Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Ali Murat Başçeri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak, kabul ettiğiniz Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Türk Üyesi Gülden Plümer’e, Türkiye Cumhuriyetinin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne verilmek üzere gönderdiği 100 bin dolar (565 bin TL) bağış çekini verdiğinizi öğrendik. Bağış çekini verirken Türkiye Cumhuriyeti olarak, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalarını önemsediğinizi de ayrıca dile getirdiniz. Sn. Başçeri, 1963 yılından beridir, Kıbrıs Türkü, Grivas ve Samson denilen beyin özürlünün önderliğindeki faşist EOKA bireylerinin elinden çok çekti. Yolda evine giderken öldürülen, köyleri basılarak açılan çukurlara gömülen Kıbrıslı Türklerin acısını bu toplum hala çekiyor. Sn. Elçi, Kıbrıs kazan, emperyalist güçler kepçe olup, kazanı sürekli karıştırdıkları müddetçe, ‘Cadı Kazanı’ hep fokurdayacak. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağına göre buralarda yaşam nasıl olacak dersiniz?

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Sn. Erhan Arıklı, Prof. Abdella Abdelaziz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde veya hemen sonrasında, erken bir seçimin olacağını söylüyor. Gerek birlikte yaptığımız televizyon programlarında, gerekse gazetede yaptığımız ropörtajlarda, ileri sürdüğü tahminlerin hemen hemen çoğunun gerçekleştiğini gözlemleyenlerdenim. Sizin ve partiniz için ileri sürdüğü kehanette, partinizin UBP, CTP ile birlikte ilk üçe gireceğini, muhtemelen de ikinci parti olma olasılığının olduğunu belirtti. UBP-HP hükümetinin yıl sonuna kadar bozulabileceğini ve bir seçim hükümetinin kurulmasının muhtemel olduğunu belirten Abdelaziz, vekil sayınızın da oldukça yukarılara çıkacağını öne sürdü. Sn. Arıklı, Abuziddin Çokbilir, her ne kadar bal demekle ağız tadlanmaz bilesiniz dese de, görünen köyün kılavuz istemeyeceğini bir zahmet ona biz söylemek durumundayız. Değil mi?

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Sn. Abdülmecit Lanetokuyan, sosyal medyadaki paylaşımınızda, ma nedir be ama bu memleketteki durum? Biri gelir, kökten temizlik yapar. Diğeri gelir dipten temizliğe başlar. Biri gelir, elinde kasatura, müsteşardan girer, müdürhaneden çıkar. Diğeri gelir tophaneden başlar, temizlikhane tepelerinde nara atar. 4’lü Daltonlar gelir, tabanca ile temizliğe başlar. 2’lisi gelir Alekko ile Caher tiyatrosunda, ‘Temizlik nasıl olur’ sahnesinden pasajlar sunar. Hah tam bu defa traji komik sahnelerde hem gülecek hemde ağlaacağız derken, elde daramalı tüfek mitiralyoz ile önüne geleni mevta yaparlar dediniz. Sn. Lanetokuyan, Hüsamettin amca, bodur tavuk, boyundan dolayı her gün piliç. Boyu bir türlü uzayamayan hükümette, piliç gibi görünmektense dışarıda döğüş horozu (Hindiya horozu) gibi görünmek daha iyidir diyerek büyülteç aynanın önünde durmaya çalışıyor. Ama artık aynada kırıldığına göre bodur tavuk piliçliğini sürdürmeye devam edecek diyor.

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Sn. Hüseyin Yeşilada, emeklilik limanına yaklaştığınız ve kısa bir süre sonra limana demir atacağınız söyleniyor. Ancak polisin çok büyük bir bölümünün sizin onların yanında olmanız ve her dertlerine çare üretmeye çalışmanız nedeniyle emekliye ayrılmanızı istemediği ve hükümet yetkililerinin görev sürenizin uzatılmasını istediğini öğrendik. Bizim Növber teyze bile polislerin sizi çok sevmesinden dolayı, hizmet yılınızın bir yıl uzatmaya gidebileceğini söylüyor. Bunun dışında, ünlü Astrolog Abdelaziz de yıldızlar falına bakara görev sürenizin bir yıl daha uzatılacağını ve bu arada Polis Genel Müdürlüğü koltuğuna oturacağınızı dile getirdi. Sn. Yeşilada, hükümetin sizin gibi değerli polis müdürlerine gerekli önem ve değeri vermemesi, Zeytinli pogacanin içinde zeytin olmaması kadar dikkat çekicidir. Nasıl ki, su hayat verdiği gibi insanın ölümüne de neden olursa, değerli polis komutanlarının olması, polise hayat verirken, onların eksilmesi de polisin yok olmasına neden olur.

