi bilmelidirler.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, Çalışma Bakanlığına hoş geldin sefalar getirdin. Ayağının tozunu potinin üstünden fırçalamadan gelir gelmez dakika bir gol bir misali iş kazası da sizin ile beraber geldi. Emtan İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta iskele üzerinde alüminyum işi yapan Ali Karakuş (E-39) dengesini kaybederek yaklaşık 3.80 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Tabi daha koltuğa oturmadan bu durumu size mal etmek olmaz. Ama hamamda bizim tellak Ahmet dayı gazeli sallarken sesinin gür çıktığına bakarak ah bende bu ses varken nimoro bir olurum diye düşünürdü. Hamamdan çıkınca da sesin eski model 1956 model Dodge olduğunu anlayınca iş işten geçiyordu Sn. Sucuoğlu, şimdi sizin sesin hamamdayken salladığınız gazel kadar gür mü? Yoksa hamamdan çıktıktan sonra o sesin yerine çıkan detone ve çatlak ses mi olduğunu göreceğiz. Kolay gelsin

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Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlığınız zamanında yapılan etkinliklerin siz bakanlıktan gittikten sonra devam ettiğini görüyoruz. Hatta bu etkinliklere davet edilerek unutulmadığınızı da gösterilmek isteniyor. Birçok güzel olaya attıktan sonra 4 koalisyon hükümeti ile birlikte eleştirilmeniz sanırım bardağı taşırdı. Ve eleştiri illaki eleştiri yapılması için yapılmaz diyerek, yolların tamiri için Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın istediği maddi olanağı yaratmak için, borçlanma yönüne gittiğinizi,bu nedenle de 55 Milyonun da onayını verdiğinizi söylediniz. Ancak hükümetin ömrünün yetmediğini Bakanlar Kurulunda, uyum içinde çalışırken sürekli mızıkçılık çıkartanın da Kudret Bey olduğunu dile getirdiniz. Sn. Ataoğlu, bizim Hasibe Teyze, kişinin yaptığı iştir aynası lafa bakılmaz. Başka ülkeler fen'lerle uğraşıyor bizler ise ten'lerle ve alakaya maydanoz işler ile uğraşıyoruz dedi.

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Sn. Lica Şemmedi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bir grup KKTC vatandaşının tur ile İtalya’ya gitmek için KKTC Pasaportu ile İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına gittiklerini, gitmeden Ercan’da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile mi? Yoksa KKTC pasaportu ile çıkış yaptıktan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile İtalya’ya gidip gitmeyeceklerini sorduklarını ve gidebilecekleri yanıtını alınca KKTC pasaportu ile çıkış yaptıklarını ancak Sabiha Gökçen’den çıkamadıklarını dile getirdin. Ayrıca vize alıp öyle çıkma girişiminde bulunurken, Türkiyeli polislerin yeni çıkan genelge sonrasında bunun mümkün olmadığını, alaycı ve çirkin bir tavır ile söylediklerini belirttin. Lica hanım Özerllikle İstanbul Havaalanlarında, Türkiyeli Polislerin bu tür davranışları sürekli olarak Kıbrıslı Türklere uygulanmaktadır. Zaman zaman bu durumdan bizlerde nasibini aldık. Kıbrıs Türkünün birçoğunun, Avrupa vatandaşı olması ve Avrupa pasaportu alması nedeniyle sanırım oralarda bir kıskançlığa neden oluyor. Bizimkilerin, sonsuza kadar yaşatacağız ve bağımsız, bağlantısız bu yaşamı sürdüreceğiz dedikleri noktada, İstanbul’dan bile öteye gidemeyişimize susma hakkını kullanıyorlar. Haberleri olmayan genelge sonrasında vatandaşlarının havaalanlarında esir kalmasına damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali, gökyüzüne bakarak geçiştiriyor. Hadde o zaman İstanbul’dan dışarı çıkamayışımız ile bağımsız ve bağlantısızlığımız şerefine Foon Deep yapalım. Kafaları çekip unutalım. Şerefeeeeee

