Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ersin Tatar Başbabakan olarak yaptığınız açıklamada, S 200 füzesinin, Taşkent köyü yanına düşmesi olayının abartılmaması gerektiğini, bu olayın ciddiye alınacak bir olay olmadığını belirttiniz. Ayrıca tesellimizin, can kaybının olmaması olduğunu Türkiye Genelkurmay’dan daha somut bilgi alındığında halkımıza ileteceğinizi ve Genel Kurmayın ihtiyaç duyulması halinde tetkikler için geleceğini dile getirdiniz. Aslında S 200 füze olayını çok abartmamak gerekir. Füze 2 Km. Daha süzülse UKÜ ve Haspolat, ben düşmekten vazgeçtim, Kıbrıs’ı beğendim ve biraz daha havada kalayım dese ve 8-9 Km. Daha yolculuk yapsa, Lefkoşa’yı darmadağın edecekti. Ama yine ciddiye almamak gerekir. Bence füzenin yaktığını yıkabileceğini konuşmak yerine, Sosyal Medyada çiçek, böcek, manzara resimleri dağıtarak işin güzel tarafına bakmak gerekir diyorum. Açıklamanızı can kulağı ile dinleyen Ayşaba, soğuk ve yağmurlu bir günün sonunda, girdiğim duşun o sıcaklığında, hani tam da kendinizi bayılarak suyun altına bırakırsınız ya, işte tam o anda, o açıklamayı duyunca, sırtıma soğuk fayansların değdiği gibi oldum dedi. Ne demek istedi anlamadım.

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Sn. Ebuziddin Hepşikayetçi hükümet almış olduğu bir karar sonrasında, Hayat Pahalılığı Ödeneği’nde yüzde 2 kesinti uygulayacığını açıkladı. Hayat standartını yukarıya taşıyacağım ve bireylerin yaşam kalitesini ‘Ozon Tabakası’ seviyesinde yükselteceğim diyen anlı şanlı 2’li koalisyon hükümetimizin ilk icraatı, %2 hayat pahalılığı kesintisi oldu. 4 koalisyon hükümeti döneminde bırak kesintiyi, hayat pahalılığı oranını az bulduğumuz zaman bir yerlerimizi yırtıp, takke diye başımıza geçirirken, şimdi o takke yerine şapka, takıp, takmayacağımızı doğrusu merak ettim. Ebuziddin Hepşikayetçi, Növber teyze, on milyon bin bir umut baloncukları ile hükümete gelen, Aliggo ile Caher hükümeti, bundan sonra şifresiz wifi olsa bile bağlanmayacağımı bilsinler yeter dedi. Yaaaa !. Sen bu işe ne dersin?

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Sn. Özer Kanlı, Başbakan Ersin Tatar’ın, füze olayında, Taşkent köyüne geç gitmesi ile ilgili yaptığın açıklamada, Ersin bey telefonunu kapattığı için dün akşam kendisine haber verilemedi. Çok acil bir durum olsa, evine gidilerek, haber verilecekti. Durum bu dediniz. Sevgili Özer, bu durum bana rahmetli İrsen Küçük’ün, Lefkoşa Kabristanlığında, belediyenin ofisine giderek, kontürüm bitti üç beş yere telefon etmem gerekir dediği olayı hatırlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın saat 03.00’te gittiği olay yerine, telefonu kapalı olduğu için gidemediği söylenen Başbakan’ın evine birisi gönderilip haber verilemezmiydi? Bunun dışında, çok daha vahim bir olay olsa, mesela KKTC saldırıya uğrasa, Başbakan’ın telefonu kapalıdır diye ona iş işten geçtikten sonra mı haber verilecekti diye soranlar oldu. Hüsamettin amca, yahu başbakanın bir telefonu var. Belki o numaradan onu çoğu arar. Bu devlet ona bir telefon daha alsa ve o numarayı, yalnız önemli konularda kendisini haberdar edecek kişiler bilse olmaz mı diyor. Sevgili Özer, senin zekânɑ bugüne kadar gıpta ile bakan insɑnlɑrı, böylesi açıklamalar ile hɑyɑl kırıklığınɑ uğrɑtmɑ. Zaten her yeri bir telaş sarmış gidiyor. Batıda Yıl Başı, yortu, Doğuda hayatta kalma ve yaşama, bizde de uyandırayım mı? Uyandırmayayım mı? telaşı. Ne diyeyim?

