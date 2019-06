Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili olarak Meclisin Dominat Teyzesi konumuna geldiniz. Yapılan yanlışlıklardan duyduğunuz rahatsızlığı dile getirirken, sopalı, kırbaçlı eleştirileriniz ile de dikkat çektiniz. UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılmasını incelemek üzere kurulması düşünülen özel komiteye ret oyu veren milletvekilleri için de “vatan haini” yakıştırması yaptınız. Tabi, YDP Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı’nın “O cümleyi sizin alnınıza yapıştırıyorum” çıkışından sonra tartışmanın büyümesine de neden oldunuz. Sn. Manavoğlu, ‘Vatan Hainliği’ ciddi bir suçlamadır. Ayşaba, Gülşah kızıma, Mevlana’nın, ince sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur sözünü hatırlatın dedi. Sn. Manavoğlu, günlerdir saldırıya uğrayan ve köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Özgürgün’de artık bardak taştı. Bu nedenle, kesilmiş koyuna, derisinin yüzülmesi elem vermediği gibi bu noktadan sonra ona yapılacak saldırılarda artık anlam ifade etmez. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Teberrüken Uluçay Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak ‘Vatan Hainliği’ çerçevesinde tartışan milletvekillerine yerinde müdahaleniz, tartışmanın bitmesine ve milletvekillerinin sözlerini geri almasına neden oldu. Vatan Haini suçlaması ciddi bir suçlamadır. İspatı adamı ipe götürür. Söz ağızdan çıkana kadar kişinin, söz ağızdan çıktıktan sonra kişi onun esiri olur. Ama bizim bazı vekillerin maşallahlığı var. Allah ne verdiyse sallayıp duruyorlar. Sn. Uluçay, gökten Hülya Avşar yağsa, biz garibanlara, eli kırbaçlı, sopalı ve dili, bestesi nefreti makamından, güftesi küfürlü acem aşiyan makamından besteler düzenleyen, Namık Kemal devrinden kalma vekiller düşüyor. Şans diyelim.

**

Sn. Erhan Arıklı, galiba dünya tersine dönüyor. Milliyetçiliğin kitabını, bayrak ve Milli Marşların sicilini tutan Erhan Arıklı ‘Vatan Hainliği’ ile suçlanıyor. Seçim arifesinde, sağa sinyal verip de sonrasında, aniden ters yöne dönenler, çizgisinden santim kaymayan size ‘Vatan Hainliği rozetini uygun gördü. Pandoranın seçim kutusundan çıkmak için Minnoş kedi gibi sevimli gözüküp mırmır ses çıkartıp, her türlü hünerlerini sergilerken, birkaç oy için ayaklara sürünen minnoş kedi gibi görünen bazı vekilleri sevmiştik. Hatta bunların hataları olabilir. Ancak gülü seven dikenine katlanır diye düşünmüştük. Meğer gül niyetine Kaktüsü sevmişiz. Sn. Arıklı, eğri ok, doğru yol almaz. Milliyetçiliği tartışılmayan size yönelik sarf edilen ‘Vatan Hainliği’ suçlaması, bazı kalplerde heyecan yaratabilir. Ama unutmayın, heyecanlanan her kalbin çarpıntısı, kendi siyasi ecelinin ayak sesleridir. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Emrah Yeşilırmak, paylaşımınızda, bugün 24 Haziran. Seçimlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Belediyemizi teslim aldığımızda bize 2 aylık, 4 aylık ömür biçtiler ama meclisim ve çalışma arkadaşlarımla koskoca bir yılı geride bıraktık. Üstelik geçen 1 yıl içerisinde ekonomik kriz, sel felaketi ve birçok olumsuzluklar yaşadık. Hiç birşeyin kolay olmayacağını biliyorduk ama bu geçen sürede en büyük destekçimiz halkımız oldu dediniz. Ve Onların desteği sayesinde Yenierenköy Belediyesini, 4. Yılın sonunda örnek bir belediye yapacağınızdan dem vurdunuz. Başkan, daha önce verdikleri umudu geri alanlar, şimdilerde, sanırım aldıkları ahı güle güle kullanıyorlardır. Bize, Allah yürü ya kulum dedi diyerek göreve talip oldular. Ama genelde millet, özelde belediye arabasını sattı. Sevgili Emrah, yaşanan yanlışlarından dolayı halkın çektiğini, ABD, Usame Bin Ladin'den çekmedi. Bir insanın, yatmadan önce edilen dualarda yer alması, duaların en hayırlısında yer alması demektir. Ne mutlu sana ki, bu hayırlı dualarda yer alıyorsun.

