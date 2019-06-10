Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Başbakan Yrd.’sı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile geçtiğimiz günlerde Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldiniz. İki yanınıza dizilen KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin, karşısında otururken, Ağa ile Marabaları görüntüsü ister istemez yansımış oldu. Arkanızda saygı duyduğumuz Türk Bayrağı varken, tanıyorum dediğiniz ‘Yavrunun’ yani KKTC’nin bayrağının olmaması çeşitli yorumlar yapılmasına neden oldu. KKTC Bayrağının olmaması görüşmenin resmi olmadığı şeklinde yorumlanırken, Sosyal medyada bazı vatandaşlar, Erdoğan Ağa, karşısına aldığı ‘Marabaları’na bakarak, KKTC’nin falına bakıyordu derken, kimi vatandaşlarda, madem görüşme çullisine yani resmi değildi o zaman altıda half time on ikide biter ‘gazozuna’ çullisine maç yapıyorlardı diyor. Sn. Erdoğan, Ayşaba, Erdoğan ovlucuğum, ecnebilere yönelik, zaman zaman sert çıkışları ile benim az gören gözlerimin bile dikkatini çeker. Ona kocaman bir Aferim çekerim. Ama bizim yavru KKTC’ye kardeş yerine, ciğercinin kedisi muamelesi yapması kanıma dokunuyor. Aferinimi o saat geri alıyorum. Erdoğan ovlucuğum, tanırım deyip de göz ucu ile bile görmediği bizlere, ciğercinin kedisi yerine kendi mahallesinde özgür sokak kedisi muamelesi yapsın. Balık vereceğine, bize balığı tutmamıza yardım etsin. Tutacağımız balığın küçük mü? Büyük mü olacağı bize kalsın dedi. Yoksa ona son günlerimde ne hakkımı nede büyük ninelik hakkımı helal etmem ifadesinde bulundu.

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Sn. Tolga Atakan, luggolar ile dolu yollar ile ilgili olarak, polis anayol, babayol, nineyol dinlemeyip çemberler üzerinde bile vatandaşı durdurup, çukurlara düşüp ön düzeni darmadağın olan. Ön aksamlarının yetmiş kemiği sallandığı için her ay ön düzen ayarı isteyen arabaların seyrüseferi çıkartılmadığı için ceza yazıyor. Ve dolayısıyla yollara değil, ama diğer harcamalarınız için sizin hükümetin kasasına para akıtıyor. Muhittin amca, bu çukurlar bu yollarda böyle duracak? Sizlerde böyle andilla koyup bakacak mı diye soruyor. Eh o zaman siz bakmaya devam, bizde sizlere güftesi küfürlü hicaz faslından, bestesi, Acemaşiyan santurlu küfür faslından şarkılar düzmeye devam edelim diyor. Sn. Atakan, her çukura düştüğümde veya çukura düşmemek için dümen kırdığım zaman karşıdan gelen araç ile yüz yüze çarpışma noktasına geldiğimde inanın sizlere ağzımla sövmüyorum. Ama bir yerlerim ile toplunuza, küfür edercesine gülüyorum. Haaa luggolar ile dolu çukurlar ile bizi cezalandırma gibi bir düşünce ürününe sahipseniz, merak etmeyin iş ceza kesmeye kaldıysa Halk olarak hakimde biziz, savcıda biziz. Ve zamanı gelince cezayı sandık ile keseriz.