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Sn. Ecevit Aktaş, İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü sanırım değirmen taşına döndü. Oradaki Müdürleri öğüttükçe, öğütüyor. Muhaceret Dairesi Müdürlüğünden, aktarıldığınız Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü görevinden de alınmak için İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın kollarını sıvadığı söyleniyor. UBP’li olduğunuz için senin ile birlikte, Hüseyin Amcaoğlu’nun da görevden alınarak, yerinize HP’li başka bürokratların atanmasının düşünüldüğü dile getiriliyor. Bizim Minik Kuşlar, sırf seni bıktırmak ve usandırmak için, bakanının elinde fırça, oralarda birisinin olup olmadığına bakmaksızın sürekli olarak fırça attığını söylüyor. Sn. Aktaş, size ulaşmaya çalıştım ancak sırf bu nedenden dolayı, sürekli olarak yer odanızdan ayrılarak daire içerisinde başka yerlere gittiğinizi öğrendim. Hacı amca, ego krizine tutularak, kontrolünü yitirenlerle ɑslɑ tɑrtışmɑ. Çünkü onlar, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun. Bir gün yapraklarının yere düşeceğini ve egoları nedeniyle ağaçtan düşen yaprağın, rüzgarın önünde oyuncak olup, sağa sola savrulacağını bilmek istemezler dedi. Bu nedenle boş ver tırıs gitsin

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Sn. Hasan Yücelen, UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu’na sosyal medyadan gönderdiğin mesajda, ben bugün Hüseyin ile konuştum. Adamı önce Ali pilli aradı ve Müsteşarlık teklif etti. Sonra vazgeçtik dedi. HP görevden alıyor. Sonra Başbakanlık Müdürü spor yönetim kurulu başkanlığı teklif edildi ve Hüseyin cahitoğlu ile karşı karşı getirildi. En son gel sağlık Bakanlığı bakanlık Müdürü ol dendi. Hesapsız programsız. Herkes kafasına göre makam dağıtır. Sabah bir karar öğlen gelen örgüt başkanına göre başka karar derken, akşam bir yerde yemek varsa yemeği verenin isteğine göre başka bir karar alınır. Bu iş maskaralık oldu dediniz. Sevgili Hasan, aksona gardası kırılan. Tekerlek rulemaları yendiği için yampuri yampuri gitmeye başlayan. Gear boksu yıprandığı için vitez atan bir tomofilin randımanlı bir şekilde gittiği nerede görüldü. Güneş sabah ışıl ışıl doğar tamamda, toz bulutu veya yağmur bulutları ile önü kapatılırsa o ışıl ışıl durumu kalır mı? Birde gün içinde önü kapalı vaziyette batarsa ve sonrasında gece olup batınca etrafı zifri karanlık basmaz mı? Ve o karanlıkta kırılıp dökülenler sonrasında, Mehter marşı ile gelinen noktada, İzmir marşı ile gidilmez mi?

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Sn. Kemal Dana, Lefkoşa Kaymakam Yardımcılığı ve sonrasında Kaymakam. LTB Belediye Başkanlığı derken, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı. En son müşavirlik ve biraz ense ve gerdan büyütmek. Ama şimdilerde, Koop mukayidi görevi. Hayırlısı olsun diyelim. Sn. Dana, yetişmiş kişilerin, döndürek gibi yerden yere siyasi nedenlerden dolayı yüro yüro döndürüldüğü ülkede, yol almak, bataklığa dönüşen bir tarlada, veya kalahari çölünde, yalınayak, kum okyanusunda yürümek gibidir. İktidara gelen parti yetkilileri, herkese mavi boncuk dağıtayım ve memnun edeyim derken, sanırım çok geçmeden o nazar boncuğu yerine Arif Hoca’nın meşhur selamını aldıktan sonra, kapılarına pranga takarlar.