**

Sn. Doğuş Derya, Diyanellos Sigara Fabrikasından bozma Meclis-i Mebusan’da, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulmaya çalışılan komitenin oylanması öncesinde, Başbakan Tatar’ın yaptığı konuşma ile ilgili yerinizden söz alarak, “Şaibe ve iddialarla ilgisi olan diğer arkadaşlarla ilgili de işlem yapacak mısınız?” diye sordunuz. Başbakan Tatar da, “Savcının işine biz karışamayız” dedi. Sevgili Derya, tereciye satma gibi bir duruma düşmek istemem. Biz işimize geldiği zaman ‘Minnoş kedi’ olur mırmırlarız. İşimize gelmediği zaman ise minnoş kediden, Asya kaplanına dönüşürüz. Dünyaya baktığımız penceremiz kirli ise, senin çiçeklerin bize çamur görünür. Yapı bu. Bazı vekiller ile ilgili üç yanlışımız oldu. Tanıdığımızı sandık, güvendik ve inandık. Bir doğrumuz oldu. İnanmak istediğimiz ve güvendiğimiz için onları sevdik. Ama ne yazık ki üç yanlış bir doğruyu götürdü.

**

Sn. Fazilet Özdenefe, CTP milletvekili olarak Başbakan Tatar’ın, Özgürgün ile ilgili olarak, UBP’nin grup kararı olmadığını belirterek, bu oylamada vicdanımıza göre hareket edeceğiz açıklamasına, hükümet programında dokunulmazlıkla ilgili ifadeler var. Grup kararınız neden yok?” diye sordunuz. El cevap, siz de arkadaşlarımız da vicdana göre oylama yapacak. Süreç işliyor oldu. Sn. Özdenefe, ülkede dümenler kolay çevrildiği için çoğu ‘Kaptan’ oldu. Maalesef, meclisimiz de bu kaptanlardan nasibini aldı. Dümenler çevrile çevrile, rulemalarında hayır kalmadı. Çevrildikçe kulak tırmalayan sesler çıkartıyor. Bu nedenle eskiden hah bu iyi kaptandır deyip de altını çizdiklerimizin, şimdilerde yıpranan dümen rulemaları nedeniyle üzerlerini çiziyoruz.

**

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, sosyal medyadaki paylaşımında, yani bu Kıbrıslıların, UBP’lisi CTP’lisi, hiç fark etmez. Cayır cayır Herşey çok güzel olacak diye uyandı. Ondan sonra da niçin Erdoğan parayı yollamaz bize diyor. Adam da bilir be bizim ne bok olduğumuzu. Ama napalım adalet bizim içimize işlediysa. Bizim şarkımız bile var: “Mert olana be gülüm bayılırık. ‘Herşey Çok Güzel Olacak Be’ dedin. Sevgili Mehmet, Zümrüdü Anka kuşunun küllerinden yeniden doğduğu söyleniyor. Korkunun miskin olduğu çağdan, korkunun ecele faydası yoktur. Bu nedenle miskinlik out çağına geldik. Papaza gelen babatyaya da gelsin diyerek, camdaki ciğere bakarken, ciğerciden tekme yiyen ‘Ciğercinin kedisi’ yerine sanırım ağır ağır özgürlük felsefesinin kitabını yazmaya başlayan ‘Sokak Kedisine’ dönüşmeye başladık. Sanırım sokak kedisi ile herşey daha güzel olacak.

**

Sn. Biray Hamzaoğulları geçtiğimiz gün, hastane yatağından servis yaptığın fotoğrafın ile milletin ödünü koparttın. Heyecanı doruğa yükselttin. Ancak daha sonra Meclis-i Mebusanın başkan koltuğunda gülümser bir vaziyette poz verince tansiyonu normal seviyeye düşürdün. Taaaaa Karpaz’dan sabahın ezan vakti geldiğin meclise, birçok vekilin saat 12.00,’de gelmesi sanırım seni fena sinirlendirdi. Ayşaba, bunların endamın yetmez, görev mesuliyeti şart. Bunlar ile ilgili iyi niyetimizin son kullanma tarihi bitti. Bu insanları hayata baktığı pencereden, atmalı dedi. Ne dersin?