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Sn. Doğuş Derya, deryada ansızın dipteki bir deprem veya volkanın patlaması sonrasında ortaya çıkan yıkıcı dalga ‘Tsunami’ gibi yeniden ortaya çıktınız. Tükenen bir şey varsa o da bugüne dek her söylediğinin tersini yapan Özersay'ın güvenilirliği ve itibarıdır diyerek, göz, gez arpacık diyerek Özersay’ı hedef tahtasına çevirdiniz. Madem hukuk bildiğini iddia ediyor, BM kararlarına rağmen AB çatısı altında iki devlet nasıl olacak lütfen anlatsın. Muğlak laflarla bayat politikaları ısıtıp tekrar topluma zaman kaybettirmesin. Geleceğimiz kendisinin kariyer hesaplarının yazılıp çizileceği bakkal defteri değildir dediniz. Sevgili Doğuş, o bakkal defteri dediğin şey, çok büyük zenginlik taşır. Örneğin, mahalelinin iğneden ipliğe borcunu ve mevcut ekonomik durumunu yansıtırken, siyasilerin de oy kapasitelerini gösterir. Haaa defter yıpranmış, siline, çizile güncelliğini kaybetmişse, bakkal tumba, siyasetçi de kelle gulumbura misali kafa üstü düşer. Bakkal beyaz bayrağı çekerken, kendini kudretli sanan siyasetçiler de Güngör çöplüğünün yanında yeni yapılan siyasi çöplükte kendini bulur. Ambulans yetişirse belki kurtarılır ve angoniciklerin yanında kalan ömrünü bir zamanlar ben diye başlayan Lafontenden masallar ile sürdürür. Davul zurnayla tavşan avına gidilmemeyeceğine ve avuç içi kadar undan seleler dolusu çörek yapılamayacağına göre bu filmde mutlu son ile bitmez.

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Sn. Moran Açıkada, bizim Minik Kuşlar, geçici Müfettiş olarak çalışmakta olduğunuz İskele Kaymakamlığında, odanızı değiştiren Kaymakam Mustafa Ürüncüoğlu’nun üzerine yürüdüğünüzü söyledi. Ayrıca seni o koltuğa ben oturttum. Sen kim oluyorsun da benim odamı değiştiriyorsun. Seni o koltuktan aldırtırım dediğinizi de belirtti. Bizim Minik Kuşların haber vermesinden sonra traji en yüksek ve yok satan fıskos gazetesinin, İskele Şübesinin manşetinde yer alan haberde, öfke ve sinirin devam ettiği yazıldı. Sn. Açıkada, Hacı amca, yahu hem müfettiş, hemde kaymakam HP’lidir. Ayni partili insanın yumruk yumruğa girmesine bu gibi işlere duyarlı olan. Kesinlikle bakanlığına bağlı kurumlarda kavga istemeyen. Bakanlık işlerinde, hukukçu oluşunun da getirdiği titizlik nedeniyle affı olmayan Ayşegül gızımı bu kavga çok kızdırır dedi. Sn. Müfettiş, Çorak tarlada bostan yetişmeyeceğine ve ne karpuz nede kavunu yiyemeyeceğimiz düşünülürse, kavga ve patırtı olan yerde de işlerin yampuri yampuri giden tomofil gibi gitmeyeceğini ve yürümeyeceğini bilenlerdeniz. Neyse aheste çekin yumrukları da, kaymakam mehtapta uyanmasın.