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Sn. Bora Karaçam Ben olsam benimle hareket edenler ile başka parti kurarım. Mesela. Hesaplaşmaaaaaa. İktidarrrrrrrr diyorsun. Sevgili Bora istersen seni bizim partiye transfer edelim. Yeni parti kurmak dövizin tavan yaptığı bugünlerde epey masraflı olur. Bizim iki partimiz var. Biri sosyal demokrat yani ortanın solu politika izliyor. Bu partimiz KKTC Bol Kepçe Lokantasında ancak çukur tabakları doldurur. Diğeri sağcı konumunda olan partimizdir, takım taklavat onlar deveyi havurdu ile götürmeye çalışır. Haaa hesaplaşma dersen bak bu durum bizim partilerimize uymaz. Bora gardaş, sen bizim partilerden birisine transfer olacaksan bak bu ülkenin en holigan taraftarı olsan bile, partilerimizin yüreğinde deplasmana çıkan seyirci gibi olacaksın. Başını emme basma tulumba gibi sallarken sesini, 2 desimetreden bile fazla çıkartmayacaksın.

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Sn. Tolga Kınacı sosyal medyadaki paylaşımında işte benim ilçe başkanım Sadık Gardiyanoğlu Dim dik ayakta ve parti değerlerine sahip çıkan adam . Benim Ulusal Birlik Partisi'nde İlk öğrendiğim , değerlerimize sahip çıkmaktı . bizim eğer bir hesabımız varsa Bunu kendimiz yaparız . Biz değerlerimizi kurda kuş'a yem etmeyiz . biz bunu öğrendik , bunun için buradayız . Dünde , bugünde , yarında burda olacağız dedin. Bak Tolga siyaset insanı kirletir diyorlar. Da bizim Hacı amca, her seferinde, yahu şu bizim Sadık Gardiyanoğlu'nu neden bir türlü kirletmiyor ve adam gibi adam kalmasını sağlıyor diye soruyor. Tolga, bizler hep yarına güvendik. Fakat o bile bizi bırakıp giderken, Sezar bile güvendiği Brütüs’ün bıçağı ile dünya değiştirdi. Mesele bu nedenle bir gönülde bir çiçek olmak değil. Sadık gibi adam gibi adam olup, birçok gönülde buket olma meselesidir.

Günün Fotoğrafı

Fıkra

Erkek Milletinden Güzin Abla Olursa

Sevgili Hasan abi...Bana yardımcı olursunuz diye size yazıyorum.

Geçen gün . işe giderken kocamı her zamanki gibi evde TV seyrederken bıraktım.

Arabamla daha 500 metre gitmedim ki motoru stop etti.

Hayli uğraşıp çalıştıramayınca kocamdan yardım almak için eve geri döndüm.

Eve girince gözlerime inanamadım..

Kocam komsunun kızı ile yatağımızda.

Ben 32, kocam 34 yasında komşunun kızı ise 22..

Biz 10 yıldır evliyiz. Yakalanınca resmen çöktü ve itiraf etmek zorunda kaldı.

6 aydır birliktelermiş. Ne yapmalıyım lütfen bana yardım eder misiniz?..

Sevgilerimle Ayşe.

Sevgili Ayşe; Hava soğuksa,

hele bu tip kısa mesafelerde motor ısınmadan bastıysan arabalar genelde bunu yapar..

Kaputu aç yakıt borularına şöyle bir bak, ezilme, çöküntü gibi bir şey var mı?..

Manifolt bağlantılarını ve karbüratörü gözden geçir.

Eğer bunlar sorunu çözemezler ise sorun yakıt pompasında olabilir.

Bujilere yeterli benzin gelmiyordur. (Araban tüplü mü benzinli mi dizel mi yazmamışsın)

Yoksa daha da yardımcı olabilirdim..

Hasan abin...