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Sn. Lale Bicim, sosyal medyadaki paylaşımında, Bodroludan, emekliden hayat pahalılığı ödeneğinden, kesintisi yapmak demek esnafın rızkından kesinti yapmak demektir. Bizlerden %2 kesinti yapacağınıza kendi maaşlarınızdan %1 kesintiye gidin daha karlı olursunuz. Hadee dedin. Sevgili Lale, Sn. Tatar, Maliye Bakanı olduğu dönemde emeklilerin parasını da kesmiş, Yüksek İdare Mahkemesinin kararına karşın, mahkeme kararını hiçe sayarak kestiklerini geri ödememişti. Ayşaba’nın son günlerde dediği gibi, Alekko ile Caher hükümeti, görme yeteneğini kaybeden affınıza sığınrak kör birisi gibi tuttuğunu değil. Kaçanı da tutup öpmeye çalışıyor. Yeni koltuklara oturdular. Yeni geldikleri için sanırım henüz bir Gilli (Erkek eşek) ile dans etmediler. Hele bir dans etsinler de Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de olduğunu öğrenirler.

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Ertan Altınok, Kimse kusura bakmasın, sana sayın diye hitap edemeyeceğim. Bir turizm şirketinde şoför olarak çalışırken, direksiyon sandığınız 3,5 yaşındaki kızınız S.A.'yı uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle döverek hastanelik ettiniz. Bir yerinin ağrıması veya herhangi bir yerindeki sıkıntı nedeniyle şikayetini ancak ağlayarak dile getirmeye çalışan küçücük bir sabiyi öldüresiye dövmeniz, bırak insanlık kitabını, babalık kitabının hiçbir yerinde yazmaz. Kıymetli eşinizin bile dayanamayarak sizi polise şikayet etmesi ve 45 gün hapis cezasına çarptırılmanız, dayak olayının ne kadar feci olduğunu sanırım gözler önüne serdi. Ertan efendi, istemeden oldu derken, bir babanın istemeden kendi öz çocuğunun boğazını sıkarak, tokatlarla gözünü morartması ve kan revan içerisinde bırakması nasıl olur diye sorsak sanırım kar etmeyecek. Kız sosyal hizmetlere gitti, ama sanırım ceza bununla da bitmedi. Dayağın getirdiği ceza kızınızı daha uzun süre alamayacağınız ile ödenecek sanırım. Hacı amca, duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat kaderinize dönüşür. Kaderde çocuğu kaybetmekte varmış dedi.

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Sayın Taner Derviş uzun bir süredir, Maraş Vakıf malıdır diye bir yerlerinizi yırtıp, başınıza takke diye geçirmenize rağmen, Maraş gülümseyerek sana bay bay diyor. Abdullah Paşa, Piyale Paşa toprağıdır diye yırtınırken, İngiliz ve Maraş’ın eski sahipleri, geçti kozun Pazarı sür eşeğini BM’ye diyor. Sn. Derviş, eş değer paketine girmesi gereken arazilerin, ‘Golifa’ gibi endek göndek bir şekilde eş değer sahibi olmayanlara dağıtıldığı ve halen çok miktarda eş değer puanı dururken, eş değer sahiplerine soğuk su ikramında bulunulduğu ülkemde, alakaya maydanoz kişiler, ellerini ovuşturarak salyaları aka aka, iç geçirerek Maraş’a baktıklarını görüyorum. Lafonten’den masallar okuyanlara inanmamanı önerirken, eş değerden hak sahibi olanlar yerine olmayanlara verilen Zeyko arazisi gibi Maraş’ın da ensesi kalın, gerdanı sarkık, birilerine verilip Adios demeyeceğini kim garanti eder dersiniz? Taner bey, bakın ‘helal olsunu’ bazılarının ganimet adı altında yedikleri lokmalarına değil, onlar adına bazı siyasilerimizin yandaşları için hak sahiplerine attıkları kazıklara derim. Atılan kazıklar boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibidir. Ne öksürsek, ne tıksırsak bir türlü gitmiyor.