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Sn. Serdar Denktaş, yapmış olduğunuz açıklamada, Maliye Bakanlığının ülkedeki en önemli bakanlıklardan birisi olduğunu ve Eski eserlerin Ulaştırma Bakanlığı'na, Hazinenin ve Bütçenin de Başbakanlığa bağlanmasının doğru olmadığını, Maliye Bakanlığının Noter bakanlığı olmadığını ve bu durumun, iş takibi ile işleyişi aksatacağını belirttiniz. Bunun böyle olması halinde madem Maliye Bakanlığının yetkilerini Başbakanlığa verdiniz, Başbakanın arkasında bir odacık hazırlayın ve bir sandalye koyarak oraya oturun dediniz. Sn. Denktaş, iş bilenin kılıç kuşananındır. Ancak kılıç, onu kuşanan tarafından kullanmasını bilinmiyorsa sanırım ne parmak nede omuz üstünde kelle bırakır. Ünlü düşünür G.E.Lessing, bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan sakının. Bilen ve bildiğini bilen liderdir, onu takip edin demişti. Galiba halk olarak da bizim o konuda yeteneğimiz erozyona uğradı.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, KKTC Sorma Gir, sormadan elini kolunu sallayarak git hanına gelip de kuyumcuyu soyduktan sonra, kameralara gülücükler gönderdikten sonra Adios diyen İran’lıların Polise minnet dolu selamları var. Soyguncuların, işletme sahiplerine zarar vermesini, iki çanta ziynet eşyasını ve bir miktarda para çalıp kayıplara karışmasını es geçtik. Ama Girne CÖŞ ekibinin, kimlik tesbiti için Ercan’a giderken, yarı yoldan geri çevrilmesini inanın ne ben, nede Ayşaba anlamadı. Haaa birde Hacı amca, bugüne kadar, polisin her acıdan eksikliklerinin dile getirilip giderilmediğini, bu polis benim polisim deyip sahiplenilmediğini, hatta bu konuda en ufak çaba gösterilmediğini nedenini anlamamış. Sn. Manavoğlu, halk olarak önceden türlü türlü, ruh hallerimiz vardı. Polisin pasif hale sokularak ülkede meydana gelen soygun, cinayet, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti sonrasında, Teksas’ın suç oranı en yüksek vilayeti haline sokulmamız nedeniyle, bu aralar, ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Erhan Tünay, sosyal Medyadaki paylaşımında, bugün istifanı ver Polis Genel Müdürü. Yarını bekleme diyorsun. Da, Ayşaba’da Allah Allah, bayram değil, seyran değil, bizim Erhan, neden Genel Müdürün istifasını istedi diye soruyor. Abuziddin amca, mobese yok. Polisin imkânları çok sınırlıdır. Ve biz buna saygı duyuyoruz. Ancak giriş çıkış kapılarında önlem almamak için bunlara ihtiyaç yok. Eşgaller belli, yüzler ortada, yüz ve kemik yapılarından Afrika, Türki cumhuriyetlerinden veya Pakistan veya Vietnam’lı oldukları belli. Ama bu adamlar Ercandan uçup gidiyor. Bu nasıl oluyor diyor? Nahide hanım ise Sorma gir hanında, katili, mafyası, hırlısı, hırsızı katili soyguncusu ve uyuşturucu müptelası, ne ararsan var. Öğrenci diye gelip de alakaya maydanoz işler ile uğraşanlar da çok. Suçlu, sınır dışı edilmesi için polise teslim ediliyor ama polis serbest bırakıyor. Adam serbest kalınca 30 dk sonra mağaza soyuyor. Öğrenci kafayı yemiş ailesi aranıyor ama babası gelip alması yerine, oğluna babalık yapmanı bekliyor. Peki yurt odasında arkadaşını öldürse suçlu kim?Peki polis ve onu yönetenler ne yapıyor? Ispastra mı? Yoksa gazozuna tavla maçı mı yapıyorlar diye soruyor. Sevgili Erhan, idare ve yönetme yeteneklerini kullanmayan veya kaybedenlere, nedense hayat sürekli olarak yeşil ışığını hiç yakmadı. Ancak maşallah onlarda torpil ve kişisel ahbaplıklar vasıtasıyla kırmızıda hiç durmadılar. 120 Km. hız ile koltuklara oturup japon yapıştırıcı ile hiç kalkmadılar.

