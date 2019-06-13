Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile dün ilk olağan rutin görüşmeniz çerçevesinde yaklaşık bir saat süren toplantı yaptığınızı okuduk. Devletin en üst katmanında Cumhurbaşkanı ile Başbakandan beklediğimiz uyumu sergilediğinizi gözlemledik. Zirvede sert rüzgarlar yerine, sıcak yaz akşamları esen Meltem rüzgarını estirmeniz ve gerek Kıbrıs meselesi konusunda, gerekse iç meseleler konusunda birlikte çalışma içerisinde olacağınızı yansıtmanız, vatandaşa ‘İşte bu’ dedirtti. Sn. Tatar, cumhurbaşkanı makamında devleti yöneten bir kişi olarak mutlaka onun da tecrübelerinden ve bilgisinden faydalanacağız. Açıklamanız, vatandaşın gönlünü ısttı. Birlikten kuvvet doğar, dirlikten aş çıkar. Hacı amca, siyaset arenasında, herkes artist olma peşinde. Ama, Sn. Tatar, bu artislerin yönetmenliğini ben yapmam. Ülke sorunlar ile boğuşurken, artisliğe de gerek yok mesajı verdi dedi.

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Sn. Ayşegül Baybars, ülkede meydana gelen suçların artması sonrasında bir takım tedbirler alarak, en azından suç dalgasını ‘Tsunami’ boyutundan 2-3 metrelik dalga boyuna indirmeyi hesapladınız. Ülkeye giriş limanlarında gerekli tedbirleri alarak girişleri sakıncalı görülen 1879 kişi geri çevrildi. Bunun yanısıra yüz tarama sistemi de kurarak, hem giriş hemde çıkışlarda denetimi de artırmış olacaksınız. Vallahi çokta iyi yapacaksınız. Ayşaba, hah işte Ayşegül gızımdan beklediğim bunlardı. Aferim gızıma dedi. Sn. Bakan, bugüne kadar ülkeyi ziyaret edenler ile ilgili sürekli açıklamalarda bulundunuz. Ama bazıları konuşulmakta olan kelimelerin gücünü anlamamış olacak ki, şiddet ve adli suçları büyük boyutlara taaa ‘Ozon’ tabakasına kadar taşıdı. Ancak ozon tabakasının yaptıkları suçlar nedeniyle delindiğini fark etmemiş olacaklarki yakında, yüzlari taramalara takılıp, burun üstü yere çakılacaklar.

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Sn. Fikri Toros, “Kıbrıslı Türklerin güneyden, Kıbrıslı Rumların kuzeyden alışverişi yapması, rekabet ortamı olması, bir takım ürünlerde avantaj olması normaldir. Karşılıklı alışverişlerin bu bölünmüşlüğün getirdiği mağduriyeti mümkün olan seviyede telafi etmesi mümkündür. Benim karşı olduğum bunun kontrol dışı olmasıdır. Gıdada, sağlığı tehdit eden bir duruma gelindiğini biliyorum. Buna karşı tedbir alınmalı” dediniz. Sn. Toros, herhalde ABD ile Türkiye arasında gidererek yükselen gerginlik sonrasında, Türkiye’de bazı siyasilerin, Bağımsız, bağlantısız KKTC’nin, Güney Kıbrıs’a açılan kapılarının kapatılması konusunda, tartıştıklarından, herhalde haberiniz yoktur. Türkiye kapılar kapatılsın kararı alırsa ve bizim bazı ‘Yes SİR’ takımı, buna uyarsa, yakında ne Kuzey’den, nede Güney’den bırak alış verişi, geçişler bile olmayacak. İşte o zaman hepsimiz, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlayacağız.

