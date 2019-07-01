Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ayşgül Baybars, cezaevinde yaşanan AIDS vakasından sonra dövme yaptıran AIDS’li mahkûmun AIDS’ten öldüğü açıklanmıştı. O olaydan sonra AIDS'li bir mahkûmun daha olduğu ve cezaevinde ayrı bir yerde tutulduğunu öğrendik. Hatta bunun dışında bir AIDS vakasının daha olduğunu bizim minik kuşlar bize haber verdi. AIDS zanlısına, İlk tahlillerden sonra bir tahlil daha yapılacağı söyleniyor. Cezaevindeki ikinci AIDS olayı su yüzüne çıktığına göre gerekli tedbirlerin artırılarak bunun deklere edilmesi de sanırım kaçınılmazdır. Sn. Bakan, atalarımız dinsizin hakkından imansız gelir demişti. Ama galiba bukez dinsiz, uyuşturucu, AIDS ve çeşitli bağımlılıkları ile bizim hakkımızdan geliyor.

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Sn. Resmiye Canaltay, geçtiğimiz gün bir televizyon kanalının sabah programında konuk oluğunuzu gördüm. Çiçeği burnunda bir milletvekili olmanız nedeniyle, programa fırtına gibi eseceğinizi düşündüm. Ama bizim Ali Dayının, kekeme oğlu Hurşit gibi her soru sonrasında verdiğiniz cevaplarda, kekeme konusunda Hurşit oğlanı aratmadığınızı gördüm. Ve gözlerime inanamadım. Ev işleri, kap yıkama, aileyi toparlama konusunda karnenizdeki notun çok yüksek ama siyasi arenadaki bilgiçlik notunuzun bu kadar dipte olduğunu asla tahmin bile etmediğimi söylemek isterim. Hacı amca, Güneş Balçık ile sıvanmaz. Tamam, ama balçığı da duvara vurunca, tutarsa da hoş, tutmazsa da hoş mu diyelim. Tutmazsa tutması için dağarcığını çalışmalar yaparak kıvamına getirelim diyor.

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Sn. Ali Kişmir, Güney’de Maraş ile ilgili eyleme katıldıktan sonra eylem başladığında 'aramızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizde var' anonsundan sonra Faşit . ELAM'lıların 'Türkleri bize verin' diyerek, içerisinde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in de bulunduğu bir grup Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı girişimi yaptığı gözlemlendi. Allah’tan, AKEL ileri gelenleri tarafından bu saldırı büyümeden önlendi. Hatta AKEL sempatizanı kadınlar ve gençlerin buna sert tepki göstererek, 'Gidin Yunanistan'da yaşayın', 'Katil EOKA B' sloganları attıkları görüldü. Bu vesile ile bazılarının söyleminin aksine, Güney’de de hala daha insanlığın ölmediği gösterildi. Sevgili Ali, enerjisini ırkçılık ve kan dökmek için harcayan faşist ELAM gibi, bir yerlerden destek alarak başını yumuşak yastığa, ırkçılık yaparak sağladığı rant ile karnını pahalı yemeğe alıştıranlar, insanlıktan münasip yerlerine tekmeyi yiyince, inan ucuz yemeği bile ilerde bulamayacaklar.

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Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi, KKTC genelinde yapılmakta olan ve adı ne isterse olsun, börek, çörek, pastelli ve döner satılan yerlere festival denilen ülkemizde, gerçek anlamda festival yapan 2-3 belediyeden bir tanesidir. Türkiye’den ve ülkeden gelen konukların yanı sıra bölge okulları, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri, soğuk heykeller ve animasyon ekiplerinin boy gösterttiği Güzelyurt Portakal Festivalinin beyinlerde bıraktığı tat her zaman gerçekten muhteşem oluyor. Mağusa Belediyesinden sonra Güzelyurt Belediyesi olarak düzenlediğiniz festivaller, gerek kültürel, gerekse diğer içerikleri açısından halkın büyük beğenisini topluyor. Mahmut hocam, iş bilenin, kılıç kuşananınsa, hem işi bildiğinizi hemde kuşandığınız kılıcın hakkını verdiğinizi söyleyebilirim.