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Sn. Hasan Esendağlı, paylaşımınızda, ülkede suç işleyen yabancı uyrukluları kast ederek, kimdir bunlar? Bu memlekette ne işleri var? Bu cüreti nerden buluyorlar? Bu kadar hoyratça suç işlemelerini, insan tehdit etmelerini, kimler teşvik ediyor, kimler buna göz yumuyor? Sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Ülkemize çöreklenmiş olan bu tip şebekelere, onları getirenlere, kullananlara, ülkenin böyle bir yapıya dönüşmesine izin verenlere karşı açıkça mücadele etme zamanı geldi de geçiyor bile. Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için, bu mücadele hepimizin görevi dediniz. Çokta iyi söylediniz. Sn. Esendağlı, insanları koyun olan ülkelerin komşusu kasaplar olur. Eğer bizler yaşananlar karşısında ma ne yapalım diyerek kafamızı emme basma tulumba gibi bir aşağı bir yukarı sallarsak, başımıza daha çok şeyler gelir. Kirli bir ırmağı içine alan su ancak deniz kadar engin olmalı. Yoksa size hayat veren o su gün gelir sizi boğar ve hayatınıza son verir. Bu nedenle sizin de dediğiniz kadar evlatlarımıza güzel bir ülke bırakmak istiyorsak, o kirli ırmağı ya temizlemeli yada önüne set çekerek akışını durdurmalıyız.

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Sn. Lica Şemmedi, KKTC Yol Geçen Hanında, elini kolunu sallayarak, Kuyumcu soygunu gerçekleştiren ‘Turist’lerimizin, özellikle kimlikleri tespit edildikten ve fotoğrafları yayınlandıktan sonra elini kolunu sallayarak, Ercan’dan bay bay demeleri bizlerde olduğu gibi sende de şaşkınlık yarattı. Ve haliyle, Şaka mı bu? Polis hırsızları resimlerden tanımadı ve kimlik kontrolü da yaptılar. Sonrada uğurladılar. Yok artık. Harika bir devletiz. Ne diyor Tatar bey ve tayfası? AB içinde ayrı iki devlet. İki yaşında ki çocuk bile güler buna dediniz. Lica hanım, Polis o anda devletin bütçesini düzeltmek için, en işlek caddelerin en kalabalık yerinde ve Çemberlerde araba durdurmak ve eksik evrak için ceza yazmakla meşguldü. Çukurlar ile dolu yollar için seyrüsefer çıkartmayanlar için ceza kesiyordu. Devletin kasası gibi önemli işler yerine kuyumcu soygunu ve bıçaklama olayları gibi basit işlere zamanını ayıramazdı. Gökhan Naim’i vurdular, sonra Güney Kıbrıs’a kaçtılar. Girne’de gündüz vakti kuyumcu soydular, turist gibi memleketi gezdikten sonra Ercan’dan pır deyip uçutular. Memlekette Vaziyet-i Umumiye işte budur. Ayşaba, dünyada iki çeşit kanat vardır. Kanat vardır, Doğanı padişaha götürür. Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Maşallah bu ülkede bizi yönettiğini sananlar ile aşayişi berkemal edecek olanların kanatları bizi leşe götürdüğü için gagalarımız bir türlü oralardan kalkmıyor.

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Sn. Muhittin Özsağlam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun özel kalem müdürü olduğunuzu öğrendik. Gayri resmi olarak da görevinize başladığınız söyleniyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Atama yazınızın da yakında bakanlığa ulaştırılacağı söyleniyor. Abulmutallip amca, yeni göreviniz ile ilgili olarak baktığı kahve falınızda, 3’mü desem. 5’mi desem bir vakitte Muhttin ovlucuğum hükümeti umumiyenin yeniden el değiştireceği nedeniyle ‘Mahalleye ‘ gidebilir diyor. Sn. Özsağlam, aman siyasi arenada EL Nino ve La Nina gibi tabiat olaylarının yarattığı şiddetli fırtına var. Koltuğun ayaklarını yere çivileyip, kaba yerini koyduğunuz yere de bol bol japon yapıştırıcısı sürün. Ne olur, ne olmaz, koltuğunuzu ve kaba yerinizi garantiye alın ki, onlardan da olmayasınız. Sn. Özsağlam, siyasi arenadaki hayat inanın bir oyun. Ama olsun. Atadım, görevden aldım. Koltuğa oturttum. Sonrasında mahalleye gönderdim oyununun grafikleri hoşuma gidiyor..

