Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Faiz Sucuoğlu Sosyal Sigorta Emeklileri Genel Bütçeden ödenmemesine rağmen "Genel Bütçeden tasarruf yapma" gerekçesiyle hükümetiniz, Sigorta Emeklisinden %2 Hayat Pahalılığı Ödeneğinden kesinti yapacak. Kısacası emeklinin maaşını budarken ama taşeron şirketlere af getirerek bir taraftan tasarruf etme yerine, diğer tarafta golifa gibi dağıtma yoluna giriyorsunuz. İnsanların 3 kuruşundan kesinti yaparken, bir bölümü prim dahi ödemeyen sermaye kesimine de cevizcinin çuvalına buyurun alın diyerek dengeleri darmadağın ediyorsunuz. Sn. Sucuoğlu, akıl, kullanmasını bilene dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır. Bilmeyene ise yerinden oynatamadığı küçük bir çakıl taşıdır. Ancak o çakıl taşı insana, yuvarlana yuvarlana uçurumun dibine veya left, right angonilerin yanına mahalleye gideceğini gösterir.

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Sn. Olgun Amcaoğlu elektrikte, kurumun zam talebi olduğunu ancak zam yapılmayacağını belirttiniz. Çoklu tarifenin çok yanlış zamanda yürürlüğe girdiğini de belirterek, kamu reforumuna da gerek olmadığını dile getirdiniz. Sendikalarla rakip olarak değil, paydaş olarak hareket edeceğiz derken, amacınızın, yüzde 32 HP verip yüzde 32 zam yapmak olmadığını da söylediniz. Ayrıca faizlerin çok yüksek olduğunu, 10 bin TL’lik overdraft hesaba yüzde 34, Bileşik faiz ile yüzde 45’e varan faiz olmaz diyerek çare bulunması gerekir dediniz. Sevgili Olgun, bugüne kadar anamızı öpen hep kadı oldu. Bu nedenle derdimizi kime anlatalım diye dolaşıp durduk. Ayşaba, Olgun ovlucuğum da inşallah o kadıların arasında yer almaz dedi. Olgun bakanım, buğday verimli olunca orak kıymetli olur. Ama halk olarak faiz, vergi şu bu derken bizde orak kültleşti. Buğday rekoltesi yüksek olsa da olmasa da bizde durum ‘Laaa’

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Sn. Savaş Bozat, Büyükkonuk Belediye çalışanlarına ibret verici bir açıklamada bulundun. Belediye başkanlarının gelip geçici olduğunu, belediyelerin esas sahiplerinin, çalışanlar olduğunu belirttin. Dün, Büyükkonuk Belediye başkanı ile birlikte taşladığınız Afrika gazetesi ile Cumhurbaşkanına siyah çelenk koymanız sonrasında alkışlamıştınız. Bugün ise bir süredir maaş alamamanız nedeniyle, ayni belediye başkanına tepki gösteriyorsunuz dedin. Ve sevdiğiniz saydığınız, emirlerinden çıkamadığınız başkana, cebinize para girmeyince bu tepki ne? Ne yüzle? Aklınızı başınıza almazsanız işiniz zor be dostlar ifadesinde bulundun. Sevgili Savaş, parti değiştiren belediye başkanı, bölge insanı ile birlikte sanırım başlarını, acemi berbere teslim ettiklerini anladılar. Malum, ceplerinden pamuğu eksik etmedikleri gibi, cüzdan ve ceplerde tıngır mıngır ses vermiyor.

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, KKTC’de yaşadığı bir vatandaştan olma kızı, kaçaktır diye elinden alınan Vietnamlı kadın ile ilgili olarak duyarlı davrandığınız ve konuyu gündeme taşıyan Serdinç Maypa ile Pazar günü gün boyu kadının, kızına kavuşması için çalıştığınızı öğrendik. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin yanısıra Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşinin de devreye girmesi ile sorunun çözüldüğünü belirledik. Sn. Manavoğlu, Milletvekili demek Meclis-i Mebusanın ceylan derili koltuklarına oturmak ve gerk gerk gerinmek demek değildir. Aksine sizin gibi duyarlı davranarak insanına sahip çıkmak demektir. Eli sopalı ve kırbaçlı vekil olarak değişime uğradığınızı ve elinizi çiçeklerle donattığınızı gözlemledik. Sn. Manavoğlu, bazı siyasiler arandığı zaman, bataryası zayıfladı, şu anda ulaşılamıyor diye cevap alınırken, bakıyorum siz özellikle son zamanlarda, full çeken bataryanız ile milletin kalplerinin en müstesna yeri olan sevgi alanındaki kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Ayşaba Gülşah gızım yola devam diyor.