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Sn. Mehmet Harmancı, LTB Başkanı olarak, yapmış olduğunuz açıklamada, Surlariçini haraca kesen, Surlariçi’ndeki haraç çetesinden, 6 kişinin isimlerini ilgili mercilere ilettiğinizi söylediniz. Bunun yanısıra Ekim ayında, Surlariçi bölgesinden işletmelere rahatsızlık verdiğini tespit ettiğimiz 6 kişilik şüpheli kişilerin listesini ve adreslerini de bazı mercilere ulaştırdık. Ve vermiş olduğumuz o listeden 1 kişi şu anda yaşanan son olaydan dolayı tutuklu yargılanıyor ifadesinde bulundunuz. Bununlada yetinmedik ve bölgedeki İşletmeler aracılığı ile bölgede yaşanan sorunları, Başbakanlık müsteşarı ve güvenlik müşavirine de ilettik dediniz. Ama üzgünüm. Verilen isimlerle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmedi dediniz. Başkan, Kaplumbağaya bile ancak kafasını çıkartarak, risk aldığı zaman yoluna devam edip ilerleyebiliyor. Malesef bizimkiler, kaplumbağa kadar bile olamıyor. İşte bu nedenle damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modunda gidiyoruz.

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Sn. Esra Uluçaylı, yazıların ile basında, tomurcuğu oluştuktan sonra yeni yeni açmaya çalışan bir gül görüntüsü yansıtıyorsun. İnce hicivlerin. Överken bile düşündüren cümlelerin ile basında yeni bir soluk oluyorsun. Kim korkar hain kurttan misali, her makam ile ilgili yaptığın, eleştiriler ‘Cuk’ diye yerine oturuyor. Basın arenasında, aslında kral veya kraliçe olmayan kişilere, basın olarak en büyük hatayı yaparak taktığımız tacı, sanırım çok geçeden başına takanlardan birisi olacaksın. Sevgili Esra, akıcı cümlelerin, vur deyince öldürmeyen, ancak çok düşündüren cümlelerin ile kaleme aldığın makalelerin ile oluşturduğun vitrinin ‘AL Benisi’ gerçekten çok hoş. Bazı kişiler yazdıklarına üzülecekler. Ama onlara boş ver. Napalım, ucuz şeyler çok çabuk bozulan cinstendir. Bu nedenle onlara boş ver, tırıs gitsinler.

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Sn. Reşat Soylukal, sosyal medyadaki paylaşımında Virraa , yeda gorkmaaaa. Müşavirler ordusu KKTC dedin. Sevgili Reşat soyundan çekmeyen soysuz olur. Siyasilerimiz, hükümetler bir birinin devamıdır demiyorlar mı? Biri gelir atar, diğeri gelir atılanı kalbine basar. Girne Kapısının meşhur Abbas’ın Şerifine bir gün, yahu, sen her gün onlarca erkeği eler durursun. Nasıl olur da hamile kalmıyorsun? Bu işin esbabı mucibesi nedir diye sormuşlar. Abbas’ın Şerif’te, yahu demiş biri gelir çocuğu koyar. Diğeri gelir o konan çocuğu bozar. Eeee bu çocuğun nasıl olacağını söylermisiniz demiş. Hüsamettin amca, Reşat ovlucuğuma selam söyleyin, bu hükümetler böyle akar, müşavirler ordusu da böyle sel olur akarsa daha çok andilla koyup, akan ve göl olan müşavirler ordusuna bakacağız diyor.

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Sn. Senih Çavuşoğlu, çok büyük bir yanlışa imza atarak, çok yanlış bir ülkede doğdun. İngiltere, İtalya, Belçika ve Almanya gibi ülkeler dururken, ne diye Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da dünyaya geldin? Yaptıkların, ortaya çıkarttığın eserler tamam dünya markası görüntüsü veriyor. Ama bu dünya markaları, etrafı duvar ile çevrili fettan Ada’dan öteye çıkamıyorsa ne değeri olabilir ki? Hocam, soyadın da yanlış konmuş. KKTC’de bazı Süper bakanlara verilen ‘Çavuşluk’ payesi, senin gibi yaratıcı eserleri ile Orgeneral rütbesine yükselmiş birisi ile tezat teşkil ediyor. Bazı kişilerin yüzlerindeki masumiyet, içindeki pisliği asla örtmezken, sizin yaratıcı yeteneğiniz ile ortaya koyduklarınızı, filmlerdeki görünmeyen sihirli pelerin bile örtülemez. Senih hocam, un var. Şeker var. İrmikte var. Ama helvayı yapacak usta yok. Helva, ya cıvık yada, hamur gibi oluyor diyenlere, müsadenizle, DAÜ’de un var. Şeker ve İrmikte var. Ama helvayı kıvamında yapacak Senih Hoca gibi birde usta var diyorum.