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Sn. Olgun Ayalı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Avukat hanım Meslektaşınız olan polise lütfen bari siz yapmayın. Evet olmaması gerek ama gündüz soygun olabilir. Ancak bu baştakilerin acizliğidir. Şuan Ada genelinde, 1940 polis kaldı. Eski nüfusa göre polis sayısı 3000 olması gerekirdi. Şimdi ki nüfusa göre 6000 olmasi gerekir. Merak etmeyin kimsenin can güvenliği tehlikede değil. Yeter ki polise destek olalım. Siz var olan eksiklikleri yazın konusun ki yapılsın. Bakın Başbakan asayiş ve güvenlik artırılsın diye talimat vermiş. Ancak Polis kadrosunun nüfusa göre çok aşağıda olduğunu ve artırılması gerektiğini ne yazık ki söylemiyor diyorsun. Sevgili Olgun dün dündür bugün de bugün. Dün polisin emeklilik hakkı verilecek diyenlerin, tornistan ederek nasıl çark ettiklerini bilenlerdeniz. Hüsamettin amca varsın unutsunlar be Olgun. Akılları sıra polisi ve dolayısıyla niyet halkı cezalandırmaksa ve iş ceza kesmeye kaldıysa, merak etmesinler, halk olarak bizler Lefkoşa’a, Tanzimat Mahallesinde hısar üstünde büyüdük. Mağusa’da surlar altında cirit attık. Baf’ta üzüm veren asmaların altında uyuduk. Girne’de liman yolunda volta attık. Tek pirili için göz yaşları döktük. Neron Roma’yı yakmışsa, anasını satayım, bizler o pirili için Meclisi Mebusan’ın içindeki 50 Milletvekilini sandıkta yakarız dedi.

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Sn. Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sosyal medyadaki paylaşımınızda, çalışanlarınızın ve halkın bayramını kutlarken, gelin eski eski bayramları yaşatalım dediniz. Doğru eski bayramları halk olarak yaşayalım ve yaşatalım. Da, Hacı amca bu iş nasıl olacak başkan diye soruyor. Mesela, eskiden mahalle çocukları kapıya gelip el öptükten sonra onlara bayram harçlığı verirdik. İş yerleri de verdikleri reklamlar ile medyaya bayram harçlığı niteliğinde reklam paralarını karınca kararınca vermeye çalışırdı. Sanırım batan ekonomi nedeniyle reklam vererek, Medya kuruluşlarını (Bazıları hariç) halkın bayramını onlar üzerinden kutlamak yerine sizde koskoca Limasol Bankası olarak beleşçiliğe kaçarak kutlamayı tercih ettiniz.. Abdülmutallip amca yahu Hüseyin Kemaler efendiye vatandaşa beleş mesaj gönderme yerine, anasına döblek, babasına mapus damında saz çaldıran faizlerin indirilmesi yönünde girişimde bulunmasını ve bu konuda öncülük yapmasını söyleyin dedi. Sn. Kemaler, Ayşaba, gürültülü eksoz takarak mahallelerde dolaşanlar, o mahallelerde oturan ve yoldan geçen kaç kişi ile akraba oluyorsa, atmosferin üst katmanında gezen faizler nedeniyle birçok bankacı da vatandaş ile akraba oluyor. Ona faizler konusunda girişim yapmasını ve akraba olan bankacılar arasına o girmesin diyor