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Sn. Mustafa Serçelik, Ayşaba, sabah kahvesi için gittiği Növber Ablaya, elveda diyen 4’lü Daltonlar hükümeti yerine gelen, 2’li Alekko ile Caher hükümeti, golifa gibi makam dağıtıyor. Ömrünü vergi dairesinde geçiren ve işini hakkı ile yapan Mustafa ovlucuğumu görmemeleri çok tuhaf dedi. Sıcak kahvesini yudumlarken, Ayşaba’nın senin ile ilgili söylediklerine cevap vermek için bir yudum kahve alan ve dili de yanan Növber abla ise, herhalde bunlar gözlerine ‘FAGO’ gözlüklerini takmadılardı. Ondan görmediler ifadesinde bulundu. Sevgili Mustafa, biten bir aşkın hemen ardından bir başkasıyla başlayan koltuk aşkının adı, bence ilişki değil, çelişkidir. Zaten o çelişki, hükümetin işleyişinde de görülmektedir. Ancak bana sorarsan bu konuda bütün suçun senin olduğunu söylerim. Neden mi? Bak Mustafa, millet rahat dümen çevirmek için kaptan olurken, sen dümeni bir türlü çeviremediğin için kaptan olamadın. Eeeee dümen çevirmeyenlere kaptanlıkta verilemeyeceğine göre seni göremeyenlerin vermedikleri hakkın nedeniyle senin anan ağlarken, bazı arkadaşlarda geride play back yapıyor. İş bilenin kılıç kuşananın değil. İş yağlama ve grasolama ile ‘Yes Sir’cü takımınındır. Unutma.

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Sn. Ahmet Sennaroglu Büyükkonuk Belediyesi çalışanları, 2 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile greve gitti. Belediye başkanı olarak grev ile ilgili yaptığın açıklamada, belediye çalışanının eylemi bir haktır dedin. Doğru. Ancak devlet kuruluşlarının da çalışanını angarya çalıştırma lüksü yoktur. Çalışanın alın terinin karşılığını alması da haktır. Doğru birdir. Bu nedenle eylem ve ücret konusu ne kadar doğruysa, bazı kişilerin, köylerin sularını düzenek kurarak kapatması ve insanları susuz bırakması da o denli yanlıştır. Başkan eğri ok doğru yol almaz. Ve hedefi de göbekten vurmaz. Belediyelerin gelirlerini kısmak suretiyle iş yaptım diyen hükümetlerde tumba olmaya mahkumdur. Başa gelen siyasiler biz ne kadar yıllanmış şarabız deselerde, o şarabın şişesi de belediyeler ve bölge halkıdır. O şişe olmazsa, onların yıllanmış şaraplıkları bir kuruş etmez.

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Sn. Devrim Barçın. Sosyal medyada, hükümet tarafından alınan %2’lik kesinti kararını içeren bakanlar kurulunu yayınlayarak, Buda UBP-HP Hükümetinin Sosyal Sigorta Emeklilerinin haklarını budadığı yasa gücünde kararname. Bu pahalılıkta Üç kuruş emekli maaşı alan bu insanlarada mı acımadınız diyerek kızgın hissettiğini belirttin. Sevgili Devrim, acımasına acıdılar da, acının insanlara ayrı bir tat verdiğini bildikleri için kesintiye gittiler. Bak Urfa yöresi acıya düşkün olduğu için hep sesi güzel insanlar çıkartıyor. Bizim gibi do minör yerine sesimizin si bemolden çıkmasını istiyorlar. Sevgili Devrim, bunlar acı vererek anamızı ağlatırken, geride örtülü, seyahat giderleri ve falanca harcama kalemi diyerek, geride play back yapıyorlar. 4’lü koalisyon hükümeti sonrasında gelen 2’lü koalisyon hükümeti ile ilgili buz gibi hayaller besleyip, şeker gibi ev umanların, sanırım yağmaya başlayan yağmur sonrasında ne buzdan hayalleri, nede şekerden mamul evleri kalacak. Ne dersin?

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