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Sn. Turgut Uluhan, Arif Alasya’nın sosyal medyadaki paylaşımına verdiğiniz yanıtta, Ben kendimi anlatayım müsaadenizle. 1977de Planlama İnşaat dairesinden işten atıldım. 78 şubata kadar işe giremedim, o yıl İhtiyat sandığına başladım, 91 yılına kdar terfi alamadım.92 yılında girne şübe amirliğine atandım 21 gün sonra Başbakan Eroğlu tarafından terfim iptal edilip geri görevime iade edildim.94te kızağa alınıp 2x2 bir oda da 6 ay oturtuldum görevsiz .96yılından 2001 yılına kadar Avans bölümü şefliğine atandım(Güya) terfim ödenmedi. Benden kurtulmak için Girneye tayin edildim. 2004 yılında emekli edildim. Af edersiniz Eşek girdim eşek çıktım.Bana bunları yaşatanlara hakkımı Helal etmem dediniz. Sn. Uluhan, kusura bakmayın ama bu konuda suç sizin. Yağlamada kullanacağınız zeytin yağını yerinde kullanamadınız. Uçak grasosu yerine normal graso bile kullanmadınız. Parti bayrakları ile ön saflarda yolları arşınlamadınız. Efendilerin kapısında emredin diyerek el pençe durmadınız. Hacı amca da ne kadar hamur o kadar ekmek. Turgut ovlucuğum ne bekliyordu diyor. Turgut gardaş, bizler, yengeçin yürüyüşünü değiştirmek için istediğimiz kadar uğraş verelim. İnan 40 gün mengeneye konan domuzun kuyruğunu düzeltemeyeceğimiz gibi yengeçin yürüyüşünü de değiştiremeyiz.

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Sn. Vasviye Tunaboylu, sosyal medyadaki mesajınızda çok güzel bir konuya temas ederek, balık haberlerini yapanlardan ricamdır. Biraz Akdeniz’le ilgili okumalarını istiyorum. Çok özet olarak, doğal olarak her sene, sıcak su dalgasıyla geçen yavru ve saldırgan olmayan, kıyıya da yaklaşmayan balıkları avlamak sadece cehaleti gösterir. Balon balığı da insana saldırmaz dediniz. Hıfzıye Teyze, Vasviye gızım çok doğru söyledi derken, Abdulvehit amca, sanırım sizin ile ayni fikirde olmadığından olacak, Vasivye gızım, siyaset arenasında gezinip duran balon balıklarını yazmayı unuttu. Siyaset arenasının kirli sularında gezen balon balıkları, insanların ceplerine saldırarak kullandıkları irili ufaklı zam kazıcıkları ile ceplerde açtıkları deliklere zehirciklerini salıveriyor. Ve insanı şoka sokuyor. Zam kazıcıkları sayesinde ne cep nede cepken bıraktılar dedi. Sn. Tunaboylu, bazen kendi kendime, yahu sandık öncesinde, oy avcılığına çıkarak, işkembe-i kübradan sallarken, Al Benisi güzel bir vitrin oluşturanlara bakarak, aman ne güzel demekten kendimi alamıyorum. Ancak değer verip, sandık sonrasında değersizliklerini ispat edenlere nasıl kandığıma da hayıflanıyorum.

