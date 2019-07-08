Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'

Sn. Fuat Oktay, KKTC’ye hoş geldiniz ama KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme tenezzülünde bulunmayarak, ülkemden terazinin bir tarafı boş olarak gittiniz. Sanırım bu ve geçmişteki tavrınız ile yeni bir Pirus savaşını başlatmak düşüncesindesiniz. Malum, Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus’un, herne pahasına olursa olsun savaşı kazanmak için Roma’ya saldırması sonrasında 50 filin desteği ile savaşı kazanmıştı. Ama ordusunu kaybetmişti. Sn. Oktay, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya açtığınız savaşta, 50 fil yerine sizi desteklediği görülen yerli Brütüsler ile muhtemelen bu savaşı kazanabilirsiniz. Ancak Grek kolonisi Tarentum Kralı Pirus’un ordusunu kaybettiği gibi sizde içte ve dışta ülkesini seven Kıbrıslı Türkleri kaybedersiniz. AB’nin, uluslararası camianın güveninin yok olmasına neden olursunuz. Hüsamettin amca, kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını çok güzel beceriyor. Peki biz neden kar taneleri kadar olamıyoruz ve bir birimizi hırpalayarak yol alıyoruz diye soruyor. Bilmem cevap veremedim. Siz verebilirmisiniz?

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Sn. Ebuziddin Çokkızgın, Kudret Beyine yazdığınız mektupta, Kudret ovlucuğum bak, ben aslında öyle ona buna mektup yazma derdi ile uğraşmam. Soyadım gibi, bir öyle bir böyle yaptıkların sonrasında sana aman aman kızgın da değilim. Kızgınlıktan öte çokta sabırlıyım. Parti kurmam, siyasete girmem. Onu yapmam bunu yapmam dedikten sonra söylediklerinin tam tersini yapmana ve Anacığının sözünden çıkmamana da kızıp, Osmanlı tokadını vurduğum gibi seni yerinan yeksan etmek de istemem. Ama şu Cenevre işine çok kızdım be oğlum. Sen, bir adım ötede oturan BM’nin özel temsilcisi Elizabeth Spehar mı? yoksa speyar mı? şeyyapar mı? adı herneyse, onun ile telefonda konuşmak için taaa İsviçre’lere kadar git. Cenevre’ye geç. Tuşlara bas ve alo de. A benim güzel ovlucuğum. A benim yakışıklım. A benim Anasının kuzusu ovlucuğum, burasının suyumu çıktı? Telefon çekmez dersen git Lokmacı Barikatına, bas tuşlara ve Şeyyapar mı? Speyar mı? ismi ne halt ise bas tuçcuklara, alo hanımefendi Bonsuvar. Guten morgen, good morning derdin ve derdini söylerdin. Neyse Aliye Teyzen, ağacın hastalanması sonrasında ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkumsa ve düştükten sonra rüzgarın oyuncağı olursa, yanlış ve yalanları ile gönülden düşenler de unutulmaya mahkumdur dedi.

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Sn. Hasan Taçoy, eskiden beridir ısıtılıp, ısıtılıp önümüze konan Kıb-Tek pilavı artık ekşimeye başladı. Yeniden ocağa konan yemekte, elektrikli ocakta pişirecek olan kuzu sarma, dana etli güveç, tandır, elektrikli fırında ağır ateşte pişirilmiş bonfile varmış. Tabi ana yemeğin sonrasında künefe, dondurmalı ekmek kadayıfı ve Kıbrıs tatlıları turunç ile ceviz macunu da menüye dahil edilmiş. Baş misafir olarak yemeğe davet edilen AKSA yöneticilerinin yemek öncesinde küçücük dağları ben yarattım edaları ile gittiği Kıb-Tek’te bu zengin sofra bizim hakkımız ve biz yiyeceğiz demiş. Sn. Taçoy, Ayşaba, zengin sofraya salyaları akarak bakanlara, Hasan ovlucuğum androş (Takoz) koydu. Sofrayı size kaptırmam. Hatta davetin üzerini bile çizer, onları kapı dışarı ederim demiş. Vallahi iyi de etmiş dedi. Sn. Taçoy, bazı yetkililerimiz, emir baş tacımız ‘Anamız’dan geldi uyulmazsa ayıp olur. Uyulmazsa Yavrudan Ana’ya ‘Pardon’ nasıl sunulur. Hasan Taçoy’un koyduğu androş (Takoz) nasıl aşılacak. Bu zengin sofranın Aksa’ya sunulması için Taçoy’un kellesi mi alınacak diyormuş.