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Sn. Tuğçe Kortan, sosyal medyadaki paylaşımınızda, İskele Kaymakam Muavini Nejmi Karakılıç'ı nasıl tanırsınız diye sordunuz. Sonrasında kaymakam muavininin, Kalabalıktan ve iş yoğunluğundan başını kaldıramayan memuruna gelip Numaratör görevi yapmadığı ve "dışarda" oturan insanların sırasını bilmdiği için, vatandaşların önünde bas bas bağırdığını söylediniz. Kaymakamın içerde olmadığı zamanda kendisini oraların Sahibi, memurları da Kölesi zannettiğini belirttiniz. Sn. Kortan, sahi ama İskele Kaymakamlığında neler oluyor diye sorsak kadı günah yazmaz değil mi? Geçici Müfettiş, Kaymakamın üzerine yürüyerek, seni oraya ben getirdim. Ama ben götürürüm diyor. Kaymakam yardımcısı küçücük dağları ben yarattım havasında, bıyığını makas, sakalını ustura kesmiyor. Siz adaleti savunan bir hukukçu olarak, artık yeter noktasına gelmişseniz, vatandaşın geldiği noktayı ben düşünemiyorum.Tuğçe hanım, kirli ırmağı içine alan, bizim gibi gölü hatta denizi geçtim. Okyanus kadar olmalı. Hükümet, çanağa ne doğrarsa, kaşıklarımızda onu buluruz. Ama sanırım oy zamanı çanaklara doğrama sırası bize gelecek. Eh o zamanda kaşıklarında ne bulurlarsa onun ile yetinmek durumunda kalacak.

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Sn. Bülent Dizdarlı, Çetinkaya’nın çiçeği burnunda başkanı olarak, ismini yalnız Kıbrıs Spor Literatürüne değil, milli mücadelimizin tarihine de altın harflerle yazdıran Çetinkaya’nın bildik binasını, Mete Han Tesislerine taşıyacağınızı açıkladınız. Yenicami’nin kalesini koruduğum yıllarda, Taksim Sahasına girerken, gıpta ile baktığım ve acaba, Çetinkaya karşısında, bugün nasıl bir netice alacağız diye heyecan duyduğum Çetinkaya’nın o tarihi yeri oradan taşınsanız bile benim benliğimden hiç silinmeyecek. Kıbrıs Mücadele tarihi ile sporuna kattığı büyük hizmetler ile Çetinkaya’nın şimdik binasının yerine butik otel açılacağı veya lokanta olarak çalıştırılacağı söyleniyor. Hısar altına oto park yapma izni bile vermeyen, Yüksek anıtlar kurulu ile eski eserler dairesinin, otel yapımına izin vererceğini pek sanmam. Bunun dışında KKTC tarihine damgasını vuran ve hep hısar üstündeki yerinde, sarı taşlardan mamül, Rum’un bile korkulu rüyası olup, Pakos şildi sahibi Çetinkaya’nın hep kendi özel yerinde hatırlanacağını ve yerinin değiştirilmesinin de hata olacağını unutmayın. Doktorum, Tarih tekerürden ibaret değil. Tarih hataların tekrarından ibarettir. Bu nedenle Tatlı bir rekabet içerisinde olduğunuz ve Omonia diye isimlendirdiğiniz Yenicami’nin eski bir sporcusu olarak, bizim Apoel olarak isimlendirdiğimiz Çetinkaya için o hatayı yapmamanızı ümit ederim. Kemal abi her zaman taş yerinde ağırdır derdi unutmayın.

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Sn. Eybil Efendi, polis teşkilatı, FETÖ olayı ile çalkalanırken, emekliye ayrılmaya başlayan değerli polis subayları ile de sığ denizdeki mercan kayalıklarına doğru seyrediyor. Polis teşkilatının, Zirvesinde emeklilik rüzgarlarının, önce 7 bufor şiddetinde esmeye başlaması sonrasında fırtınaya dönüşmeye başladığını gözlemledik. 1. Yardımcı Barbaros beyden sonra zirvede bazı değişikliklerden de söz edilmeye başlandı. Hüseyin Yeşildağlı’nın muhtemel Polis Genel Müdürlüğünden dem vurulurken, Güzelyurt Polis Müdürü olarak da isminiz 1. Yardımcı olarak geçtiğini gözlemliyoruz. Ayşaba, vallahi Eybil ovlucuğumu çocukluğundan tanırım. Çiçek dolmamı sevmezdi ama kucağımdan da inmezdi. Olucu çocuk taaa o zamandan b...’dan belli oldu. O zamanki usluluğu, şimdilerde soyadı gibi efendiliğe dönüştü. İnsancıl yaklaşımı da polis teşkilatında sevgiye dönüşerek, full çeken bataryası ile polisin kapsama alanında kalmasına neden oldu dedi. Ehhh hayırlısı olsun diyelim.