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Sn. Erhan Başay, seni ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettiği gerekçesi ile Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bulut Akacan ile ilgili şikayetini geri çektiğini öğrendik. Bence de şikayetini geri çekmekle iyi yaptın. Çünkü bir anlık öfke ile yaşananlar, o öfke dinince sürdürülmemeli. Tamam, rüzgar sert esince dal kırılabilir. Ama gövde ve kök yerinde kalır. Kırgınlık ve kızgınlığın sürekli devam ettirilmesi de bence ne senin gibi birisine nede yanında hatırı sayılı insan çalıştıran Bulut Akacan’a yakışır. İskender gibi kör düğüme kılıcı vurup, kırgınlık ve kızgınlığı bitirmen bence en uygun olan işti. Sevgili Erhan, basit ve küçük olayları geride bir başka deyişle ayaklarımızın içinde sürüncemede bırakmamalıyız. Çünkü bazen ufacık bir delik bile koca gemiyi batırabilir.

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Sn. Savaş Toksöz KKTC batak bir ülke durumundaysa, yarım gün çalışarak kurtulmaz. Yaz aylarında güneş geç batar diye özel sektör çalışanının mesaisi uzuyor da neden kamu çalışanının kısalıyor? Daha fazla paraya ihtiyaç varsa daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.Vatandaşın her bakanlıkta yığınla işi dururken saat 14:00'de kilidi vurup evin yolunu tutmanın rasyonel bir açıklaması olamaz dediniz. Sn. Toksüz, batan balık düz gitmez. Bizimkiler papaza gelen babatyaya da gelsin diyerek hareket ediyor. Balığın başı kamu ise ve balık baştan kokmaya başlamışsa, tuzu da Meclistir. 3 aylık tatil sürecine girecek olan meclis, balığın yalnız başından kokmaya başladığını göstertmez. Tuzun koktuğunu da gösterir.

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Sn. Özlem Bayramoğlu Onuray, Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri görevinizden alındığınızı ve yerinize müşavir kadrosunda olan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Müşaviri İlkan Varol’un atandığı açıklandı. Ayrıca Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Berkan M. Tokar’ın da görevden alınarak yerine deneyimli bürokratlardan Ömer Aydın Köseoğlu’nun getirildiği, öğrenildi.Kısacası Ömer Köseoğlu dışında bir müşavir geldi, yerini müşavir ordusuna katılan siz doldurdunuz. Sn. Onuray, mesele Öpüşmenin, sevişmenin aşk sanıldığı, randımanlı bir şekilde iş yapıp, ülkeye fayda sağlarken, müşavir oldun hadde mahalleye denilen bir üst düzey bürokratın sıkılan ve suyu alındıktan sonra posa niyetine çöpe atılması ülkenin gururu değil ince sancısı olmalıdır. Ayşaba, ah be Özlem gızım, bazı zamanlarda uğurlarına kan ter içinde uğraş verirken yorulmuş olduklarımıza değmiyor dedi.

Fıkra

Bakış açınızı sevdim !..

Matematik dersinde kadın öğretmen öğrencilere sorar:

- Bir ağacın dalında 5 tane kuş var. Taş attım, iki tanesini vurdum. Geriye kaç kuş kalır?

Öğrencinin biri parmak kaldırır ve cevaplar:

- Hiç kuş kalmaz çünkü diğerleri korkudan uçup gider.

Öğretmen gülümser:

- Hayır. Doğru cevap üç olacaktı ama bakış açını sevdim.

Öğrenci duruma çok bozulur ama pek göstermez. Ders devam ederken tekrar parmak kaldırır:

- Bir soru da ben sorabilir miyim?

Öğretmen izin verir.

- Sokakta üç kadın dondurma yiyerek yürüyor. Biri dondurmasını yalıyor, diğeri ısırıyor, diğeri de emiyor. Kadınlardan hangisi evlidir?

Öğretmen şaşırır, kızarıp bozarır ama cevap da vermek zorundadır:

- Hmm...şey..yalayan?

Öğrenci yanıtlar:

-Hayır, parmağında alyans olan. Ama bakış açınızı sevdim.