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Sn. Mehmet Çangar, 9 senedir, Seyhan Çangar ile ilgili sürmekte olan arazi davanızın nihayet sonuçlandığını öğrendik. Tam tamına 9 yıldır sürmekte olan dava sonrasında, Felek’e verdiğiniz söylenen arabalar karşılığında almış olduğunuz arazinin koçanı iptal edilerek tekrar Seyhan Yıldırım’a devredildiği açıklandı. Sn. Çangar, para elin kiridir. Ama tencere altındaki garamuzalar ile lekelenen elin, Adalet ablanın deterjanlarının çok pahalı olması nedeniyle temizlenmesi zordur. Sn. Çangar, bizim Abdulmutallip amca, Adalet, topaldır. Ağır aksak yürür. Ama gideceği yere ağır aksak da olsa mutlaka gider dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Kazım Denizci, sosyal medyadaki paylaşımında, gazetecilerin, bakanlıklara danışman adı altında, atanması yandaş yazar ve medya olduğunu kanıtlamaz mı? diye sordun. Kazım gardaş, Ayşaba, Kazım ovlucuğum kusura bakmasın ama yandaş olmak başka bir şey, emir eri olup, otur arap, kalk arap olmak başka bir şeydir. Bazı gazeteci arkadaşlarınız yandaş gazetecilik yapmaz. Daha ileri boyuttaki emir eri gazeteciliği yaparlar dedi. Vallahi, bu konuda, doğru dürüst gazetecilik yapmaya çalışanlara yeteneksiz ve beceriksiz desinler. Hatta kapağı bir yerlere atıp, cukkayı doldurma operasyonuna katılmadığı için ahmak da desinler. .Ama emir eri oldukları için bazıları gibi rahmetli demesinler.

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Sn. Nermin Nalbant sosyal medyadaki paylaşımında, "Neymiş efendim; ''Atatürk'ün namaz kılarken fotoğrafı yokmuş. Ananla babanın da sevişirken fotoğrafı yok ama senin gibi bir MAL var ortada..."Bugün kılacağınız Cuma Namazı'nı Atatürk sayesinde eda edeceksiniz. Hade ALLAH kabul etsin dedin. Sevgili Nermin, eskiden ayıp yorgan altında derlerdi. Seninde dediğin gibi o ayıp sonrasında bu MALLAR ortaya çıktı. İbadet gizli yapılır. Allah ile kul arasındadır. Şov yapanlar, kuranı ve imanı saklandığı gizli yerden çıkartan, Cübbeli Ahmet hocalar gibiier, damatları vasıtası ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihale torbasına soktular. Sevgili Nermin, dünyada hiçbirşey yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Ancak şekil değiştirir. Bazılarında din ve iman şekil değiştirerek, okçuluk federasyonundan 16 milyon Törkiş Lira oldu. İhale olarak cukkaya daldı. Potin kutusu şekline dönüştü. Böylelikle şekil değiştirme işlemini sürdürdü ve sanırım sürdürmeye devam edecek.

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Sn. Meryem Özkurt, BRTK Müdürlüğü göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Halkın 41 kere maşallah demesine mazhar olan ve 1974 tarihinden sonra Federe Devlet ile birlikte 45 yaşına gelen, KKTC kurulduktan 36 sene içerisinde de 41 defa değişen hükümetlerimiz tarafından bu göreve layık görüldünüz. Tabi 41’ncü hükümetin ne zaman Adios diyeceğini ve 42’nci hükümetin ne zaman kurulacağınız bilmediğimiz için kısacık görevinizi başarı ile yürüteceğinizi tahmin ediyoruz. Mehter marşı ile iki öne bir geriye gidilerek geldiğiniz yeni görevinizden, inşallah İzmir marşı ile gitmemenizi umuyoruz. Sn. Özkurt, yeni görevinizde iki şeye dikkat etmenizi öneririm. Birisi BRT koridorlarında yürürken, bölümlerdeki kavşaklara, birde siyasilere yaranmak için yağlama ve grasolama yapmak için yüzünüze gülmek için sırada bekleyen yavşaklara.

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Sn. Erdal Onurhan öncelikle Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Yapılan atamada başkanlık koltuğuna UBP eski Ekonomi Bakanı olmanız nedeniyle getirildiniz. Bakanlar Kurulu, sizi başkanlığa atarken, Asbaşkanlığı da Yusuf Avcıoğlu’nu getirdi. Ayrıca, Yönetim Kurulu’na Hüseyin Ademgil, Özgür Özerdem, Gürdal Çuvalccıoğlu ve Ali Şefik’i atadı. Her ne kadar bazı çevreler oluşturulan yönetim kurulunu, bazı şirketlerin isteğine göre atandığını öne sürse de halkın beklentisi dürüst bir yönetim şeklinin uygulanması yönündedir. Sn. Onurhan, sizi o makama münasip görenler sizi ve ekibinizi, Usain Bold gibi yarışa hızlı başlamanızı ve hızlı çıkış yaparak başladığınız yarışı çıktığınız gibi bitirmenizi istiyorlar. Yarış zor zanaattır. Lif atması, adale çekmesi gibi sakatlıklar olabilir. Aman dikkat edin, bu zorlu yarışta, uygunsuz isteklerde bulunup, ellerinde kas giderici pomatlar ile sakatlığınızı giderelim diyerek ellerini ovuşturarak bekleyenler olacak. Sakatlığınızı gideririz ayaklarında yanınıza gelenlere dikkat edin. Çünkü, sonrasında istekleri ile sizin ananızı ağlatırken, geride play back yapacaklar.

