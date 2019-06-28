Taner Ulutaş'tan "Sahibine Mesajlar"

Sn. Ersin Tatar, günde 3 bin kişinin yaya olarak geçiş yaptığı Lokmacı kapısında geçiş yapan, Kıbrıslıların yanısıra, turistlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu ve artık kendini iyice hissetiren, hatta 40 derecenin de biraz üzerine çıkan sıcakta, muhaceret işlemi için saatlerce bekledikleri gözlemlendi. Hatta bu konuda bir Rum vatandaşın, sıcakta saatlerce bekleye isyan ederek her iki belediye başkanına çare bulmaları için çağrı yaparak bu barbarlığa artık son veriniz dedi. Mazaret olarak muhaceret görevlilerinin sayı yetersizliğini sürenler ile başbakan olarak görüşmeniz ve bu sıkıntı yaratan soruna çare üretmeniz bekleniyor. Sn. Tatar, turizmi yaşatmamız için oksijen değil, hedef ve o hedefe ulaşma amacımız olması gerekir. Oksijen hayatta kalmasını, yapılacak iyileştirmelerde, onun kaliteli uzun süreli yaşamasını sağlar.

**

Sn. Yasemin Öztürk, UBP başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için kurulan özel komitede, başkanı seçme konusunda kriz yaşandığını gözlemledik. Konu ile ilgili açıklamanızda, UBP’nin 21 Milletvekili var. Yani hükümetin büyük ortağıyız. Bu nedenle başkanın bizden olması gerekirken, HP buna sıcak bakmıyor dediniz. Ve UBP’nin istememesi halinde konunun komitede görüşülemeyeceğine vurgu yaparak, UBP’nin komitede 3, HP’nin de 2 üyesi olduğunu, bu nedenle de size güvendiklerini göstertmeleri gerektiğini belirttiniz. Ve şimdi başkan biz olacağız dediklerini, bunun bir emrivaki olduğunu dile getirdiniz. Sn. Öztürk, kurulan dostlukların, siyasi ucuzluk üzerine kurulmuşsa, bırakacağı acıların çok pahalı olduğunu görmektesiniz. Ortaklık kurulduktan sonra, başınızda da kavak yellerinin estirilerek Leyla’nın konumuna düşürülmeye çalıştığınızı anlamışsınızdır. Siyasi hayatın bir oyun olduğunu görüyorum. Olsun, belki bir oyun ama çizilmekte olan grafiklerine baktıkça hoşuma gidiyor.

**

Sn. Ferdi Sabit Soyer, Başbakan ile Başbakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı ile Maraş konusunu görüştü. Açıklamaları dinledik. Bunlardan çıkan işin hülasası, Cumhurbaskanına ayar vermekten söz eden Hükümet Başkanı, iyi ayar aldı. Ayarla gitsin bakalım, nereye varacak dediniz. Ayşaba, Ferdi ovlucuğum her zamanki gibi taşı gediğine koydu. Taş cuk diye yerine oturdu. İyi dümen çevirdikleri için kaptan olanların, dümenlerinin ruleması bozulunca, dümen ayarları kaçanların, değiştirilen dümen rulemaları sonrasında, ayarları da böylelikle yerine geldi dedi. Sn. Soyer, dümen çevirmek için kaptan yapılarak başımıza getirilenler, bir renk olmuş olsalardı, hangi renkte olurlardı bilmem. Ama böylesi bir durumda, gökkuşağı olacaklarından eminim.

**

Sn. Fethi Günalp, dairelerde, insanı döver gibi konuşan ceberrut suratlı memurlara nasıl konuşacakları öğretilsin diyorsun. Vallahi çokta güzel söylüyorsun. Parti ileri gelenlerinin yakın akrabaları, ilçe başkanlarının baldızıın oğlu, parti ileri gelenlerinin baldızlarının kızları derken, (dürüstleri tenzih ederek söylüyorum) kendilerini bulunmaz hint kumaşı sananların yerleştirildikleri daireleri babasının çiftliği sananların kulağı artık çekilmelidir. Ayrıca egoları tavan yapan bazı torpil artıklarının, halka davranış biçimlerinin gözden geçirilmesi zamanının geldiğini hatırlatmak isterim. Sn. Günalp, arkalarını siyasetçiye dayayan bazı ditsiroların burunları yontulmalıdır. Bunların, amcaları, teyzeleri, bu kızlar için ‘sen ilerde çok canlar yakarsın’ derken, erkekler içinde ‘Sen çok kızın kalbini çalarsın’ diyordu. Büyüdüler, böyük böyük amcaları, dayıları, enişteleri sayesinde, bardaklarında ne kadar suyun olduğuna bakılmaksızın, kamu dairelerine yerleştirildiler. Teyzelerinin söylediği gibi bazı kızlar, muşmula suratları ve itici tavırları ile çok kişinin canını yakarken, amca ve dayılarının kalp çalarsın diyen bazı erkeklerde, ceberrut tavırları ile kalp çalmak yerine çok kalp kırıyorlar. Ne diyelim?