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Sn. Lale Bicim, sosyal medyadaki paylaşımında, hükümetlerin, tutarsız söylemler ve güvensizlikle yol alamayacağını, esas sorunun, Kamu Yönetiminin idaresine, dıştan, bu işleyişi bilmeyen yöneticilerin getirilmesinin olduğunu belirttin. Ve devletin taşeronlaşma (özelden hizmet alımları ) Sağlık ve Eğtim sektörlerinde işinin sorumluluğunu alabilecek işçilere ve memurlara ihtiyaç olduğunun farkına varıması gerektiğine vurgu yaptın. Kamuda iş barışı bozulmuştur. İşleyişin devamlılığı ve kaliteli hizmet vermek için çalıştaylar yapmak yerine işçiden memurdan emekliden %2'lik kesintiye gittiniz. Yok oluyoruz üretmiyoruz üreteni desteklemiyoruz. Çalışanlara ağır vergi ödenekleri yükleyerek hayatı zorlaştırıp toplanması gereken vergilere çalışma izinlerine af çıkarmayı planlıyoruz .E bardon dedin. Sevgili Lale, seçtiklerimiz, biz halkın vekiliyiz diyerek Millete caka satıyorlar. Ankara’nın yolları arşınlanıp kaldırım taşlarını sayıyorlar. 3-4 hamle sonrasının hesabının yapıldığı satranç oynamayı beceremiyorlar. Ama dikili taş altında, saece attığı zarın getirdiği sayının oynandığı ‘Tavla’nın keyfini sürüyorlar. Bilmem anlatabildimi?

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Sn. Dursun Oğuz, çiğ süt fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zamdan sonra tüketicilerin de yoğun olarak kullandığı UHT süte 1 TL.’lik zam geldi. Daha önce 5 TL'den satılan 1 Litrelik UHT sütün fiyatı 6,15 TL olurken, diyet sütün fiyatının da 6.50TL. olduğunu gözlemledik. Sn. Bakan, anneler madem süt pahalı oldu, bundan sonra çocuklarına süt içmesinler. Bira daha ucuz. Biranın suyumu çıktı. Bira içsinler efendim. Ekmek pahalı olmuş yemesinler efendim. Onun yerine Envayi türlü kekler var. Bisküviler var. Ekmek yerine bunları tüketsinler efendim. Bunların yanına üzerine dondurma onun da üstüne fındık ezmesi serpilen ekmek kadayıfı yesinler. Ne güzel olur değil mi efendim? Sn. gelmiş geçmiş hükümetlerimiz bize bugüne kadar ballı zam kazığı yedirmekten bizleri bal manyağı yaptı. Onun için şimdi balı bıraktık, sıra büyük ebatlı zam kazıklı şampanyaya geldi. Yanına da bir zahmet zamlı ‘Siyah Havyar’’lı zam kazığını koyarsanız o zaman halk olarak değmeyin bizim gamlı yaslı gönlümüze diyeceğiz.

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Sn. Erdal Süreç, paylaşımınızda Tatar, Suriye’ye dikkatli olması için mesaj göndermiş dediniz. Paylaşımınıza, Üstat, Yaşar Ersoy, bunlar hep bize çalışıyor. Tiyatromuza katkı ne güzel derken, Esat Varoglu abimizde bunun diplomasideki adı nota vermektir. Yani Başbakanımız Suriye'ye NOTA verdi. Siz da hiçbir şeyi beğenmezsiniz be gardaş dedi. Yalnız Esat abi burada haksız. Çünkü verilen notanın Si MAjor’dan mı? yoksa Do Minör’en mi verildiğine açıklama getirmedi. Notanın hangi perdeden verildiği bu noktada eksik kaldı ve Esat’ta korkarak sesini çıkartmadı. Bizim Minik Kuşlar Yaşar hocamızın, Nota ve üstüne s…..lar isimli yeni bir tiyatro oyunu üzerinde çalıştığını söyledi. Komedi tarzdaki tiyatro oyunun gişe rekorunun kıracağı söyleniyor.

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Sn. Mehmet Harmancı, yapmış olduğunuz açıklamada, son günlerde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına atıfta bulunarak trafikte yaşananları eleştirdiniz. 29 yıl önce yasal olarak burada olmayan, ehliyeti olup olmadığını bilinmeyen, kırmızı ışıkta geçip cinayet işleyen ve ülkede trafikte işlenen suçların cezalarının incir çekirdeği kadar bile olmadığı dönemde adayı terk eden birisi, tüm ailemizin çiçeğini koparmıştır dediniz. O tarihten bugüne kadar 10 binlerce ailenin ocağına tıpkı bizim gibi ateş düştü. Trafik konusu 1 kişinin, 1 bakanın, 1 kimsenin düzeltebileceği bir durum değil. Baştan başlayarak, tümünü kökten yenileyecek sabırla meyvelerini vermesini bekleyeceğimiz bir sistem inşa etmeliyiz; lütfen tüm partilerin tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm üniversitelerin tüm uzmanları bırakın didişmeyi bırakın 3-5 puan artıya geçmeyi el birliği ile bu sistemi kurmak için çalışalım ifadesinde bulundunuz. Sn. Harmancı, Kavak yeli gibi her cenaze rüzgarının estiği yöne ağlayarak eğilmek yerine, cenazelerin olmadığı bir zaman diliminde dik durmak en doğrudur. Bence baskıdaki altından, askıdaki salkım yeğdir. Bunu unutmamız gerekir.