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Sn. Behçet Öznacar, açıklamanızda, Türkiye’de yürürlüğe geçen Askerlik yasası sonrasında, KKTC’deki askerlik konusuna da değinerek, farklı düzenlemeler yapılarak yasalarımız iyileştirilebilir. Ancak şahsen fikrim, insan kaynakları daha fazla olan ülkeler böyle düzenlemeler yapabilir. Fakat bizim ülkemizde nüfus daha az, bu yüzden burada askerliğin kısaltılması hayata geçirilebilir değildir. Yasalarımız gereği, askerlik bir ödev. Tabii ki. Şu anda ada çevresinde sıcak gelişmeler varken, askerlik süresinin kısaltılmasının gerçekçiliği meçhuldür dediniz. Behçet komutan, askerlik bir ödev ise neden Vatan, Millet, Saklarya, Nurlu Ufuklar kitabının başyazarlarının çocukları çeşitli nedenlerden dolayı askerlik yapmaz. Ve Milliyetçilik nutukları atarken mangalda kül bırakmayan baş Milliyetçilerin çocuklarının tümü, ne tesadüftür ki, hepsi çeşitli hastalıklardan dolayı askerlikten kaytarır söylermisiniz? Nedense, Milliyetçilik konusunda işkembe-i kübradan desteksiz sallayanların, çocuklarının askerlik günleri gelince birden eski çamları dumura uğrayıp bardak oldur.

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Sn. Taçam Gökbörü, ciddi ciddi soruyorum. Maraş'da "envanter sayımı" yapılması ne işe yarayacak? Diyelim ki 10,000 ev, 10 kilise, 80 otel, 5 okul, 3 mezarlık, 7 sinema, 2 kütüphane, 2 hastahane, 5 klinik, 2 futbol sahası, 18 banka vs çıktı. Evet saydık ve bunlar çıktı. Gerçekten ne olacak? Bu biz doyumsuz (kk)TC'lilere ne gibi avantalar sağlayacak? Bu arada nüfusumuz kaç diyorsun. Sevgili Taçam bu iş ev, kilise, otel, okul mezarlık envanterlerinin çıkartılması işi değil. Bu iş Maraş, soyup soğana çevrildikten sonra yacakta gucakta bir şey kaldımı, kaldıysa nasıl ‘Ganimetleriz’ ayaklarına yatma incelemesidir. Ganimetten bozma, Rumdan kalma, Ana sütümüz gibi helal hakkımızdır masallar ile büyüyen ganimet mirasının, yanan mum gibi olduğunu, yandıkça bittiğini artık birileri lütfen bir zahmet hatırlayıversin derim.

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Sn. Mehmet Çakıcı uyuşturucunun patlayarak, ülkenin kapkara bir boya ile boyanması sonrasında uyuşturucu bağımlıları için kurduğunuz tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ‘Pembe Köşk’ ile garamuza rengindeki boyayı azda olsa değiştirme uğraşı içerisine girdiniz. Pek çok gencimizi kaybederken, ocaklarına ateş düşen ailelerin de yüreklerine yapacağınız icraatlar ile inşallah su serpersiniz. Bugüne kadar son model arabaların bir dakikada çıktığı hızı sollayıp geçen hız ile artış gösteren uyuşturucu olaylarında, devlet siz işin uzmanlarına destek yerine köstek oldu. Tırnaklarınız ile kazıya kazıya kurduğunuz ‘Pembe Köşk’ inşallah insanların ruhlarını da kapkara garamuzadan, pembeye dönüştürür., Sn. Çakıcı, bugüne kadar siyasi şov derdinde olan ve aman bir işi hakkı ile yapanlar gelirde bizim arabanın lastiğinin patlak. Makinesinin mangos ettiğini ıspat ederse ne yaparız diye düşünen hükümetler bugüne kadar akıl yerine hep duygusal takıldı. Ancak aklın emrine girmeden, hayatın kötülüklerine karşı başarı kazanılamayacağını sanırım artık öğrenecekler.