**

Sn. Halil İbrahim Orun, UBP HP hükümeti atama ve görevden alma işlemlerini sürdürürken, sizi de, geçmişte İskele Belediyesi Başkanı olarak yaptığınız güzel işlere bakarak, DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine layık gördü. Sizin ile birlikte, UBP eski Milletvekili Dr. Hamit Bakırcı, UBP Parti Meclisi üyesi Ersun Kutup, Gülsün Korun, HP'den milletvekili adayı olan Yrd. Doç. Hicran B. Fırat'ın yönetim kuruluna atanması düşünüldü. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğinin dışında, DAÜ VYK Başkanlığına eski UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk'in atanmasının da düşünüldüğü söyleniyor. Herşey DAÜ için diyerek hayırlısı olsun dileklerimizi de iletmiş olalım. Sn. Orun, belediye başkanlığın sırasında bölge için çok güzel işler yaptın. Varsın siyasetin karıştığı seçimlerde yaptığın önemli işlerin kıymetini bilmesinler. Ancak zamanı geldiğinde, senin nezdinde, pul muamelesi görmemeleri için, nihayet seni hatırlayanlar oldu. Hayırlısı olsun.

**

Sn. Talip Atalay, öncelikle yanlış anlaşılmaması için Müslüman olduğumu, dinime de kendimce bağlı olduğumu söylemek istiyorum. Namaza, ezana da karşı olmadığımı belirtirim. Ancak, sabahın köründe, evin camlarını titreten gümbür gümbür bir ses ile zelzele mi oluyor diyerek yataktan dapdiri fırlamayı da istemiyorum. İlk akşam ve yatsı vakti, Ebubekir Caminin şerefesinden bizim Bolu sokağını sallayan, sese tepki verip yatak altına kaçan evin minnoş kedisi gibi Allahhh diyerek korkmak da istemiyorum. Sn. Atalay, bazı yalakalar bu yazdıklarım sonrasında, birilerine yaranmak için bizi dinsizlik ile suçlayabilir. Din düşmanı olarak da yorumlayabilir. Olsun. Kim ne derse ne düşünürse düşünsün. Ancak, sabah, akşam, gümbür gümbür bir ses sonrasında, kedilerin ve köpeklerin korkudan kaçıştığı bir mahallede, yataktan dapdiri ne oluyor diye kalkmakta istemiyorum. Sn. Atalay, Allah’a olan sevgi yeri göğü inleten ses ile değil, yüreklerden, kısık ama sevgi dolu ses ile de gönderilebilir. Herşeyi bilen ve duyan Allah, sessizce gönderilen bu sevgi dolu sesleri de algılayabilir. Ve sonrasında be efendiler bu gürültülü şova gerek yok da diyebilir.

**

Sn. Mehmet Derya, sosyal medyadaki paylaşımında, araba kullanırken, sinyal vermeyen sürücünün şok bir açıklamada bulunarak, benim nereye gideceğim kimseyi ilgilendirmez dediğini belirttin. Sevgili Mehmet Derya, adamın doğru sözünü neden garipsedin ki? Adam, Sorma Gir, sormadan çık Hanının, kapısından içeri girdikten sonra ister sağdan, ister soldan gider. Sağ şeride girerken, önünden kaçmayanları ezer geçer. Sinyal diyorsunda bu arkadaşlar onu pek anlaz. Yenir mi? İçilir mi diye de sorarlar. Sahi ama, hem yolların ‘Fatihine’ soru sorulmaz. Ağanın eli tutulmaz. Ağa ister kamyon ile ister kiralık araç ile isterse dozer ile yollarda önüne çıkanı öper. Öpemediklerini isterse neyse onu yazmayayım boş ver. Ah be Mehmet gardaş, bu efendilerin ülkede yemedikleri bi b...k kalmadı da, ah bir de hadlerini bilseler diyorum. O yollarda yedikleri b... yanında bonus olarak, içecekleri ‘Hadd barra ’ gazozu sonrasında girecekleri delikte hayatımızdan silinseler. Ne iyi olur değil mi?