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Sn. Tuğba Şago, eşiniz Zihni Şago’nun, arabasını yanlış park eden birisini, görevi icabı ikaz ederken tartıştıklarını ve eşinizi polis arkadaşları bu tartışma sonrasında 24 saat tutuklarken, diğer şahsı ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktıklarını söylediniz. Ayrıca polis yetkililerinin, eşinizi başka bir yere tayin edebileceği endişesini de taşıdığınızı dile getirdiniz. Tuğba hanım, bu ülkenin futbolcu olarak yetiştirdiği değerlerden bir tanesi olan Şago’nun oğlu Zihni, futbolculuğunun yanısıra ayni babası gibi insani değerleri de yüksek birisidir. Sırf polis olarak görevini yaptığı için 24 saat ayni teşkilattaki arkadaşları tarafından tutuklanıp, arkasını dayısına ve amcasına dayayan o kişi serbest bırakılıyorsa, o polis teşkilatının ve o polislerin ayıbıdır. Belki Brütüs’ler kolay yetişmez. Ama yetiştikleri zamanda Sezar’a yaptıklarının bin mislini kendi öz arkadaşlarına yapmaktan çekinmezler. Abdülmecit amca, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmadığı gibi Brütüs’lerden de güvenilecek adam çıkmaz dedi.

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Sn. Olgun Ayalı, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, polis emeklileri derneği başkanı Nurettin Çirakoğlu’na, yanlış parktan dolayı ikaz ettiği bir vatandaş ile tartışan polis memuru Zihni Şago için neredesiniz başkan? Millet vekili Bertan Zaroğlu olayında ekibiniz ile birlikte PGM ye giderek destek beyanında bulunmuştunuz. Şimdi dürütlüğü ile tanınan ve görevini yapmaya çalışırken, suçlu ve şüpheli konumuna düşürülüp, 24 saat poliste tutuklu kalırken siz neredesiniz. Hani polisi ezdirmez ve yanındaydınız. Sizi göremedik dediniz. Sevgili Olgun, polisin, hiçbir devirde, karnına vurduğunuz zaman ah arkam diyenler karşısında, bu kadar aciz duruma düşürüldüğünü hiç hatırlamam. Polisi aba altından gösterttikleri tayin sopası ile terfi çirpisi korkusuna sokarak, başında kavak yelleri estirerek ‘Leyla’ yaptılar. Polis silkinip, ‘Bora’ sonrasında fırtınaya dönüşmezse, başındaki kavak yellerinden daha çok çekecek.

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Sn. Ödül Muhtaroğlu, Devlet Planlama Örgütü Müsteşar görevinizden alındığınızı öğrendik. Allahınız var. Tam tamına fedakarlık içerisinde 9 yıldır görev yaptığınız DPÖ müsteşarı görevinizi bazen, hayat pahalılığını az yansıttığınız için size kızmamıza karşın, layıkı ile yaptığınızı söylemek durumundayım. Kılı kırk yaran titizliğinizin yanısıra, siyasi partilere eşit şekilde duruşunuz ile de takdir toplamıştınız. Ayşaba, siyasetin gözü kör olsun. Nerde görevini dürüst bir şekilde yapan varsa, kendi yandaşlarını oralara yerleştirmek için kellesi bumburo kopartılıyor. Buda hem memlekete hemde o insana yazık oluyor dedi. Sevgili Ödül, kişinin yaptığı iş aynasıdır. Lafa bakılmaz. Ayna senin ile ilgili çok güzel şeyler yansıttı. Bu nedenle gerisi sadece teferruttır. Sümeyye Teyze, görevini layıkı ile yapanlara nazar edip şeytanlık yapanların vesvesesi varsa, Ödül ovlucuğum gibi, adam gibi adamların da besmelesi var. Ve o besmele o şeytanı iflah etmez dedi.

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Sn. Metin Şadi, bela ve tatsız olaylar bir defa başa düşmeye başladımı, incir ipi gibi uzayıp gider. Sizin için 2018 yıl galiba çok fena geldi. Çeşitli sıkıntılar yaşadıktan sonra son olarak, Kayınvalidenizin sağlık sorunu yaşadığı ve hastanede müşahade altına alındığını öğrendik. Ekonominin getirdiği iş durgunluğunun yanısıra, aile içinde yaşanan sağlık ve bir diğer sıkıntılar, inanın insanın canını burnuna kadar getirir. Sn. Şadi, her dik yokuşun birde inişi vardır. Bu yokuş bitecek dertler de sona erecek.

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