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Sn. Talat Refiker açıklamanızda, meclis oturumunda yapılan konuşmaları takip ederken, Başbakanın kürsüde, kapalı Maraş'ta yapılacak envanter çalışması ve Maraş’ın Türk yönetimi altında açılmasını öngördüğünü belirttiniz. Bazı muhalif milletvekillerinin ise Birleşmiş Milletlerin geçmişte aldığı kararları dile getirerek kapalı maraşın iskâna açılmasının yasaklandığını, aksi yönde bir girişimde bulunmanın ise Uluslararası Hukuka aykırı olduğunu dile getirdiğini söylediniz. Ancak Başbakan, bilinen üslubu ile veryansın ederek, Doğu Akdeniz’de Rum tarafının Uluslararası Hukuka aykırı olarak tek taraflı girişimleri ile sondaj çalışmaları yaparken, ismi geçen Ülkelere askeri üsler tahsis ederken, KKTC milletvekilleri olarak sessiz kalıp tepki göstertmediğini, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu dillendirmediklerini belirttiğini söylediniz. Başbakanın eleştirisine karşın, vekillerin, çeşitli defalar, bahse konu durumun Uluslararası Hukuka aykırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu geçmişte birçok vurgulamalarına karşın cevap vermekten yoksun kaldıklarını üzülerek belirttiniz. Sn. Refiker, bardaki su ne kadarsa icraat ve söylemlerde o kadar olur. Baca eksik olsa bile dumanının doğru çıkacağını bu arkadaşların bilmediğini bilmek sanırım daha üzücüdür.

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, yapmış olduğun paylaşımda, otel müdürü sizi işten attım diyor. Hadde yallah. Atar vallahi. Kovar da. Hatta kapısından geçirtmez. Sahilinde kuma bastırmaz. Mal mülk onun, keyif onun değil mi? dedikten sonra cevabını da vererek nah atarsın. Ama işçi bizde çok. Sri Lanka’lısı, Pakistanlısı, Vietnamlısı, Kırgızı bol. Hemde kaçak. Boğaz çokluğuna hemde 16 saat. Hadde gidin Çalışma Dairesi kontrol edin. Kimlik sorun. İzin belgesi isteyin diyorsun. Hüseyin hocam, peki kaçaklar yalnız bu ülkelerden mi? Başka ülkelerden kaçak çalışan işçi yok mu? Növber Teyze ne be ama bu memlekette gabak hep bu garibanların başında mı patlatılacak? Tamam kaçak işçiler kapı önüne konsun ve memleketlerine gönderilsin. Ama terazinin bir gözü hep bunların olduğu tarafa tak diye oturmasın. Terazi eşit tartsın diyor. Sevgili Hüseyin, başak ekilir ve büyür. Olgunlaşıp, taneleri büyüdükçe, boyun eğer. Ehhh bizdeki başaklarda olgunlaşıp, taneleri irileşti. Bu nedenle boyun büküp eğdiğini unutmuşuz. Bilmem anlatabildim mi?

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Günün Fotoğrafı

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Günün Sözü

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Fıkra

Beraber olamayacağız!..

Patron Sekretere : Bir haftalığına iş için yurtdışına çıkacağız. Ona göre hazırlan.

Sekreter kocasını arar ;

Patronla bir haftalığına yurtdışına çıkacağız. Sen başının çaresine bakarsın.

Kocası sevgilisini arar ;

Karım bir haftalığına yok. Bu haftayı beraber geçirelim.

Sevgili Özel ders verdiği minik çocuğu arar ;

Bu hafta sana ders veremicem. Gelmene gerek yok.

Minik çocuk Dedesini arar ;

Dedecim. Bu hafta dersim yok. Öğretmenim yok.Bu haftayı beraber geçirelim.

Dede (1.bölümdeki patron olur) sekreterini arar:

Bu haftayı torunumla geçireceğim. Gezimiz iptal oldu. Gidemicez.

Sekreter kocasını arar :

Gezimiz iptal oldu. Gidemicez.

Koca sevgilisini arar :

Bu hafta beraber olamıcaz. Karımın gezisi iptal oldu.

Sevgilisi ders verdiği minik çocuğu arar:

Bu hafta sana ders verebileceğim. İşlerim iptal oldu.

Minik çocuk Dedesini arar :

Dedecim. Öğretmenimin işleri iptal oldu. Bu hafta beraber olamıcaz. Çok üzgünüm.

Dede sekreterini arar :

Merak etme. Bu hafta yurt dışına çıkabileceğiz. Hazırlıklarını yap……

Başa dönüp tekrar okuyun… :))