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Sn. Fuat Ataser, Mare Monte Halk Plajı’nda damsız girilmez uygulamasının olmadığını ve vatandaşlara cinsiyetine göre ayrımcılıkta bulunmadıklarını söylediniz. Beleşe Deniz: Plajlar Halkındır Aktivistleri tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi erkekleri potansiyel suçlu ilan etme gibi bir durumun olmadığının da altını çizdiniz. Sn. Ataser, biraz nostalji yaptığımda, sarıklı, takkeli kişilerin miyafon ile Alsancak belediye hudutları içerisine gezip, huşu içerisinde icra ettikleri içinde, masal-ı laf-ül işkembeden sallamalar yaptığınıza tanık olmuştuk. Ama bu dam meselesinde haklısınız. Havalar sıcak. İnsan ya lambirilerden mamül bir dam yapıp korunmalı yada şemşiye alıp dam niyetine onun ile denize girmeli. Dam olmadan denize girmek hem haremlik-selamlık ilkelerine, hemde dinimize aykırıdır. Sn. Ataser, babam sevmiş almış anamı. Bizlerde siz siyasetçileri sevdik ama aldık babayı. Ne diyelim?

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Sn. Abdulvahap Çokmiliyetçi, yatmazdan önce ettikleri duaya ‘Anam’ diyerek başlayan. Rüyasında anasının verdiği direktif ve emirlerin nasıl uygulanması gerektiğini görenlerin. Sabah kalkıp, çoraplarını giyerken, besmeleden önce, Anasından gelecek emirleri bekleyenlerin son günlerde bir araştırma şirketinin anketini görünce üzülüp kahrolduklarını öğrendik. Ankette "KKTC Türkiye'nin dostu mudur?" sorusuna yüzde 59,8 "evet" cevabı verilirken, hiçte küçümsenmeyecek bir oran olan yüzde 32,3'lük bir kesimin ise "hayır" %7.9’luk bir bölümün de, "Bilimiyorum" dediği açıklandı. Tabi söz konusu araştırmaya göre Türkiye vatandaşlarının dost olarak gördüğü ülkeler sıralamasında, ilk sırayı Azerbaycan’ın onu takip eden ülkenin de Türkmenistan olduğunu görünce dudakları bıçak, beyinleri de resetlemek bile açmamış. Sn. Çokmilliyetçi, KKTC nerede sorusuna, Yunanistan’ın adalarının yanında. Malta Adasının batısında. Ben askerliğimi KKTC’de yaptım. Fransa’nın hemen yanında bir ada diyenlerin KKTC’yi üçüncü sıraya oturtması da bence büyük başarıdır. Mevhibe Teyze, barış şarkıları söylenirken, yağlama ve grasolama şarkılarında detone olanlar, sanırım birçok siyasimizin artık siyasi mevta olmaya başladıklarını görürken, gençlerimizin de göç yollarında, bunlara ‘Nalet olsun’ şarkısını söylemeye başladığını duymaya başlamıştır diyor.

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Sn. Arif Alasya, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Temmuz-Aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken Hayat Pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın %31.99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti. Şimdi ise yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu geçmiş hükumet döneminde hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında ‘yanlış hesap’ yapıldığını, söylüyor. Hayret piyasadan alış veriş yapan biziz. Hükumetlerden bize atılan kazığı çıkarmasını isterken meğer biz eski Hükumete kazık atmışız da şimdiki Hükumet attığımız bu kazığı çıkartacakmış. Tanrı böylesi akıllı Hükumetleri ve Bakanları başımızdan eksik etmesin. Nasılsa ar damarımız çoktan çatladı dedin. Arif gardaş, çobanın gönlü olsa tekeden yağ çıkartacağı gibi bizi idare ettiğini sanan siyasilerimizin de gönlü olsa, KKTC’de değil tekeden, öküzden bile süt çıkartır ve geçim sıkıntısı içerisinde olan halka LA Fontenden masallar sunmazdı. Atalarımız, kadınlar basit şeylerden hoşlanırlar. Mesela; erkeklerden diyor. Bende Ana kuzusu, leb demeden leblebi olduğunu anlayan ve tırnak kontrolü yaptırtan siyasilerden hoşlanırım. Örneğin Mesela yedi buçuk sekizlerden başlayıp. Bozun 4’lüleri diyen başçavuşların şak diye verdiği direktifi tak diye uygulayanlara bayılırım.