**

Sn. İlker Edip, Beyarmudu başkanı olarak, Beyarmudu kapısındaki geçişlerde, Pile ve Beyarmudu halkına yaşatılanları sürekli olarak eleştirdiğiniz görüyoruz. Batı kapısının açılması gerektiğine vurgu yaparken, bölge halkının daha kaliteli bir yaşam sürmesini düşündüğünüz kanaatine vardık. Beyarmudu kapısındaki geçişler ile ilgili size hak verirken, çevreyi bir belediye olarak kirletmenizi doğrusu yadırgadık. Köprü köyü arazisinin, Güngör Çöplüğüne dönüştürüldüğü söyleniyor. Arazi içerisindeki çöp yığınlarının, kaldırılması yönünde, köprü’de ikamet eden bir vatandaşın size çeşitli defalar müracaat etmesine karşın, o çöpleri kaldırmadığınızı ve insan sağlığını önemsemediğiniz söyleniyor. Belediyelerin insanlara hizmet için kurulduğu söylemlerine karşın, Beyarmudu Belediyesinin, tam tersi insanların yaşamlarını zorlaştırmak için kurulduğuna vurgu yapılıyor. Hacı amca biz başkan ile ilgili kurduğumuz hayallerimizin kurbanı, İlker Edip başkanda, bu defa yolcudur Abbas, bağlasan durmaz diyecek olan vatandaş oy kurşunlarının hedefidir dedi.

**

Sn. Alp Aydınova, insanın bilgi hazinesini daha da zenginleşirmek için yıllardır verdiğiniz uğraş, bir nebzecik olsun karşılığını buldu. Yıllardır, ayıptır, günahtır, değerli taşların bile pratikte sıfır olan katma değeri vergisine rağmen, kitaplarda KDV uygulamasının yapıldığını dile getirerek kitabın KDV’sinin sıfırlanmasını sağladınız. Kusura bakma ama okuma özürlü olan halkımızın, kitapların üzerine eklenen vergiler ile daha pahalı hale gelmesi sonrasında, okuma alışkanlığından giderek kopmuştu. Sizler küçük de olsa bu kopmaya androş koydunuz. Sevgili Alp, bugüne kadar başa geçen hükümet yetkilileri, yaramızı gördükçe, sağolsunlar tuzluğu kapıp geldi. Her seçim devresinde tepki için, biz Tanzimat Mahallesinde, hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük. Neron, Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili için sandıkları yakarız dedik. İspirtomuz (Kibrit) bittiği için değil sandığı, bir tutam pamuğu bile yakamadık. Şimdi sizlerin sayesinde, o efendiler artık KKTC’yi değil ama seçim sandıklerında onları yakıp gara gavurma yapabileceğimizi belki anlarlar.

**

Sn. Mustafa Hacıoğlu, donör olarak Amerika’da ilik nakli bekleyen küçük bir kız çocuğuna, kök hücre bağışı yaparak umut oldun. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine, üç yıl önce tükrük örneği vererek kayıt yaptırmıştın. ilik nakli bekleyen ve Amerika’da tedavi gören küçük bir çocuğa, kök hücreniz uygunluk gösterince, bağış yaparak, hayata yeniden başlayabilmesi için ona yeniden yaşam umudunu aşıladın. Küçük kızın iyileşip, sağlığına kavuşması sonrasında arkadaşları ile oyun oynayarak hayatın tadını çıkartması noktasında, yalnız aileden değil, insanlardan da çok dua aldın. Sn. Hacıoğlu, bir insanın, yatmadan önce edilen dualarda yer alması, duaların en hayırlısında yer almış olması demektir. Sanırım almış olduğun o duaları senin dağarcık kesinlikle sığmayacak. Ve insanların kalplerinin en müstesna yerlerindeki kapsama alanından hiç çıkmayacaksın.

**

Sn. Kemal Basat, Taşkent Doğa Parkı direktörü olarak, Bafra bölgesindeki plajda, yarlı bulduğunuz, Yeşil deniz kaplumbağası Pisgot’un tedavisini yaptıktan sonra yeniden layık olduğu yere yani denize bıraktınız. 5 Aralık 2018 gününden itibaren Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi’nde bakımı yapılan Pisgot’un, ilk olarak bulunduğu yer olan Bafra sahiline bırakılması doğa sevenlerin büyük heyecan duymasına neden oldu. Sn. Basat, Adam vardır. Adam vardır. Birisi insan elbisesi giymiş, işi gücü canlıları zehirleyerek veya darp ederek öldüren yaratık olduğunu giydikleri insan elbisesi ile gizleyen adam. Bir diğeri sizin gibi, doğaya, çevreye ve dünyadaki her canlının yaşam hakkı olduğunu bilen adam gibi adam. Abdulmutallip amca, ‘’bilge olsa bile ne fayda insan. Kemal ovlucuğum gibi her canlıya kıymet vermeli diyorum inan.’’

**

Günün Fotoğrafı

**