**

Sn. Aytuğ Türkkan, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, bu arada gözden kaçmasın. Güney Kıbrıs'taki sapık katil bir ay içerisinde yargılandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. Benzer durum bizde olduğu zaman mahkemeler yıllarca sürüyor. Ve geç gelen adalet de adalet olamıyor bir türlü dedin. Sevgili Aytuğ, Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. Adalet diyerek çıktığımız yolda, Adalet ablayı sinirden öldürdük. Adil düzen safsatamıza, Adil amca öyle bir sinirlendi ki, adam son yolculuğuna uğurlanırken, hocanın, Adil efendiyi nasıl bilirdiniz sorusuna cevap bile veremedik. Hak, hukuk derken, Hakkı dayının tansiyonu çıktı. Şimdi yoğun bakımda, felç olma ile karşı karşıya kaldı. Vicdan ablayı sorma. Vicdan abla yaşadığı vicdansızlıklar nedeniyle, hakkın rahmetine kavuştu. Haaaa, Umut nerede diye sorarsan, o da tomofilin altında kaldı. Garbimin kırılmadık kemiği kalmadı. Eeee bu durumda ne yapmamız gerekir söylermisin?

** Sn. Cem Damdelen, dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen yarışı olarak bilinen, triatlon branşının en uzun mesafe yarışı olan Ironmen organizasyona katılarak, başarılı bir sonuç elde ettin. İrlanda’da, 60 ülkeden, 1837 sporcunun, 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman yarışlarını katılan %20, sporcunun kötü hava koşulları nedeniyle bitiremediğini öğrendik. Ancak senin, bu zorlu yarışta, İrlanda Ironman yarışını tamamlayarak toplamda 13’üncü finisher madalyasını aldığını, 11 saat 33 dakika 54 saniyede finişe ulaşarak yaş grubunda 53’üncü olduğun açıklanı. Sevgili Cem, demir adamlıktan soğuk ve rüzgârdan buz adama dönüşmene rağmen elde ettiğin başarı sonrasında, bizlere büyük gurur yaşattın. Senin başarını görmeyen ve kutlama zahmetine girmeyen bazı efendiler olabilir. Boş ver Cem. Görmeyen göze senin yıldız gibi parlayan başarı ışık napsın? Yürekten tebrikler. ** Sn. Bülent Dizdarlı, havaların ısındığını ve ortalığı böcekler ve karıncaların tuttuğunu belirttin. Ve Ovada, piknikte açık alanda hatta uyurken dahi kulağınıza bir böcek - sinek girebileceğini, bu durumlarda, kulak çöpleri veya cımbız gibi aletlerle onu oradan çıkarttırmaya çabalamayınız. Ayrıca yaratık vantuzları ile kulağa sıkıca yapışır ısırıp sokarak zarar vermeye başlayabilir. Bunu yapamayan canlı türleri cımbız ve benzeri aletle parçalansa bile çıkmaz. İnfeksiyon kaynağı olarak kulakta kalır ifadesinde bulunarak, kulak üstte kalacak şekilde yüzü koyun yatmalı ve başka biri yardımı ile söz konusu kulak içi alkol ile doldurulmalıdır. Alkol yoksa zivaniya, rakı veya wisky de olur dediniz. Doktorum, çok yerinde bir tavsiyede bulundunuz. Sıcaklar nedeniyle, böcek ve haşaratlar anamızı ağlatırken, sivri sinek ile kara sineklerde geride play back yapıyor. ** Sn. İlke Davulcu, Yayın hayatına kısa süre önce başlayan Haberci Medya Grubu’na, Havadis Gazetesinden istifa ederek dahil olmuştun. Ancak hafızam beni yanıltmıyorsa 85 gün sonra, senin ile birlikte diğer iki üst kademe yöneticisinin görevine son verildiği öne sürüldü. Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Oruç, Görsel Yönetmen olarak sen ve Reklam Müdürü Gizem Yeşilyurt Davulcu’nun yani eşinin, isimleri dün itibarı ile künyeden çıkarıldı. Haberci Gazetesinde, Yazı İşleri Müdürü görevine Gizem Özgeç getirilirken, kısa süre önce Kıbrıs Gazetesi’nden Haberci Gazetesi’ne geçen Artun Çağa ise Haber Müdürü oldu. Görevden alma ile ilgili olarak Bulut Akacan’ın yeni bir gazete çıkartacağı ve işten çıkartıldığı öne sürülen diğer arkadaşların ile birlikte o gazeteyi hazırlama görevinin sizlere verildiğini öğrendik. Görevden almanın öncesinde “iş disiplini” gerekçesi ile görevden alındığınız ifade edilirken, senin çocukluğunu bilenlerden birisi olarak senin iş disiplinin doruklarda gezindiğini de bilen birisiyim. Elinde altın bilezik olduktan sonra, haberci gider, Sözcü gelir abim. Yeni görevin hayırlı olsun.