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Sn. Fatma Kara, füzenin menzilini tamamlayıp düşüşe geçtiği esnada enaz 5 Türk yolcu uçağının yüksek irtifada uçuşta, en az 2 uçağında alçak irtifada Ercana alçalma ve kalkış konumunda olduğu dolayısıyla şans eseri büyük bir tehlike atlatıldığını Rum basınından öğreniyoruz. Abartmayın, büyültülecek bir şey yok diyerek bir yerlere göndermede bulundunuz. Sn. Kara, 5 besmele, 9 kuluvallahi çekince, hele hele hocamız bize birde dua okuyup üfürünce o füze kör olur. Ve gideceği şaşırarak Beşparmaklar’da boş araziye düşer. Bu defa 8 besmele 9 kuluvallahi çekerek o mendebur füzeyi denize düşüreceğiz. Siz merak etmeyin. Haaa bu arada füze denize düşerken, kol kola etrafımızda gezen denizaltılar, gaileyi çeksin. Ne yapalım onlarda ‘Papaz’dan vaiz alsın.

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Sn. Ümit Bahşi, bizim Hüseyin Ekmekçi’nin bir yazısından alıntı yaparak, Polis Mali Şube'de Polis Genel Müdürlüğü'nü rahatsız eden gelişmeler vardır. Ciddi zenginleşme yaşayan polisler, müdürlüğün dikkatini çekti... Soruşturmalar açıldı. Şu anda devam eden soruşturmalar var. Şeffaf olsa keşke. Yasal olmayan sanal bet ofisleri, kumarhaneler, tefeciler etrafındaki gizli ittifaklar. Tek sorum şu: Şu anda devam eden mali şube içerisindeki soruşturma neden dedin. Sevgili Ümit, balık baştan kokmaya başlar derler. Balığın baştan kokmasını çoktan es geçtik. Tuza koktu. Sevgili Ümit, çorak tarlada bostan yetişmez. Hele gönen olursa kavun ve karpuzun yemesine doyum olmaz. Bizim bereketli ganimet göneninde maşallah üretim bol. Ve hasat zamanı cukkalar doluyor. Balı artık parmağı uzun olanlar değil, işi bilip kaşığı, kevgiri kuşananlar da mideye bolca indiriyor.

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Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen Belediye başkanı olarak seçim meydanlarında, denizi Girne’den Dikmene getireceğim vaadinizi yerine getirdiğinizi gördük. Ancak denizi getirmek için Beşparmak Dağlarında açtığınız yer çok geniş olduğu için gelen su, ne ev nede bahçe bıraktı. Ama sorun değil. Deniz, Dikmen’e geldi ya düşmanlarınızı çatlattınız. Belediyemizin hizmet verdiği bölgemizi, güzel kokular ile donatacağım sözünü de köy içindeki ağıllar ve köyler dışında ölen hayvanların toplanmayan leşleri ile gerçekleştirdiğinizi gördük. 11 köyde, ihtiyaçlı cadde ve sokakları asfaltlamak için kolları sıvadık derken, kollar fazla sıvandığı için çarptıkları köprüler Allah’a emanet bir duruma geldi. Tabi, bu noktada acele giden ecele gider düşüncesi ile bu köprüleri tamir etmediğinizi öğrendik. İnanların yavaş sürmesi için köprüleri tamir edilmemesi güzel bir düşünce ürünüydü. Başkan, bir zamanlar bölge halkı ilginize, yollar da bilginize hastaydı. Sanırım Aspro ve panadol içip iyileştiler. Mehter takımı ile geldiğiniz yerden bu gidiş ile sanırım İzmir marşı ile gideceksiniz.

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Sn. Ferda Ekinci, paylaşımınızda, şunu, buraya bırakayım da belki bazılarına lazım olur. "Öldükten sonra sana “cenaze “ derler, kimse adından bahsetmez. Musalla taşına yattığında ziyaretine gelenlere “ cenazeyi omuzlayın “ ve defin işlemi yapılırken de “ cenazeyi “ tutun derler. O nedenle dikkatli ol. Soy, sop, unvan, makam, şöhret, varlık seni aldatmasın dedin ve birilerinin kulağına kar suyunu kaçırdın. Ferda hanım, bağ çapa, tarla sapan ister. Ve bağa çapa vurmazsanız dağ, tarlaya sapanı sürmezseniz, yabani otlak olur. Buraların, Musalla taşına da ‘Cenaze’ halkını düşünmeyen ve garson devlet uygulaması yerine ceberrut devlet uygulaması yapan hükümetlerin tabelalarına da ‘Mevta’ yazılır.

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Günün Sözü

Fıkra

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."