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Sn. Arslan Bıçaklı, Türk-Sen Genel Başkanı bazı sendika başkanları, aslan görüntüsü dışında kedi gibi miyavlarken, sen ve birkaç sendika başkanı, miyavlayanlara aslan gibi nasıl kükrendiğini gösterttin. Çalışanların ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı hayat pahalılığı oranından yüzde 2 oranında kesinti yapma kararı alan hükümete, çalışma barışını bozmayın. Yoksa diyerek ikazı gönderirken, nasihat ile uslanmayanın veya akıllanmayanın hakkı kötektir imasında bulundun. Sevgili Arslan, hükümet bireyleri, feryadi makamından, müzik dinlemeyi sevdiklerini yaptıkları ile göstertmeye çalışıyor. Ama toplanan sendikalar sonrasında yanlışlıkla Mozart’ın ‘Ölüm Marşı’ olarak da nitelendirilen 9’ncu senfonisini yanlışlıkla dinlemeye başlamasınlar. Yoksa, şiddetli esen rüzgarın oyuncağı olan kuru yaprak gibi ne olduğunu anlamadan sağa, sola savrulmuş olurlar.

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Sn. Salih Kayım, son günlerde sizin ile ilgili sahte bir hesap kullanan birisi tarafından yalan haberler ile gündeminizi meşgul ettiği ve sizi zan altında bıraktığı öne sürülüyor. Res-Bir (Restorancılar Birliği) bu yönde size destek atarken, yanınızda olduğu mesajını veriyor. Sn. Kayım, rahmetli annem, Allah, insanı kuru iftiradan korusun derdi. Boş çuvalın ayakta durmayacağı gibi kuru iftirada taraftar bulup rahbet görmez. Mide gurultusu gibi bir süre ses eder sonrasında şaşkın bakışlar arasında sessizliğe bürünür. Nafize teyze, ambara girmeyince buğdayım var dememelisin. Meskûn alanlarda atış talimleri yapıldığını gördükçe, Askerim var can güvenliğim sağlam dememelisin.

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Sn. Okan Saygıner yol kenarında fark ettiğiniz 81 milimetrelik patlamamış havan mermisini güvenlik yetkililerine bildirerek olası bir felaketi önlemiş oldunuz. Yuvacık köyü sakinleri, yapılan atışlarda, patlamamış mermilerden dolayı köyde sıkıntı yaşadığını belirtirken, patlamamış havan mermisi nedeniyle asker ve polis köyü boşalttığı, mühimmatın da patlatıldığını açıkladınız. Köy sakinlerinin Yenidüzen gazetesine verdiği beyanatta böylesi bir olayın köy içinde evlerin ve çocukların olduğu yerde yaşanmasının “korkunç bir olay” olduğunu dile getirdi. Sn. Saygıner, atış olduğu gün köy halkı olarak eziyet çektiğinizi, sıkıntınızın had safhada oluğunu söylediniz.

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Sn. Barış Tilki yeni ehliyet sistemi ile ilgili yaptığınız açıklamada, geçirilen yasalar ve tüzüklerin kişilere ehliyetsiz araba sürmeyi ön gördüğünü ileri sürdünüz. Bizim alt yapımız, yollarımız, çalışmalarımız tam değilken, çocuklarımıza hala okullarda trafik eğitimi verilmezken, alelacele yazılı sınava geçilmesini ben kabul etmiyorum dediniz. Sevgili Barış, deveye neden boynun eğri diye sormuşlar. O da nerem doğru demiş. Hacı amca siyasetin mirası yanan mum gibidir. Siyaset ve siyasetin getirdiği koltuk da golorambicik gibidir. Golorabiciğin yağı bittiği zaman etrafını bile aydınlatamaz. Bu nedenle karanlıkta kör topal gitmeye çalışıyoruz.

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Erk Eseler, futbol hayatını Güney Kıbrıs’ın önemli kulüplerinden Omonoia’da sürdürdüğünü öğrendik. Henüz 12 yaşında olmana karşın, maşallah Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden Fenerbahçe ile Beşiktaşın dikkatini çektin. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Hollanda’nın devi Ajax’ın da senin için girişimlerde bulunduğu söyleniyor. girişimlerini sürdürüyor. İnşallah seni Omonoia U12 Ligi’nde yarattığın harikalar dışında Türkiye veya Avrupanın önemli kulüplerinden birisinde de harikalar yaratırsın. Sevgili Erk, Bal demekle ağız tatlanmaz bilesin. Bu nedenle çok çalışmalı ve bizlerin gururu olmalısın.

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Sn. Asım Akansoy, genel başkanlık adaylığı ile ilgili soruları yanıtlarken, şu anda CTP’de bir Genel Başkan vardır ve bir Genel Başkanlık sorunu yoktur. Benim Genel Başkanlık gibi bir görev talebim yoktur diyerek, kendinizden çok partinizi ve partinizdeki düzenin bozulmamasını düşündünüz. Bu açıklamanız birçok partideki başkanlık heveslilerine kapak olurken, sizin de kalite farkınızı ortaya koymuş oldun. Başını yumuşak yastığa, karnını pahalı yemeğe, münasip yerini de koltuğa alıştıranlar bir yol sena baksın diyorum. Ayşaba fark farkı yaratanlardır. Kalite ise insana yapılan yatırımdır. Demekki Asım ovlucuğuma kaliteli yatırım yapılmış ki ortaya İngiliz gazmiri çıktı diyor.

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