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Sn. Eralp Şerifoğlu, canınan çok sevdiğin. Gözünden bile sakındığın kızını yakında evlendireceğini öğrendim Palm Beach Otel’e 15 Temmuz tarihinde yapılacak olan düğünden sonra göz yaşların ile sevgili kızını, kendi evine gönderiyorsun. Bu ayrılık her ne kadar güzel bir ayrılık olsa da baba kalbine saplanan ve onu dağlayan kızgın bir demir gibidir. Urfa’nın İsodu gibi acı verse de bu acı kalbe tatlılık veren güzellikte bir acıdır. Senin gibi kalbi güzellikler ile dolu birisinin, hem ağlarım hem giderim modunda, kızının arkasından hem ağlayacağını hemde daha güzel yaşaması için gölge gibi gideceğinden eminim. Eralp hocam sen dikenin, gül himayesinde yaşadığı safsatasına inanma. Bunu söyleyenler, güIün itibarının dikenin himayesinde olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle gölge olup gülüne o itibarı yaşatmaya devam et diyorum.

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Sn. Hasan Yağız, Başbakanlık özel kalem müdürlüğün hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili Hasan, seni uzun zamandır tanıyorum. Ve Ersin Tatar’a olan sadakattinden en ufak kuşku bile duymadım. Gece ve gündüz mevhumu tanımayıp hep onun yanında oldun. Kadirşinaslık denilen bir duygu var. Bence senin ile bu duygunun henüz ölmediğini Ersin Tatar bize göstertmiş oldu. Uzun zamandır siyasette görmediğimiz vefa örneğini karşımıza çıkartarak bugüne kadar olan yardımlarını, seni özel kalem müdürü yaparak taçlandırdı. Sinem teyze, Ersin beyi vefalı davranışından dolayı kutlar, Hasan ovlucuğuma da anasının ak sütü gibi helal ve hakkı olan bu görevde başarılar dilerim dedi. Sevgili Hasan, herkes kendine yakışanı yapar. Vaat ettiklerini yapmayan sahteler hayatımızdan silinip gider. Vefalı dostlar ise her zaman yüreğimizin başkentinde kalır. Ersin Tatar’ın vefalı dostu olmuşsun ki, yüreğinin başkentindeki yerinde kalmışsın.





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Sn. Serdinç Maypa Sayın Güvenlik Kuvvetleri Komutanına halktan biri olarak ”haddim olmadığını bildiğim” sorularımdır. 1-Son zamanlarda adamızda yaşanan; şiddet,soygun, cinayet, uyuşturucu,çeteleşme vs gibi olayların Kıbrıs Türk halkının üzerinde bıraktığı tahribatı farkındamısınız? 2-Farkındaysanız,bu konularda ne yapmayı düşünüyorsunuz? 3-Polisin bağlı olduğu bir kurum olarak polisin bu yetersiz ve her geçen gün gitgide artan başarısızlığı hakkında kamuoyuna bir açıklama yapma ”ihtiyacı”hissediyor musunuz? Ve bununla birlikte emrinizde olan polis teşkilatındaki yetersiz ve beceriksiz kişileri görevden alarak onların yerine başarı olan arkadaşları görevlendirme gibi bir girişim yapmayı hedefliyormusunuz? 4-Hiçbir zaman polisin size GKK’na bağlı olmasının doğru olduğunu düşünmediğimi, bu başarısızlıklardan dolayı, bu bağlantının başı olarak sizlerin bu başarısızlığın ve yetersizliğin sorumluluğunun farkında olarak bu olaylardaki yaşanan kötü olaylar nedeniyle Kıbrıs Türkünden özür dileyecekmisiniz? Diyorsun. Sevgili Serdinç, Ağa pohunun üstüne marabanın çiş yaptığı nerede görüldü. Ağanın eli ancak öpülür. Marabada emme basma tulumba gibi kafayı bir öne bir geri sallayıp durur. Ağa, Özür dediğin şeyin yenilir veya içilir bir nesne olup olmadığını ancak sorar.

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Fıkra

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!